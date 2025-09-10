Новини
Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен

10 Септември, 2025 19:48 901 21

  • йемен-
  • сана-
  • израел-
  • хуси

Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на режима на хусите в Сана

Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски самолети нанесоха масирани въздушни удари по йеменската столица Сана, съобщиха жители, чули поне пет силни експлозии и видели стълбове дим да се издигат от няколко места, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според телевизията на хусите "Ал Масира", цитирана от Ройтерс, има няколко убити и ранени. Военният говорител на хусите Яхия Сария заяви, че йеменската противовъздушна отбрана се е сражавала с израелски самолети. Те "предприеха агресия срещу нашата страна", добави той, без да даде подробности за целите или жертвите.

"Ал Масира" съобщи, че ударите са поразили правителствен комплекс в квартал "Ал-Хазм". Откакто през октомври 2023 г. избухна войната между Израел и "Хамас" в Газа, хусите, които са съюзници на Иран, многократно изстреляха ракети и дронове срещу Израел, описвайки атаките като акт на солидарност с "Хамас".

По-рано тази седмица хусите заявиха, че техният министър-председател и няколко министри са били убити при израелска атака. Във вторник израелската армия заяви, че е прехванала ракета, изстреляна от Йемен, и е свалила дрон на хусите.

Изтребители на израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели на режима на хусите в столицата на Йемен Сана, потвърдиха военните, цитирани от вестник "Джерузалем пост". Израелската армия (ЦАХАЛ) заяви, че сред целите са били военните лагери на хусите, щабквартирата на техния отдел за пропаганда и склад за гориво, използван за военните операции на режима.

Според ЦАХАЛ ударът срещу Сана е бил отговор на неотдавнашните атаки на хусите срещу Израел, по-специално изстрелването на дронове и ракети земя-земя срещу израелската територия. Според арабския медиен сайт "Ал Араби", ударът е бил насочен и към правителствени офиси на хусите, включително министерството на финансите и министерството на отбраната в централната част на Сана. Саудитският вестник "Ал Хадат" съобщи, че атаката е поразила шест цели на хусите , като основната е отбранителен комплекс в центъра на града.


Йемен
  • 1 Израел

    13 11 Отговор
    Израел удря където си пожелае ! Ако продължат така , ще сложат края на иЗлямаа бързо бързо

    19:49 10.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    19 7 Отговор
    Богупрезряните за туй не са имали държава и пак няма да имат...Съвсем изнагляха.

    19:52 10.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Някой ден ще решат и у нас.

    19:52 10.09.2025

  • 5 Реалист

    6 22 Отговор
    НАТЮ да греда и да се учи как се действа срещу терористи !
    Без много приказки издумкайте Рубльовка и останалото ще свършат колхозниците.

    19:53 10.09.2025

  • 6 И светът ,

    13 3 Отговор
    говорещ за мир , спи. По - точно затваря уши и очи .

    Коментиран от #15

    19:55 10.09.2025

  • 7 Жица

    18 5 Отговор
    Абе къде са : ЕС, ЕК,САЩ. Що мълчат, евреите бият където искат, всички мълчат. Някакви дронове влезли в Полша , пл.5,6,7,8...

    19:55 10.09.2025

  • 8 Хазарите трепат и

    16 5 Отговор
    Убиват постоянно хора, съседи и къде са "демократичните"? Нещо санкции? Това обявяване ли е на война? Или само, ако непознати дронове паднат в Полша, то САМО това било обявяване на война???

    19:58 10.09.2025

  • 9 Сталин

    11 7 Отговор
    Исраhell са бясно куче което трябва да бъде умъртвено ,иначе тези изроди ще запалят трета световна

    19:59 10.09.2025

  • 10 така е

    5 13 Отговор
    Като Хамас. Удрят по Израел, а после реват, че израелците им отвръщат на ударите. И олеле кво стана....

    Коментиран от #13

    19:59 10.09.2025

  • 11 Лолуги

    3 0 Отговор
    Кратка обява - продавам опел корса 1.2 на Газ . Нормални следи от употреба . 1993 произведена.Цена по договаряне . За връзка - нула осем осем три 6 и четири двадесет и едно 5 и осем . - Бочно от Малорад

    20:00 10.09.2025

  • 12 Яйца по Панагюрски

    4 2 Отговор
    Поцелия свят прекрито, а на някой места не дотам прекрито се води война срещу човечеството. Въпросът е не дали ще спре или ще бъде открито заявена, защото това няма никакво значение. Въпросът е само един. Ще се увеличи ли темпото и количеството на жътвата ? Методите са без значение !

    20:01 10.09.2025

  • 13 Чорбара

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Срамота ,къде е света?

    20:01 10.09.2025

  • 14 Слаб 2

    4 1 Отговор
    Адолф наказан,зад вратата с вдигнати ръце.

    20:02 10.09.2025

  • 15 Когато

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "И светът ,":

    няма русия и иран, ще има мир там, за останалия свят - да се разделим със СК И КНР.

    20:05 10.09.2025

  • 16 Интересно

    11 3 Отговор
    Египетския фараон гони евреите, испанския крал гони евреите, Германския канцлер гони евреите, защо ли?

    Коментиран от #17, #20

    20:07 10.09.2025

  • 17 Цеци бездомния

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Иван , петкан , драган , тоя оня , всички гонят жена ти ! Защо ли ?

    20:10 10.09.2025

  • 18 Опа

    1 1 Отговор
    Тези развинтиха близкия изток.

    20:12 10.09.2025

  • 19 стеф вг

    5 1 Отговор
    Демократични еврейски бомби убиват хиляди !!!! Каква е реакцията на нашите "демократи" ???

    20:15 10.09.2025

  • 20 ,,,,,,

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Пръв започнал едуард 1 от малобритания, не знаете ли

    20:19 10.09.2025

  • 21 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Ционистите са най-голямото зло на земята. Всеки ден агресии през девет земи в десета.

    20:52 10.09.2025