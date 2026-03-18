Новини
Свят »
Куба »
Хавана отговори на заплахите на Тръмп: Куба ще ви спре с несломима съпротива

18 Март, 2026 21:48 1 593 50

  • доналд тръмп-
  • марко рубио-
  • карибско море-
  • куба-
  • мигел диас-канел

Това е единственият начин да се обясни ожесточената икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ, подчерта президентът Диас-Канел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отвърна на изказването на американския лидер Доналд Тръмп относно евентуално превземане на Куба, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

В понеделник Тръмп заяви, че смята, че ще има "честта да превземе Куба".

"Вярвам, че ще имам честта да превзема Куба. Това би било добре. Това е голяма чест", изтъкна той при подписване на изпълнителен указ в Белия дом.

В отговор Диас-Канел предупреди, че САЩ ще се сблъскат с "несломима съпротива", ако се опитат да превземат страната.

В социалната мрежа X той посочи, че САЩ публично заплашват Куба - почти ежедневно, да свалят конституционния ред със сила.

"Това е единственият начин да се обясни ожесточената икономическа война, водена като колективно наказание срещу целия народ", подчерта Диас-Канел.

Седмици наред Тръмп повтаря, че Куба е пред колапс. По време на неговото управление Вашингтон увеличи икономическия натиск върху карибския остров, с цел да прекъсне потока от чуждестранна валута и петрол към него.

Натискът се засили, след като през януари американските власти проведоха операция, при която президентът на Венецуела Николас Мадуро беше арестуван в столицата Каракас и отведен в САЩ.

Тази стъпка лиши Хавана от един от най-важните ѝ съюзници, който отдавна подкрепяше острова, особено чрез доставки на петрол, на фона на десетилетното търговско ембарго на САЩ спрямо Куба.

В момента страната е в една от най-тежките си икономически кризи след революцията, водена от Фидел Кастро през 1959 г.

Американският държавен секретар Марко Рубио опроверга днес статия на в. "Ню Йорк таймс", в която се твърди, че американски представители призовават Куба да свали президента си Мигел Диас-Канел, предаде Франс прес.

В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рубио окачестви статията като невярна.

Всекидневникът съобщи в понеделник, че представители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп са поискали свалянето на кубинския държавен глава, възприеман като пречка за промяна в Куба, без да бъде свалянето изцяло комунистическото правителство на островната държава.

Рубио не уточни дали оспорва достоверността на цялата статия или само на някои нейни части.

Марко Рубио, който е от кубински произход, е твърд противник на комунистическите власти на Куба.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ква съпротива бе

    10 56 Отговор
    От Държава Слънце ,комунистите я превърнахте в Ке не ф.

    Коментиран от #4, #19, #44

    21:51 18.03.2026

  • 3 Марко Рубио

    10 32 Отговор
    Този вдясно на снимката е Марко Рубио - етнически кубинец. Той ще бъде Цар на Куба и идва да си я вземе.

    21:52 18.03.2026

  • 4 Синтра

    8 50 Отговор

    До коментар #2 от "Ква съпротива бе":

    Комунистическата ръка, каквото докосне, ке не ф става.

    Коментиран от #9

    21:52 18.03.2026

  • 5 Лесно обяснимо

    18 0 Отговор
    Коментара ми така е осакатен, че все едно малоумен го е писал
    (След сумати корекции да не ме изтрият , това измислих)

    21:55 18.03.2026

  • 6 Бегай

    32 1 Отговор
    На кого пречат кубинците?!
    Нито имат петрол, нито ЯО.
    Живуркат си мизерно и търпят.

    21:55 18.03.2026

  • 7 Джиджибиджи

    33 2 Отговор
    Да си седнат на задника Хамериканците, щото вече изпадат в несвяст. Нека са по обрани.

    21:57 18.03.2026

  • 8 Сталин

    35 3 Отговор
    Кубинците не са нация от тикви прасета и Простокирчовци като цървулите,,59 години са под ембарго и санкции и пак по добре живеят от цървулите

    Коментиран от #13, #33, #35

    21:57 18.03.2026

  • 9 Атина Палада

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Синтра":

    Като Китай,нали :)))

    22:00 18.03.2026

  • 10 Европеец

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Пак ще напиша ,че заглавието ми харесва, сигурно пак ще изтрият коментара ми, но няма значение... Не знам каква съпротива ще окажат кубинците, не знам и какъв отбранителен потенциал имат.... Но за съжаление Острова на свободата няма да бъде свободен, дано да греша.... Очаквах Русия поне да им пратя петрол, но либералния Путин няма информация да е направил поне това.... Бял съм в Куба на почивка, не ми хареса, но си направих много снимки с ретро автомобили...

    Коментиран от #22

    22:00 18.03.2026

  • 11 И Кадафито да вземем

    1 12 Отговор
    като произволен пример, и той го сглобяваше едни такива гръмки заклинания. Ама, ама, нали, ето на! И не само Кадафито.

