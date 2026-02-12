Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория
  Тема: Украйна

Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория

12 Февруари, 2026 07:17 1 061 65

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Трите интервюта на Лавров вероятно са били предназначени да достигнат до аудитория на Запад и съюзническите и партньорските държави на Русия, както и до по-млада аудитория в самата Русия

Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Представителите на Кремъл не спират да припомнят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели в Украйна пред различни медийни източници, които достигат до международна и вътрешна аудитория.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Още новини от Украйна

На 9 февруари руският външен министър Сергей Лавров даде интервю за TV BRICS, руска новинарска агенция, отразяваща държавите от БРИКС и държавите кандидатки; на 10 февруари даде интервю за руския държавен канал NTV, който излъчва и в Съединените щати, Канада и Беларус; даде интервю и на 11 февруари за "Empathy Manuchi", популярен руски подкаст канал от руския пропагандист Вячеслав Манучаров в RuTube (руският аналог на YouTube).

Каналът "Empathy Manuchi" в RuTube е насочен към по-млада руска аудитория и популяризира руската държавна пропаганда, включително интервюта с говорителя на руското Министерство на външните работи Мария Захарова и руската пропагандистка и главен редактор на RT Маргарита Симонян.

Трите интервюта на Лавров вероятно са били предназначени да достигнат до аудитория на Запад и съюзническите и партньорските държави на Русия, както и до по-млада аудитория в самата Русия.

Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по подобен начин проведе тристранно интервю на 1 февруари с "Ройтерс", кремълската информационна агенция ТАСС и провоенния руски блогър и ръководител на военния проект в социалните медии WarGonzo Семьон Пегов, което вероятно е имало за цел едновременно да повлияе на руската и западната аудитория.

Лавров и Медведев директно посочиха речта на руския президент Владимир Путин от юни 2024 г. пред руското Министерство на външните работи (МВнР), в която Путин поиска Украйна и НАТО да капитулират пред първоначалните военни искания на Русия и да отстъпят незаконно анексираните Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска области - включително неокупираните райони на тези региони.

Съединените щати, Украйна и Русия може да проведат още един кръг от тристранни преговори на 17 и 18 февруари. Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Bloomberg на 11 февруари, че Украйна е приела предложението на САЩ да бъде домакин на още един кръг от преговори в Съединените щати на 17 и 18 февруари.

Зеленски заяви обаче, че не е ясно дали Русия ще се съгласи да участва в преговорите. Зеленски също така каза пред журналисти на 11 февруари, че руски представители не са потвърдили участието си в тристранна среща в Маями и вероятно ще поискат страните да се срещнат отново в Абу Даби.

Зеленски заяви, че на следващия кръг от срещи може да се обсъди следвоенната икономика на Украйна и планът за просперитет между САЩ и Украйна.

Зеленски призова Украйна, Съединените щати и Русия да използват бъдещите тристранни преговори, за да обсъдят допълнително предложението на САЩ за създаване на "свободна икономическа зона" като буферна зона в Донбас. Кремъл обаче изрично отхвърли през декември 2025 г. предложението за създаване на демилитаризирана зона в Донецка област.

Зеленски заяви също, че Украйна не е получила отговор от Русия относно предложението на САЩ за подновяване на мораториума върху ударите по енергийната инфраструктура.

Кремъл изглежда подчинява две основни институции за сигурност на началника на Генералния щаб на Русия, армейски генерал Валери Герасимов, лоялен на Путин. Руският президент Владимир Путин подписа на 11 февруари указ, с който се определя руският Генерален щаб за основен команден орган за войските на Росгвардия.

Посланикът на САЩ в НАТО Мат Уитакър подчерта успеха на инициативата "Списък с приоритетни украински изисквания" (PURL), която финансира покупките на произведени в САЩ оръжия от НАТО за Украйна. Уитакър заяви на 11 февруари, че 21 държави-членки на НАТО, Австралия и Нова Зеландия са допринесли с 4,5 милиарда долара за PURL от стартирането на програмата през лятото на 2025 г.

Уитакър заяви, че Норвегия, Нидерландия и Германия са предоставили значителен принос за PURL. Уитакър отбеляза, че неопределени държави ще обявят нови ангажименти към PURL на министерска среща на НАТО на 12 февруари.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пропагандата на Шорош-

    34 3 Отговор
    и за международна аудитория.

