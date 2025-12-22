Новини
Няма нито един спорен или сложен въпрос между Русия и Казахстан
  Тема: Казахстан

22 Декември, 2025 22:15 524 2

Това каза руският президент след срещата си с казахстанския си колега

Снимка: Акорда
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Успяхме да разгледаме широк кръг от въпроси и да вземем решения в рамките на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Много важни и належащи въпроси от нашето сътрудничество бяха обсъдени и в рамките на ОНД", каза президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев

Що се отнася до двустранното сътрудничество между двете държави, тази година несъмнено е била успешна. "Държавното ми посещение в Русия на 12 ноември беше пълен успех. Що се отнася до Казахстан, сътрудничеството в рамките на нашето стратегическо партньорство и съюз е абсолютен приоритет“, допълни президентът на Казахстан.

Трябва да работим заедно по всички въпроси, които засягат ежедневието на гражданите както на Казахстан, така и на Русия, тъй като това сътрудничество и нашата работа, насочена към развитие на стратегическо партньорство, е в пълно съответствие с фундаменталните интереси на народите на нашите страни“, заяви държавният глава.

Владимир Путин каза, че по време на неформалната среща държавните глави са имали възможност да обсъдят работата в рамките на ОДКС и ОНД, както и двустранни въпроси.

„Много съм доволен от възможността да се срещна с Вас поотделно и да обсъдим въпросите, които и Вие, и аз считаме за приоритетни за развитието на двустранните отношения между Казахстан и Русия. Като цяло, ситуацията се развива положително в почти всички области. Нямаме нито един спорен или сложен въпрос“, каза руският президент.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
  • 1 бай Бай

    2 3 Отговор
    Това са големите политици.
    Търсят и постигат синергия и симбиоза, вместо противопоставяне, опити да натиск и т.н. западни неадекватности от низките политиченца.

    22:26 22.12.2025

  • 2 Ами

    1 3 Отговор
    Няма, защото са заети с Украйна. Ако тридневната операция беше станала по план, сега вие щяхте да горите.

    22:26 22.12.2025

