Ким Чен-ун методично подготвя дъщеря си за свой наследник

Ким Чен-ун методично подготвя дъщеря си за свой наследник

12 Февруари, 2026 07:47 971 29

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • южна корея-
  • ким чу-е

Националната разузнавателна агенция на Южна Корея ще следи отблизо дали дъщерята, за която се смята, че се казва Ким Чу-е, ще присъства на предстояща среща на управляващата Работническа партия

Ким Чен-ун методично подготвя дъщеря си за свой наследник - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изглежда предприема стъпки за консолидиране на позицията на дъщеря си като наследник и има признаци, че тя дава своя принос по политически въпроси. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на данни на разузнаването, съобщава "Ройтерс".

Националната разузнавателна агенция на Южна Корея ще следи отблизо дали дъщерята, за която се смята, че се казва Ким Чу-е, ще присъства на предстояща среща на управляващата Работническа партия и как ще бъде представена, включително дали ще приеме някаква официална титла, посочиха депутатите.

"В миналото Националната разузнавателна агенция описваше Ким Чу-е като "в процес на подготовка за наследник", но днес използваният израз беше, че тя "е в етап на вътрешно назначаване на наследник", уточни законодателят Лий Сонг-куен след брифинг при закрити врата на агенцията.

Чу-е, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, е все по-видно представяна в държавните медии на Северна Корея, като придружава баща си на терен, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че тя е подготвяна за четвърто поколение лидер на страната.

Националната разузнавателна агенция смята, че ролята, която тя е поела по време на публични събития, показва, че е започнала да дава политически принос и че се третира като де факто втория най-висок лидер, посочиха Лий и друг депутат - Пак Сун-уон.

Северна Корея обяви, че Работническата партия ще свика встъпителното заседание на деветия конгрес в края на февруари - събитие, което според анализаторите ще разкрие основни политически цели за следващите години в областта на икономиката, външните работи и отбраната.

Лидерът Ким Чен-ун ръководи разработването на голяма подводница, която вероятно е способна да носи до 10 балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), и която, предвид водоизместимостта на кораба от 8700 тона, може да бъде проектирана да се захранва от ядрен реактор, заявиха още Пак и Лий.

Остава неясно обаче дали тя ще бъде с ядрено задвижване, или ще бъде оперативно функционална, както е проектирана, допълниха законодателите, позовавайки се на анализа на разузнавателната агенция.


Южна Корея


  • 1 И като ги следи кво.

    10 4 Отговор
    Кимчо е пич.

    Коментиран от #4, #5

    07:49 12.02.2026

  • 2 Абе

    6 3 Отговор
    Човека-ракета е симпатяга.

    07:49 12.02.2026

  • 3 хехе

    8 1 Отговор
    когато са на власт жените са по-свирепи от мъжете в Брюксел е пълно с такива.

    07:51 12.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И кво

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "колев":

    Ся ти да не си по умен. Хихихи. Надей се.

    07:54 12.02.2026

  • 7 БоюЦиганина

    4 0 Отговор
    Тоя корейския топчо ме имитира по шлифер.

    07:54 12.02.2026

  • 8 Ъъъъ

    1 0 Отговор
    Е, кой да подготви, Крум Зарков ли?🤥 Макар, че като знаем вкусът му към котките, да става, подходящ е !😂

    07:55 12.02.2026

  • 9 И кое е странното

    7 0 Отговор
    Тръмп открито продава венецуланският нефт и взема парите от продажбите за себе си, не за държавата сащ. Целият свят вече се побърка. Е, дали Северна Корея е демокрация, а САЩ диктатура или обратното? Вече НЕ знам!

    Коментиран от #13

    07:57 12.02.2026

  • 10 Хи хи хи

    1 4 Отговор
    От снимката се вижда. Ако ги заколят двамата, ще има мас за гориво и харана на всички корейци за следващите 200 години.

    08:00 12.02.2026

  • 11 Хараламби

    1 2 Отговор
    Защо в Корея само тия двамата са Шиши? Нашият Шиши има ли дъщеря?

    08:01 12.02.2026

  • 12 Новичок

    1 0 Отговор
    Тия нюз.бг нещо като сайта фафли.бг от тему ли са ???

    08:03 12.02.2026

  • 13 чърчил е казал

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "И кое е странното":

    "демокрацията е лошо нещо,но нищо по-добро не е измислено",но факта ,че в западния свят правосъдието все още работи,например по случая епстайн за разлика от страни като България например,говори за надежда на запад и примирение на изток!

