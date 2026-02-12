Новини
Свят »
Украйна »
Въздушна атака причини пожар във военно съоръжение в Южна Русия
  Тема: Украйна

Въздушна атака причини пожар във военно съоръжение в Южна Русия

12 Февруари, 2026 04:00, обновена 12 Февруари, 2026 06:09 1 568 51

  • днепропетронск-
  • киев-
  • одеса-
  • атаки-
  • загинали-
  • война-
  • русия-
  • украйна

Русия атакува Днепропетровска област, Киев и Одеса, има убити и ранени

Въздушна атака причини пожар във военно съоръжение в Южна Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Въздушна атака причини пожар във военно съоръжение в Южна Русия, принуждавайки властите да евакуират жителите на близко село, предаде Франс прес, позовавайки се на местния губернатор.

„Пожар избухна след падането на отломки на територията на обект на Министерството на отбраната край село Котлубан“, написа губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров в приложението „Телеграм“.

Той добави, че няма пострадали граждани, но се е наложила евакуация, „за защита на населението от опасността от детонация по време на гасенето на пожара“, уточни той.

Атака с дрон в Тамбовска област е повредила учебната сграда на Индустриално-технологичния колеж, съобщи областният губернатор Евгений Первишов.

Пожар е избухнал в учебните работилници, но вече е потушен, написа той в Telegram. Губернаторът уточни, че няма пострадали, а студентите от общежитието са евакуирани в детска болница. По-рано Первишов съобщи, че при атаката с дрон в Мичуринск са повредени няколко сгради, а магазин се е запалил. Според предварителни данни двама души са ранени.

Броят на жертвите при руската атака с дронове в района на град Синелниково в украинската югоизточна Днепропетровска област нарасна на 4 души, предадоха Укринформ и Ройтерс, като се позоваха на съобщение в "Телеграм" на ръководителя на областната военна администрация Олександър Ханжа.

„Според актуализираната информация, в резултат на вражеските атаки в района на Синелниково 4 души са загинали, а трима са ранени“, написа областният губернатор.

Ханжа посочи, че вечерта руските сили са нанесли удари по три малки населени места край Синелниково, източно от големия регионален украински център Днепър.

В едно от селищата е загинал мъж, а съпругата му е ранена. В друго руските сили са убили семейна двойка и 45-годишния им син. Един мъж е ранен. Освен това в още едно населено място е ранена една жена.

Според областния губернатор руски удари са поразили населените места Роздори, Покровске, Василковка и Богдановка в района на Синелниково. Избухнали са пожари и са унищожени две жилищни сгради.

Руските сили са атакували също Никопол и околните населени места Марганец, Мирово, Червоногригоровка и Покровске. Болница, жилищни сгради и превозни средства са повредени, а един автобус е унищожен.

Украинската столица Киев беше подложена на „масирана“ руска ракетна атака тази сутрин, при която са били ударени много сгради, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Кметът на града Виталий Кличко написа в приложението „Телеграм“, че са ударени както жилищни, така и нежилищни сгради от двете страни на река Днепър, течаща през Киев.

Край две жилищни сгради в един район са паднали осколки, но не са причинили пожар или други щети.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко, заяви, че е регистриран най-малко един удар в източно предградие на столицата.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са чули експлозии в града.

Югоизточният град Днипро също бе подложен на атака, заяви областният управител Олександър Ханджа в „Телеграм“. Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.

Русия за пореден път атакува Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“.

Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации.

По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добро утро

    31 78 Отговор
    Добре започва денят. Така и да завърши.

    Коментиран от #5, #10, #41, #44

    04:12 12.02.2026

  • 2 Шопо

    30 54 Отговор
    Един наш политик беше каза; че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса

    Коментиран от #11

    04:14 12.02.2026

  • 3 македонецО

    25 51 Отговор
    укрите трябва да вдигнат мавзолей на Ленин, че благодарение на него от окрайнина са станали съветска република, а сега са измислена държава.

    04:19 12.02.2026

  • 4 Град козлодуй

    20 44 Отговор
    Отекнали 15 взрива и само 4 убити, слаба работа.

    Коментиран от #13

    04:21 12.02.2026

  • 5 За пореден път атакували…

    10 50 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    А аз си мислех, че им раздават курабийки

    Коментиран от #6

    04:26 12.02.2026

  • 6 Вики КУРабията

    18 47 Отговор

    До коментар #5 от "За пореден път атакували…":

    Раздавам им КУРабийки, а бандерите да скачат с тенджери на главите.

    04:31 12.02.2026

  • 7 Напред, Братушки !

    23 46 Отговор
    До пълна победа !!!

    Коментиран от #15

    04:48 12.02.2026

  • 8 Готов за бой

    2 18 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    04:58 12.02.2026

  • 9 Путински изроди

    29 15 Отговор
    За 2021ва година в конфликта между сепаратистите и украинското правителство имапзагинали СЕДЕМ цивилни общо.
    Само при тази атака са убити ЧЕТИРИ.

