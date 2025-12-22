Новини
22 Декември, 2025 21:20

Подкрепата за Украйна трябва да бъде финансова, хуманитарна, но не и военна, отбеляза евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин

Андрей Новаков: България не дава даром нищо за Украйна, България продава оборудване - 1
Снимка: БНТ
България не дава даром нищо за Украйна, България продава оборудване. Това каза в "Още от деня" по БНТ евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков за постигнатото от лидерите на Европейския съюз споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, вместо да се използват замразени руски активи.

Ние сме номер едно в Европа по производство по боеприпаси, номер едно сме по приходи от военна техника, 1% от брутния ни вътрешен продукт идва от тази индустрия, 70 000 семейства си изкарват прехраната по този начин. Това е важно и искам да продължи, заяви Новаков, цитиран от novini.bg.

България зае мястото на прагматиците – да подкрепя жертвата по всеки възможен начин. Не можеш да вземеш нещо незаконно, като Русия, която, след като е подписала редица споразумения, иска да вземе украинския области. Трябва да бъде намерен начин да се използват замразените руски активи в помощ на Украйна, добави той.

Подкрепата за Украйна трябва да бъде финансова, хуманитарна, но не и военна, отбеляза евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

В крайна сметка се стигна до това, за което ние призовавахме през последните години – да се преговаря, да се търси решение. Под някаква форма ще намерим решение, което трябва да дава гаранция за сигурността на Украйна в перспектива. В момента, в който мирът се върне в Украйна, ние трябва да сме сред страните, които да се ангажират с процеса на възстановяването на страната. Този процес ще продължи много години, посочи Вигенин.

Според мен ситуацията в Украйна до голяма степен стресна европейските страни и даде възможност по много от темите, свързани с отбраната, да се работи бързо и ефективно, така че да не се даде шанс на някой да засегне нашата сигурност. В момента се говори не само за чистата отбрана, а и за много неща, свързани с отбраната, с двойна употреба. Нека в Европа да бъдем готови и силни, за да се чува гласът ни на масата на глобалната отбрана. Имаме възможност да изградим безпрецедентен европейски отбранителен съюз, трябва да бъдем готови сами да се погрижим за своята сигурност, коментира евродепутатът.

Когато се въоръжиш достатъчно, никой няма да смее да влезе, а в последните години Европа се превърна в много лесна жертва. Верният път за България е да вземаме решенията в София и да ги отстояваме в чужбина, добави Андрей Новаков.


Украйна
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ГЕРБ мишюнгии

    57 9 Отговор
    Лъже, лъже, лъже...!

    21:37 22.12.2025

  • 3 Хохо Бохо

    59 10 Отговор
    Верно ли си толкова тп? Дава и още как. Скоро един общ милиарден заем теглихме дето ще плащаме, а пари на кукуво лято. Аман от дб илби

    21:37 22.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    59 12 Отговор
    БЕЗРОДНИКОО! ЗАНУЛЯВАТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА СМЕТКА НА УКРИТЕ

    21:41 22.12.2025

  • 8 Тик- Ток

    42 9 Отговор
    Да Арсенал произвеждат снаряди за 100 € парчето а посредници от нашите партньори от запад продават същите снаряди на Украйна за 1000€ парчето

    21:41 22.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 80

    44 12 Отговор
    🤣🤣🤣

    Вече не сте просто смешни, жалки сте!

    Още малко и ще почнат да питат: Каква Украйна, какви пет лева, ама каква е тази държава??? 🤣🤣🤣

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #13, #33, #51

    21:43 22.12.2025

  • 11 Груьо

    40 7 Отговор
    Парите къде отиват?!!!..при шишо ли?!!!

    21:43 22.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    41 20 Отговор
    Това са кървави пари.

    Коментиран от #18

    21:45 22.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Еми БТР - те от складовете

    38 14 Отговор
    на МВР чисто нови не ползвани нито един път в бой или занятие колко ги продадохте? Щото по БТВ беше обявено, че ги даряваме? Отделно България едва намери пари за разходи по доставката. Украинците не искаха да си платят за подаръка нищо включително и доставката беше за сметката на Българските граждани. А иначе какво става с Българските училища в Украйна? Къде са и Българските детски градини и църквите с Български попове? Тю, тю, няма ги.