    Коментиран от #15, #24, #25

    08:05 12.02.2026

  • 14 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Като гледаме Кая, Мая, Тая и сие, Ким Чу-е едва ли ще е по-лоша и страшна от тях

    08:08 12.02.2026

  • 15 Всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "чърчил е казал":

    Не мисля, че трябва да се търпи Демонкрацията вечно, защото уж нищо по-добро не било измислено

    Коментиран от #17, #20

    08:12 12.02.2026

  • 16 Гориил

    1 1 Отговор
    Тази млада жена говори свободно китайски и френски. Нейната страст е древната корейска живопис. Тя е посещавала Москва и Санкт Петербург два пъти.Тя е била очарована от руската опера и балет.

    08:17 12.02.2026

  • 17 чърчил е казал

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    измислено е - кимчо!,сега доволен ли си?

    08:17 12.02.2026

  • 18 Комунистите монархии

    1 1 Отговор
    са така. Дядото, таткото, сега Ким Чен Ун, после щерка му. За народа остава само демокрацията и глад :)

    Коментиран от #21

    08:19 12.02.2026

  • 19 Копейка в шок

    1 1 Отговор
    И аз искам да си имаме един Кимчо , Путинчо и да са несменяем и наследствени.Ето това е любимият ни крепостен свят.Искаме си го!

    Коментиран от #22

    08:19 12.02.2026

  • 20 Демокрацията

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Е вид диктатура на едни, над други в обществото. По-добра форма на организацията на държавите е републиката. Значи при нея има закони и никой няма право да ги нарушава. Няма, този богат, ще плати, където трябва и "ще мине"! Друг няма да плати и "няма да мине"! Дали си президент, министър, прокурор или ваксаджия на улицата, законите за всички се прилагат еднакво. А в т.н. "демокрация " тези с парите или с купената власт, стоят над законите и над всички. Не е правилно. Създава огромно недоволство в цялото общество и рано или късно такава система пада.

    Коментиран от #23

    08:20 12.02.2026

  • 21 Ние

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Комунистите монархии":

    също имахме един лидер дето го "избирахме" 45 години докато не свърши с домашен арест. Толкова за народната любов

    08:22 12.02.2026

  • 22 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка в шок":

    че вие си го имате: Путин, Лукашенко, Хаменей... всичките доживотни и несменяеми. Единствено Мадуро дето беше също несменяем ама го дискомбобулираха...

    08:24 12.02.2026

  • 23 ей илитерат

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Демокрацията":

    демокрацията е майката,а рожбата е републиката! просвещавай се!

    Коментиран от #26

    08:25 12.02.2026

  • 24 Баце,

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "чърчил е казал":

    Главния прокурор на сащ се изцепи, че няма да има наказателни преследвания по досиетата Епщайн. В европата също само се надлайват и се замерят с оставки.
    Така че свиквай, единствените влезли в затвора ще са самия Епщайн, който се "самоуби" много навременно, и оная Максуел, която четири години си стои кротко в затвора без да е казала и една дума, за да не й се наложи да се "самоубива" и тя.
    Толкоз по отношение разликите в правосъдието на изтока и запада.

    08:27 12.02.2026

  • 25 Чърчил е казал

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "чърчил е казал":

    Също, че нашата страна трябвало да се заличи, а от София да стане "картофена нива"! Това също ли е "добре" или "дълбоко демократично "?? И кой ни е спасил от тези? СССР, Сталин! Първият път ни спасяват от турците, а вторият от тези наши "почитатели"! Бъди сигурен, трети път няма да си мръднат и пръста за нас и ще станем в най-добрият случай, картофена нива!

    Коментиран от #27

    08:30 12.02.2026

  • 26 Ти пък

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ей илитерат":

    Къде си видял демокрация? От палубата на американските самолетоносачи с бинокъл се вижда "демокрацията" при техните жертви! Действа само законът на джунглата! А те лъжат, че имало някаква си ала бала. С Венецуела какво стана? Демокрация?

    08:33 12.02.2026

  • 27 чърчил не го е казал

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Чърчил е казал":

    ами избирай - ссср,или западна европа!!!

    Коментиран от #28

    08:35 12.02.2026

  • 28 Но пък ти

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "чърчил не го е казал":

    Избираш? Други ПАК ще изберат за тебе на салфетката. Искаш или не, ще те отправят те, където те искат. Законът на джунглата. Щом си слаб, трай си там...

    Коментиран от #29

    08:39 12.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