    05:02 12.02.2026

  • 10 Нормално заБоклук като русофила.

    28 17 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Да започне и твoя ден така!

    Коментиран от #19

    05:06 12.02.2026

  • 11 Поправка

    1 34 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Не е политик, а член на военна хунта. Всички военни хунти завършват с дълбока икономическа и политическа криза. У нас това е началото. Следващата стъпка може да е като в Камбоджа или при СССР милиони мъртви от глад. Дори съседните страни да проведат военна интервенция да прекратят геноцида на хунтата.

    05:06 12.02.2026

  • 12 Петрозаводск

    3 26 Отговор
    Мястото на 45 годишния син е било в дроноводите сили да ликвидира орки. Ако не се беше крил от служба сега родителите му щяха да са живи.

    05:08 12.02.2026

  • 13 Слаба я!

    8 24 Отговор

    До коментар #4 от "Град козлодуй":

    Нашите соросоиди работят къде по мащабно!

    05:09 12.02.2026

  • 14 хихи

    11 26 Отговор
    еех а кви удари имаше едно време с ракетите с чипове от украински перални!?!? Думне една ракета някоя детска градина и хоп 30-40 брадати дечицца с наци татуировки при бандера.....
    Засили се някой дрон гръмне в някой санаториум 100-на натовчета дошли на спа туризъм - при английската кралица...

    Коментиран от #16, #17

    05:09 12.02.2026

  • 15 200 народа

    26 15 Отговор

    До коментар #7 от "Напред, Братушки !":

    Руснаците не са ти "братушки", а са ти господари. Благодари на НАТО, че не допуска да разбереш, какво е да си роб в забайкалския край.

    05:10 12.02.2026

  • 16 Мокри сънища

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    А руският войник си пиеше чая под Айфеловата кула. А лепилото беше в изобилие.

    05:12 12.02.2026

  • 17 Поп Анастас

    23 6 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    Това ли ти е единственото удоволствие в живота? Да се радваш на новини, как някъде страдат хора? Само така оправдаваш трагичното си семейно и социално положение. Мъка
    Мъка, но не заслужаваш съжаление. Продължавай да се гърчиш като червей. Колкото повече лееш гнилоч от душата си, толкова повече се мъчиш и толкова повече се разкриваш.

    Коментиран от #18

    05:15 12.02.2026

  • 18 1234

    6 17 Отговор

    До коментар #17 от "Поп Анастас":

    не! подигравам си поднасянето на фактите

    Коментиран от #31

    05:18 12.02.2026

  • 19 Боклуците зелени надрусани се вбесиха

    12 22 Отговор

    До коментар #10 от "Нормално заБоклук като русофила.":

    и взеха да си слагат сами плюсове. Голям кеф!

    05:20 12.02.2026

  • 20 Артилерист

    11 34 Отговор
    Що за матрял е това? Изглежда руснаците нямат друга работа и си гърмят по сгради, автомобили и автобуси и като че ли внимават да не засягат много хората. Аз не очаквам тук да се оспорят укроизточниците, нито да се признае, че гърменето е част от мащабното настъпление на руските войски и чрез него, особено с големите авиобомби, тежките Герани и масиранияте залпове на реактивната и съсредоточения огън на стволната АРТИЛЕРИЯ се подготвя освобождаването на поредните села и градове...

    Коментиран от #23, #25, #28

    05:23 12.02.2026

  • 21 Карго 200

    28 10 Отговор
    „Отлични условия"

    Еко-приятна ваканция с почти никакви коли по пътищата, пълно дигитално освобождаване благодарение на липсата на интернет и задължително посещение на огромен бетонен площад, за да се поклоним пред статуята на скъпия водач.

    Лавров призова руснаците да почиват в севернокорейски курорти.

    05:23 12.02.2026

  • 22 Мдаааа дааа

    9 32 Отговор
    Първото /в случая 2022 Истанбул/ мирно предложение на руснаците винаги е най доброто... сега вече влиза и Одеса, а за по нататък незнам ... може би Киев!!!

    05:26 12.02.2026

  • 23 Вчера освободиха

    11 31 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    още 2 селища. Но тук кой, кой да го напише. Голям смях с нашите шорошни. Активираха се от безсилие.

    Коментиран от #27

    05:26 12.02.2026

  • 24 малиййй

    6 17 Отговор
    Тук некой х0х0ль яко бие минуси...

    Коментиран от #26, #29, #35

    05:35 12.02.2026

  • 25 Шофьор

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Какъв артилерист си, като не знаеш точността на съветската артилерия?

