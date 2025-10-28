Новини
Вучич моли САЩ да не налагат вторични санкции
  Тема: Украйна

Вучич моли САЩ да не налагат вторични санкции

28 Октомври, 2025 22:53

Сръбският президент каза, че САЩ очакват от него Сърбия да национализира руска собственост, но Вучич подчерта, че не е нито комунист, нито фашист

Вучич моли САЩ да не налагат вторични санкции - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич отправи молба към САЩ да не налагат на страната вторични санкции до средата на декември, след като на 9 октомври наложиха санкции на сръбската петролна компания НИС, предаде БТА.

Вучич изрази надежда, че САЩ няма да предприемат подобни действия. Той направи това изявление по време на посещение в Ташкент, където днес Сърбия и Узбекистан сключиха 11 споразумения в различни сфери, две от които в областта на икономиката и енергетиката.

Още новини от Украйна

„Просто моля нашите американски партньори, ако могат да ме чуят сега, а знам, че могат, тъй като следят отблизо всяко изявление, да не въвеждат така наречените вторични санкции срещу нашите финансови институции за това, че правят бизнес с НИС, да ни позволят да се опитаме да решим всичките си проблеми поне до средата на декември. След това нека ни дадат поне седемдневно предизвестие, за да можем да предупредим всички и да осигурим поне безопасен живот и сигурно бъдеще за нашите банки, каза Вучич пред сръбски журналисти в Ташкент.

В отговор на въпрос относно информация, че САЩ не са готови на компромис по отношение на НИС и очакват сръбското правителство напълно да елиминира руската собственост в петролната компания, Вучич заяви, че не приема подобна позиция.

Сръбският президент каза, че САЩ очакват от него Сърбия да национализира руска собственост, но Вучич подчерта, че не е нито комунист, нито фашист и че никога не отнемал нищо от никого, предаде РТС.

Вучич добави, че страната вече има проблеми заради американските санкции и че те ще се задълбочат, ако не се намери решение с доставките за НИС, които по неговите думи попадат в голямата геополитическа игра между Русия и САЩ.

Сърбия зависи почти изцяло от доставките на руски газ и петрол, които получава главно по тръбопроводи в Хърватия и други съседни държави.

Въпреки че официално продължава да заявява стремеж към членство в Европейския съюз, Сърбия отказва да се присъедини към западните санкции срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна отчасти поради зависимостта си от руските енергийни доставки.

Александър Вучич, който поддържа близки отношения с Москва, е изправен пред една от най-сериозните заплахи за своето продължило над едно десетилетие управление. От месеци насам в страната продължават масови студентски и граждански протести, предизвикани от трагедията преди близо година, когато при срутване на бетонна козирка на железопътна гара в северния сръбски град Нови Сад загинаха 16 души.

Мнозина сърби обвиняват ширещата се корупция и политическия непотизъм сред държавните служители за небрежното изпълнение на реконструкцията, която бе част от по-голям железопътен проект, реализиран съвместно с китайски държавни компании.

През уикенда сръбският президент Александър Вучич обяви, че ако през настоящата седмица въпросът с доставките за НИС не бъде решен, Сърбия ще предприеме самостоятелни действия. Вучич не уточни какво точно има предвид.

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, където мажоритарният пакет от акции е в руски ръце. Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после 8 пъти отложи въвеждането на санкциите.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дял от 11,3 процента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путич ,

    8 2 Отговор
    Не се моли , бе .

    Коментиран от #12

    22:56 28.10.2025

  • 2 Линда

    13 0 Отговор
    Вучагата балкански хитрец !! 😅😅😅 Не не не братко сърбине , на двата стола не става .

    22:56 28.10.2025

  • 3 си дзън

    12 1 Отговор
    За Вучич може и третични санкции. Ще ги отнесе като куцо пиле домат.

    22:57 28.10.2025

  • 4 Брате ,

    6 1 Отговор
    Кефите ме с Путин , с тая снимка , в цял ръст ... Богатири ..

