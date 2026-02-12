Новини
Орбан: Приемането на Украйна в ЕС би въвлякло Европа във война
  Тема: Украйна

Орбан: Приемането на Украйна в ЕС би въвлякло Европа във война

12 Февруари, 2026 06:35, обновена 12 Февруари, 2026 06:39 869 32

По-добрият вариант е стратегическо партньорство с Киев, но не и членство в съюза, смята унгарският премиер

Орбан: Приемането на Украйна в ЕС би въвлякло Европа във война - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да избере стратегическо партньорство с Украйна, вместо да решава за присъединяването ѝ към Европейския съюз, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Приемането на Украйна би въвлякло Европа във война. Не сме против сътрудничеството, но членството в ЕС е грешен път. Стратегическото партньорство, а не членството, е отговорният избор“, написа той в блога си.

Реакцията на унгарския премиер дойде в отговор на статия, публикувана от Politico, в която се очертава петстъпков план на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС до 2027 г. Планът включва и преодоляване на позицията на Унгария в рамките на Европейския съюз, тъй като някои европейски политици разчитат на евентуалното поражение на премиера Виктор Орбан на бъдещи избори, което би могло да доведе до това Унгария да бъде ръководена от политик, по-лоялен към Украйна.

Орбан преди това нарече плана на ЕС за ускоряване на присъединяването на Украйна към ЕС „открито обявяване на война“ срещу Будапеща.


  • 1 Баце ЕООД

    21 33 Отговор
    ЕС иска война.. Иначе трябва да смени елита

    Коментиран от #26, #32

    06:41 12.02.2026

  • 2 Въпрос

    32 34 Отговор
    На този подъл толуп не му ли омръзна да повтаря едно и също?

    Коментиран от #7

    06:42 12.02.2026

  • 3 Нали

    22 11 Отговор
    агрееорите постоянно повтарят че нямали против Украйна да влезе в ЕС а били против да влиза в НАТО. Сега май лъсна истината защо нападнаха страната :)

    Коментиран от #25

    06:43 12.02.2026

  • 4 Иван

    10 1 Отговор
    Разчитат на поражение, разчитат и на покушение.

    06:43 12.02.2026

  • 5 Пръчот

    15 19 Отговор
    Тоя да не е рода с Копейкин! Една боя са.

    06:44 12.02.2026

  • 6 Жоро

    12 13 Отговор
    МАРКО РУБИО В БУДАПЕЩА НА 16-И,
    А ОРБАН В БЕЛИЯ ДОМ ПРИ ТРЪМП НА 19-И.
    Това се казва “изолация”…

    Коментиран от #12, #15

    06:45 12.02.2026

  • 7 Остави

    22 18 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    го, месец април идват избори и си заминава. То затова по цял де плямпа за Украйна, да отклонява вниманието от факта че икономиката на Унгария е я кофата а инфлацията чупи рекорди. Като всеки изпаднал политик си търси външен враг

    06:45 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Митю

    6 3 Отговор
    Лоялни на У?Това ли са новите шефове?

    06:48 12.02.2026

  • 10 Факти

    9 16 Отговор
    Орбан: Приемането на Украина в ЕССР би въвлякло Европа във война. защото Украина е Русия

    06:48 12.02.2026

  • 11 Най голямата

    18 18 Отговор
    грешка на ЕС ,ще е приемането на Украйна!

    06:49 12.02.2026

  • 12 Иван

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Нарко Рубио.

    06:55 12.02.2026

  • 13 Ами

    16 7 Отговор
    тя "Европа" е отдавна участник във войната.
    Път назад не се вижда.

    06:55 12.02.2026

  • 14 По добре

    3 5 Отговор
    да я вкарат в ЕС. Ще бъде интересно.

    06:56 12.02.2026

  • 15 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Орбан да внимава, че точно ционистки сатанисти като Нарко Рубио и Доналд Тръмп могат да го убият.....по заповед на нацистката сатанинска Синагога.

    06:58 12.02.2026

  • 16 Фицо

    11 7 Отговор
    И да не го харесате, колегата Орбан е напълно прав.

    06:58 12.02.2026

  • 17 ЕСССР

    10 8 Отговор
    Желаещите другари в ЕСССР силно желаят война с Русия, която обаче да се води от смелите другари на източния фронт България, Румъния, Полша... , както и няколко балтийски другари, а те желаещите да въртят отзад в тила мащабен бизнес с оръжия и пр. и да ги подкрепят морално в битките! Макар и прав Другарят Орбан, противоречи на евротолерастката линия начертана от безумните другарки на върха на ЕСССР!

    Коментиран от #28

    07:00 12.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахаха

    6 7 Отговор
    Хахахаха.
    Така ли ти каза Адолф Путлер да кажеш.
    Хахахах.
    Идват извори и нази руска пионка запомва да де шашка.
    Хахахаха

    07:04 12.02.2026

  • 20 Карго 200

    4 4 Отговор
    Орбан е последна обиколка на пистата.
    Остават му точно 67 дни до пенсия.

    Някой друг ОБИЧА ли да гледа как 🇺🇲 Америка конфискува 🇷🇺 руски петролни танкери?

    Имаме нужда от малко щастливи новини от време на време, ето ги 🫡

    Руснаци, кажете сбогом на Aquila II, заедно с петрол на стойност 50 МИЛИОНА долара, благодаря 😂

    Коментиран от #21

    07:14 12.02.2026

  • 21 Митю

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    Малки радости от 1945 г.

    07:21 12.02.2026

  • 22 Де факто

    6 3 Отговор
    Украйна е приета в ЕС( украинските бежанци, безмитен внос на селскостопанска продукция, хуманитарна помощ и пряко финансиране от ЕС, предоставяне на заеми).Де юре остава приемането и да бъде обявено официално.Но Украйна е с голям брой население и поради квотния принцип в ЕП ще има по-голяма тежест при гласуване.Това му е болката на Орбан.

    07:23 12.02.2026

  • 23 Тити

    3 4 Отговор
    Орбан си е за лудницата

    07:30 12.02.2026

  • 24 Че, те

    0 0 Отговор
    Точно това искат, бе, чоджум!

    07:42 12.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 койдазнай

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    То ес излезе като Русия бе! Щото и Путин, като видя че обешанията му да достигне португалия( тогава най-бедната държава в ес) нямат никакъв шанс да се изпълнят, започна да храни руснаците с величие.

    08:09 12.02.2026

  • 27 Я маджарските конекрадци аут от ЕС.

    2 1 Отговор
    Да го питам Орбан ще устои ли и 5 минути, преди да го линчуват, крепостният памперс.

    08:10 12.02.2026

  • 28 Я излез от 1984, дрОгарю,

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ЕСССР":

    че много ти мухлясал вече мозъка... 😅😅🤣

    08:12 12.02.2026

  • 29 Перо

    3 1 Отговор
    Както винаги Орбан е прав! Има огромен натиск от джендърията в ЕС. Дано Тръмп ги разкара скоро!

    08:19 12.02.2026

  • 30 Някой

    0 0 Отговор
    Пълен абсурд е да се допуска, че Украйна изпълнява някакви си критерии за ЕС. А във война и с неясни граници който ги приеме е предател. Вкарване на България в чужда война. По НК, раздел 2 предателство и шпионство, член 98, за насърчава към това са до 15 години затвор.

    08:23 12.02.2026

  • 31 орбан путин Фашисти

    1 0 Отговор
    Гнусни полухора!

    08:28 12.02.2026

  • 32 В ЕС няма граници!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Фашиста путин воюва за нови територии, а белите хора в ЕС премахнаха границите си!?!

    08:30 12.02.2026

