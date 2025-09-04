Ryanair предупреждава: още по-строг контрол на ръчния багаж

По данни на шефа на концерна Майкъл О'Лиъри Ryanair планира по-строг контрол на ръчния багаж. В рамките на акцията наземният персонал в бъдеще ще получава по-високи премии, ако разкрие пасажери с по-тежък или твърде голям по размери багаж. През ноември финансовите стимули ще се увеличат от 1,50 на 2,50 евро за всеки наднормен багаж, пише АРД. А "прегрешилите" ще трябва да плащат високи допълнителни такси.

Ръст и на стреса, и на глобите

"По този начин стресът преди старта само ще се увеличи", казва пред АРД Йоахим Васкес Бюргер, шеф на германския Съюз на самолетния персонал Ufo. Според него по този начин ще се увеличи броят на пасажерите, които с неподходящото си поведение могат да застрашат сигурността на полета. Ryanair и сега предприема строги мерки срещу този вид нарушители - налага глоба от 500 евро и по същия повод е поискана забрана за алкохола на летищата.

Авиокомпанията обосновава по-строгия контрол с необходимостта от ускоряване на процесите - тъй като преди излитането целият ръчен багаж трябва да е подреден сигурно в салона. Увеличеният обем или твърде големите багажи могат да причинят скъпоструващи закъснения. "Решени сме да сложим край на проблема с прекалено големите багажи, които бавят качването на борда и са несправедливи по отношение на над 99 процента от нашите пасажери, спазващи правилата", казва говорител на Ryanair, цитиран от АРД.

Чантата трябва да се побира под седалката

Подобно на другите нискотарифни авиолинии Ryanair позволява безплатен превоз само на малка ръчна чанта, която се побира под седалката. Останалият по-голям ръчен багаж може да бъде натоварен в салона срещу заплащане - факт, който предизвиква критики от страна на защитниците на потребителите и на Европейския парламент.

Федералният съюз на централите за защита на потребителите вече е подал през август жалби срещу много авиокомпании - заради "недопустимите" такси за багаж. "Нискотарифните превозвачи примамват клиентите с цени, които не обхващат целия допустим ръчен багаж. Това е подвеждане на потребителите и нарушава действащото законодателство", посочва председателката на потребителския съюз Рамона Поп.

Авиокомпаниите са длъжни да приемат допустимия ръчен багаж без допълнителни такси. "Сегашните параметри на ръчния багаж, наложени от някои авиокомпании, противоречат на правото на ЕС", изтъква Поп.