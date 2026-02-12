Въздушна атака причини пожар във военно съоръжение в Южна Русия, принуждавайки властите да евакуират жителите на близко село, предаде Франс прес, позовавайки се на местния губернатор.

„Пожар избухна след падането на отломки на територията на обект на Министерството на отбраната край село Котлубан“, написа губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в приложението „Телеграм“.

Той добави, че няма пострадали граждани, но се е наложила евакуация, „за защита на населението от опасността от детонация по време на гасенето на пожара“, уточни той.

Атака с дрон в Тамбовска област е повредила учебната сграда на Индустриално-технологичния колеж, съобщи областният губернатор Евгений Первишов.

Пожар е избухнал в учебните работилници, но вече е потушен, написа той в Telegram. Губернаторът уточни, че няма пострадали, а студентите от общежитието са евакуирани в детска болница. По-рано Первишов съобщи, че при атаката с дрон в Мичуринск са повредени няколко сгради, а магазин се е запалил. Според предварителни данни двама души са ранени.

Броят на жертвите при руската атака с дронове в района на град Синелниково в украинската югоизточна Днепропетровска област нарасна на 4 души, предадоха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на съобщение в "Телеграм" на ръководителя на областната военна администрация Олександър Ханжа.



„Според актуализираната информация, в резултат на вражеските атаки в района на Синелниково 4 души са загинали, а трима са ранени“, написа областният губернатор.



Ханжа посочи, че вечерта руските сили са нанесли удари по три малки населени места край Синелниково, източно от големия регионален украински център Днепър.



В едно от селищата е загинал мъж, а съпругата му е ранена. В друго руските сили са убили семейна двойка и 45-годишния им син. Един мъж е ранен. Освен това в още едно населено място е ранена една жена.



Според областния губернатор руски удари са поразили населените места Роздори, Покровске, Василковка и Богдановка в района на Синелниково. Избухнали са пожари и са унищожени две жилищни сгради.



Руските сили са атакували също Никопол и околните населени места Марганец, Мирово, Червоногригоровка и Покровске. Болница, жилищни сгради и превозни средства са повредени, а един автобус е унищожен.

Украинската столица Киев беше подложена на „масирана“ руска ракетна атака тази сутрин, при която са били ударени много сгради, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Кметът на града Виталий Кличко написа в приложението „Телеграм“, че са ударени както жилищни, така и нежилищни сгради от двете страни на река Днепър, течаща през Киев.

Край две жилищни сгради в един район са паднали осколки, но не са причинили пожар или други щети.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко, заяви, че е регистриран най-малко един удар в източно предградие на столицата.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са чули експлозии в града.

Югоизточният град Днипро също бе подложен на атака, заяви областният управител Олександър Ханджа в „Телеграм“. Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.

Русия за пореден път атакува Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“.

Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации.

По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.