    22:01 18.03.2026

  • 12 Симо

    22 1 Отговор
    Марко Рубио, който е от кубински произход, е твърд противник на комунистическите власти на Куба.

    Еничарите винаги са били най-зли!!! Зли до садизъм!

    Коментиран от #21

    22:03 18.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К00ПЕЙКИте от куба

    1 15 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    22:03 18.03.2026

  • 15 АХАХАХАХА

    6 0 Отговор
    Вицове в карибски стил !!!

    22:04 18.03.2026

  • 16 китайски балон

    13 0 Отговор
    БайДончо много олекна вече всички и големи и малки му се отварят на бой😂

    22:04 18.03.2026

  • 17 Световния ред

    5 1 Отговор
    Несменяем съм🥂🐊

    22:05 18.03.2026

  • 18 Фиде Кастря

    3 10 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    22:05 18.03.2026

  • 19 Атина Палада

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ква съпротива бе":

    К(У)х, десетилетия под пълна блокада и Куба съществува! А при налагането на пълната блокада ,в Белия дом са били убедени,че Куба не може да издържи повече от 70 дни! Да, не много х(у)мните американци са пресметнали,че точно 70 дни ще издържат! А я виж ти,издържаха 5 десетилетия и не сведоха глава! Била съм в Куба като турист,кубинците са изключително добронамерен и горд народ! За разлика от теб - ветропоказателят,те имат достойнство .

    22:06 18.03.2026

  • 20 Ленин🍌🍌

    11 0 Отговор
    Другари гответе съ иде контрареволюция 🍔🍟

    22:07 18.03.2026

  • 21 Ъъъъ

    1 13 Отговор

    До коментар #12 от "Симо":

    Кои са еничарите? Марко Рубио ли или финансираните от Москва кубински комунисти? Кубинският режим съществуваше единствено, защото СССР и ние му наливахме в хазната.

    Коментиран от #24

    22:09 18.03.2026

  • 22 Атина Палада

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Не се коси.Куба вече има всичко.И нефт и ток ...Просто анонимен дарител....

    Коментиран от #34

    22:09 18.03.2026

  • 23 К ПЕЙКИ с хавайки

    2 12 Отговор
    Нас 1950 ни казаха че ще сменим световния ред ама 75 години хващаме сред ния

    Коментиран от #37

    22:10 18.03.2026

  • 24 Атина Палада

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    И комунистите в Китай ли съществуват,защото ти им наливаш в хазната?М?

    Коментиран от #29

    22:12 18.03.2026

  • 25 Кубинец

    5 6 Отговор
    Един по един падаме…

    Ирак, Либия, Венецуела, Иран, Куба …


    А единственият ни начин да се противопоставим е като сме задружни!

    Битката е неравностойна и Тръмп се хвали, че е набил “дете” …

    22:12 18.03.2026

  • 26 Исторически факти

    13 1 Отговор
    Наистина САЩ са страната на неограничените възможности щом може Дребният латинос с кубински произход Марко да им бъде външен министър, а не продавач на Бурито на някой паркинг в Чикаго.

    Коментиран от #28

    22:13 18.03.2026

  • 27 Че Гавря

    2 1 Отговор
    краварски подлоги за кефетц

    22:17 18.03.2026

  • 28 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Исторически факти":

    Ти местен ли искаш да е ? Местните са в резерватите! Ако не е кубинец,ще е африканец ,пакистанец и т.н.

    22:19 18.03.2026

  • 29 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Не съм виждал комита в Чайна от години🤑

    Коментиран от #36

    22:19 18.03.2026

  • 30 На това му се казва

    5 0 Отговор
    На гол г.ъ.з чифте пищови.

    22:20 18.03.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    След Карибската криза има подписани споразумения. САЩ няма да се месят в политическият живот в Куба, а руснаците няма да разполагат там ракети. Тръмп вече нарушава договора. Сега е ред на Русия, да разположи Орешник на Острова на свободата.

    Коментиран от #40

    22:20 18.03.2026

  • 32 Симо

    11 0 Отговор
    Рубио е еничар. Цялата му кариера е изградена за точно такъв момент. Да бъде острие срещу собствения си народ. Сега нека си представим един друг сценарий. Целият свят се обединява и налага ембарго на САЩ. Нито влизат кораби и самолети нито излизат. Колко време смяташ , че ще издържат дебелите американци, преди да се изядат един друг като плъхове? Въпросът е реторичен. Няма нужда да ми отговаряш.

    22:21 18.03.2026

  • 33 Хаха

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Много добре живеят, като в махалата.

    22:22 18.03.2026

  • 34 Европеец

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Не се "кося" много, много, Но би било добре и справедливо Куба (не ми хареса в Куба, Не можах и да възприема кубинците) да си остане "Острова на свободата"....Дано да е вярно това което си написала, защото 70 години (особено след разпада на СССР) под санкции и ембарго не е човешко...

