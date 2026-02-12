Песков: WhatsApp може да тръгне отново, ако Meta е готова да спазва руското законодателство

WhatsApp може да заработи отново, ако Meta е готова да води диалог с властите и да спазва руското законодателство, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков пред ТАСС.

„Ако Meta Corporation спазва закона, тя ще влезе в диалог с руските власти и тогава ще бъде възможно споразумение“, каза Песков, отговаряйки на въпроси за съдбата на месинджъра.

Ако корпорацията продължи да заема същата „безкомпромисна позиция“ и да игнорира руското законодателство, „тогава няма шанс“, подчерта той.

На 11 февруари Cnews съобщи, че WhatsApp е изчезнал от DNS сървърите на Роскомнадзор, което му позволява напълно да блокира достъпа до месинджъра. Според експерти, интервюирани от RBC, причината за изтриването на домейна на WhatsApp е техническа. Оборудването на Роскомнадзор не може едновременно да ограничава YouTube, Telegram и WhatsApp, така че е необходимо да се „изчистят ресурсите“, обясниха източниците.

През декември Роскомнадзор предупреди, че WhatsApp продължава да нарушава руското законодателство, което може да доведе до пълното блокиране на платформата. Приложението за съобщения заяви намерението си да се бори за руската си аудитория. През януари агенцията заяви, че не вижда основания за премахване на ограниченията за WhatsApp.