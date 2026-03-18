Хавана отговори на заплахите на Тръмп: Куба ще ви спре с несломима съпротива

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отвърна на изказването на американския лидер Доналд Тръмп относно евентуално превземане на Куба, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
В понеделник Тръмп заяви, че смята, че ще има "честта да превземе Куба".
"Вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Това би било добре. Това е голяма чест", изтъкна той при подписване на изпълнителен указ в Белия дом.
В отговор Диас-Канел предупреди, че САЩ ще се сблъскат с "несломима съпротива", ако се опитат да превземат страната.
В социалната мрежа X той посочи, че САЩ публично заплашват Куба - почти ежедневно, да свалят конституционния ред със сила.
"Това е единственият начин да се обясни ожесточената икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ", подчерта Диас-Канел.
Седмици наред Тръмп повтаря, че Куба е пред колапс. По време на неговото управление Вашингтон увеличи икономическия натиск върху карибския остров, с цел да прекъсне потока от чуждестранна валута и петрол към него.
Натискът се засили, след като през януари американските власти проведоха операция, при която президентът на Венецуела Николас Мадуро беше арестуван в столицата Каракас и отведен в САЩ.
Тази стъпка лиши Хавана от един от най-важните ѝ съюзници, който отдавна подкрепяше острова, особено чрез доставки на петрол, на фона на десетилетното търговско ембарго на САЩ спрямо Куба.
В момента страната е в една от най-тежките си икономически кризи след революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.
Американският държавен секретар Марко Рубио опроверга днес статия на в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че американски представители призовават Куба да свали президента си Мигел Диас-Канел, предаде Франс прес.
В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рубио окачестви статията като невярна.
Всекидневникът съобщи в понеделник, че представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са поискали свалянето на кубинския държавен глава, възприеман като пречка за промяна в Куба, без да бъде свалянето изцяло комунистическото правителство на островната държава.
Рубио не уточни дали оспорва достоверността на цялата статия или само на някои нейни части.
Марко Рубио, който е от кубински произход, е твърд противник на комунистическите власти на Куба.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ква съпротива бе
3 Марко Рубио
21:52 18.03.2026
4 Синтра
До коментар #2 от "Ква съпротива бе":Комунистическата ръка, каквото докосне, ке не ф става.
Коментиран от #9
21:52 18.03.2026
5 Лесно обяснимо
(След сумати корекции да не ме изтрият , това измислих)
21:55 18.03.2026
6 Бегай
Нито имат петрол, нито ЯО.
Живуркат си мизерно и търпят.
21:55 18.03.2026
7 Джиджибиджи
21:57 18.03.2026
8 Сталин
Коментиран от #13, #33, #35
21:57 18.03.2026
9 Атина Палада
До коментар #4 от "Синтра":Като Китай,нали :)))
22:00 18.03.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Сталин":Пак ще напиша ,че заглавието ми харесва, сигурно пак ще изтрият коментара ми, но няма значение... Не знам каква съпротива ще окажат кубинците, не знам и какъв отбранителен потенциал имат.... Но за съжаление Острова на свободата няма да бъде свободен, дано да греша.... Очаквах Русия поне да им пратя петрол, но либералния Путин няма информация да е направил поне това.... Бял съм в Куба на почивка, не ми хареса, но си направих много снимки с ретро автомобили...
Коментиран от #22
22:00 18.03.2026
11 И Кадафито да вземем
22:01 18.03.2026
12 Симо
Еничарите винаги са били най-зли!!! Зли до садизъм!
Коментиран от #21
22:03 18.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К00ПЕЙКИте от куба
22:03 18.03.2026
15 АХАХАХАХА
22:04 18.03.2026
16 китайски балон
22:04 18.03.2026
17 Световния ред
22:05 18.03.2026
18 Фиде Кастря
22:05 18.03.2026
19 Атина Палада
До коментар #2 от "Ква съпротива бе":К(У)х, десетилетия под пълна блокада и Куба съществува! А при налагането на пълната блокада ,в Белия дом са били убедени,че Куба не може да издържи повече от 70 дни! Да, не много х(у)мните американци са пресметнали,че точно 70 дни ще издържат! А я виж ти,издържаха 5 десетилетия и не сведоха глава! Била съм в Куба като турист,кубинците са изключително добронамерен и горд народ! За разлика от теб - ветропоказателят,те имат достойнство .
22:06 18.03.2026
20 Ленин🍌🍌
22:07 18.03.2026
21 Ъъъъ
До коментар #12 от "Симо":Кои са еничарите? Марко Рубио ли или финансираните от Москва кубински комунисти? Кубинският режим съществуваше единствено, защото СССР и ние му наливахме в хазната.
Коментиран от #24
22:09 18.03.2026
22 Атина Палада
До коментар #10 от "Европеец":Не се коси.Куба вече има всичко.И нефт и ток ...Просто анонимен дарител....
