Винс Зампела, "бащата" на видеоигрите Call of Duty, загина при автомобилна катастрофа в Лос Анджелис ВИДЕО

55-годишният Винс Зампела, бивш изпълнителен директор на Infinity Ward, студиото, стоящо зад поредицата видеоигри Call of Duty, и директор на Respawn Entertainment, е загинал при автомобилна катастрофа в Лос Анджелис, съобщава NBC4.

Според полицията колата му е излязла от пътя, блъснала се е в бетонна бариера и е изхвърлила пътника. Шофьорът обаче е бил заклещен в горящото превозно средство и е починал на място. Властите съобщиха пред NBC4, че пътникът е починал в болницата.

Смъртта на Зампела при инцидента беше потвърдена и от журналиста, специализиран в игрите, и организатор на The Game Awards Джеф Кийли. „Винс Зампела, титан на индустрията за видеоигри, създател на Call of Duty, съосновател на Respawn Entertainment и мой близък приятел, загина вчера при автомобилна катастрофа в Лос Анджелис“, написа той.

Зампела започва кариерата си в индустрията през 90-те години на миналия век. Той започва кариерата си в GameTek и Atari, преди да стане водещ дизайнер на Medal of Honor: Allied Assault. По-късно той основава Infinity Ward, където ръководи разработването на Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2, наред с други. След разработването на Call of Duty, издателят Activision придобива Infinity Ward.

След като напуска Activision през 2010 г., Зампела основава Respawn Entertainment, която издава поредицата Titanfall. Разработчикът по-късно е придобит от Electronic Arts (EA). Под ръководството на новия издател Respawn Entertainment пуска Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor.

От 2021 г. Зампела заема висша позиция в EA, отговаряйки за поредицата Battlefield. Той ръководи разработването на Battlefield 6, чието излизане е планирано за 2025 г.