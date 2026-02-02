Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич: Държавата няма нищо общо с аферата за иззетите тонове марихуана

Вучич: Държавата няма нищо общо с аферата за иззетите тонове марихуана

2 Февруари, 2026 11:09 1 366 7

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • марихуана-
  • наркотици

Един от арестуваните при изземването на наркотиците е общински съветник от управляващата Сръбска прогресивна партия

Вучич: Държавата няма нищо общо с аферата за иззетите тонове марихуана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера, че държавата няма нищо общо с аферата, при която бяха иззети пет тона марихуана в имота на представител на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) край град Крушевац, Централна Сърбия, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Той добави, че полицията е „арестувала хора“ и че политическите му опоненти „объркват всичко с главата надолу“ и твърдят, че държавата стои зад това.

„Хора от дирекция „Криминална полиция“ откриха пет тона някакви наркотици. А сега дали само синът е знаел за това или и синът, и бащата, това е друг въпрос, нека компетентните органи определят, не искам да предполагам нищо“, каза Вучич пред телевизия Пинк.

На 29 януари сръбската полиция, в сътрудничество с Прокуратурата за организирана престъпност (ТОК), иззе пет тона марихуана в района на село Конюх близо до Крушевац.

Беше обявено, че заподозрените са Александър Мияйлович, Небойша Спасоевич и Раде Спасоевич (баща и син), Иван Драгнич и Урош Младеновски.

Прокуратурата е предложила издаването на заповед за арест, включително международна, за заподозрения Александър Мияйлович, който е идентифициран като организатор на престъпна група и се укрива.

ТОК обяви, че организираната престъпна група е действала в международен мащаб, като е придобила пет тона наркотично вещество марихуана на територията на Република Северна Македония в периода от началото на януари до 29 януари.

Председателят на опозиционното Народно движение на Сърбия Мирослав Алексич публикува в социалната мрежа Екс твърдение, че един от арестуваните при изземването на наркотиците е общински съветник от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Крушевац.

Алексич заяви, че арестуваният е „приятел и близък сътрудник“ на семейството на сръбския министър на отбраната Братислав Гашич.

Гашич, който е роден в Крушевац, отправи поздравление към служителите на полицията и другите служби за сигурност за акцията, като допълни, че тя показва, че никой в Сърбия не е над закона, съобщава в. "Курир".

Той не визира конкретни имена и не коментира твърденията на Алексич.

Заместник-председателят на градската организация на СПП в Крушевац Невена Джурич Никитович също публикува изявление, в което се посочва, че „държавата е ясна и безмилостна в борбата си срещу престъпността и корупцията“, съобщи сръбската редакция на радио "Свободна Европа".


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    И да не забраваме обаче да поздравиме с празника екипът на Фатмакти и най вече собствениците и дежурния редактор,който е от най празнуващите днес! Честит празник другари и другарки,евтини сте като албански ползвани марки.

    11:18 02.02.2026

  • 2 татунчо 🍌

    5 2 Отговор
    Комшиите се оказаха по-големи бандюхи и от урките - пет тона са много нещо марихуана ,ще стигнат за целия китайски народ и за наш зеля ...

    Коментиран от #3

    11:19 02.02.2026

  • 3 Ехее

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Пак лоши новини за копейките🤣.. Епстийн се оказа копейка, руската партия на Вучич продава марихуана...уви, "традиционните им ценности" заминаха на кино 🤣

    Коментиран от #7

    11:27 02.02.2026

  • 4 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    5 4 Отговор
    Изпратете ми я

    Коментиран от #6

    11:28 02.02.2026

  • 5 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Сърбия е принципно само наполовина на Балканския полуостров. Всъщност е Централна Европа отвсякъде, наравно с Чехословакия, Унгария, Зап. Украйна и пр. наследници на Австрия/Австроунгария които нямат излаз на море.

    11:31 02.02.2026

  • 6 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Володимир Зеленски офiцiальнъй":

    Да не са ти избледнели зелените перца?

    11:32 02.02.2026

  • 7 татунчо 🍌

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ехее":

    Лоши за едни , но ,,добри,, новини за наш зеля (и не само ) .....Центчетата също може да намажете от марихуаната - знае ли човек ...

    11:44 02.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания