Европа се превъоръжава: как държавите увеличават военните си сили на фона на войната в Украйна

Докато Съединените щати продължават преговорите за възможно мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна, европейските лидери отправят все по-сериозни предупреждения за нарастващата заплаха от страна на Русия. Това се случва в момент, когато редица държави на континента изпитват затруднения с попълването на въоръжените си сили, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Москва отрича да има каквито и да било планове за нападение срещу европейски държави.

По-долу са представени мерките, които различни европейски страни предприемат, за да увеличат военния си капацитет.

Германия

През ноември германското правителство се договори за въвеждането на нова схема за военна служба, предвиждаща по-високо заплащане и допълнителни стимули. Военната служба ще остане доброволна, но ще бъде въведен механизъм за задължително повикване, ако не бъдат привлечени достатъчно новобранци.

Берлин си поставя за цел да увеличи числеността на армията до 260 000 души спрямо около 180 000 в момента, както и да удвои броя на резервистите до 200 000. Предложенията, които се очаква да станат закон в началото на 2026 г., включват задължителна регистрация и медицински прегледи. Всяко въвеждане на задължителна служба ще изисква отделно гласуване в парламента, а разширяването ѝ към жените ще наложи промяна в конституцията.

Франция

Франция планира да въведе нова доброволна младежка военна служба, която трябва да стартира до средата на 2026 г., обяви президентът Еманюел Макрон. Програмата ще продължава 10 месеца и ще бъде отворена за младежи на възраст 18 и 19 години срещу заплащане.

Целта е да бъдат привлечени 3000 участници през 2026 г., като броят им да нарасне до 10 000 до 2030 г. Макрон заяви, че амбицията му е схемата да обхване 50 000 млади хора до 2035 г. В по-широк план Франция цели да разполага със 100 000 резервисти до 2030 г. спрямо около 47 000 в момента, като общата численост на въоръжените сили достигне около 210 000 души.

Великобритания

Британският министър на отбраната заяви, че правителството планира да увеличи числеността на армията до поне 76 000 щатни войници през следващия парламентарен мандат, който започва през 2029 г. В момента британската армия разполага с около 74 000 военнослужещи, 25 000 резервисти и общо близо 181 000 души въоръжени сили.

Фокусът засега остава върху задържането на персонала и модернизацията на службата, без планове за въвеждане на задължителна военна служба.

Дания

Дания възнамерява постепенно да увеличи продължителността на наборната военна служба от четири на 11 месеца през 2026 г., както и броя на новобранците от около 5000 на 7500 до 2033 г. От 2025 г. страната изисква и жените да се регистрират за наборна служба.

Финландия

Финландия поддържа военновременна численост от 280 000 войници чрез задължителна военна служба за мъжете, като всяка година добавя около 20 000 души към резерва. Намаляващата раждаемост обаче застрашава бъдещия капацитет.

Началникът на отбраната генерал Яне Яакола заяви, че страната трябва да обмисли разширяване на задължителната служба и за жените. Освен това правителството планира да увеличи пределната възраст за служба от 60 на 65 години, което би повишило военния резерв до около 1 милион души до 2031 г.

Италия

Италия планира създаването на ново цивилно-военно подразделение за борба с хибридните заплахи, в което да работят до 5000 души, заяви министърът на отбраната Гуидо Кросето. Новото звено трябва да бъде постоянно оперативно и първоначално може да започне с 1200–1500 служители.

Министерството на отбраната съобщи, че редовната кампания за набиране на персонал цели да привлече 6000 доброволци на срочни договори през 2026 г.

Нидерландия

Нидерландия планира значително разширяване на въоръжените си сили, като целта е увеличаване на личния състав от 74 000 на 200 000 души, с особен акцент върху резервистите.

Полша

Полша, която разполага с една от най-големите армии в НАТО, ще въведе доброволна програма за военно обучение като част от по-широк план за подготовка на около 400 000 души през 2026 г. Програмата ще включва обучение по сигурност, оцеляване, първа помощ и киберхигиена.

Румъния

Румъния увеличи усилията за набиране на доброволци след началото на войната в Украйна, предлагайки по-високо заплащане и възможности за военно образование. Въпреки това страната среща затруднения с обучението и задържането на висококвалифицирани специалисти, включително пилоти и оператори на системи за ПВО.

Парламентът одобри закон за доброволна военна служба за мъже и жени на възраст между 18 и 35 години, включващ четири месеца платено обучение и финансов бонус след завършване.

Швеция

Швеция възстанови наборната военна служба през 2017 г. През тази година са записани малко над 7000 наборници, като страната си поставя за цел да увеличи броя им до 12 000 до 2032 г. Основното предизвикателство остава недостигът на професионални офицери, тъй като значителна част от тях предстои да се пенсионират в следващите години.