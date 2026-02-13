Новини
Свят »
САЩ »
Двама загинали при стрелба в кампус на Университета на Южна Каролина

Двама загинали при стрелба в кампус на Университета на Южна Каролина

13 Февруари, 2026 08:18 454 8

  • загинали-
  • стрелба-
  • кампус-
  • университет-
  • южна каролина

Един човек е ранен, занятията са отменени, кампусът беше затворен за няколко часа

Двама загинали при стрелба в кампус на Университета на Южна Каролина - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а един е ранен при стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от учебното заведение, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

Властите не са потвърдили самоличността на жертвите, нито състоянието на ранения, се казва в официалното съобщение.

Кампусът в Оринджбърг беше затворен около 21:15 ч., след като е получен сигнал за стрелбата. Ограничителните мерки продължиха приблизително четири часа.

Разследващи екипи са били на място, а полицията е патрулирала както в кампуса, така и в околните райони.

Университетът обяви, че занятията в петък се отменят.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нормално

    2 0 Отговор
    Неолиберастки ценности!

    08:19 13.02.2026

  • 2 Пич

    1 1 Отговор
    Двама...?! Кога ще ни стигнат американците.....

    Коментиран от #3

    08:20 13.02.2026

  • 3 ТеА са ни завидяли...!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    При нас са 6 жертви и са решили да наваксат,ама пусто...аматьори...!
    Явно не са минали на ,,обучение под ножа" на Калушев...🤭!

    08:24 13.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Зевзек

    2 0 Отговор
    "Двама загинали при стрелба"

    Ех най-накрая да ги изпреварим американците - при нас пък са 6 загинали. Все си виках кога ще ги изпреварим американците ама ето на - изпреварихме ги.

    08:25 13.02.2026

  • 6 прокопи

    1 0 Отговор
    Сградата ми прилича на училище "Космос".

    Коментиран от #8

    08:25 13.02.2026

  • 7 Козяче

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бащата на някаква Саяна":

    Нещо ви пречи на евроатлантическите ценности ли бащата на Саяна - друго си е като при господарите ти да можеш да влезеш в кампус и да си постреляш на воля а не да газиш хора по пътищата.

    08:28 13.02.2026

  • 8 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "прокопи":

    Ами все евроатлантически и неолиберални ценности бе

    08:30 13.02.2026