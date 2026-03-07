Вземете 50% отстъпка за хостинг от

МОСВ нареди кметовете и областните управители да предприемат мерки за почистване на речни корита и дерета

7 Март, 2026 16:55 453 5

Дадени са указания за организиране и извършване на проверки за наличие на замърсени с отпадъци терени и за тяхното своевременно почистване. Приоритет при проверките следва да бъдат обходите на проблемни участъци, допълниха от екоминистерството

МОСВ нареди кметовете и областните управители да предприемат мерки за почистване на речни корита и дерета - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) нареди на местната власт да предприеме превантивни мерки за почистване на замърсени с отпадъци терени, включително речни корита и дерета. Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното снеготопене, което може да доведе до повишаване нивата на реките и до създаване на предпоставки за наводнения, регионалните инспекции по околната среда и водите изпратиха писма до кметовете на всички общини и до управителите на областните пътни управления. Това съобщиха от пресцентъра на екоминистерството, цитирани от БТА.

Дадени са указания за организиране и извършване на проверки за наличие на замърсени с отпадъци терени и за тяхното своевременно почистване. Приоритет при проверките следва да бъдат обходите на проблемни участъци, допълниха от МОСВ. При установяване на замърсявания е необходимо да бъде организирано незабавното им почистване, както и предприемането на ефективни мерки за предотвратяване на повторно замърсяване. Видеонаблюдение и ограничаване на достъпа до рискови зони и осигуряване на охрана са част от възможните мерки, които МОСВ препоръчва. Регионалните инспекции ще осъществяват последващ контрол, а при установяване на нарушения ще бъдат предприемани съответните административни действия съгласно действащото законодателство, казаха от МОСВ.

Инициативата следва ясната управленска позиция за нулева толерантност към замърсяванията с отпадъци, допълниха от министерството. Въпреки предприетите до момента мерки и положените усилия, резултатите остават незадоволителни и изискват по-активни действия от всички отговорни институции, посочиха от МОСВ. Целта е постигане на реални резултати в полза на гражданите и на опазването на околната среда, както и насърчаване на по-голяма обществена отговорност към чистотата на населените места и природата, казаха от ведомството.

Кметовете трябва да са по-активни по отношение на проблема с нерегламентираните отпадъци, каза служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на парламентарен контрол.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кмет

    3 0 Отговор
    Наредих на селяните да си почистят коритата!

    17:04 07.03.2026

  • 2 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Кметовете ще усвоят едни 100К евро от бюджета на общината и ще чакат да не вали.А ако завали ще реват като Зеленски за допълнителни кинти.
    Абе,някой изчисти ли дерето в КК Елените

    17:05 07.03.2026

  • 3 Кмет от ГЕРБ-НН

    3 0 Отговор
    Хибу, приех нареждането. Разпореждам на коритата да се самопочистят!

    17:05 07.03.2026

  • 4 Ало Беге

    2 0 Отговор
    Армията на Обора: Почистваме шахти, дерета и речни корита всякакви. Изгодни цени! Работим нощем от един до три

    17:09 07.03.2026

  • 5 то така не става

    0 0 Отговор
    уникална мизерия е по цялата територия, наказани НЯМА

    17:39 07.03.2026