Коментиран от #34
22:09 18.03.2026
23 К ПЕЙКИ с хавайки
Коментиран от #37
22:10 18.03.2026
24 Атина Палада
До коментар #21 от "Ъъъъ":И комунистите в Китай ли съществуват,защото ти им наливаш в хазната?М?
Коментиран от #29
22:12 18.03.2026
25 Кубинец
Ирак, Либия, Венецуела, Иран, Куба …
А единственият ни начин да се противопоставим е като сме задружни!
Битката е неравностойна и Тръмп се хвали, че е набил “дете” …
22:12 18.03.2026
26 Исторически факти
Коментиран от #28
22:13 18.03.2026
27 Че Гавря
22:17 18.03.2026
28 Атина Палада
До коментар #26 от "Исторически факти":Ти местен ли искаш да е ? Местните са в резерватите! Ако не е кубинец,ще е африканец ,пакистанец и т.н.
22:19 18.03.2026
29 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
До коментар #24 от "Атина Палада":Не съм виждал комита в Чайна от години🤑
Коментиран от #36
22:19 18.03.2026
30 На това му се казва
22:20 18.03.2026
31 РЕАЛИСТ
Коментиран от #40
22:20 18.03.2026
32 Симо
22:21 18.03.2026
33 Хаха
До коментар #8 от "Сталин":Много добре живеят, като в махалата.
22:22 18.03.2026
34 Европеец
До коментар #22 от "Атина Палада":Не се "кося" много, много, Но би било добре и справедливо Куба (не ми хареса в Куба, Не можах и да възприема кубинците) да си остане "Острова на свободата"....Дано да е вярно това което си написала, защото 70 години (особено след разпада на СССР) под санкции и ембарго не е човешко...
Коментиран от #42
22:23 18.03.2026
35 Соваж бейби
До коментар #8 от "Сталин":Кубинците са добре само в едно отношение не дава пари за парно ,пеят и танцуват по цяла вечер през деня спи и са мързеливи чувала съм че там заплата била 20 долара супер бедни.
22:25 18.03.2026
36 Атина Палада
До коментар #29 от "Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ":В Куба виждал ли си? Защото аз не съм!
22:26 18.03.2026
37 иван костов
До коментар #23 от "К ПЕЙКИ с хавайки":Поне родителите не си изпращат децата при педофилите, както са направили с тебе!😂😂😂
22:29 18.03.2026
38 Данко Харсъзина
22:29 18.03.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И КИТАЙСКИ КОРАБ СЪС ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
СА НА 2 ДНИ ОТ КУБА
......
22:32 18.03.2026
40 Атина Палада
До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":Кубинската криза няма общо с политиката на Куба! Кубинската криза е между САЩ и СССР! САЩ разполагат ЯО в Турция. След ,което СССР разполага в Куба,заради което САЩ подскачат..Стига се до ръба на ЯВ! В крайна сметка Кенеди отстъпва и си изтегля ракетите от Турция,след ,което и СССР изтегля своите от Куба!
А блокадата на Куба от страна на САЩ е ,че Кастро изгони американците от Куба..И тя стана след като вече нямаше руски ракети там..
22:33 18.03.2026
41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ОТ СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ
В КУБА СЕ Е УВЕЛИЧИЛО ОТ 4 НА 20%
......
КИТАЙ Е НАЙ -ГОЛЕМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ В СВЕТА .... В КУБА ИМА 28 ПРОЕКТА В ДВИЖЕНИЕ . ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 50% ОТ ТОКА ЩЕ Е ФОТОСОЛСРЕН :)
22:35 18.03.2026
42 Атина Палада
До коментар #34 от "Европеец":Не нечовешко! То е изродщина! Само,защото не им се подчиняват ..Впечатлението ми за кубинците ,че са много добронамерен народ! Харесва ми и гордостта им и себеуважението...Европейците са м.ижиту.рки:) нищо общо с кубинеца,който въпреки бедността излъчва достойнство..
22:44 18.03.2026
43 Кестел
Коментиран от #45
22:45 18.03.2026
44 Лукашенко
До коментар #2 от "Ква съпротива бе":Комуниста до каквото се е докоснал го е опропастил.
Коментиран от #47
22:51 18.03.2026
45 Атина Палада
До коментар #43 от "Кестел":Че чичко ти Тръмпи може да остане на секундата и той без ток,стига Путин да щракне само с пръст..50% от АЕЦ в САЩ работят с руско ядрено гориво...
22:54 18.03.2026
46 процесите
Коментиран от #48
23:04 18.03.2026
47 тъй, тъй
До коментар #44 от "Лукашенко":а знаеш ли къде се поставя кратък и къде пълен член? И не, не говоря за оня член, ако си в състояние да правиш разлика между членовете.
Коментиран от #50
23:07 18.03.2026
48 Прекрасен коментар
До коментар #46 от "процесите":От явно начетен човек
23:09 18.03.2026
49 Гражданин
23:12 18.03.2026
50 Лукашенко
До коментар #47 от "тъй, тъй":Питай баща ти какъв член дава на майка ти. Той ще ти обясни щом си толкова любопитен.
23:13 18.03.2026