СЕМ обсъжда предложението за Управителен съвет на БНТ

Съветът за електронни медии ще обсъди на днешното си заседание предложение от генералния директор на Българската национална телевизия за утвърждаване на членове на Управителен съвет на медията.

Съгласно Закона за радиото и телевизията управителните съвети на БНТ и БНР включват съответния генерален директор, който е председател на съвета по право. В досегашната управа на БНТ са Антон Андонов, Василена Матакева и Христо Томов.



Управителните съвети на БНР и БНТ се състоят от по петима членове, утвърждавани от Съвета за електронни медии по предложение на съответните генерални директори. За да бъде утвърден член на Управителния съвет, са необходими четири гласа от членовете на СЕМ. Ако на три поредни заседания в продължение на един месец не се вземе решение с мнозинство от две трети, то се взема с обикновено мнозинство от три гласа.



На 20 февруари СЕМ избра за ръководител на БНТ Милена Милотинова, която смени на поста Емил Кошлуков. Същия ден в Административен съд - София-област постъпи жалба от Кошлуков срещу решението за избора на Милотинова. Тригодишният мандат на Кошлуков изтече през 2022 г., но заради жалби и дълга съдебна сага не се стигаше до нов избор.