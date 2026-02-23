Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Обстановката в страната се нормализира след снега и пороите

Обстановката в страната се нормализира след снега и пороите

23 Февруари, 2026 07:12, обновена 23 Февруари, 2026 06:14 801 6

В област Хасково ситуацията се успокоява, след като преляха реки в няколко населени места

Обстановката в страната се нормализира след снега и пороите - 1
Снимка: БНТ
БНТ

Нормализира се обстановката в страната след обилните валежи през последните дни. В област Хасково ситуацията се успокоява, след като преляха реки в няколко населени места.

Придошли води наводниха дворове в симеоновградското село Калугерово и постройки в димитровградския квартал „Изток”. Днес с повишено внимание се следят високите нива на реките, особено това на Марица.

Все още е в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, област Кърджали. За седми път тази година река Арда заля мост до село Китница. Заради периодичното заливане съоръжението, което е единствена транспортна връзка за 6 села, вече е компрометирано.

Нивото на река Янтра във Велико Търново постепенно спада, след като в събота достигна метър от рисковите стойности. Опасност от преливане към този момент няма, но всички водоеми са под постоянно наблюдение заради интензивното снеготопене.

Остава в сила частичното бедствено положение в с. Обручище, община Гълъбово, въпреки че ситуацията в селото се нормализира. В най-ниската част на селото има наводнени призимни етажи и мазета на 6 къщи, няма пострадали или бедстващи хора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чисто по гербаджийски разсъждения

    10 0 Отговор
    Нормализира се до следващия път…

    06:19 23.02.2026

  • 2 Пътник

    9 1 Отговор
    Вчера ми се наложи да пътувам по така наречената магистрала Тракия.
    Бях на слалом между дупките.

    06:25 23.02.2026

  • 3 Дюн

    5 1 Отговор
    Вече повече от 30 години нищо не се нормализира!!! Докато има полухора, които гласуват за ГЕРб ще е така.

    06:25 23.02.2026

  • 4 муцунка

    0 0 Отговор
    Мъного добъре! Всичко в България трябва да е нормално нормализирано.

    06:56 23.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нормализира се

    1 0 Отговор
    От самосебеси.....не, че някой,нещо е направил.

    12:56 23.02.2026

