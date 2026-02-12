Орбан: Приемането на Украйна в ЕС би въвлякло Европа във война

Европа трябва да избере стратегическо партньорство с Украйна, вместо да решава за присъединяването ѝ към Европейския съюз, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.
„Приемането на Украйна би въвлякло Европа във война. Не сме против сътрудничеството, но членството в ЕС е грешен път. Стратегическото партньорство, а не членството, е отговорният избор“, написа той в блога си.
Реакцията на унгарския премиер дойде в отговор на статия, публикувана от Politico, в която се очертава петстъпков план на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. Планът включва и преодоляване на позицията на Унгария в рамките на Европейския съюз, тъй като някои европейски политици разчитат на евентуалното поражение на премиера Виктор Орбан на бъдещи избори, което би могло да доведе до това Унгария да бъде ръководена от политик, по-лоялен към Украйна.
Орбан преди това нарече плана на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС „открито обявяване на война“ срещу Будапеща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #26, #32
06:41 12.02.2026
2 Въпрос
Коментиран от #7
06:42 12.02.2026
3 Нали
Коментиран от #25
06:43 12.02.2026
4 Иван
06:43 12.02.2026
5 Пръчот
06:44 12.02.2026
6 Жоро
А ОРБАН В БЕЛИЯ ДОМ ПРИ ТРЪМП НА 19-И.
Това се казва “изолация”…
Коментиран от #12, #15
06:45 12.02.2026
7 Остави
До коментар #2 от "Въпрос":го, месец април идват избори и си заминава. То затова по цял де плямпа за Украйна, да отклонява вниманието от факта че икономиката на Унгария е я кофата а инфлацията чупи рекорди. Като всеки изпаднал политик си търси външен враг
06:45 12.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Митю
06:48 12.02.2026
10 Факти
06:48 12.02.2026
11 Най голямата
06:49 12.02.2026
12 Иван
До коментар #6 от "Жоро":Нарко Рубио.
06:55 12.02.2026
13 Ами
Път назад не се вижда.
06:55 12.02.2026
14 По добре
06:56 12.02.2026
15 Иван
До коментар #6 от "Жоро":Орбан да внимава, че точно ционистки сатанисти като Нарко Рубио и Доналд Тръмп могат да го убият.....по заповед на нацистката сатанинска Синагога.
06:58 12.02.2026
16 Фицо
06:58 12.02.2026
17 ЕСССР
Коментиран от #28
07:00 12.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хахаха
Така ли ти каза Адолф Путлер да кажеш.
Хахахах.
Идват извори и нази руска пионка запомва да де шашка.
Хахахаха
07:04 12.02.2026
20 Карго 200
Остават му точно 67 дни до пенсия.
Някой друг ОБИЧА ли да гледа как 🇺🇲 Америка конфискува 🇷🇺 руски петролни танкери?
Имаме нужда от малко щастливи новини от време на време, ето ги 🫡
Руснаци, кажете сбогом на Aquila II, заедно с петрол на стойност 50 МИЛИОНА долара, благодаря 😂
Коментиран от #21
07:14 12.02.2026
21 Митю
До коментар #20 от "Карго 200":Малки радости от 1945 г.
07:21 12.02.2026
22 Де факто
07:23 12.02.2026
23 Тити
07:30 12.02.2026
24 Че, те
07:42 12.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 койдазнай
До коментар #1 от "Баце ЕООД":То ес излезе като Русия бе! Щото и Путин, като видя че обешанията му да достигне португалия( тогава най-бедната държава в ес) нямат никакъв шанс да се изпълнят, започна да храни руснаците с величие.
08:09 12.02.2026
27 Я маджарските конекрадци аут от ЕС.
08:10 12.02.2026
28 Я излез от 1984, дрОгарю,
До коментар #17 от "ЕСССР":че много ти мухлясал вече мозъка... 😅😅🤣
08:12 12.02.2026
29 Перо
08:19 12.02.2026
30 Някой
08:23 12.02.2026
31 орбан путин Фашисти
08:28 12.02.2026
32 В ЕС няма граници!
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Фашиста путин воюва за нови територии, а белите хора в ЕС премахнаха границите си!?!
08:30 12.02.2026