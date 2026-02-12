Русия и Беларус няма да участват в първата среща на Съвета за мир на Тръмп

Президентите на Русия и Беларус няма да присъстват на първото заседание на „Съвета за мир“, организация, създадена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Събитието е насрочено за 19 февруари в Белия дом, съобщава порталът Axios, предава Фокус.
Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, заяви пред „Ведомости“, че посещение в САЩ в близко бъдеще „не е в програмата на президента“. От страна на Беларус говорителят на Александър Лукашенко, Наталия Айсмонт, посочи, че поканата за първата среща на лидерите „е пристигнала късно, тъй като програмата на президента за този период вече е била планирана“.
Айсмонт допълни, че могат да възникнат „възможни логистични затруднения“ заради санкциите срещу Лукашенко. Вместо него, Беларус ще бъде представена на срещата от министъра на външните работи Максим Риженков.
„Съветът за мир“ беше създаден от Тръмп под негово ръководство, с първоначалната цел да управлява Ивицата Газа след края на военните операции в района. В същото време уставът на организацията предвижда по-широки правомощия и я описва като „международна организация“, предназначена да допринесе за „осигуряване на траен мир“ в региони, засегнати от конфликти.
Според източници на „Financial Times“ администрацията на Тръмп разглежда „Съвета“ като потенциален заместител на ООН и възнамерява да го използва за наблюдение на спазването на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна.
1 Как ще стигнат до САЩ?
13:58 12.02.2026
2 Ха-ха
13:59 12.02.2026
3 Абе, да питам
Коментиран от #7
13:59 12.02.2026
4 Еха
14:02 12.02.2026
5 си дзън
Коментиран от #9
14:08 12.02.2026
6 Съвета за мир на Тръмп
14:10 12.02.2026
7 Временното явление ЕС
До коментар #3 от "Абе, да питам":Ми да ти кажа, чува се, че из целия териториален термин уКраИна било тъмно и студено а температурите вече месец са под –10⁰,
но се съмнявам да е истина 😁
14:10 12.02.2026
8 Важно е
14:14 12.02.2026
9 Зелен Дзъ
До коментар #5 от "си дзън":Колкото повече губиш по време на война,
толкова повече се отказваш
от мирни преговори !
Коментиран от #12
14:18 12.02.2026
10 Ива
14:22 12.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Така е
До коментар #9 от "Зелен Дзъ":Путин затова иска да продължи войната поне до края на мандата. По-добре да търпи смях и унижение, отколкото заместниците му да го убият заради провала.
14:29 12.02.2026