    05:42 12.02.2026

  • 26 Кака Галка ги принуди

    7 11 Отговор

    До коментар #24 от "малиййй":

    да слагат минуси на истината и плюсове на техните си т.пни ,понеже 404 е на командно дишане. :)) Голям майтап от сутринта с тия джен...ри

    05:42 12.02.2026

  • 27 Ха ха ха ха

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Вчера освободиха":

    2 селища с общо население 200 души, за които загинаха 2000 руснаци.

    Коментиран от #30, #32, #34

    05:43 12.02.2026

  • 28 Кашик

    10 4 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Като артилерист, защо още не си предложил услугите си на Путин? Путин търси доброволци дори от Индия и Непал.

    05:44 12.02.2026

  • 29 Без минуси

    5 10 Отговор

    До коментар #24 от "малиййй":

    няма да победят Велика Русия. Шматоци бе. 🤣😂🤣😂 Да слагат,като скъля им толкоз. Много се кефя на минусите. Значи са бави закъсали.

    Коментиран от #33

    05:45 12.02.2026

  • 30 клавиатурен смелчага

    6 10 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха ха":

    Ти беше там и ги брои загиналите руснаци!

    Коментиран от #36

    05:45 12.02.2026

  • 31 Факти

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "1234":

    Не ти харесва, как руската медия Факти поднася фактите?

    05:46 12.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аз сърбо-македонски не разбирам

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "Без минуси":

    "Значи са бави закъсали."

    Преведи, моля! Пиши на български език!

    Коментиран от #37

    05:47 12.02.2026

  • 34 И пет хиляди

    6 9 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха ха":

    хохохохоляци.

    05:47 12.02.2026

  • 35 хи хи хи ихих

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "малиййй":

    Ми погледни лайковете на пост 21 и ще разбереш кой от ранни зори си кълчи пръстчетата от кликвания!

    05:47 12.02.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "клавиатурен смелчага":

    Ходи в Телеграм и брой търкалящи се тела по видеоклиповете, които публикуват.

    Коментиран от #40

    05:48 12.02.2026

  • 37 абе

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Аз сърбо-македонски не разбирам":

    Трият

    05:48 12.02.2026

  • 38 Хи их хи

    6 8 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте нощес, сабахлен всички ли успяхте да се събудите?

    Коментиран от #39, #43

    05:50 12.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 клавиатурен смелчага

    0 9 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха ха ха":

    Да бе ще броя трупове из Телеграм, а няма да бройкам някое гадже!

    05:55 12.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Антонио Бандера

    5 0 Отговор
    Думата „bandera“ означава
    „знаме“ или „флаг“ на испански, италиански и португалски. Тя се използва и като име на историческа личност, географско място и специфични културни символи.

    05:56 12.02.2026

  • 43 Антонио Бандера

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хи их хи":

    Произход: Думата произлиза от латинското bandum (знаме) или bandiera.
    Испански: Означава „флаг“ (напр. bandera nacional). Използва се и в изрази като jurar bandera (полагане на клетва пред знамето).
    Италиански и полски: В италианския означава флаг, а в полския терминът често се свързва с морски флаг, под който плава даден кораб.
    Мексикански коктейл: „Bandera“ е популярен начин за сервиране на текила в Мексико, включващ три чаши с цветовете на мексиканското знаме: зелено (сок от лайм), бяло (текила бланко) и червено (сангрита).

    05:56 12.02.2026

  • 44 Добро да е

    18 7 Отговор

    До коментар #1 от "Добро утро":

    Само типичниУpoди иKpeтeни може да злорадстват по адрес на Украйна и народа и в такива моменти...

    Коментиран от #45

    05:58 12.02.2026

  • 45 Крумояд

    7 15 Отговор

    До коментар #44 от "Добро да е":

    Още при Османската империя българите били известни като задунайски конекрадци и уроди.

    Кой нормален и цивилизован човек си прави чаша от череп да се напива и се гордее с това?

    06:01 12.02.2026

  • 46 Подмяната

    12 4 Отговор
    Как подмениха заглавието и съдържанието с руската изродщина и убийство на цивилни с украинска атака срещу военна цел, за да събират коментари. Рашистки кагебистки приоми.

    06:09 12.02.2026

  • 47 Фигосенко

    5 10 Отговор
    Искам ядрени удари по Лвов, Ивано-Франковск и Киев, точка! Укробандеронацистите трябва да бъдат унищожени!

    06:16 12.02.2026

  • 48 Сидоренко

    5 8 Отговор
    Укронацибандерия трябва да бъде премахната от картата!

    06:18 12.02.2026

  • 49 Пръчот

    8 4 Отговор
    Като чуя "русия", и виждам огън! Мислете за русия като за огън!

    06:19 12.02.2026

  • 50 Пръчот

    4 4 Отговор
    Пожарът, добре! Но защо няма изгорели или поне опърлени cвиньocабаки! Слаба работа!

    Коментиран от #51

    06:23 12.02.2026

  • 51 ма бе

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пръчот":

    Чети добре. Няколко са от свинска Бандера

    06:28 12.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания