Бивол уби американски милионер по време на сафари

Американски милионер и ловец на трофеи Ашер Уоткинс загина на 3 август 2025 г. в провинция Лимпопо, Южна Африка, след като беше нападнат от кафърски бивол по време на организирано сафари.

По данни на организаторите 52-годишният Уоткинс проследявал 1,3-тонен бивол, когато животното внезапно го нападнало със скорост приблизително 56 км/ч и го повалило почти мигновено. Съгласно изявлението на CV Safaris животното не е било „провокирано или ранено“.

A millionaire trophy hunter has been killed by a buffalo he was hunting in South Africa pic.twitter.com/6aCLFHbOvB — Dexerto (@Dexerto) August 6, 2025

Сафари експедицията, струвала близо 10 000 долара, била организирана от Coenraad Vermaak Safaris. Не е ясно дали биволът е бил отстрелян след инцидента или е успял да избяг. Според The Sun местните власти в Южна Африка са започнали официално разследване на случая.

Кафърските биволи, наричани още „Черната смърт“, са сред най-опасните животни на континента, отговорни за около 200 човешки жертви годишно и причинили повече смъртни случаи сред ловците, отколкото лъвовете, носорогите или крокодилите. На уебсайта на CV Safaris се посочва, че „никакой вид на планетата не носи по-плашеща репутация от кафърския бивол“ и ловците трябва винаги да се подготвят за внезапни и непровокирани атаки.

Бившата съпруга Кортни публикува емоционален пост, в който описа случилото се като „небивала и внезапна трагедия“ и изрази скръбта на дъщеря им Савана.