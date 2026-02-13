Двама загинали при стрелба в кампус на Университета на Южна Каролина

Двама души са загинали, а един е ранен при стрелба в жилищен комплекс на Университета на Южна Каролина, съобщиха от учебното заведение, цитирани от Асошиейтед прес, предава БТА.

Властите не са потвърдили самоличността на жертвите, нито състоянието на ранения, се казва в официалното съобщение.

Кампусът в Оринджбърг беше затворен около 21:15 ч., след като е получен сигнал за стрелбата. Ограничителните мерки продължиха приблизително четири часа.

Разследващи екипи са били на място, а полицията е патрулирала както в кампуса, така и в околните райони.

Университетът обяви, че занятията в петък се отменят.