Бесент: Санкциите срещу руския петрол падат при мир в Украйна

Бесент: Санкциите срещу руския петрол падат при мир в Украйна

12 Февруари, 2026 05:44, обновена 12 Февруари, 2026 04:47

Това ще допринесе за понижаване на цените на енергията в света, заяви министърът на финансите на САЩ

Бесент: Санкциите срещу руския петрол падат при мир в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ срещу руския петрол ще бъдат отменени в случай на мирно разрешаване на украинската криза.

Това ще допринесе за понижаване на цените на енергията в света, заяви министърът на финансите Скот Бесент в интервю за Fox News.

"Що се отнася до мирните споразумения, ще можем да видим значителен спад в цените на петрола," каза той и допълни "Ако бъде постигнато споразумение с Венецуела, Иран, както и по отношение на Русия и Украйна, тогава много петрол ще може да влезе на пазарите, от които Министерството на финансите ще премахне санкциите",


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Готов за бой

    0 10 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв петрол не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #5

    04:57 12.02.2026

  • 2 Шейха

    4 3 Отговор
    Не съм съгласен цената на петрола да пада.
    Войната трябва да продължи.

    05:21 12.02.2026

  • 3 Артилерист

    5 0 Отговор
    Байдънистите провокираха преврата и войната в Украйна. Тръмпистите сега продължават същия курс с отвличането на Мадуро, атаката по Иран, заплахата за Гренландия, налагането на санкции и мита на повечето свят. Те наистина май се мислят за предопределени да управляват света, както един техен поп беше предрекъл при създаването им като държава преди 2,5 века. И май побесняват все повече с очертаващата се отмяна на хегемонията им...

    05:45 12.02.2026

  • 4 Поредната

    3 0 Отговор
    Лъжа. Отдавна не ви вярват в световен мащаб. Царе сте на лъжите интригите и ПРАЗНИТЕ ПРИКАЗКИ.

    05:47 12.02.2026

  • 5 Хайде давай

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Още сега можеш да отидеш в украйна да убиваш. Там ще си на почит.

    05:49 12.02.2026

  • 6 Хайде давай

    1 0 Отговор
    Още сега можеш да отидеш в украйна да убиваш. Там ще си на почит.

    05:50 12.02.2026