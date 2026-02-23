Шпионаж за Беларус: арест в Полша, разследват дейност в три държави

Полските власти са задържали беларуски гражданин по подозрение в шпионаж в полза на военното разузнаване на Минск, съобщи прокуратурата, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Мъжът, посочен с името Павлов Т., е оставен в ареста за срок от три месеца. Ако бъде признат за виновен, го грози наказание от минимум пет години лишаване от свобода.
Според обвинението той е събирал разузнавателна информация в полза на Минск на територията на Полша, Германия и Литва. Дейността му е включвала наблюдение на критична инфраструктура, сред която обекти с ключово значение за отбраната на Полша и на НАТО.
Разследването по случая продължава.
