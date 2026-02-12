Бесент: Санкциите срещу руския петрол падат при мир в Украйна

Санкциите на Министерството на финансите на САЩ срещу руския петрол ще бъдат отменени в случай на мирно разрешаване на украинската криза.

Това ще допринесе за понижаване на цените на енергията в света, заяви министърът на финансите Скот Бесент в интервю за Fox News.

"Що се отнася до мирните споразумения, ще можем да видим значителен спад в цените на петрола," каза той и допълни "Ако бъде постигнато споразумение с Венецуела, Иран, както и по отношение на Русия и Украйна, тогава много петрол ще може да влезе на пазарите, от които Министерството на финансите ще премахне санкциите",