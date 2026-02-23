Новини
СЕМ обсъжда предложението за Управителен съвет на БНТ

В досегашната управа са Антон Андонов, Василена Матакева и Христо Томов

Снимка: БГНЕС
Съветът за електронни медии ще обсъди на днешното си заседание предложение от генералния директор на Българската национална телевизия за утвърждаване на членове на Управителен съвет на медията.

Съгласно Закона за радиото и телевизията управителните съвети на БНТ и БНР включват съответния генерален директор, който е председател на съвета по право. В досегашната управа на БНТ са Антон Андонов, Василена Матакева и Христо Томов.

Управителните съвети на БНР и БНТ се състоят от по петима членове, утвърждавани от Съвета за електронни медии по предложение на съответните генерални директори. За да бъде утвърден член на Управителния съвет, са необходими четири гласа от членовете на СЕМ. Ако на три поредни заседания в продължение на един месец не се вземе решение с мнозинство от две трети, то се взема с обикновено мнозинство от три гласа.

На 20 февруари СЕМ избра за ръководител на БНТ Милена Милотинова, която смени на поста Емил Кошлуков. Същия ден в Административен съд - София-област постъпи жалба от Кошлуков срещу решението за избора на Милотинова. Тригодишният мандат на Кошлуков изтече през 2022 г., но заради жалби и дълга съдебна сага не се стигаше до нов избор.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всички телевизии

    21 1 Отговор
    са марионетки на управляващата клика.

    06:22 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 на село

    2 8 Отговор
    Милена Милотинова е ръководителка на БНТ

    06:54 23.02.2026

  • 6 Мхммм

    7 7 Отговор
    Гледам тоо крив от злоба бабушкер и все едно виждам Надка на Мавъра. Гледам Надка на Мавъра и все едно виждам тоо крив от злоба бабушкер.

    Ционистите тотално ни превзеха и държавата и територията!

    06:56 23.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    9 4 Отговор
    Това мръсно същество Кошлука ще драпа като тъ-а-ката стефана константинова не пускат кокала хрантутниците

    08:21 23.02.2026

  • 9 венсеремос

    7 0 Отговор
    Вън чиф-.;ут-.;ския посланик от Православна Бългапия.Чифу-.;тс-.;к-.;ият посланик нападна палестинските граждани.Чиф-.;ут-.;лан-.;дия е на чужда земя-Тя е на Палестина!! Милена Милотинова е придатък на фаш-.;ис-.;тите от Брюксел.Милена е най-неудачния избор за шеф на БНТ.Да се маха! Нов избор на шеф на БНТ!! А, чифу-.;ти-.;те -ВЪН от ПРАВОСЛАВНА България.Без кравари и чиф-.;ути в Православна България.Стига те трили ,безрдници!!

    08:22 23.02.2026

  • 10 калина/алена

    8 1 Отговор
    Пак стари чинки! Нямаше ли млад шеф на БНТ.Защо Миленчето-тя винаги правеше интервюта от Брюксел 1-с пудели ориентирани към СОЩ/съединени овчарски щати/ и от Чифу-.;тл-.;ан-.;дие-две фашистка измислени страни.Стига вече! Стига стари чанти.Нови лица и нов облик на БНТ.Стига сте трили истински изказвания и коментарии на православни българи.Стига Вече!!!

    Коментиран от #11

    08:31 23.02.2026

  • 11 Това не е причина

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "калина/алена":

    Колко по млади да са на 35 като онази с 15 годишен стаж дето все началник е била. За разлика от един куп калинки тя ооне е завършила нещо преди 1990г. водеща в цемтрална емисия на БНТ репоретер депутат и в общи линии умна жена с кариера а е доста висока. На 58 години е точно на възраст за такъв пост професионален и жизнен опит. Нормална жена със семейство

    09:07 23.02.2026

  • 12 бягай бе

    2 0 Отговор
    гнусна мисирка......

    09:26 23.02.2026

  • 13 Бабичка от СЕМ

    0 0 Отговор
    Милена пак ще показва как чеченците режат руски глави!

    10:02 23.02.2026

  • 14 Курсант

    0 0 Отговор
    Колективен орган на управление е форма на размиване на отговорността.

    11:19 23.02.2026

  • 15 Вуте

    0 0 Отговор
    Емил Кошлуков да оди у лево. С жалбите които пуска му се ще още да е директор на ТВ. Нема да го огрее.
    Милена Милотинова заслужава поста. БЛЕСТЯЩА ЖЕНА.

    11:30 23.02.2026

  • 16 Хайрсъзина

    0 0 Отговор
    Емил Кошлуков трябва да отговаря пред съда за представяне на документ с невярно съдържание издаден му от ТВ Алфа, че е работил там. Не е работил.

    11:37 23.02.2026

  • 17 Нафто

    0 0 Отговор
    Близо 40 години Емил Кошлуков се прави на хитрец за да му е добре. Накрая ще влезе вътре с двата крака. Капана ще щракне.

    11:41 23.02.2026

