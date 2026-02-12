Новини
Русия и Беларус няма да участват в първата среща на Съвета за мир на Тръмп

Русия и Беларус няма да участват в първата среща на Съвета за мир на Тръмп

12 Февруари, 2026 13:54 507 12

Първото заседание на новата организация на американския президент ще се състои на 19 февруари в Белия дом, като двете държави ще бъдат представени от външните си министри

Президентите на Русия и Беларус няма да присъстват на първото заседание на „Съвета за мир“, организация, създадена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Събитието е насрочено за 19 февруари в Белия дом, съобщава порталът Axios, предава Фокус.

Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, заяви пред „Ведомости“, че посещение в САЩ в близко бъдеще „не е в програмата на президента“. От страна на Беларус говорителят на Александър Лукашенко, Наталия Айсмонт, посочи, че поканата за първата среща на лидерите „е пристигнала късно, тъй като програмата на президента за този период вече е била планирана“.

Айсмонт допълни, че могат да възникнат „възможни логистични затруднения“ заради санкциите срещу Лукашенко. Вместо него, Беларус ще бъде представена на срещата от министъра на външните работи Максим Риженков.

„Съветът за мир“ беше създаден от Тръмп под негово ръководство, с първоначалната цел да управлява Ивицата Газа след края на военните операции в района. В същото време уставът на организацията предвижда по-широки правомощия и я описва като „международна организация“, предназначена да допринесе за „осигуряване на траен мир“ в региони, засегнати от конфликти.

Според източници на „Financial Times“ администрацията на Тръмп разглежда „Съвета“ като потенциален заместител на ООН и възнамерява да го използва за наблюдение на спазването на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна.


  • 1 Как ще стигнат до САЩ?

    4 6 Отговор
    Въздушното пространство за тези двамата е затворено.

    13:58 12.02.2026

  • 2 Ха-ха

    8 2 Отговор
    Естествено, че няма да участват в Съвета на собствения си палач Тръмп.!

    13:59 12.02.2026

  • 3 Абе, да питам

    3 6 Отговор
    има ли русня на Олимпиадата?

    Коментиран от #7

    13:59 12.02.2026

  • 4 Еха

    4 0 Отговор
    Да изпратим къдравата Сю той е специалист

    14:02 12.02.2026

  • 5 си дзън

    3 3 Отговор
    Руснак и мир - мисията невъзможна.

    Коментиран от #9

    14:08 12.02.2026

  • 6 Съвета за мир на Тръмп

    4 0 Отговор
    А защо да участват? Това е частен клуб на Перчема, от "послушници", да му легализират безумията по света!

    14:10 12.02.2026

  • 7 Временното явление ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе, да питам":

    Ми да ти кажа, чува се, че из целия териториален термин уКраИна било тъмно и студено а температурите вече месец са под –10⁰,
    но се съмнявам да е истина 😁

    14:10 12.02.2026

  • 8 Важно е

    1 0 Отговор
    Ники Младенчов да е там имаме представителство на ниво

    14:14 12.02.2026

  • 9 Зелен Дзъ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Колкото повече губиш по време на война,
    толкова повече се отказваш
    от мирни преговори !

    Коментиран от #12

    14:18 12.02.2026

  • 10 Ива

    1 0 Отговор
    Администрацията на Тръмп т ърси спонсори за разпалване на войни от САЩ .

    14:22 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Зелен Дзъ":

    Путин затова иска да продължи войната поне до края на мандата. По-добре да търпи смях и унижение, отколкото заместниците му да го убият заради провала.

    14:29 12.02.2026