Русия и Беларус няма да участват в първата среща на Съвета за мир на Тръмп

Президентите на Русия и Беларус няма да присъстват на първото заседание на „Съвета за мир“, организация, създадена от президента на САЩ Доналд Тръмп. Събитието е насрочено за 19 февруари в Белия дом, съобщава порталът Axios, предава Фокус.

Говорителят на Владимир Путин, Дмитрий Песков, заяви пред „Ведомости“, че посещение в САЩ в близко бъдеще „не е в програмата на президента“. От страна на Беларус говорителят на Александър Лукашенко, Наталия Айсмонт, посочи, че поканата за първата среща на лидерите „е пристигнала късно, тъй като програмата на президента за този период вече е била планирана“.

Айсмонт допълни, че могат да възникнат „възможни логистични затруднения“ заради санкциите срещу Лукашенко. Вместо него, Беларус ще бъде представена на срещата от министъра на външните работи Максим Риженков.

„Съветът за мир“ беше създаден от Тръмп под негово ръководство, с първоначалната цел да управлява Ивицата Газа след края на военните операции в района. В същото време уставът на организацията предвижда по-широки правомощия и я описва като „международна организация“, предназначена да допринесе за „осигуряване на траен мир“ в региони, засегнати от конфликти.

Според източници на „Financial Times“ администрацията на Тръмп разглежда „Съвета“ като потенциален заместител на ООН и възнамерява да го използва за наблюдение на спазването на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна.