Няма нито един спорен или сложен въпрос между Русия и Казахстан

„Успяхме да разгледаме широк кръг от въпроси и да вземем решения в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Много важни и належащи въпроси от нашето сътрудничество бяха обсъдени и в рамките на ОНД", каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев

Що се отнася до двустранното сътрудничество между двете държави, тази година несъмнено е била успешна. "Държавното ми посещение в Русия на 12 ноември беше пълен успех. Що се отнася до Казахстан, сътрудничеството в рамките на нашето стратегическо партньорство и съюз е абсолютен приоритет“, допълни президентът на Казахстан.

„Трябва да работим заедно по всички въпроси, които засягат ежедневието на гражданите както на Казахстан, така и на Русия, тъй като това сътрудничество и нашата работа, насочена към развитие на стратегическо партньорство, е в пълно съответствие с фундаменталните интереси на народите на нашите страни“, заяви държавният глава.

Владимир Путин каза, че по време на неформалната среща държавните глави са имали възможност да обсъдят работата в рамките на ОДКС и ОНД, както и двустранни въпроси.

„Много съм доволен от възможността да се срещна с Вас поотделно и да обсъдим въпросите, които и Вие, и аз считаме за приоритетни за развитието на двустранните отношения между Казахстан и Русия. Като цяло, ситуацията се развива положително в почти всички области. Нямаме нито един спорен или сложен въпрос“, каза руският президент.