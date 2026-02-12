Новини
Свят »
Канада »
Трансджендър извършил касапницата с девет загинали в гимназията в Канада ВИДЕО

Трансджендър извършил касапницата с девет загинали в гимназията в Канада ВИДЕО

12 Февруари, 2026 05:14, обновена 12 Февруари, 2026 04:21 1 334 21

  • канада-
  • стрелба-
  • трансджендър-
  • загинали-
  • гимназия

Световни лидери изказват съболезнования след смъртоносната стрелба в Канада

Трансджендър извършил касапницата с девет загинали в гимназията в Канада ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Канадската полиция идентифицира извършителя на масовата стрелба в гимназия като 18-годишна жена Джеси Странг, която е имала психични проблеми.

Малко по-късно властите излязоха с допълнително изявление, в което посочиха, че Странг е роден като биологичен мъж, който се е идентифицирал като жена на име Джес, предава Sky News.

Стрелбата в отдалеченото селище Тъмблър Ридж, в провинция Британска Колумбия отне живота на 9 души и рани най-малко 25 други. Двама от пострадалите са транспортирани по хеликоптер до болницата в критично състояние. Първоначално съобщеният брой на жертвите беше 10, но по-късно полицията коригира данните на девет загинали. Заподозреният е бил намерен мъртъв от самонанесена рана на пределите на училището.

Заместник-комисарят Дуейн Макдоналд от Кралската канадска конна полиция заяви, че органите на реда многократно са посещавали семейния дом на Странг през последните години заради сигнали, свързани с психичното състояние на заподозряният.

По данни на разследването, Странг първо е убила 39-годишната си майка и 11-годишния си доведен брат в семейното жилище. След това се е отправила към училището, където е застреляла 39-годишна учителка, три 12-годишни ученички и двама ученици – на 12 и 13 години.

Стрелбата във вторник е най-смъртоносната в Канада от 2020 г. насам, когато въоръжен мъж в Нова Скотия застреля 13 души и запали пожари, при които загинаха още девет.

Друга голяма атака се случи през 1989 г. в École Polytechnique в Монреал, където нападател уби 14 жени в мотивирана от омраза атака срещу феминизма.

Международни лидери изпратиха съобщения за съболезнования и солидарност до Канада след смъртоносната стрелба в гимназия "Тъмблър Ридж“, при която загинаха най-малко 9 души, а 25 бяха ранени, предаде CityNews Toronto.

Френският президент Еманюел Макрон заяви в публикация в социалната мрежа X, че Франция "е до канадския народ“.

"Терор удари училище в Тъмблър Ридж, Канада. Мислите ни са със семействата на жертвите, ранените и цялата образователна общност“, написа Макрон.

Изявления от Британска Колумбия

Премиерът Дейвид Еби написа, че правителството на Британска Колумбия "ще предостави възможно най-голяма подкрепа на жителите през следващите дни, докато всички се опитваме да се справим с тази невъобразима трагедия“.

Министърът на обществената безопасност на провинцията Нина Кригер нарече стрелбата ''шокираща''и заяви, че тя е разтърсила както местната общност, така и цялата провинция.

Тя също благодари на Кралската канадска конна полиция и службите за спешна помощ за тяхната "смелост и бърза реакция“.

Членът на провинциалния парламент Лари Нойфелд, представляващ Пийс Ривър Саут, благодари на спасителите, училищния персонал и местните власти за бързите им действия.

''Това е малка, сплотена общност и въздействието на това събитие се усеща от всички'', подчерта той.

''Нашите мисли и молитви са с жителите на Тъмблър Ридж'', заяви временният лидер на Консервативната партия на Британска Колумбия Тревър Халфорд.

Кметът на Ванкувър Кен Сим изрази съболезнованията си на жителите на Тъмблър Ридж след това ''сърцераздирателно нападение''.

''Никой не бива да се сблъсква с трагедия от такъв мащаб'', заяви Сим.

Събитията в северната част на Британска Колумбия шокираха лидери отвъд границите на Канада.

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е ''дълбоко шокиран от ужасяващата стрелба''.

''Изказвам искрените си съболезнования на семействата, които загубиха близки, и желая бързо възстановяване на ранените'', написа той в социалните мрежи.

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че е ''дълбоко шокиран и натъжен'' от новината за ''трагичното нападение''.

''Изказвам искрените си съболезнования на всички канадци, засегнати от това ужасно събитие'', заяви той. ''Австралия споделя болката на семействата и приятелите на жертвите и съчувства на ранените''.

Финландският премиер Петери Орпо заяви, че е ''съсипан'' от новината за смъртоносната стрелба.

''От името на моето правителство и от мое име, изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, както и на всички канадци'', написа той. "Финландия е до Канада в този тъжен момент''.

