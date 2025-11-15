Сръбската петролна компания е била освободена за 3 месеца от американските санкции

Сръбската петролна компания НИС, която е под санкции от САЩ като собственост на руската „Газпром“, е била освободена от тях за срок от три месеца, съобщи Ройтерс, като се позовава на сръбски правителствен представител, предаде БТА.

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти и те влязоха в сила чак на 8 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.

По-рано тази седмица сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е агенция на Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа на компанията с аргумента, че водят преговори за предаване на контрола върху НИС на трета страна.