Корупцията в екипа на бившия президент на САЩ Джо Байдън е в основата на конфликта в Украйна, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Корупцията в екипа на Байдън е в основата на конфликта в Украйна. Поддържащите войната са такива по една причина - те печелят от войната“, написа той на английски в X.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече 46-ия президент на САЩ Джо Байдън "глупак", защото е разрешил големи разходи, включително помощ за Украйна.

На 14 юли Тръмп обяви, че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Украйна, ако Европа плати за такива доставки, а НАТО да координира този процес.

Кирил Дмитриев се пошегува, че на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъде забранено да влиза в Съединените щати.

„Уау, значи Урсула фон дер Лайен от Pfizer вече е начело в черния списък с лица, на които е забранено да влизат в Съединените щати?“, написа той, коментирайки публикацията на държавния секретар на САЩ Марко Рубио за намерението на Държавния департамент да забрани влизането в страната на „водещи фигури в глобалния цензурно-индустриален комплекс“.

Дмитриев добави, че може да сподели с нея и санкциите, наложени му от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън. „Ако Държавният департамент няма достатъчно санкции, мога да споделя с Урсула моите, наложени от Байдън. Защо да не направим размяна на санкции?“, пошегува се той.