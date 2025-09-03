Новини
Най-малко 19 служители на ООН са били задържани от хусите

3 Септември, 2025 09:20 627 6

  • йемен-
  • хуси-
  • оон

Хусите воюват с международно признатото правителство на Йемен, подкрепено от коалиция, водена от Саудитска Арабия

Най-малко 19 служители на ООН са били задържани от хусите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Най-малко 19 служители на ООН са били задържани от хусите по време на акциите на подкрепяната от Иран йеменска групировка срещу офисите на световната организация в столицата Сана, предаде Асошиейтед прес, като се позова на ООН, съобщи БТА.

Говорителят на организацията Стефан Дюжарик заяви, че 18 от задържаните служители са граждани на Йемен, а един е чужденец. Той призова всички да бъдат незабавно освободени.

Акциите срещу офиси на агенциите на ООН за храните, здравеопазването и децата в Сана в неделя последваха убийството от Израел на премиера на правителството на хусите Ахмед ар Рахауи и няколко министри от кабинета му при въздушен удар в четвъртък.

Хусите воюват с международно признатото правителство на Йемен, подкрепено от коалиция, водена от Саудитска Арабия, от 2014 г., когато поеха контрола над Сана и по-голямата част от Северен Йемен.

Надеждите за мирни преговори изчезнаха след атаката, извършена от „Хамас“ в южен Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до ответна военна операция на Израел в управляваната от „Хамас“ Газа. Хусите започнаха да атакуват кораби в Червено море в подкрепа на палестинците в Газа. Това предизвика ответни удари на САЩ и Израел в райони, контролирани от бунтовниците в Йемен.

Специалният пратеник на ООН Ханс Грундбер приключи посещението си в столицата на Оман, Маскат, където се срещна с главния преговарящ на хусите Мохамед Абделсалам, заяви говорителят на ООН. Дюжарик допълни, че пратеникът е повторил категоричното осъждане на ООН на задържанията и насилственото влизане в офисите ѝ, предупреждавайки, че действията на хусите сериозно застрашават способността на ООН да предоставя помощ на народа на Йемен.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Димитър Георгиев

    4 6 Отговор
    „Путин е военен престъпник. Вероятно най-сериозният военен престъпник на нашето време, когото сега виждаме в голям Много скоро ще си получи заслуженото! Бъдете сигурни!

    Коментиран от #3

    09:27 03.09.2025

  • 2 онзи

    9 0 Отговор
    Тия образи хусите , мусите и тям подобните им са ми тъмна Индия ...Кой за какво се бие иди , че разбери ....

    09:28 03.09.2025

  • 3 оли ,

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Георгиев":

    От рано си започнал с майтапите ! Пак си че сайтовете за хумор , сатира и забава !

    09:29 03.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Ама не са убити както правят евреите

    09:34 03.09.2025

  • 5 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Дано ги гръмнат тия оон

    10:32 03.09.2025

  • 6 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    Слава На Хусите

    10:32 03.09.2025