    21:47 22.12.2025

  • 15 Механик

    41 10 Отговор
    Ами, щом не подаряваме, а продаваме, защо не усещаме това по джобовете си? Що не се замогваме, а точно напротив, обедняваме и цените гонят космоса?
    Милиардите дето теглим като заем, а даваме на Украйна и те ли ни носят ПЕЧАЛБА?

    Коментиран от #25, #43, #52

    21:48 22.12.2025

  • 16 Дедовия

    41 8 Отговор
    Тоя убавец лъже та се нетрае. Първо харизваме това което е останало от така наречената държава на Украйна, която нито е в ЕС, нито е в НАТО. Къде отиват тогава милиардите от продажба на оръжие и боеприпаси ??. Ако това влизаше в образование, здравеопазване, икономика щяхме да цъфтим, но май отива в джобовете на мафията. По времето на Тато оръжейния бизнес носеше големи приходи на хазната, сега Нищо. Тези наши хрантутници в Евро парламента поне да спрат да дрънкат глупости и млъкнат.

    Коментиран от #23

    21:48 22.12.2025

  • 17 Дава дава

    22 5 Отговор
    Задни части ,ама не тиквенските и свинските ами нашите дето ще плащаме тия заеми😡😡😡😡😡😡

    21:49 22.12.2025

  • 18 0тец Дионисий

    22 28 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Парите не миришат. Пък и вършим дело богоугодно като помагаме за избиване на окупатори.

    Коментиран от #24, #46, #58

    21:49 22.12.2025

  • 19 Забелязал...

    24 30 Отговор
    🤣Maлоyмните копейки все още не вдяват(или се правят) , че ако Путлер не беше нападнал Украйна сега изобщо нямаше да съществува тази тема с парите и оръжията за Украйна.

    Коментиран от #28, #36

    21:50 22.12.2025

  • 20 ООрана държава

    21 9 Отговор
    Стига лъга бегрозник

    21:50 22.12.2025

  • 21 Да,бе

    24 7 Отговор
    Наистина държавата продава,но на българските граждани,а стоката се подарява на Украйна и да не сме капо тегли и заеми за Украйна от наше име...

    21:50 22.12.2025

  • 22 хаха

    8 18 Отговор
    Мъката на подчуеците от Блатото е да могат да лапат нещо без пари.

    "Що ЕС дава пари на Украйна, а не на менИ, ъ?"
    "Що им дават оръжие, а не на менИ, ъ?"
    "Що аз ше плащъм съмулети, па на тези им дават, ъ?"
    "Що не съм аз шеф на солунската митница, ъ?"

    Някакви недоеволюирали ориенталци тоест.

    21:51 22.12.2025

  • 23 Дедов

    7 20 Отговор

    До коментар #16 от "Дедовия":

    По време на Тато баба ти е вземала 25 лева пенси а баща ти 40 долара заплата

    21:52 22.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тихо!!!!

    7 18 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Ще слушаш Урсула и Кая .Иначе чемодан, вокал...

    21:54 22.12.2025

  • 26 БЕЗ МАЙТАП

    22 4 Отговор
    ВЕРНО ЛИ ТРЯБВА ДА ТИ ВЕРВАМЕ ВЕ , НОВАКоф

    21:55 22.12.2025

  • 27 Артилерист

    20 6 Отговор
    Ами тя и Нинова се закле, че не подписва списъци-тя беше вице на просто Киро-за директна доставка, а за трети страни, сиреч за посредници. Толкова са жалки в подлизурството, слагачеството и шикалкавенето си, че освен отвращение друго не предизвикват. Та и тоя ще гарантира помощта за Украйна...

    Коментиран от #38

    21:56 22.12.2025

  • 28 Копейките много добре проумяват

    4 19 Отговор

    До коментар #19 от "Забелязал...":

    Пишат тук за някой и друг лев.

    21:57 22.12.2025

  • 29 чичково червенотиквениче

    27 3 Отговор
    Каква наглост!
    Да продължавала войната та да вървяла продажбата на оръжия, муниции и т.н. непродуктивни, а разрушителни творения.
    Лукова глава пържена, в собствен сос.