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре също изрази съболезнованията си и заяви, че страната му ''изразява подкрепата си за всички засегнати''.

Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че е ''шокиран'' от масовата стрелба.

''Мислите ми и най-дълбоките ми съболезнования са с жертвите и техните близки'', написа той. ''Швеция е с Канада в този трагичен момент''.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му е ''дълбоко шокирана'' от новината за стрелбата.

''Мислите ни са с жителите на Тъмблър Ридж, които скърбят за своите близки“, написа той. ''Пожелавам бързо възстановяване на всички ранени''.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нас на там ни водите

    33 1 Отговор
    към западналите извратеняци.

    Коментиран от #21

    04:21 12.02.2026

  • 2 Накрая

    20 1 Отговор
    Дали се е идентифицирал, в кой затвор ще лежи??

    Коментиран от #18

    04:21 12.02.2026

  • 3 Исторически парк

    23 0 Отговор
    Всички масовки последните години са от джендъри трябва да ги изловят до крак!

    Коментиран от #11

    04:22 12.02.2026

  • 4 хехе

    24 0 Отговор
    Па то има ли нормален от незнам си кой пол?

    04:22 12.02.2026

  • 5 .........

    16 2 Отговор
    Навремето много нацисти се скатаха в Канада. Това е плод от техния ген. Карма.

    04:28 12.02.2026

  • 6 737337372726

    27 0 Отговор
    Това е добре ,че се използват заедно думите трансгендър и психичноболен.

    04:39 12.02.2026

  • 7 Готин Джендър

    15 0 Отговор
    Не всички джендъри сме психо, но някои са наистина за лудницата, вместо да си сменят пола. Има много джендъри които не одобряваме безразборната смяна на пола на лица под 18г, защото в много случаи проблемът е психичен и се правят внушения че смяната на пола ще реши всичко и ще се събудиш в рая. Когато това не става, полудяват още повече и се стига до такива ексцесии. А Макрон да внимава какво говори, за да не го ошамари Бриджит отново и да му насини и другото око. Дъртите джендъри са много зли.

    04:41 12.02.2026

  • 8 Един

    20 0 Отговор
    Много ме кефи как един път се пише в женски род а после в мъжки. Айде определете най-накрая "тя" или "той". А пък ако искате може и "то".

    04:43 12.02.2026

  • 9 Христо

    21 0 Отговор
    А, на България защо не изказват съболезнования "световните лидери" за убийствата в Петрохан? Защо не са "дълбоко шокирани", както за Канада?

    04:44 12.02.2026

  • 10 Смерч

    2 21 Отговор
    Щом е трансджендър значи е русофил. Всички путинофили са такива. Затова нормалните мъже ги мразят.

    Коментиран от #12

    04:48 12.02.2026

  • 11 Пимбян

    3 17 Отговор

    До коментар #3 от "Исторически парк":

    В Русия в ракетните войски са 80% джендъри. Само такива може да изстрелват ракети по панелки, училеща и болници и да казват, че там имало натовски офицери.

    04:51 12.02.2026

  • 12 Хи хи

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Смерч":

    Не бе, щом е канадка, значи мрази Путин ! Сигурно навсякъде и се е привиждал Путин, и е стреляла по него от омраза !!

    04:52 12.02.2026

  • 13 Совите не са това, което са

    14 0 Отговор
    Е, как така канадската полиция ще идентифицира това момче като 18 годишна жена? И там работата е нещо "Туин Пийкс", като у нас май..

    04:52 12.02.2026

  • 14 Объркана работа

    9 0 Отговор
    Веднъж това НЕЩО ни го представяте в м.р. друг път в женски...
    Егати...
    Обърках се и аз даже...
    Службите у нас да се самосезират и издирят и ...нашеТО...онова с...ТРОТИНЕТКАТА...

    05:03 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Буда

    9 0 Отговор
    Да се помни,кой вкара България в тая катастрофа да се проклинат и децата и внуците им

    05:09 12.02.2026

  • 17 поаро

    6 0 Отговор
    това нещо е с ППДБ убива по същия джендър стил

    05:33 12.02.2026

  • 18 Ъйнц

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Накрая":

    Ма той умрял, ма.

    05:41 12.02.2026

  • 19 Ами

    5 0 Отговор
    Т.нар. "западни" общества са необратимо дисфункционални. Не е ясно защо се пробутват като модели за подражание по света, като единственото което произвеждат са душевно болни хора.

    05:46 12.02.2026

  • 20 Разбира се

    4 0 Отговор
    Че микрон ще е първи в съболезнованията. Пръв защитник е на джендърството е все пак.

    05:55 12.02.2026

  • 21 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И нас на там ни водите":

    Си без мозък ще те заведат, ако имаш никой не може да те заведе.

    06:13 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания