Шпионаж за Беларус: арест в Полша, разследват дейност в три държави

Полските власти са задържали беларуски гражданин по подозрение в шпионаж в полза на военното разузнаване на Минск, съобщи прокуратурата, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Мъжът, посочен с името Павлов Т., е оставен в ареста за срок от три месеца. Ако бъде признат за виновен, го грози наказание от минимум пет години лишаване от свобода.

Според обвинението той е събирал разузнавателна информация в полза на Минск на територията на Полша, Германия и Литва. Дейността му е включвала наблюдение на критична инфраструктура, сред която обекти с ключово значение за отбраната на Полша и на НАТО.

Разследването по случая продължава.