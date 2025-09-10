Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен

Израелски самолети нанесоха масирани въздушни удари по йеменската столица Сана, съобщиха жители, чули поне пет силни експлозии и видели стълбове дим да се издигат от няколко места, предаде ДПА, съобщи БТА.
Според телевизията на хусите "Ал Масира", цитирана от Ройтерс, има няколко убити и ранени. Военният говорител на хусите Яхия Сария заяви, че йеменската противовъздушна отбрана се е сражавала с израелски самолети. Те "предприеха агресия срещу нашата страна", добави той, без да даде подробности за целите или жертвите.
"Ал Масира" съобщи, че ударите са поразили правителствен комплекс в квартал "Ал-Хазм". Откакто през октомври 2023 г. избухна войната между Израел и "Хамас" в Газа, хусите, които са съюзници на Иран, многократно изстреляха ракети и дронове срещу Израел, описвайки атаките като акт на солидарност с "Хамас".
По-рано тази седмица хусите заявиха, че техният министър-председател и няколко министри са били убити при израелска атака. Във вторник израелската армия заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен, и е свалила дрон на хусите.
Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на режима на хусите в столицата на Йемен Сана, потвърдиха военните, цитирани от вестник "Джерузалем пост". Израелската армия (ЦАХАЛ) заяви, че сред целите са били военните лагери на хусите, щабквартирата на техния отдел за пропаганда и склад за гориво, използван за военните операции на режима.
Според ЦАХАЛ ударът срещу Сана е бил отговор на неотдавнашните атаки на хусите срещу Израел, по-специално изстрелването на дронове и ракети земя-земя срещу израелската територия. Според арабския медиен сайт "Ал Араби", ударът е бил насочен и към правителствени офиси на хусите, включително министерството на финансите и министерството на отбраната в централната част на Сана. Саудитският вестник "Ал Хадат" съобщи, че атаката е поразила шест цели на хусите , като основната е отбранителен комплекс в центъра на града.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Израел
19:49 10.09.2025
3 Да,бе
19:52 10.09.2025
4 Последния Софиянец
19:52 10.09.2025
5 Реалист
Без много приказки издумкайте Рубльовка и останалото ще свършат колхозниците.
19:53 10.09.2025
6 И светът ,
Коментиран от #15
19:55 10.09.2025
7 Жица
19:55 10.09.2025
8 Хазарите трепат и
19:58 10.09.2025
9 Сталин
19:59 10.09.2025
10 така е
Коментиран от #13
19:59 10.09.2025
11 Лолуги
20:00 10.09.2025
12 Яйца по Панагюрски
20:01 10.09.2025
13 Чорбара
До коментар #10 от "така е":Срамота ,къде е света?
20:01 10.09.2025
14 Слаб 2
20:02 10.09.2025
15 Когато
До коментар #6 от "И светът ,":няма русия и иран, ще има мир там, за останалия свят - да се разделим със СК И КНР.
20:05 10.09.2025
16 Интересно
Коментиран от #17, #20
20:07 10.09.2025
17 Цеци бездомния
До коментар #16 от "Интересно":Иван , петкан , драган , тоя оня , всички гонят жена ти ! Защо ли ?
20:10 10.09.2025
18 Опа
20:12 10.09.2025
19 стеф вг
20:15 10.09.2025
20 ,,,,,,
До коментар #16 от "Интересно":Пръв започнал едуард 1 от малобритания, не знаете ли
20:19 10.09.2025
21 Баба Яга
20:52 10.09.2025