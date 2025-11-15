Новини
Сръбската петролна компания е била освободена за 3 месеца от американските санкции
  Тема: Украйна

15 Ноември, 2025 13:35 763 13

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти

Сръбската петролна компания е била освободена за 3 месеца от американските санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Сръбската петролна компания НИС, която е под санкции от САЩ като собственост на руската „Газпром“, е била освободена от тях за срок от три месеца, съобщи Ройтерс, като се позовава на сръбски правителствен представител, предаде БТА.

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти и те влязоха в сила чак на 8 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.

По-рано тази седмица сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е агенция на Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа на компанията с аргумента, че водят преговори за предаване на контрола върху НИС на трета страна.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    2 1 Отговор
    Добре, че е Боко и чичо му от Америка! :))

    Коментиран от #4

    13:40 15.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 6 Отговор
    АРЕ НА БАС ,че Сърбия съвсем скоро ще тегли 1 м айн а на РАША?!

    13:42 15.11.2025

  • 4 Моля, моля

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коня Солтуклиева":

    Не каза, че е от Америка! Чичо му е от UK. И по-точно той е чичото, ама това са подробности...

    13:42 15.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    Надали Путин ще има този късмет, га собствените му кремльовски ортаци го продадат в Хага, като чувал с картофи.

    13:46 15.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Че то кой остана със санкции?Само Молдова.

    Коментиран от #7

    13:48 15.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И Македония.

    13:54 15.11.2025

  • 8 Георги

    3 0 Отговор
    браво бе, нашите се бият в гърдите, дето наливаме пари и оръжие в Украйна. Дори национализирахме Лукойл и най-вероятно ще ни осъдят в някакъв международен съд, а сърбите вече година и отгоре им удължават същите санкции. Иначе наще все ги хвалят - големи партньори.

    13:55 15.11.2025

  • 9 Пълни глупости!

    2 0 Отговор
    Тези санкции понастоящем нямат пряко въздействие върху „Лукойл Сърбия“, като се има предвид, че Република Сърбия, в съответствие с подписаните международни споразумения със САЩ, няма задължение да прилага директно каквито и да е санкции, въведени от властите на САЩ, срещу физическо или юридическо лице.... ЕС и боклуците в ЕК са подписали международно споразумение със САЩ обаче и то не е реципрочно впрочем. Проверете го!

    14:02 15.11.2025

  • 10 Пълни глупости!

    2 0 Отговор
    САЩ НЕ издава лиценз за работа на която и да е компания в ЕС. Постоянно се пишат абсолютни простотии и се провежда дивашка атлантическа пропаганда. Покъртително е що за олигофрени ни управляват

    14:06 15.11.2025

  • 11 Перо

    3 0 Отговор
    Сръбската NIS получи отлагане, общо 13 месеца, а тиквата отбелязва успех за 5 месеца. За Орбан да не споменавам! Всички страни с присъствие на Лукойл са получили отлагане! Няма информация само за Лукойл САЩ!

    14:06 15.11.2025

  • 12 А тоалетната на гарата

    3 0 Отговор
    Има ли лиценз от Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа ? А?

    14:08 15.11.2025

  • 13 Асен

    0 0 Отговор
    Същото важи и за нас.

    14:33 15.11.2025

