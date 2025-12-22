Новини
Германската полиция е отчела над 1000 подозрителни полета с дронове през 2025 г.

22 Декември, 2025 07:02 442 10

  • дронове-
  • германия-
  • холгер мунк-
  • сигурност

Агенцията съставя национална оценка на подозрителните случаи от началото на годината, като използва всички налични данни и си съдейства с въоръжените сили

Германската полиция е отчела над 1000 подозрителни полета с дронове през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на германската Федералната криминална полиция (ФКП) Холгер Мунк заяви, че до средата на декември тази година в Германия са били отчетени повече от 1000 подозрителни полета с дронове, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенцията съставя национална оценка на подозрителните случаи от началото на годината, като използва всички налични данни и си съдейства с въоръжените сили, каза Мунк пред вестник „Билд“.

Ръководителят на ФКП заяви, че случаите най-често засягат военни съоръжения и летища, но „също и друга критична инфраструктура, като компании в областта на отбраната и пристанищни съоръжения“.

В отговор на въпрос дали полетите с дронове винаги могат да бъдат приписани на действия на Русия Мунк отговори, че това не може да бъде определено с пълна сигурност и посочи колко трудно е да бъдат идентифицирани и разпитани операторите на дронове.

Германия в сряда откри в Берлин Съвместен център за защита от дронове, за да може по-добре да открива и неутрализира нелегални дронове в бъдеще. Центърът ще започне работа през януари.

По-рано този месец на федералната полиция на Германия беше възложено да създаде подразделение за защита от дронове, което ще се състои от около 130 специализирани служители.

Подразделението ще бъде разполагано на летища, в столицата и в цялата страна в близост до чувствителни обекти и се очаква да използва поддържани от изкуствен интелект системи за заглушаване и автоматизирани дронове прехващачи.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце

    1 2 Отговор
    Фрицовете много страхливи станали, бих казал параноични ? Не, просто ползват методите на своя сънародник хер Гьобелс за да наплашват хансовете и да не си виждат положението, ако продължават така скоро ще разберат доо какво дередже ни докараха през 90-те.
    Но за да не се паникьосват нека поглеждат под леглото вечер преди лягане за руснаци, може пък да се поуспокоят

    Коментиран от #5

    07:12 22.12.2025

  • 6 Санитар

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да Бомбардират Москва!":

    Къде си, че в отделението те няма?

    07:18 22.12.2025

  • 7 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "И ти ли си като Путин??":

    Ти от личен опит ли знаеш, че е такъв или така ти пише на лиШчето?
    А центове ще ти дадат ли за простотията ти ?

    07:25 22.12.2025

  • 8 Уфф

    0 0 Отговор
    На фронта в Украйна установяват за минути от къде се управлява даден дрон. Тези провокатори на запад не са установили нито един от тях и само насаждат дивашка русофобия с цел да откраднат едни милиарди уж за превъоръжаване!

    07:27 22.12.2025

