Новини
Свят »
Русия »
Песков: WhatsApp може да тръгне отново, ако Meta е готова да спазва руското законодателство

Песков: WhatsApp може да тръгне отново, ако Meta е готова да спазва руското законодателство

12 Февруари, 2026 06:10, обновена 12 Февруари, 2026 06:15 388 0

  • песков-
  • whatsapp-
  • meta-
  • русия

Ако корпорацията продължи да заема същата безкомпромисна позиция, тогава няма шанс, подчерта говорителят на Кремъл

Песков: WhatsApp може да тръгне отново, ако Meta е готова да спазва руското законодателство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

WhatsApp може да заработи отново, ако Meta е готова да води диалог с властите и да спазва руското законодателство, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Ако Meta Corporation спазва закона, тя ще влезе в диалог с руските власти и тогава ще бъде възможно споразумение“, каза Песков, отговаряйки на въпроси за съдбата на месинджъра.

Ако корпорацията продължи да заема същата „безкомпромисна позиция“ и да игнорира руското законодателство, „тогава няма шанс“, подчерта той.

На 11 февруари Cnews съобщи, че WhatsApp е изчезнал от DNS сървърите на Роскомнадзор, което му позволява напълно да блокира достъпа до месинджъра. Според експерти, интервюирани от RBC, причината за изтриването на домейна на WhatsApp е техническа. Оборудването на Роскомнадзор не може едновременно да ограничава YouTube, Telegram и WhatsApp, така че е необходимо да се „изчистят ресурсите“, обясниха източниците.

През декември Роскомнадзор предупреди, че WhatsApp продължава да нарушава руското законодателство, което може да доведе до пълното блокиране на платформата. Приложението за съобщения заяви намерението си да се бори за руската си аудитория. През януари агенцията заяви, че не вижда основания за премахване на ограниченията за WhatsApp.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания