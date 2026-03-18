Хавана отговори на заплахите на Тръмп: Куба ще ви спре с несломима съпротива

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отвърна на изказването на американския лидер Доналд Тръмп относно евентуално превземане на Куба, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

В понеделник Тръмп заяви, че смята, че ще има "честта да превземе Куба".

"Вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Това би било добре. Това е голяма чест", изтъкна той при подписване на изпълнителен указ в Белия дом.

В отговор Диас-Канел предупреди, че САЩ ще се сблъскат с "несломима съпротива", ако се опитат да превземат страната.

В социалната мрежа X той посочи, че САЩ публично заплашват Куба - почти ежедневно, да свалят конституционния ред със сила.

"Това е единственият начин да се обясни ожесточената икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ", подчерта Диас-Канел.

Седмици наред Тръмп повтаря, че Куба е пред колапс. По време на неговото управление Вашингтон увеличи икономическия натиск върху карибския остров, с цел да прекъсне потока от чуждестранна валута и петрол към него.

Натискът се засили, след като през януари американските власти проведоха операция, при която президентът на Венецуела Николас Мадуро беше арестуван в столицата Каракас и отведен в САЩ.

Тази стъпка лиши Хавана от един от най-важните ѝ съюзници, който отдавна подкрепяше острова, особено чрез доставки на петрол, на фона на десетилетното търговско ембарго на САЩ спрямо Куба.

В момента страната е в една от най-тежките си икономически кризи след революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.

Американският държавен секретар Марко Рубио опроверга днес статия на в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че американски представители призовават Куба да свали президента си Мигел Диас-Канел, предаде Франс прес.

В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рубио окачестви статията като невярна.

Всекидневникът съобщи в понеделник, че представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са поискали свалянето на кубинския държавен глава, възприеман като пречка за промяна в Куба, без да бъде свалянето изцяло комунистическото правителство на островната държава.

Рубио не уточни дали оспорва достоверността на цялата статия или само на някои нейни части.

Марко Рубио, който е от кубински произход, е твърд противник на комунистическите власти на Куба.