Андрей Новаков: България не дава даром нищо за Украйна, България продава оборудване

България не дава даром нищо за Украйна, България продава оборудване. Това каза в "Още от деня" по БНТ евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков за постигнатото от лидерите на Европейския съюз споразумение за отпускането на безлихвен заем на Украйна в размер на 90 млрд. евро, вместо да се използват замразени руски активи.

Ние сме номер едно в Европа по производство по боеприпаси, номер едно сме по приходи от военна техника, 1% от брутния ни вътрешен продукт идва от тази индустрия, 70 000 семейства си изкарват прехраната по този начин. Това е важно и искам да продължи, заяви Новаков, цитиран от novini.bg.

България зае мястото на прагматиците – да подкрепя жертвата по всеки възможен начин. Не можеш да вземеш нещо незаконно, като Русия, която, след като е подписала редица споразумения, иска да вземе украинския области. Трябва да бъде намерен начин да се използват замразените руски активи в помощ на Украйна, добави той.

Подкрепата за Украйна трябва да бъде финансова, хуманитарна, но не и военна, отбеляза евродепутатът от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

В крайна сметка се стигна до това, за което ние призовавахме през последните години – да се преговаря, да се търси решение. Под някаква форма ще намерим решение, което трябва да дава гаранция за сигурността на Украйна в перспектива. В момента, в който мирът се върне в Украйна, ние трябва да сме сред страните, които да се ангажират с процеса на възстановяването на страната. Този процес ще продължи много години, посочи Вигенин.

Според мен ситуацията в Украйна до голяма степен стресна европейските страни и даде възможност по много от темите, свързани с отбраната, да се работи бързо и ефективно, така че да не се даде шанс на някой да засегне нашата сигурност. В момента се говори не само за чистата отбрана, а и за много неща, свързани с отбраната, с двойна употреба. Нека в Европа да бъдем готови и силни, за да се чува гласът ни на масата на глобалната отбрана. Имаме възможност да изградим безпрецедентен европейски отбранителен съюз, трябва да бъдем готови сами да се погрижим за своята сигурност, коментира евродепутатът.

Когато се въоръжиш достатъчно, никой няма да смее да влезе, а в последните години Европа се превърна в много лесна жертва. Верният път за България е да вземаме решенията в София и да ги отстояваме в чужбина, добави Андрей Новаков.