    Коментиран от #6

    07:19 12.02.2026

  • 2 ГлЮпости

    34 3 Отговор
    Нали спряхте руските медии,бе?Нещо не се чувате какви ги дрънкате.

    07:21 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Руската пропаганда в България

    11 41 Отговор
    В България има стотици, ако не хиляди медийки, сайтчета, блогчета и тролчета, които ежедневно ни заливат от много години с про-руска пропаганда. Като казвам много години поне от 30. Социализмът не го броя. Тогава си бяхме съветска колония. Тогава пропагандата беше руско-съветска малко по-различна и дори не толкова лъжлива като руско-путинската.

    Направо се чудя с тая огромна маса про-руски изказвания, как не се намери един българин, един путинофилски генерал да организира чета путинофили и да заминат за Донбас да се сражават за Путина за Родину. Че голяма част от путинофилите, консуматори на путинска пропаганда живеят на Запад и четат български медии, за да консумират путинската пропаганад и да ни учат, как да живем като путинисти в България. Като им посочиш, че мястото им не е в ЕС или САЩ, а в Путинистан, започват да се възпаляват и да пръскат гной и смрад като циреи.

    Коментиран от #36, #64

    07:23 12.02.2026

  • 5 хехе

    30 4 Отговор
    Точно вие да публикувате статия за пропаганда си е малко странно.

    Коментиран от #11

    07:23 12.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ха ха

    16 2 Отговор
    Ха ха ха ха , и до о ти

    07:25 12.02.2026

  • 8 Значи там може да го излъчват

    22 2 Отговор
    този канал, а тук не може. Аааа, ние сме по католици от папата. Слугинаж.

    07:25 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Катъра Калантарян

    3 18 Отговор
    Затова ходи постоянно НАЗОБАН.

    Толкова Интервюта за няколко дена ,
    Всяко Дърто Магаре ще се измори .

    07:26 12.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити

    10 9 Отговор
    Има ли мазохист и дето слушат. този катилл.

    07:28 12.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кремълска Шпакла

    3 20 Отговор
    Пак се Активизираха

    Кремълските Шпакловчици .

    Трябва да се заработват Евраците от Пасоля.

    07:29 12.02.2026

  • 17 Пръчот

    5 23 Отговор
    Прапагандата е нещо страшно! Гледате ли как се изтрепаха на Петрохан само след 6 години зомбиране! А наште yфцe са зомбирани 45 года! Само да им свирна "За Пyтину" и ша са нафърлят от Аспаруховия мост!

    Коментиран от #23, #26

    07:29 12.02.2026

  • 18 Всъщност

    28 2 Отговор
    Няма нищо по-страшно от лицемерната демонизираща лъжлива атлантическа либералистична демонкратска пропаганда

    07:30 12.02.2026

  • 19 Русуфил кoпейка

    4 21 Отговор
    За Пyтину! Фърлам са от шестом етажом! За мен е чест!

    Коментиран от #41

    07:31 12.02.2026

  • 20 МЪСК

    3 19 Отговор
    ГЕРАСИМОВ

    БЕЛОУСОВ

    ГДЕ СТАРЛИНК?

    ГДЕ ТЕЛЕГРАМ ?

    Коментиран от #24

    07:31 12.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гюнтер Стоянов

    20 4 Отговор
    По-пропагандистка, лъжлива и манипулативна медия от Дойче Веле няма! Достойни наследници на Гьобелс.

    Коментиран от #25

    07:33 12.02.2026

  • 23 25 години путинизъм

    5 17 Отговор

    До коментар #17 от "Пръчот":

    Не 45, а над 80 продължава зомбирането, а може би дори повече от 200, но путинизмът е новост.

    07:33 12.02.2026

  • 24 Где мягкий член /5/ пятый

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "МЪСК":

    Зеленчук?

    07:33 12.02.2026

  • 25 Русоид

    3 5 Отговор

    До коментар #22 от "Гюнтер Стоянов":

    Пусни си руска и глей та се май.

