Ryanair предупреждава: още по-строг контрол на ръчния багаж

По данни на шефа на концерна Майкъл О'Лиъри Ryanair планира по-строг контрол на ръчния багаж. В рамките на акцията наземният персонал в бъдеще ще получава по-високи премии, ако разкрие пасажери с по-тежък или твърде голям по размери багаж. През ноември финансовите стимули ще се увеличат от 1,50 на 2,50 евро за всеки наднормен багаж, пише АРД. А "прегрешилите" ще трябва да плащат високи допълнителни такси.
Ръст и на стреса, и на глобите
"По този начин стресът преди старта само ще се увеличи", казва пред АРД Йоахим Васкес Бюргер, шеф на германския Съюз на самолетния персонал Ufo. Според него по този начин ще се увеличи броят на пасажерите, които с неподходящото си поведение могат да застрашат сигурността на полета. Ryanair и сега предприема строги мерки срещу този вид нарушители - налага глоба от 500 евро и по същия повод е поискана забрана за алкохола на летищата.
Авиокомпанията обосновава по-строгия контрол с необходимостта от ускоряване на процесите - тъй като преди излитането целият ръчен багаж трябва да е подреден сигурно в салона. Увеличеният обем или твърде големите багажи могат да причинят скъпоструващи закъснения. "Решени сме да сложим край на проблема с прекалено големите багажи, които бавят качването на борда и са несправедливи по отношение на над 99 процента от нашите пасажери, спазващи правилата", казва говорител на Ryanair, цитиран от АРД.
Чантата трябва да се побира под седалката
Подобно на другите нискотарифни авиолинии Ryanair позволява безплатен превоз само на малка ръчна чанта, която се побира под седалката. Останалият по-голям ръчен багаж може да бъде натоварен в салона срещу заплащане - факт, който предизвиква критики от страна на защитниците на потребителите и на Европейския парламент.
Федералният съюз на централите за защита на потребителите вече е подал през август жалби срещу много авиокомпании - заради "недопустимите" такси за багаж. "Нискотарифните превозвачи примамват клиентите с цени, които не обхващат целия допустим ръчен багаж. Това е подвеждане на потребителите и нарушава действащото законодателство", посочва председателката на потребителския съюз Рамона Поп.
Авиокомпаниите са длъжни да приемат допустимия ръчен багаж без допълнителни такси. "Сегашните параметри на ръчния багаж, наложени от някои авиокомпании, противоречат на правото на ЕС", изтъква Поп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 брей
Никога не съм имал проблеми от стрес с която и да е авиокомпания. Може би съм се съобразявал с изискванията им?
Коментиран от #8
08:30 04.09.2025
2 Гуньо Простиа
Коментиран от #6
08:30 04.09.2025
3 Върджин Галактик
08:35 04.09.2025
4 Фен
08:38 04.09.2025
5 Перо
Коментиран от #7
08:39 04.09.2025
6 е колко да са стари?
До коментар #2 от "Гуньо Простиа":Средната възраст на самолетите на Ryanair е около 9.4 години според данни от септември 2024 г., което е значително по-млада от средната за пазара възраст. Самолетният парк на Ryanair основно се състои от Boeing 737-800 и Boeing 737 MAX 8200 модели, със силен акцент върху ефективността и намаляване на оперативните разходи.
Коментиран от #9
08:40 04.09.2025
7 не са виновни авиокомпаниите
До коментар #5 от "Перо":Материала който се качва не струва.
08:41 04.09.2025
8 Сталин
До коментар #1 от "брей":Ами те кифлите сега само вибраторите и сексиграчки са една чанта
08:54 04.09.2025
9 Серсемин
До коментар #6 от "е колко да са стари?":Е даа, от тези дето падат когато компютъра им реши без значение какво прави пилота.
А Тахан трябва да знаят, че има и конкуренция, НЕ са сами на този пазар, че да си разиграват коня както си искат. Аз отдавна съм ги отписал заради падащите самолети Боинг. Освен това съм европеец, предпочитам европейските производители. Много е вероятно да имат някой "голям умник" менаджер, който сега обезценява компанията за да е купи- това е само като предположение. Нормална компания няма да се заяжда с клиентите, ще допускат минимално превишение на багажите и ще ловят фрапиращите случаи. Освен това ЗАЩО ще възнаграждават персонала с 1-2 Евра, а прибират по 50 и повече от нарушител???
Коментиран от #11
08:56 04.09.2025
10 Факт
08:59 04.09.2025
11 хе хе
До коментар #9 от "Серсемин":От 618 самолета на Райън ер, колко да са паднали?
Междо другото тези 618 самолета няма къде да се съберат по всичките български летища на куп.
09:00 04.09.2025