    21:57 22.12.2025

  • 30 Дайте цифри

    20 3 Отговор
    нещо така статитистиката липсва всичко е на тъмно, това ли е демокрацията?

    21:58 22.12.2025

  • 31 Ами

    18 5 Отговор
    Приказки под шипковия храст :)
    Тия сме ги слушали още като нападнаха Ирак.
    След това ни накараха да им опростим и дълговете.
    Някой вярва ли, че сега ще нещо е по-различно?

    21:58 22.12.2025

  • 32 Удри

    4 16 Отговор
    Новаков, иди го обясни това на лумпените като Радев, Костадинов, и пуделите от ППДБ.

    Коментиран от #47

    21:59 22.12.2025

  • 33 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    5 14 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Премери ли ги?Ммм?Тебе питам.

    22:00 22.12.2025

  • 34 така, така

    11 2 Отговор
    Ако някой е забравил вица за краствичката, да чете излеянията в пустото на тоя де.бил.
    Задачката със заема за 0срайната е като за началниото училище - свежда се до владеене на "+" и "-". Пита се колко сме се съгласили да дадем без никакъв шанс за връщане.
    Другото е като да кажеш на българскот ВПК, че те само си вярват, че ще имат печалба, защото ще им бъде отнета. Меко казано, България трябва да даде Х парички и понеже ще ги предостави пре въоръжение, то кой остава на сухо - бизнеса, тъй като неговата продукция ще отиде да покрие тия Х парички. Да, ама не - бизнеса няма да се остави без приходи, иначе ще им тегли....Тогава кой да плати тия Х парички - ами да, ние от нашите данъци.
    Както и да го гледаш, тоя де.бил се опитва да ни лъже сякаш сме пълни наивници. Обаче, наивността на българина отдавна се е изпарила, особено когато му бъркаш в джоба. Крайно време е политиците да спрат да лъжат и да си казват нещата точно и ясно. Ако не го правят - вън.

    22:00 22.12.2025

  • 35 брадат талибан

    19 4 Отговор
    ама верно ли бе
    а 1.2 милиарда дето железареф ще тегли заеми за урк и бункерните чекмеджета
    също за 5-6 самолета ан дадени за ремонт на урк с 10 милиона и нито самолети и пари обратно
    и техните десетки хиляди навлеци по морето на хотели и безплатно здравеопазване и др

    Коментиран от #57

    22:01 22.12.2025

  • 36 Бензъл

    9 4 Отговор

    До коментар #19 от "Забелязал...":

    Аве тесногръди.Нали се сещаш че военното производство е първо при евентуална война.А Козлодуй знаеш ли защо е построен точно там..Ако го гръмнат и Северна България става пустиня за отрицателно време.Бегай си оправяй детската стая щото мама ще ти се кара

    22:01 22.12.2025

  • 37 Кой краде

    13 2 Отговор
    Като продаваме къде са парите?

    22:01 22.12.2025

  • 38 Демократ

    5 14 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.Така,че ще е помагаме както го прави целият цивилизован свят.

    Коментиран от #54

    22:02 22.12.2025

  • 39 Златни wc от нас ли

    13 4 Отговор
    Защо трябва да подкрепям/е финансово Украина, да не ни е дете или родител?

    22:04 22.12.2025

  • 40 Факт

    7 3 Отговор
    Масова психоза сред управляващите!

    22:04 22.12.2025

  • 41 Факт

    11 2 Отговор
    Масова психоза сред управляващите!

    22:04 22.12.2025

  • 42 Соваж бейби

    11 3 Отговор
    Ми къде се парите бе ?На отложено плащане след 200 години пак няма може ги изплати просията на Зеленски към цяла Европа и украинските мигранти ,помощите и хотелите.От цялата работа само депотатите си слагат пари в джоба и скубе народа с данъци и високи цени по магазините.Европейския народ плаща тази война и нищо не хваща от цялата работа обикновения човек.Лъжец е този

    Коментиран от #45

    22:04 22.12.2025

  • 43 Що бе

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Пенсията ти удвоиха.

    22:04 22.12.2025

  • 44 ежко

    8 2 Отговор
    Нищо не дава, само ще гарантира едни 2 милиарда невъзвръщаеми кредити!А колко изкара от обурудването?Милиард?И къде са тези пари в бджета или собственика на Арсенал?Айде стига глупости!Сметката не излиза!

