Новини
Любопитно »
Бивол уби американски милионер по време на сафари

Бивол уби американски милионер по време на сафари

7 Август, 2025 12:17 722 12

  • бивол-
  • сафари-
  • милионер-
  • загинал-
  • нападение

Той е бил смъртоносно намушкан

Бивол уби американски милионер по време на сафари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Американски милионер и ловец на трофеи Ашер Уоткинс загина на 3 август 2025 г. в провинция Лимпопо, Южна Африка, след като беше нападнат от кафърски бивол по време на организирано сафари.

По данни на организаторите 52-годишният Уоткинс проследявал 1,3-тонен бивол, когато животното внезапно го нападнало със скорост приблизително 56 км/ч и го повалило почти мигновено. Съгласно изявлението на CV Safaris животното не е било „провокирано или ранено“.

Сафари експедицията, струвала близо 10 000 долара, била организирана от Coenraad Vermaak Safaris. Не е ясно дали биволът е бил отстрелян след инцидента или е успял да избяг. Според The Sun местните власти в Южна Африка са започнали официално разследване на случая.

Кафърските биволи, наричани още „Черната смърт“, са сред най-опасните животни на континента, отговорни за около 200 човешки жертви годишно и причинили повече смъртни случаи сред ловците, отколкото лъвовете, носорогите или крокодилите. На уебсайта на CV Safaris се посочва, че „никакой вид на планетата не носи по-плашеща репутация от кафърския бивол“ и ловците трябва винаги да се подготвят за внезапни и непровокирани атаки.

Бившата съпруга Кортни публикува емоционален пост, в който описа случилото се като „небивала и внезапна трагедия“ и изрази скръбта на дъщеря им Савана.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    11 2 Отговор
    биволите тъй правят.

    12:21 07.08.2025

  • 2 00014

    16 2 Отговор
    Биволът казал - виж какви истински рога имам, не са като твоите хартийки без покритие.

    12:21 07.08.2025

  • 3 Браво!

    20 1 Отговор
    На бивола!

    12:21 07.08.2025

  • 4 от село

    19 0 Отговор
    И богатите умират от глупост защото си мислят ,че като са милионери са безсмъртни

    12:21 07.08.2025

  • 5 дедо

    16 0 Отговор
    браво е те тая новина ми оправи деня

    12:22 07.08.2025

  • 6 Анонимен

    11 0 Отговор
    Всекиму заслуженото!

    12:24 07.08.2025

  • 7 Браво

    10 0 Отговор
    на бивола.

    12:24 07.08.2025

  • 8 Загадка

    1 2 Отговор
    Този бивол болшевик ли е? Затова ли се е разлютил, когато е видял американски милионер? Или е бивол патриот, който брани отечеството си и себеподобните си от нашественици, дошли да убиват?

    12:33 07.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жорко

    1 0 Отговор
    Нищо обидно не съм казал,казах истината,а вие с вашите контроли знаете какво да правите...Факт!

    12:43 07.08.2025

  • 11 защо

    0 0 Отговор
    "Не е ясно дали биволът е бил отстрелян след инцидента или е успял да избяг. "
    Ясно е! Премерил се е, съобщил им е теглото си и е избягал.

    12:44 07.08.2025

  • 12 Оооооооо

    1 0 Отговор
    Този и такива като него колко животни са избили .............

    12:45 07.08.2025