    Коментиран от #59

    07:34 12.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 пони, ама розАво

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Към Руското посолство":

    Колежке, кръвното, кръвното пази! Че малко останахме...

    07:37 12.02.2026

  • 31 А ГДЕ

    14 3 Отговор
    Коя Калас да даде едно контра интервю да се посмеем.

    07:38 12.02.2026

  • 32 глупусти

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Соросоид":

    Тремп низвергна Сорос още Април миналата година. От тогава соросоидчетата си намериха други забавления и се лее само руска пропаганда. Не ли?

    07:39 12.02.2026

  • 33 България обича Русия

    7 2 Отговор
    Да живее Путин!

    Коментиран от #40

    07:43 12.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 НЕ ЗНАМ ЗА КРЕМЪЛСКАТА .........

    8 1 Отговор
    ........АМА ЕВРОАТЛАНТСКАТА Е ТОТАЛНА , НО ЗА ТОВА ПЪК МНОГО СКО-ПЕНА ОТ КЪМ УБЕДЕНОСТ

    07:45 12.02.2026

  • 36 Аз се чудя на друго пък, как толкова

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руската пропаганда в България":

    много форумни уктротролове като теб, които се "борят" с омразните си руснаци пишейки във форумите унищожителни статии срещу Русия, как пък вие не се организирахте и да отидете да освобождавате Крим, Бахмут, Угледар, Торецк Часов Яр, Авдеевка, Мариупол, Покровск,...и да избивате омразните ви руснаци, ами само драскате по форумите и "громите" руската армия оттук.

    Коментиран от #45

    07:46 12.02.2026

  • 37 Къде ми е статията за грандиозните

    8 0 Отговор
    победи на Украйна и лично Зеленски, който с голи ръце хваща руските ракети (които свършиха отдавна).

    07:47 12.02.2026

  • 38 КЕНЕФБАНДЕРА

    8 1 Отговор
    Днес защо не сте публикували снимка на зеленото фюре да му се поклоня.

    07:47 12.02.2026

  • 39 Да си го кажем

    3 9 Отговор
    Целта е да се завладее Донбас.Това с фашистите и нацистите е пропаганда за русофилите и глупаците .Евгений Пригожин беше казал че нахлуването в Украйна е основано на лъжи от страна на Кремъл.

    Коментиран от #47

    07:47 12.02.2026

  • 40 всички обичат руснаците

    0 9 Отговор

    До коментар #33 от "България обича Русия":

    студени. с жито.

    Коментиран от #44

    07:47 12.02.2026

  • 41 Украинска копiйка

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Русуфил кoпейка":

    Аз пък за златната тоалетна на Зеленски се хвърлям от десетия!

    Коментиран от #48

    07:48 12.02.2026

  • 42 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    10 0 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:48 12.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не знам, ама в Киев наистина

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "всички обичат руснаците":

    студено и тъмно.

    Коментиран от #65

    07:50 12.02.2026

  • 45 Пръчот

    3 13 Отговор

    До коментар #36 от "Аз се чудя на друго пък, как толкова":

    Укpите имат най голямото право на това удоволствие, трeпането на cвиньocабаки, и не е етично да им го отнемаме!

    Коментиран от #46

    07:50 12.02.2026

  • 46 Бая

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Пръчот":

    Свински бсндери заминаха при батко си Бандера

    07:52 12.02.2026

  • 47 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Да си го кажем":

    Нали в Донбас хазарите щяха да правят „Небесен Йерусалим" ама май няма място за евреите в Новорусия.

    07:53 12.02.2026

  • 48 Русуфил кoпейка

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Украинска копiйка":

    Ама ти още ли си украинска кoпейка! Дори и там вече няма! Там са вече със шагове.

    07:54 12.02.2026

  • 49 СКОРО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    3 0 Отговор
    И у нас.

    07:58 12.02.2026

  • 50 Споко

    2 2 Отговор
    Нали Путин ще внася индийци да запълва липсите.