    23:03 28.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лумпен

    4 7 Отговор
    Скоро ще питаме американците дали може да дишаме !
    Утре вятъра ще е от изток !
    Ще има санкции от САЩ !
    Демокрация!

    23:21 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Трите прасенца

    1 2 Отговор
    Не се притеснявайте и не гледайте на двата тумбака медиите, те винаги ще ви стресират, защото искат да ви оберат. Самозабравилите се селтака, си мислят, че ще ни стрестнат. Горива има, тон има и вода. Само дето тея толкова крадат, а населението овче... Търпете си ги! Търпете си и йетел и бтв. Избор имате! Черните тъпи "братя" с махбах х 5 на сватби в Търново. А пък вие виете тука без глас.

    23:24 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ноторен факт

    6 0 Отговор
    Винаги най-близките сателити на руснаците са яли, ядат и ще ядат КУ РА първи и най-много. Затова има приказка по-далеч от Русия, по-далеч от просия.

    Коментиран от #15, #16

    23:27 28.10.2025

  • 14 Когато затворят Лукойл

    0 3 Отговор
    В София ще има файтони за дамите. За ученичките ор гии за цигари.

    23:29 28.10.2025

  • 15 Оцет Паниций

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ноторен факт":

    АМИН , ЧАДО ..

    23:31 28.10.2025

  • 16 Сърбите

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ноторен факт":

    Винаги са били по-добре от нас. И сега са по-добре. Никога няма да ги стигнем.

    Коментиран от #18

    23:32 28.10.2025

  • 17 Медведев танцъора

    4 0 Отговор
    На колене пред краля Тръмп руска марионетке! Нека Путин ти докара нефт,нали е много велик! Плащайте сега скъпи горива. Ама нали Русия има ресурсите евтини,ами айде да ви даде!Ама май не било така хаха. Моля ти се САЩ ситуацията! Руснаците са наритани в ъгъла както винаги и си траят.

    Коментиран от #20

    23:33 28.10.2025

  • 18 Медведев танцъора

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сърбите":

    За това ли се молят на САЩ, понеже са много добре?

    23:34 28.10.2025

  • 19 Съседите по-умни

    2 2 Отговор
    Ние наколенки, та вече и пълзим!

    23:35 28.10.2025

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Медведев танцъора":

    Ти ненормален ли си или неграмотен?

    Коментиран от #21

    23:35 28.10.2025

  • 21 Медведев танцъора

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Страхотен аргумент за силата на Русия да остави техните мерионетки сърбите да се молят на САЩ! Какво ще измислиш сега троле? нЗа великя Путин дето няма пари за кило грозде от пазара!

    23:37 28.10.2025

  • 22 ЯМБОЛИЯ

    3 0 Отговор
    Не може на два стола едновременно комшу. Пада се на хасъра.

    23:39 28.10.2025

  • 23 Горски

    1 2 Отговор
    Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“, „мир чрез сила“ и похвали усилията срещу наркотрафика в Карибско море------- Дотук печелят като никой друг срещу невъоръжени рибарски лодки в карибите. Иначе ги видяхме що за стока са срещу козарите с мотопеди в Афганистан и как се сипят от колесника на самолета. Всичко е заради петрола❗ Американският петрол дето блика във Венецуела ❗ Един умен човек преди време беше казал приблизително следното: Лесно е да събудиш руската мечка.След това започва трудното. Затлъстелите и затъпели европейски политици,а и тези от USA от обкръжението на неадекватния чичо Джо,не оцениха Русия и Путин или направо ги подцениха. И сега си хапят главите. Не,че им пука за някаква си там Украйна,за комика-наркоман Зеля или за нещастния народ. За тях това е само тор и средство за евентуално отслабване на Русия. Но.....не се получава.Ами сега,накъде? Лошото е,че нашите безгръбначни политици ще ни вкарат в конфликт,който не е наш. И както винаги,сметката ще я платят бедните.

    23:42 28.10.2025