    22:05 22.12.2025

  • 45 Разбирача

    4 7 Отговор

    До коментар #42 от "Соваж бейби":

    Това за ЕС са джобни пари.

    Коментиран от #50

    22:05 22.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не позна

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Удри":

    ПП помогнаха в най-критичният момент на Украйна.От трибуната на Европарламента го заявиха.

    22:08 22.12.2025

  • 48 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    10 2 Отговор
    ТОВА БРАДАТО НЕЩО ВЯРВА ЛИ СИ ИЛИ СЕ ОПИТВА ДА НИ НАКАРА НИЕ ДА ПОВЯРВАМЕ ??????????????

    22:09 22.12.2025

  • 49 Бай онзи

    11 2 Отговор
    Такива като този,са за дървото!

    22:09 22.12.2025

  • 50 Соваж бейби

    9 3 Отговор

    До коментар #45 от "Разбирача":

    Като са много тарикати такива като този брадатия, мързи го се обръсне това е признак и на не чиста хигиена задържат се микроби и е вредно за лицето ,калпазанин.Да дават пари от собствения си джоб депотатите на Украйна, да увеличат заплатите и намалят цените по магазина ,хората не искат да дават за Украйна тя не е европейска грижа,и да им храним и мигрантите.

    22:11 22.12.2025

  • 51 Овчи,

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    Колко руснака останаха в Купянск? Ммммм?

    Коментиран от #53

    22:12 22.12.2025

  • 52 Копейкин Костя

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Когато НРБ изнасяше електричество в съседните държави, а ние карахме на режим на тока, усещаше ли печалбата в джобовете си?
    М?

    Коментиран от #56

    22:14 22.12.2025

  • 53 Важно е!

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "Овчи,":

    Комунист евроатлантик-вълк в овча кожа! Уж Патриот, а ограбва народа! Да изметем мутрите Борисов и Пеевски!

    22:14 22.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Той

    8 2 Отговор
    Този козел нали беше завършил 1 месец някаква казарма, аз му ПРЕПОРЪЧВАМ да запали пищовите и да заминава за тази любима оСрайна, и там да си остане....мечти мечти, така ли се загърбват топлите местенца в Брюксел и тлъстата заплатена на гърба на всички нас.
    Просто г л у п а к.

    22:21 22.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Тоя талибан яко ни лъже

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "брадат талибан":

    МНОГО ЛЪЖЕ ТОЯ БРАДАТ ТАЛИБАН ОТ ШАЙКАТА КРАДЛИВА ГЕРБ. КАТО ПЛАЩАТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ? КЪДЕ СА ПАРИТЕ? ВОЕНИТЕ ЗАВОДИ РАБОТЯТ НА ТРИ СМЕНИ И БЪЛВАТ ПРОДУКЦИЯ ЗА ОКРАИНА. КЪДЕ СА ПАРИТЕ ОТ ИЗНОСА? НИКОЙ НЕ КАЗВА!

    22:22 22.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 новобранец

    4 1 Отговор
    Не ги разбира момичето тези работи!
    Трябва да защити НЕП и ГЕРБ

    22:28 22.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Саша Грей

    0 0 Отговор
    Човек не е доволен да чува истината, а това, което иска да чуе. Т.е. Украйна ни взе всичко, бедни сме заради Украйна, теглим заеми заради Украйна, инфлацията е заради Украйна. Но истината е, че всяка година от войната в Украйна взимаме от 3 до 5 милиарда лева. Но пък се крадат още повече. И когато заводите на Райнметал станат факт ще печелим още 5-7 милиарда годишно, но и те могат да бъдат откраднати.
    Независимо правосъдие и затвор за крадците!

    22:53 22.12.2025

  • 62 Браво.

    1 0 Отговор
    Има все пак едно нещо в което България е номер 1. Горди сме. Тези, които не са ходили в казарма и не са помирисвали барут ли ще решават военните проблеми на света? На този брадатия, космите един по един трябва да бъдат изскубнати и на първа линия на фронта бегом. Българските деб...или напълно се вписват в кочината ЕС.

    22:55 22.12.2025

  • 63 Айде

    0 0 Отговор
    Скрий се слагач!

    23:05 22.12.2025

