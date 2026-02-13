Двама загинали при стрелба в кампус на Университета на Южна Каролина

Двама души са загинали, а един е ранен при стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от учебното заведение, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.
Властите не са потвърдили самоличността на жертвите, нито състоянието на ранения, се казва в официалното съобщение.
Кампусът в Оринджбърг беше затворен около 21:15 ч., след като е получен сигнал за стрелбата. Ограничителните мерки продължиха приблизително четири часа.
Разследващи екипи са били на място, а полицията е патрулирала както в кампуса, така и в околните райони.
Университетът обяви, че занятията в петък се отменят.
1 нормално
08:19 13.02.2026
2 Пич
Коментиран от #3
08:20 13.02.2026
3 ТеА са ни завидяли...!
До коментар #2 от "Пич":При нас са 6 жертви и са решили да наваксат,ама пусто...аматьори...!
Явно не са минали на ,,обучение под ножа" на Калушев...🤭!
08:24 13.02.2026
5 Зевзек
Ех най-накрая да ги изпреварим американците - при нас пък са 6 загинали. Все си виках кога ще ги изпреварим американците ама ето на - изпреварихме ги.
08:25 13.02.2026
6 прокопи
Коментиран от #8
08:25 13.02.2026
7 Козяче
До коментар #4 от "Бащата на някаква Саяна":Нещо ви пречи на евроатлантическите ценности ли бащата на Саяна - друго си е като при господарите ти да можеш да влезеш в кампус и да си постреляш на воля а не да газиш хора по пътищата.
08:28 13.02.2026
8 Запознат
До коментар #6 от "прокопи":Ами все евроатлантически и неолиберални ценности бе
08:30 13.02.2026