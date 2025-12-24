The Guardian: В новата "порция" разсекретени документи по делото "Епстийн" има множество препратки към Тръмп

Нова партида разсекретени документи по делото на финансиста Джефри Епстийн съдържа множество препратки към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на материали, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Сред близо 30 000 страници е имейл от януари 2020 г. от прокурор, в който се твърди, че Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн по-често, отколкото се смяташе досега.

Документът описва осем полета между 1993 и 1996 г., включително полети с непълнолетни пътници, които биха могли да послужат като свидетели по делото срещу съучастничката на Епстийн, Гислейн Максуел.

Самото Министерство на правосъдието подчертава, че тези твърдения са необосновани и „безпочвени“. В новата партида е открито и фалшифицирано писмо, за което се твърди, че е написано от Епстийн до осъдения сексуален престъпник Лари Насар, лекарят на американския отбор по гимнастика. ФБР преди това потвърди, че този документ е фалшифициран.

Министерството на правосъдието публикува част от досието по делото на Епстийн на 20 декември. Общо става въпрос за 3 965 файла, повечето от които са снимки. Общият размер на данните е 3 GB. Материалите са разделени в четири групи. Някои файлове са отделни изображения, докато други са многостранични документи.

Епстийн беше обвинен в организиране на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета от 2002 до 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.