"Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория"

Представителите на Кремъл не спират да припомнят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели в Украйна пред различни медийни източници, които достигат до международна и вътрешна аудитория.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
На 9 февруари руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за TV BRICS, руска новинарска агенция, отразяваща държавите от БРИКС и държавите кандидатки; на 10 февруари даде интервю за руския държавен канал NTV, който излъчва и в Съединените щати, Канада и Беларус; даде интервю и на 11 февруари за "Empathy Manuchi", популярен руски подкаст канал от руския пропагандист Вячеслав Манучаров в RuTube (руският аналог на YouTube).
Каналът "Empathy Manuchi" в RuTube е насочен към по-млада руска аудитория и популяризира руската държавна пропаганда, включително интервюта с говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова и руската пропагандистка и главен редактор на RT Маргарита Симонян.
Трите интервюта на Лавров вероятно са били предназначени да достигнат до аудитория на Запад и съюзническите и партньорските държави на Русия, както и до по-млада аудитория в самата Русия.
Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по подобен начин проведе тристранно интервю на 1 февруари с "Ройтерс", кремълската информационна агенция ТАСС и провоенния руски блогър и ръководител на военния проект в социалните медии WarGonzo Семьон Пегов, което вероятно е имало за цел едновременно да повлияе на руската и западната аудитория.
Лавров и Медведев директно посочиха речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г. пред руското Министерство на външните работи (МВнР), в която Путин поиска Украйна и НАТО да капитулират пред първоначалните военни искания на Русия и да отстъпят незаконно анексираните Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области - включително неокупираните райони на тези региони.
Съединените щати, Украйна и Русия може да проведат още един кръг от тристранни преговори на 17 и 18 февруари. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Bloomberg на 11 февруари, че Украйна е приела предложението на САЩ да бъде домакин на още един кръг от преговори в Съединените щати на 17 и 18 февруари.
Зеленски заяви обаче, че не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в преговорите. Зеленски също така каза пред журналисти на 11 февруари, че руски представители не са потвърдили участието си в тристранна среща в Маями и вероятно ще поискат страните да се срещнат отново в Абу Даби.
Зеленски заяви, че на следващия кръг от срещи може да се обсъди следвоенната икономика на Украйна и планът за просперитет между САЩ и Украйна.
Зеленски призова Украйна, Съединените щати и Русия да използват бъдещите тристранни преговори, за да обсъдят допълнително предложението на САЩ за създаване на "свободна икономическа зона" като буферна зона в Донбас. Кремъл обаче изрично отхвърли през декември 2025 г. предложението за създаване на демилитаризирана зона в Донецка област.
Зеленски заяви също, че Украйна не е получила отговор от Русия относно предложението на САЩ за подновяване на мораториума върху ударите по енергийната инфраструктура.
Кремъл изглежда подчинява две основни институции за сигурност на началника на Генералния щаб на Русия, армейски генерал Валери Герасимов, лоялен на Путин. Руският президент Владимир Путин подписа на 11 февруари указ, с който се определя руският Генерален щаб за основен команден орган за войските на Росгвардия.
Посланикът на САЩ в НАТО Мат Уитакър подчерта успеха на инициативата "Списък с приоритетни украински изисквания" (PURL), която финансира покупките на произведени в САЩ оръжия от НАТО за Украйна. Уитакър заяви на 11 февруари, че 21 държави-членки на НАТО, Австралия и Нова Зеландия са допринесли с 4,5 милиарда долара за PURL от стартирането на програмата през лятото на 2025 г.
Уитакър заяви, че Норвегия, Нидерландия и Германия са предоставили значителен принос за PURL. Уитакър отбеляза, че неопределени държави ще обявят нови ангажименти към PURL на министерска среща на НАТО на 12 февруари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пропагандата на Шорош-
Коментиран от #6
07:19 12.02.2026
2 ГлЮпости
07:21 12.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Руската пропаганда в България
Направо се чудя с тая огромна маса про-руски изказвания, как не се намери един българин, един путинофилски генерал да организира чета путинофили и да заминат за Донбас да се сражават за Путина за Родину. Че голяма част от путинофилите, консуматори на путинска пропаганда живеят на Запад и четат български медии, за да консумират путинската пропаганад и да ни учат, как да живем като путинисти в България. Като им посочиш, че мястото им не е в ЕС или САЩ, а в Путинистан, започват да се възпаляват и да пръскат гной и смрад като циреи.
Коментиран от #36, #64
07:23 12.02.2026
5 хехе
Коментиран от #11
07:23 12.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ха ха
07:25 12.02.2026
8 Значи там може да го излъчват
07:25 12.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Катъра Калантарян
Толкова Интервюта за няколко дена ,
Всяко Дърто Магаре ще се измори .
07:26 12.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тити
07:28 12.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кремълска Шпакла
Кремълските Шпакловчици .
Трябва да се заработват Евраците от Пасоля.
07:29 12.02.2026
17 Пръчот
Коментиран от #23, #26
07:29 12.02.2026
18 Всъщност
07:30 12.02.2026
19 Русуфил кoпейка
Коментиран от #41
07:31 12.02.2026
20 МЪСК
БЕЛОУСОВ
ГДЕ СТАРЛИНК?
ГДЕ ТЕЛЕГРАМ ?
