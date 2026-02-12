"Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория"

Представителите на Кремъл не спират да припомнят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели в Украйна пред различни медийни източници, които достигат до международна и вътрешна аудитория.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

На 9 февруари руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за TV BRICS, руска новинарска агенция, отразяваща държавите от БРИКС и държавите кандидатки; на 10 февруари даде интервю за руския държавен канал NTV, който излъчва и в Съединените щати, Канада и Беларус; даде интервю и на 11 февруари за "Empathy Manuchi", популярен руски подкаст канал от руския пропагандист Вячеслав Манучаров в RuTube (руският аналог на YouTube).

Каналът "Empathy Manuchi" в RuTube е насочен към по-млада руска аудитория и популяризира руската държавна пропаганда, включително интервюта с говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова и руската пропагандистка и главен редактор на RT Маргарита Симонян.

Трите интервюта на Лавров вероятно са били предназначени да достигнат до аудитория на Запад и съюзническите и партньорските държави на Русия, както и до по-млада аудитория в самата Русия.

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по подобен начин проведе тристранно интервю на 1 февруари с "Ройтерс", кремълската информационна агенция ТАСС и провоенния руски блогър и ръководител на военния проект в социалните медии WarGonzo Семьон Пегов, което вероятно е имало за цел едновременно да повлияе на руската и западната аудитория.

Лавров и Медведев директно посочиха речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г. пред руското Министерство на външните работи (МВнР), в която Путин поиска Украйна и НАТО да капитулират пред първоначалните военни искания на Русия и да отстъпят незаконно анексираните Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области - включително неокупираните райони на тези региони.

Съединените щати, Украйна и Русия може да проведат още един кръг от тристранни преговори на 17 и 18 февруари. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Bloomberg на 11 февруари, че Украйна е приела предложението на САЩ да бъде домакин на още един кръг от преговори в Съединените щати на 17 и 18 февруари.

Зеленски заяви обаче, че не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в преговорите. Зеленски също така каза пред журналисти на 11 февруари, че руски представители не са потвърдили участието си в тристранна среща в Маями и вероятно ще поискат страните да се срещнат отново в Абу Даби.

Зеленски заяви, че на следващия кръг от срещи може да се обсъди следвоенната икономика на Украйна и планът за просперитет между САЩ и Украйна.

Зеленски призова Украйна, Съединените щати и Русия да използват бъдещите тристранни преговори, за да обсъдят допълнително предложението на САЩ за създаване на "свободна икономическа зона" като буферна зона в Донбас. Кремъл обаче изрично отхвърли през декември 2025 г. предложението за създаване на демилитаризирана зона в Донецка област.

Зеленски заяви също, че Украйна не е получила отговор от Русия относно предложението на САЩ за подновяване на мораториума върху ударите по енергийната инфраструктура.

Кремъл изглежда подчинява две основни институции за сигурност на началника на Генералния щаб на Русия, армейски генерал Валери Герасимов, лоялен на Путин. Руският президент Владимир Путин подписа на 11 февруари указ, с който се определя руският Генерален щаб за основен команден орган за войските на Росгвардия.

Посланикът на САЩ в НАТО Мат Уитакър подчерта успеха на инициативата "Списък с приоритетни украински изисквания" (PURL), която финансира покупките на произведени в САЩ оръжия от НАТО за Украйна. Уитакър заяви на 11 февруари, че 21 държави-членки на НАТО, Австралия и Нова Зеландия са допринесли с 4,5 милиарда долара за PURL от стартирането на програмата през лятото на 2025 г.

Уитакър заяви, че Норвегия, Нидерландия и Германия са предоставили значителен принос за PURL. Уитакър отбеляза, че неопределени държави ще обявят нови ангажименти към PURL на министерска среща на НАТО на 12 февруари.