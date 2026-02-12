Ким Чен-ун методично подготвя дъщеря си за свой наследник

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изглежда предприема стъпки за консолидиране на позицията на дъщеря си като наследник и има признаци, че тя дава своя принос по политически въпроси. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на данни на разузнаването, съобщава "Ройтерс".

Националната разузнавателна агенция на Южна Корея ще следи отблизо дали дъщерята, за която се смята, че се казва Ким Чу-е, ще присъства на предстояща среща на управляващата Работническа партия и как ще бъде представена, включително дали ще приеме някаква официална титла, посочиха депутатите.

"В миналото Националната разузнавателна агенция описваше Ким Чу-е като "в процес на подготовка за наследник", но днес използваният израз беше, че тя "е в етап на вътрешно назначаване на наследник", уточни законодателят Лий Сонг-куен след брифинг при закрити врата на агенцията.

Чу-е, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, е все по-видно представяна в държавните медии на Северна Корея, като придружава баща си на терен, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че тя е подготвяна за четвърто поколение лидер на страната.

Националната разузнавателна агенция смята, че ролята, която тя е поела по време на публични събития, показва, че е започнала да дава политически принос и че се третира като де факто втория най-висок лидер, посочиха Лий и друг депутат - Пак Сун-уон.

Северна Корея обяви, че Работническата партия ще свика встъпителното заседание на деветия конгрес в края на февруари - събитие, което според анализаторите ще разкрие основни политически цели за следващите години в областта на икономиката, външните работи и отбраната.

Лидерът Ким Чен-ун ръководи разработването на голяма подводница, която вероятно е способна да носи до 10 балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), и която, предвид водоизместимостта на кораба от 8700 тона, може да бъде проектирана да се захранва от ядрен реактор, заявиха още Пак и Лий.

Остава неясно обаче дали тя ще бъде с ядрено задвижване, или ще бъде оперативно функционална, както е проектирана, допълниха законодателите, позовавайки се на анализа на разузнавателната агенция.