Коментиран от #24
07:31 12.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гюнтер Стоянов
Коментиран от #25
07:33 12.02.2026
23 25 години путинизъм
До коментар #17 от "Пръчот":Не 45, а над 80 продължава зомбирането, а може би дори повече от 200, но путинизмът е новост.
07:33 12.02.2026
24 Где мягкий член /5/ пятый
До коментар #20 от "МЪСК":Зеленчук?
07:33 12.02.2026
25 Русоид
До коментар #22 от "Гюнтер Стоянов":Пусни си руска и глей та се май.
Коментиран от #59
07:34 12.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 пони, ама розАво
До коментар #15 от "Към Руското посолство":Колежке, кръвното, кръвното пази! Че малко останахме...
07:37 12.02.2026
31 А ГДЕ
07:38 12.02.2026
32 глупусти
До коментар #21 от "Соросоид":Тремп низвергна Сорос още Април миналата година. От тогава соросоидчетата си намериха други забавления и се лее само руска пропаганда. Не ли?
07:39 12.02.2026
33 България обича Русия
Коментиран от #40
07:43 12.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 НЕ ЗНАМ ЗА КРЕМЪЛСКАТА .........
07:45 12.02.2026
36 Аз се чудя на друго пък, как толкова
До коментар #4 от "Руската пропаганда в България":много форумни уктротролове като теб, които се "борят" с омразните си руснаци пишейки във форумите унищожителни статии срещу Русия, как пък вие не се организирахте и да отидете да освобождавате Крим, Бахмут, Угледар, Торецк Часов Яр, Авдеевка, Мариупол, Покровск,...и да избивате омразните ви руснаци, ами само драскате по форумите и "громите" руската армия оттук.
Коментиран от #45
07:46 12.02.2026
37 Къде ми е статията за грандиозните
07:47 12.02.2026
38 КЕНЕФБАНДЕРА
07:47 12.02.2026
39 Да си го кажем
Коментиран от #47
07:47 12.02.2026
40 всички обичат руснаците
До коментар #33 от "България обича Русия":студени. с жито.
Коментиран от #44
07:47 12.02.2026
41 Украинска копiйка
До коментар #19 от "Русуфил кoпейка":Аз пък за златната тоалетна на Зеленски се хвърлям от десетия!
Коментиран от #48
07:48 12.02.2026
42 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:48 12.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не знам, ама в Киев наистина
До коментар #40 от "всички обичат руснаците":студено и тъмно.
Коментиран от #65
07:50 12.02.2026
45 Пръчот
До коментар #36 от "Аз се чудя на друго пък, как толкова":Укpите имат най голямото право на това удоволствие, трeпането на cвиньocабаки, и не е етично да им го отнемаме!
Коментиран от #46
07:50 12.02.2026
46 Бая
До коментар #45 от "Пръчот":Свински бсндери заминаха при батко си Бандера
07:52 12.02.2026
47 Българин
До коментар #39 от "Да си го кажем":Нали в Донбас хазарите щяха да правят „Небесен Йерусалим" ама май няма място за евреите в Новорусия.
07:53 12.02.2026
48 Русуфил кoпейка
До коментар #41 от "Украинска копiйка":Ама ти още ли си украинска кoпейка! Дори и там вече няма! Там са вече със шагове.
07:54 12.02.2026
49 СКОРО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
07:58 12.02.2026
50 Споко
Коментиран от #63
08:01 12.02.2026
51 неВероятния Институт
"Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория"
08:01 12.02.2026
52 Институт За Изследване На Войната
/Край на цитата/
08:12 12.02.2026
53 Някой
08:13 12.02.2026
54 КЕНЕФРУСИЯ
08:13 12.02.2026
55 Омазана ватенка
08:16 12.02.2026
56 катран
08:22 12.02.2026
57 Худини
08:24 12.02.2026
58 Уважаеми медии,
08:26 12.02.2026
59 Ами само нея гледам, а
До коментар #25 от "Русоид":вашите служинажни медии и телевизии, не ги докосвам, за западналите гьобелсова да не говорим, там е терра инкогнито. От тях се лее пропаганда яко, че се чуди човек,дали е реалност това или фантастика.
08:32 12.02.2026
60 Пучя Въшкин
Да разполага със 140 милиона
Крепстни и Роби
Толкова Пушечно Месо
Търпеливо и Затъпяло
И най вече Бедно
Да имаш на разположение .
Наистина е Голям Късмет .
08:37 12.02.2026
61 Eлементарно
08:37 12.02.2026
62 Русия
08:39 12.02.2026
63 Ще Има и
До коментар #50 от "Споко":Афганистански Чалмари
Кенефа ще бъде напълнен
Със Азиатска Леш .
Руските Националисти и Фашисти
Преди бяха против
Таджики Узбеки и други малцинства
Дошли в Мускалието
Сега направо ще откачат.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:40 12.02.2026
64 ШЕФА
До коментар #4 от "Руската пропаганда в България":Много си озлобен,май те е чу..... скоро някой руснак ?
08:46 12.02.2026
65 герои
До коментар #44 от "Не знам, ама в Киев наистина":Да живей могъщата безаналогова руска армия - най-големия враг на украинските стълбове и трафопостове.
08:48 12.02.2026