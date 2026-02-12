Орбан: Приемането на Украйна в ЕС би въвлякло Европа във война

Европа трябва да избере стратегическо партньорство с Украйна, вместо да решава за присъединяването ѝ към Европейския съюз, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Приемането на Украйна би въвлякло Европа във война. Не сме против сътрудничеството, но членството в ЕС е грешен път. Стратегическото партньорство, а не членството, е отговорният избор“, написа той в блога си.

Реакцията на унгарския премиер дойде в отговор на статия, публикувана от Politico, в която се очертава петстъпков план на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. Планът включва и преодоляване на позицията на Унгария в рамките на Европейския съюз, тъй като някои европейски политици разчитат на евентуалното поражение на премиера Виктор Орбан на бъдещи избори, което би могло да доведе до това Унгария да бъде ръководена от политик, по-лоялен към Украйна.

Орбан преди това нарече плана на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС „открито обявяване на война“ срещу Будапеща.