Новини
Свят »
САЩ »
The Guardian: В новата "порция" разсекретени документи по делото "Епстийн" има множество препратки към Тръмп

The Guardian: В новата "порция" разсекретени документи по делото "Епстийн" има множество препратки към Тръмп

24 Декември, 2025 04:40, обновена 24 Декември, 2025 04:49 613 0

  • епстийн-
  • тръмп-
  • сащ-
  • дело-
  • документи

В имейл от януари 2020 г. се твърди, че президентът е летял с частния самолет на финансиста по-често, отколкото се смяташе досега

The Guardian: В новата "порция" разсекретени документи по делото "Епстийн" има множество препратки към Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова партида разсекретени документи по делото на финансиста Джефри Епстийн съдържа множество препратки към президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи The Guardian, позовавайки се на материали, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Сред близо 30 000 страници е имейл от януари 2020 г. от прокурор, в който се твърди, че Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн по-често, отколкото се смяташе досега.

Документът описва осем полета между 1993 и 1996 г., включително полети с непълнолетни пътници, които биха могли да послужат като свидетели по делото срещу съучастничката на Епстийн, Гислейн Максуел.

Самото Министерство на правосъдието подчертава, че тези твърдения са необосновани и „безпочвени“. В новата партида е открито и фалшифицирано писмо, за което се твърди, че е написано от Епстийн до осъдения сексуален престъпник Лари Насар, лекарят на американския отбор по гимнастика. ФБР преди това потвърди, че този документ е фалшифициран.

Министерството на правосъдието публикува част от досието по делото на Епстийн на 20 декември. Общо става въпрос за 3 965 файла, повечето от които са снимки. Общият размер на данните е 3 GB. Материалите са разделени в четири групи. Някои файлове са отделни изображения, докато други са многостранични документи.

Епстийн беше обвинен в организиране на посещения в дома си в Манхатън и на частния си остров за десетки непълнолетни момичета от 2002 до 2005 г. Разследващите установиха, че най-младата от поканените е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът се самоуби в затворническата си килия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