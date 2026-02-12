Трансджендър извършил касапницата с девет загинали в гимназията в Канада ВИДЕО

Канадската полиция идентифицира извършителя на масовата стрелба в гимназия като 18-годишна жена Джеси Странг, която е имала психични проблеми.

Малко по-късно властите излязоха с допълнително изявление, в което посочиха, че Странг е роден като биологичен мъж, който се е идентифицирал като жена на име Джес, предава Sky News.

Стрелбата в отдалеченото селище Тъмблър Ридж, в провинция Британска Колумбия отне живота на 9 души и рани най-малко 25 други. Двама от пострадалите са транспортирани по хеликоптер до болницата в критично състояние. Първоначално съобщеният брой на жертвите беше 10, но по-късно полицията коригира данните на девет загинали. Заподозреният е бил намерен мъртъв от самонанесена рана на пределите на училището.

Заместник-комисарят Дуейн Макдоналд от Кралската канадска конна полиция заяви, че органите на реда многократно са посещавали семейния дом на Странг през последните години заради сигнали, свързани с психичното състояние на заподозряният.

По данни на разследването, Странг първо е убила 39-годишната си майка и 11-годишния си доведен брат в семейното жилище. След това се е отправила към училището, където е застреляла 39-годишна учителка, три 12-годишни ученички и двама ученици – на 12 и 13 години.

Стрелбата във вторник е най-смъртоносната в Канада от 2020 г. насам, когато въоръжен мъж в Нова Скотия застреля 13 души и запали пожари, при които загинаха още девет.

Друга голяма атака се случи през 1989 г. в École Polytechnique в Монреал, където нападател уби 14 жени в мотивирана от омраза атака срещу феминизма.

Международни лидери изпратиха съобщения за съболезнования и солидарност до Канада след смъртоносната стрелба в гимназия "Тъмблър Ридж“, при която загинаха най-малко 9 души, а 25 бяха ранени, предаде CityNews Toronto.



Френският президент Еманюел Макрон заяви в публикация в социалната мрежа X, че Франция "е до канадския народ“.



"Терор удари училище в Тъмблър Ридж, Канада. Мислите ни са със семействата на жертвите, ранените и цялата образователна общност“, написа Макрон.



Изявления от Британска Колумбия



Премиерът Дейвид Еби написа, че правителството на Британска Колумбия "ще предостави възможно най-голяма подкрепа на жителите през следващите дни, докато всички се опитваме да се справим с тази невъобразима трагедия“.



Министърът на обществената безопасност на провинцията Нина Кригер нарече стрелбата ''шокираща''и заяви, че тя е разтърсила както местната общност, така и цялата провинция.



Тя също благодари на Кралската канадска конна полиция и службите за спешна помощ за тяхната "смелост и бърза реакция“.



Членът на провинциалния парламент Лари Нойфелд, представляващ Пийс Ривър Саут, благодари на спасителите, училищния персонал и местните власти за бързите им действия.



''Това е малка, сплотена общност и въздействието на това събитие се усеща от всички'', подчерта той.



''Нашите мисли и молитви са с жителите на Тъмблър Ридж'', заяви временният лидер на Консервативната партия на Британска Колумбия Тревър Халфорд.



Кметът на Ванкувър Кен Сим изрази съболезнованията си на жителите на Тъмблър Ридж след това ''сърцераздирателно нападение''.



''Никой не бива да се сблъсква с трагедия от такъв мащаб'', заяви Сим.



Събитията в северната част на Британска Колумбия шокираха лидери отвъд границите на Канада.



Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че е ''дълбоко шокиран от ужасяващата стрелба''.



''Изказвам искрените си съболезнования на семействата, които загубиха близки, и желая бързо възстановяване на ранените'', написа той в социалните мрежи.



Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че е ''дълбоко шокиран и натъжен'' от новината за ''трагичното нападение''.



''Изказвам искрените си съболезнования на всички канадци, засегнати от това ужасно събитие'', заяви той. ''Австралия споделя болката на семействата и приятелите на жертвите и съчувства на ранените''.



Финландският премиер Петери Орпо заяви, че е ''съсипан'' от новината за смъртоносната стрелба.



''От името на моето правителство и от мое име, изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата и приятелите на жертвите, както и на всички канадци'', написа той. "Финландия е до Канада в този тъжен момент''.



Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре също изрази съболезнованията си и заяви, че страната му ''изразява подкрепата си за всички засегнати''.



Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че е ''шокиран'' от масовата стрелба.



''Мислите ми и най-дълбоките ми съболезнования са с жертвите и техните близки'', написа той. ''Швеция е с Канада в този трагичен момент''.



Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната му е ''дълбоко шокирана'' от новината за стрелбата.



''Мислите ни са с жителите на Тъмблър Ридж, които скърбят за своите близки“, написа той. ''Пожелавам бързо възстановяване на всички ранени''.