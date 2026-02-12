Ким Чен-ун методично подготвя дъщеря си за свой наследник

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун изглежда предприема стъпки за консолидиране на позицията на дъщеря си като наследник и има признаци, че тя дава своя принос по политически въпроси. Това заявиха южнокорейски законодатели, позовавайки се на данни на разузнаването, съобщава "Ройтерс".
Националната разузнавателна агенция на Южна Корея ще следи отблизо дали дъщерята, за която се смята, че се казва Ким Чу-е, ще присъства на предстояща среща на управляващата Работническа партия и как ще бъде представена, включително дали ще приеме някаква официална титла, посочиха депутатите.
"В миналото Националната разузнавателна агенция описваше Ким Чу-е като "в процес на подготовка за наследник", но днес използваният израз беше, че тя "е в етап на вътрешно назначаване на наследник", уточни законодателят Лий Сонг-куен след брифинг при закрити врата на агенцията.
Чу-е, за която се смята, че е в ранна тийнейджърска възраст, е все по-видно представяна в държавните медии на Северна Корея, като придружава баща си на терен, включително инспекции на оръжейни проекти, на фона на спекулациите на анализатори, че тя е подготвяна за четвърто поколение лидер на страната.
Националната разузнавателна агенция смята, че ролята, която тя е поела по време на публични събития, показва, че е започнала да дава политически принос и че се третира като де факто втория най-висок лидер, посочиха Лий и друг депутат - Пак Сун-уон.
Северна Корея обяви, че Работническата партия ще свика встъпителното заседание на деветия конгрес в края на февруари - събитие, което според анализаторите ще разкрие основни политически цели за следващите години в областта на икономиката, външните работи и отбраната.
Лидерът Ким Чен-ун ръководи разработването на голяма подводница, която вероятно е способна да носи до 10 балистични ракети, изстрелвани от подводници (SLBM), и която, предвид водоизместимостта на кораба от 8700 тона, може да бъде проектирана да се захранва от ядрен реактор, заявиха още Пак и Лий.
Остава неясно обаче дали тя ще бъде с ядрено задвижване, или ще бъде оперативно функционална, както е проектирана, допълниха законодателите, позовавайки се на анализа на разузнавателната агенция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И като ги следи кво.
Коментиран от #4, #5
07:49 12.02.2026
2 Абе
07:49 12.02.2026
3 хехе
07:51 12.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И кво
До коментар #5 от "колев":Ся ти да не си по умен. Хихихи. Надей се.
07:54 12.02.2026
7 БоюЦиганина
07:54 12.02.2026
8 Ъъъъ
07:55 12.02.2026
9 И кое е странното
Коментиран от #13
07:57 12.02.2026
10 Хи хи хи
08:00 12.02.2026
11 Хараламби
08:01 12.02.2026
12 Новичок
08:03 12.02.2026
13 чърчил е казал
До коментар #9 от "И кое е странното":"демокрацията е лошо нещо,но нищо по-добро не е измислено",но факта ,че в западния свят правосъдието все още работи,например по случая епстайн за разлика от страни като България например,говори за надежда на запад и примирение на изток!
Коментиран от #15, #24, #25
08:05 12.02.2026
14 Ха Ха
08:08 12.02.2026
15 Всъщност
До коментар #13 от "чърчил е казал":Не мисля, че трябва да се търпи Демонкрацията вечно, защото уж нищо по-добро не било измислено
Коментиран от #17, #20
08:12 12.02.2026
16 Гориил
08:17 12.02.2026
17 чърчил е казал
До коментар #15 от "Всъщност":измислено е - кимчо!,сега доволен ли си?
08:17 12.02.2026
18 Комунистите монархии
Коментиран от #21
08:19 12.02.2026
19 Копейка в шок
Коментиран от #22
08:19 12.02.2026
20 Демокрацията
До коментар #15 от "Всъщност":Е вид диктатура на едни, над други в обществото. По-добра форма на организацията на държавите е републиката. Значи при нея има закони и никой няма право да ги нарушава. Няма, този богат, ще плати, където трябва и "ще мине"! Друг няма да плати и "няма да мине"! Дали си президент, министър, прокурор или ваксаджия на улицата, законите за всички се прилагат еднакво. А в т.н. "демокрация " тези с парите или с купената власт, стоят над законите и над всички. Не е правилно. Създава огромно недоволство в цялото общество и рано или късно такава система пада.
Коментиран от #23
08:20 12.02.2026
21 Ние
До коментар #18 от "Комунистите монархии":също имахме един лидер дето го "избирахме" 45 години докато не свърши с домашен арест. Толкова за народната любов
08:22 12.02.2026
22 Ами
До коментар #19 от "Копейка в шок":че вие си го имате: Путин, Лукашенко, Хаменей... всичките доживотни и несменяеми. Единствено Мадуро дето беше също несменяем ама го дискомбобулираха...
08:24 12.02.2026
23 ей илитерат
До коментар #20 от "Демокрацията":демокрацията е майката,а рожбата е републиката! просвещавай се!
Коментиран от #26
08:25 12.02.2026
24 Баце,
До коментар #13 от "чърчил е казал":Главния прокурор на сащ се изцепи, че няма да има наказателни преследвания по досиетата Епщайн. В европата също само се надлайват и се замерят с оставки.
Така че свиквай, единствените влезли в затвора ще са самия Епщайн, който се "самоуби" много навременно, и оная Максуел, която четири години си стои кротко в затвора без да е казала и една дума, за да не й се наложи да се "самоубива" и тя.
Толкоз по отношение разликите в правосъдието на изтока и запада.
08:27 12.02.2026
25 Чърчил е казал
До коментар #13 от "чърчил е казал":Също, че нашата страна трябвало да се заличи, а от София да стане "картофена нива"! Това също ли е "добре" или "дълбоко демократично "?? И кой ни е спасил от тези? СССР, Сталин! Първият път ни спасяват от турците, а вторият от тези наши "почитатели"! Бъди сигурен, трети път няма да си мръднат и пръста за нас и ще станем в най-добрият случай, картофена нива!
Коментиран от #27
08:30 12.02.2026
26 Ти пък
До коментар #23 от "ей илитерат":Къде си видял демокрация? От палубата на американските самолетоносачи с бинокъл се вижда "демокрацията" при техните жертви! Действа само законът на джунглата! А те лъжат, че имало някаква си ала бала. С Венецуела какво стана? Демокрация?
08:33 12.02.2026
27 чърчил не го е казал
До коментар #25 от "Чърчил е казал":ами избирай - ссср,или западна европа!!!
Коментиран от #28
08:35 12.02.2026
28 Но пък ти
До коментар #27 от "чърчил не го е казал":Избираш? Други ПАК ще изберат за тебе на салфетката. Искаш или не, ще те отправят те, където те искат. Законът на джунглата. Щом си слаб, трай си там...
Коментиран от #29
08:39 12.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.