    Коментиран от #42

    22:23 18.03.2026

  • 35 Соваж бейби

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Кубинците са добре само в едно отношение не дава пари за парно ,пеят и танцуват по цяла вечер през деня спи и са мързеливи чувала съм че там заплата била 20 долара супер бедни.

    22:25 18.03.2026

  • 36 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ":

    В Куба виждал ли си? Защото аз не съм!

    22:26 18.03.2026

  • 37 иван костов

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "К ПЕЙКИ с хавайки":

    Поне родителите не си изпращат децата при педофилите, както са направили с тебе!😂😂😂

    22:29 18.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Бай Дончо се накисна в Иран, а в Куба направо ще потъне. Иран и Куба, не са Венецуела и Мексико.

    22:29 18.03.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    РУДКИ ТАНКЕР
    И КИТАЙСКИ КОРАБ СЪС ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
    СА НА 2 ДНИ ОТ КУБА
    ......

    22:32 18.03.2026

  • 40 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Кубинската криза няма общо с политиката на Куба! Кубинската криза е между САЩ и СССР! САЩ разполагат ЯО в Турция. След ,което СССР разполага в Куба,заради което САЩ подскачат..Стига се до ръба на ЯВ! В крайна сметка Кенеди отстъпва и си изтегля ракетите от Турция,след ,което и СССР изтегля своите от Куба!
    А блокадата на Куба от страна на САЩ е ,че Кастро изгони американците от Куба..И тя стана след като вече нямаше руски ракети там..

    22:33 18.03.2026

  • 41 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ЗА ЕДИН МЕСЕЦ
    ПРОИЗВОДСТВО НА ТОК ОТ СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ
    В КУБА СЕ Е УВЕЛИЧИЛО ОТ 4 НА 20%
    ......
    КИТАЙ Е НАЙ -ГОЛЕМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЛЪНЧЕВИ БАТЕРИИ В СВЕТА .... В КУБА ИМА 28 ПРОЕКТА В ДВИЖЕНИЕ . ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА 50% ОТ ТОКА ЩЕ Е ФОТОСОЛСРЕН :)

    22:35 18.03.2026

  • 42 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Европеец":

    Не нечовешко! То е изродщина! Само,защото не им се подчиняват ..Впечатлението ми за кубинците ,че са много добронамерен народ! Харесва ми и гордостта им и себеуважението...Европейците са м.ижиту.рки:) нищо общо с кубинеца,който въпреки бедността излъчва достойнство..

    22:44 18.03.2026

  • 43 Кестел

    0 4 Отговор
    Абе тея ток нямат, тръгнали да се дървят на Чичко Тръмпи

    Коментиран от #45

    22:45 18.03.2026

  • 44 Лукашенко

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ква съпротива бе":

    Комуниста до каквото се е докоснал го е опропастил.

    Коментиран от #47

    22:51 18.03.2026

  • 45 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кестел":

    Че чичко ти Тръмпи може да остане на секундата и той без ток,стига Путин да щракне само с пръст..50% от АЕЦ в САЩ работят с руско ядрено гориво...

    22:54 18.03.2026

  • 46 процесите

    0 1 Отговор
    вървят паралелно. Кубинците са горд народ, който Тръмп се опитва да постави на колене като събуди в тях най-низките инстинкти за елементарно оцеляване. Иранците обаче вдъхнаха кураж на кубинците, те не просто са без ток, вода и горива, те умират сред разрушенията и не се предават. Процесите в света вървят обратно на часовниковата стрелка. Ирационалното взема връх над рационалното. Моралът, честта и достойнството вземат връх над недостойното оцеляване и лакейството. Ледът се пропуква, г-да съдебни заседатели. Ново време идва, време на човешко достойнство и свобода дори с цената на физическото ликвидиране. Който не е разбрал това, значи се е ограничил до изкуствения интелект и бизнес сделките на Тръмп.

    Коментиран от #48

    23:04 18.03.2026

  • 47 тъй, тъй

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Лукашенко":

    а знаеш ли къде се поставя кратък и къде пълен член? И не, не говоря за оня член, ако си в състояние да правиш разлика между членовете.

    Коментиран от #50

    23:07 18.03.2026

  • 48 Прекрасен коментар

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "процесите":

    От явно начетен човек

    23:09 18.03.2026

  • 49 Гражданин

    1 0 Отговор
    В Куба е такъв глад и мизерия, че вече нямат и л.а.й.н.а... С какво ще се съпротивляват, с г.а.з.а ли?

    23:12 18.03.2026

  • 50 Лукашенко

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "тъй, тъй":

    Питай баща ти какъв член дава на майка ти. Той ще ти обясни щом си толкова любопитен.

    23:13 18.03.2026