    Коментиран от #63

    08:01 12.02.2026

  • 51 неВероятния Институт

    3 0 Отговор
    Вероятно откри топлата вода! Което е невероятно постижение! Но пък не "вероятно", а точно за запада най-вече е предназначено интервюто му! И западните лидери не чакат Института да им разяснява какво е казал Лавров и как да разбират казаното, а сами са изгледали и изслушали интервюто, внимателно няколко пъти. Пък пропагандата са оставили за медиите си:

    "Пропагандата на Кремъл - и за международна аудитория"

    08:01 12.02.2026

  • 52 Институт За Изследване На Войната

    0 1 Отговор
    "Представителите на Кремъл не спират да припомнят ангажимента на Русия към първоначалните ѝ военни цели в Украйна. А ние се надявахме да им омръзне и да престанат, та всички да забравят какви са първоначалните цели и да набием в главите на хората по света, че СВО е започнало за територии и то непредизвикано"

    /Край на цитата/

    08:12 12.02.2026

  • 53 Някой

    3 0 Отговор
    Хубаво, това което говори Кремъл, е пропаганда. А нее ли пропагандатова, което говорят америкаците, европейците, англичаните и другите западни стожери на "димокрацията"?

    08:13 12.02.2026

  • 54 КЕНЕФРУСИЯ

    1 2 Отговор
    Страната на идиотите.

    08:13 12.02.2026

  • 55 Омазана ватенка

    2 1 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    08:16 12.02.2026

  • 56 катран

    2 0 Отговор
    Всичко е пропаганда..Толкова са тъпи либерални медии..в момента пък те дават дума на Лавров..мислят че с тази статейка ще затапят руските медии, но напротив правят услуга..Който иска да намери истина чете в интернет от различни източници и избира..Но ЕС...нищо не предлага освен война до последния украинец и не търпи друго мнение..това е истина..

    08:22 12.02.2026

  • 57 Худини

    1 0 Отговор
    Украина стана гробище на либералфашизма.

    08:24 12.02.2026

  • 58 Уважаеми медии,

    1 0 Отговор
    Путин никога не е искал капитулация от някой, а каза, че ще се достигнат целите на СВО, да предпочитане по мирен начин, ако ли не ще е на бойното поле. Както се вижда, не искат западналите и краварите спиране на военните действия и решаване по мирен начин, е тогава ще си вземе Русия цялата територия на 404 по военен начин. Също така има измятане на рижавия ветропоказател от договореностите в Анкоридж, та мир нема да има и WC крайна ще капитулира и ще изчезне от картата на света за да се възроди като Ново Русия. А, запада и краварите губят всичко.

    08:26 12.02.2026

  • 59 Ами само нея гледам, а

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Русоид":

    вашите служинажни медии и телевизии, не ги докосвам, за западналите гьобелсова да не говорим, там е терра инкогнито. От тях се лее пропаганда яко, че се чуди човек,дали е реалност това или фантастика.

    08:32 12.02.2026

  • 60 Пучя Въшкин

    0 0 Отговор
    Голям късмет изкара

    Да разполага със 140 милиона

    Крепстни и Роби

    Толкова Пушечно Месо
    Търпеливо и Затъпяло
    И най вече Бедно
    Да имаш на разположение .
    Наистина е Голям Късмет .

    08:37 12.02.2026

  • 61 Eлементарно

    0 0 Отговор
    Ами повтарят го щото другите се правят , че не са разбрали ... и като не могат да им "набият" акъл, набиват им го - бият ги!

    08:37 12.02.2026

  • 62 Русия

    1 0 Отговор
    А пропагандата на Брюкселските хом......алисти е само за вътрешната аудитория от тарамбуки които ги изна....... от сутрин до вечер,а бледоликите идио... им плащат хахахахааааааааааа

    08:39 12.02.2026

  • 63 Ще Има и

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Споко":

    Афганистански Чалмари

    Кенефа ще бъде напълнен

    Със Азиатска Леш .

    Руските Националисти и Фашисти

    Преди бяха против

    Таджики Узбеки и други малцинства
    Дошли в Мускалието

    Сега направо ще откачат.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:40 12.02.2026

  • 64 ШЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руската пропаганда в България":

    Много си озлобен,май те е чу..... скоро някой руснак ?

    08:46 12.02.2026

  • 65 герои

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Не знам, ама в Киев наистина":

    Да живей могъщата безаналогова руска армия - най-големия враг на украинските стълбове и трафопостове.

    08:48 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания