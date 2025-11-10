Новини
Свят »
САЩ »
Хаосът на летищата в САЩ се задълбочава

Хаосът на летищата в САЩ се задълбочава

10 Ноември, 2025 21:51 1 099 11

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • шътдаун-
  • летища-
  • полети

Близо 1500 вътрешни и международни полета са били отменени, а над 8600 са били забавени

Хаосът на летищата в САЩ се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стотици редовни пътнически полети в САЩ бяха отменени днес на фона на частично спрялото работа федерално правителство и недостига на персонал при авиодиспечерите, съобщи сайтът за проследяване на полети FlightAware, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според платформата близо 1500 вътрешни и международни полета са били отменени, а над 8600 са били забавени. През уикенда над 4500 полета бяха отменени в страната и в чужбина.

Смущенията са резултат от конфронтацията между демократи и републиканци в Конгреса във връзка с бюджета, парализирала голяма част от службите на федералното правителство. Това състояние на страната продължава вече над 40 дни.

Въпреки че късно снощи Сенатът гласува да започне обсъждане на мярка за временно финансиране, одобрена от Камарата на представителите, това е само първа стъпка към слагане края на най-продължителния блокаж на правителството в историята на САЩ.

Голяма част от редовната работа на правителството остава парализирана, като много федерални служители не получават заплати, включително и авиодиспечерите.

Министърът на транспорта Шон Дъфи заяви по телевизията Си Ен Ен, че всеки ден между 15 и 20 диспечери се пенсионират поради липса на заплати, в сравнение със средно четирима на ден при нормални обстоятелства.

Засегнати са и дейностите на Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ и на наземния персонал на летищата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е добре

    14 1 Отговор
    по-малко въглеродни емисии. нема да фърчат ше си стоят дома.

    21:54 10.11.2025

  • 2 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Няма кинти.Бай Дончо е велик.

    Коментиран от #3, #4, #9

    22:00 10.11.2025

  • 3 Путин има пръст

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Хахаха.

    22:04 10.11.2025

  • 4 Нямат пари. всеки шести - на купони

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    както написа кака Марче тук
    Следва гражданска война 🥳🥳🥳

    22:06 10.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    3 0 Отговор
    На тъ пи те го ве да , ИИ , да им стане стюардеса !!! Не може...!!! Аа , да пра вят като вя търа тогава !!! За без пари нищо не фърчи ! Само в България за много пари нищо не фърчи !!!

    22:20 10.11.2025

  • 8 Американската изключителност 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    В действие и на показ за пример🤣🤣🤣🤣🤣

    22:25 10.11.2025

  • 9 Няма кинти

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    не, заради бай Дончо, а защото хамериканците мързеливи дължат 40 трилиона и няма откъде да краднат други, за да си платят дълговете. Бай Дончо се чуди какви бомбастични мита да прави, за да плаща дълговете. Не щял война, но единствено с войни и кражби по света хамериканите си плащат дълговете. Няма откъде да крадат нито демократи, нито републиканци.

    22:27 10.11.2025

  • 10 Цитат от Тодор Живков

    3 0 Отговор
    Приземяване приземяване приземяване

    22:43 10.11.2025

  • 11 Който го е страх да печата долари

    3 0 Отговор
    Не може да живее с дългове

    22:46 10.11.2025