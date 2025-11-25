Сръбската петролна компания НИС може да работи само още 4 дни

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че петролната компания НИС може да работи само още 4 дни, преди напълно да спре, предаде РТС, съобщи БТА.
Вучич направи извънредно изявление към обществеността и съобщи, че единствената рафинерия на страната, която се намира в Панчево, близо до сръбската столица Белград, функционира в ниска степен на експлоатация.
„Все още не е спряна, работи в т.нар. "тих режим", но имаме още четири дни, докато рафинерията бъде напълно затворена, освен ако лицензът не бъде одобрен от правителството на САЩ“, каза Вучич.
"Страната ни е поставена в много трудна ситуация", добави той и обясни, че има опасност от вторични санкции.
„Все още разполагаме с днес и утре, за да се опитаме да получим оперативен лиценз. Дали ще го получим зависи от американците“, каза сръбският държавен глава и добави, че "досега правехме всичко, което поискаха руските ни приятели."
"НИС вече започна да изчерпва оперативните си резерви. Ако няма приток на петрол, тоест ако не получим лиценз, ще останат резерви на НИС от 55 000 тона дизел и 50 000 тона бензин“, разкри Вучич.
Според оценките резервите ще достигнат до 28 декември, каза той.
Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС влязоха в сила на 9 октомври, след като бяха отлагани 8 пъти.
В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.
„Когато санкциите вече бяха обявени и американците ги отлагаха месец след месец, ние приемахме всяко руско предложение и не искахме да променяме условията на бизнеса, защото не искахме да разваляме отношенията“, каза Вучич.
Президентът на Сърбия заяви още, че собствеността на НИС се е променила три пъти тази година (през февруари, май и септември), защото руснаците са искали да адаптират дейността си към санкциите.
Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.
Рафинерията в Панчево е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Който се е хванал с руснаците
Коментиран от #6
15:37 25.11.2025
2 Ердоган
Коментиран от #8, #11, #15, #24
15:38 25.11.2025
3 честен ционист
15:38 25.11.2025
4 Ганя Путинофила
15:39 25.11.2025
5 Така,така
Да не е бил.😅
Така, така.
15:39 25.11.2025
6 Коронния номер на кравите е да изнудват
До коментар #1 от "Който се е хванал с руснаците":другите държави Затова ги намрази целия свят.
Много врагове си създадоха.Хегемонс губи.
15:41 25.11.2025
7 Ае копейките
В напишете някоя глупост.
Коментиран от #9
15:41 25.11.2025
8 ФАКТ
До коментар #2 от "Ердоган":Америка решава кой ще има хляб и кой не. САЩ решава дали Пуслер ще напълни крачола.
15:44 25.11.2025
9 Атина Палада
До коментар #7 от "Ае копейките":Нямам още опорките.
15:44 25.11.2025
10 полк. Зарков
От толкова бомбене как пък не ви увряха тAпите српски крaтуни!
15:45 25.11.2025
11 Не че ми дреме
До коментар #2 от "Ердоган":Ама след нова година прекъсват външният интернет на руснаците.
Външен кенеф.
15:46 25.11.2025
12 стоян георгиев
15:46 25.11.2025
13 ВЕЛИНСКИ
НЕ СЕ ОПЛАКВАЙ...
ПО ТОЗИ НАЧИН СИ РЕШИ
ПРОБЛЕМА СЪС БУНТОВНИЦИТЕ....
ТЕ СЕГА СЕ ЧУДЯТ...
ОВДЕ ДА ОДИМ....ЗА ОЙЛ ИЛИ НА БУНТ.....
Коментиран от #14
15:47 25.11.2025
14 стоян георгиев
До коментар #13 от "ВЕЛИНСКИ":Най ми харесва фен на путин да говори на сръбски.бачо свачо...и разни думи от песните на лепа брена ...
15:52 25.11.2025
15 Жик-так
До коментар #2 от "Ердоган":То горивата в Сърбия са с 1 лев по-скъпи отколкото в България.Нали са приятелска държава с Путин?
15:54 25.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ама ква беля си направих
Коментиран от #20
15:57 25.11.2025
18 дрън дрън
15:59 25.11.2025
19 Дедовия
15:59 25.11.2025
20 Колега
До коментар #17 от "Ама ква беля си направих":Бегай до Надин и я откупвай... Ще се видим на онзи паркинг у Пирот...
16:07 25.11.2025
21 Ватманяк
16:16 25.11.2025
22 БДЖ
16:18 25.11.2025
23 Възраждане на българската доктрина
Коментиран от #25
16:23 25.11.2025
24 Отговор
До коментар #2 от "Ердоган":А я обясни защо САЩ трябва да дава лиценз на фирма работеща в Сърбия с руски суровини. Кой е САЩ. Палячоооооооооооооооооооо!
16:43 25.11.2025
25 койдазнай
До коментар #23 от "Възраждане на българската доктрина":Тя България, ако можеше да си събира дължимите акциз и ДДС от търговията с горива, въобще не ни трябва да купуваме никакви рафинерии. Ама за това, един искаше да се бори, ама той умря преди 10 години. Повече ентусиасти, да проверяват търговията с горива не са се появявали.
17:23 25.11.2025