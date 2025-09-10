Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен

Израелски самолети нанесоха масирани въздушни удари по йеменската столица Сана, съобщиха жители, чули поне пет силни експлозии и видели стълбове дим да се издигат от няколко места, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според телевизията на хусите "Ал Масира", цитирана от Ройтерс, има няколко убити и ранени. Военният говорител на хусите Яхия Сария заяви, че йеменската противовъздушна отбрана се е сражавала с израелски самолети. Те "предприеха агресия срещу нашата страна", добави той, без да даде подробности за целите или жертвите.

"Ал Масира" съобщи, че ударите са поразили правителствен комплекс в квартал "Ал-Хазм". Откакто през октомври 2023 г. избухна войната между Израел и "Хамас" в Газа, хусите, които са съюзници на Иран, многократно изстреляха ракети и дронове срещу Израел, описвайки атаките като акт на солидарност с "Хамас".

По-рано тази седмица хусите заявиха, че техният министър-председател и няколко министри са били убити при израелска атака. Във вторник израелската армия заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен, и е свалила дрон на хусите.

Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на режима на хусите в столицата на Йемен Сана, потвърдиха военните, цитирани от вестник "Джерузалем пост". Израелската армия (ЦАХАЛ) заяви, че сред целите са били военните лагери на хусите, щабквартирата на техния отдел за пропаганда и склад за гориво, използван за военните операции на режима.

Според ЦАХАЛ ударът срещу Сана е бил отговор на неотдавнашните атаки на хусите срещу Израел, по-специално изстрелването на дронове и ракети земя-земя срещу израелската територия. Според арабския медиен сайт "Ал Араби", ударът е бил насочен и към правителствени офиси на хусите, включително министерството на финансите и министерството на отбраната в централната част на Сана. Саудитският вестник "Ал Хадат" съобщи, че атаката е поразила шест цели на хусите , като основната е отбранителен комплекс в центъра на града.