СЕМ обсъжда предложението за Управителен съвет на БНТ

Съветът за електронни медии ще обсъди на днешното си заседание предложение от генералния директор на Българската национална телевизия за утвърждаване на членове на Управителен съвет на медията.
Съгласно Закона за радиото и телевизията управителните съвети на БНТ и БНР включват съответния генерален директор, който е председател на съвета по право. В досегашната управа на БНТ са Антон Андонов, Василена Матакева и Христо Томов.
Управителните съвети на БНР и БНТ се състоят от по петима членове, утвърждавани от Съвета за електронни медии по предложение на съответните генерални директори. За да бъде утвърден член на Управителния съвет, са необходими четири гласа от членовете на СЕМ. Ако на три поредни заседания в продължение на един месец не се вземе решение с мнозинство от две трети, то се взема с обикновено мнозинство от три гласа.
На 20 февруари СЕМ избра за ръководител на БНТ Милена Милотинова, която смени на поста Емил Кошлуков. Същия ден в Административен съд - София-област постъпи жалба от Кошлуков срещу решението за избора на Милотинова. Тригодишният мандат на Кошлуков изтече през 2022 г., но заради жалби и дълга съдебна сага не се стигаше до нов избор.
06:22 23.02.2026
06:54 23.02.2026
Ционистите тотално ни превзеха и държавата и територията!
06:56 23.02.2026
08:21 23.02.2026
08:22 23.02.2026
Коментиран от #11
08:31 23.02.2026
11 Това не е причина
До коментар #10 от "калина/алена":Колко по млади да са на 35 като онази с 15 годишен стаж дето все началник е била. За разлика от един куп калинки тя ооне е завършила нещо преди 1990г. водеща в цемтрална емисия на БНТ репоретер депутат и в общи линии умна жена с кариера а е доста висока. На 58 години е точно на възраст за такъв пост професионален и жизнен опит. Нормална жена със семейство
09:07 23.02.2026
09:26 23.02.2026
10:02 23.02.2026
11:19 23.02.2026
Милена Милотинова заслужава поста. БЛЕСТЯЩА ЖЕНА.
11:30 23.02.2026
11:37 23.02.2026
11:41 23.02.2026