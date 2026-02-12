Новини
Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?

12 Февруари, 2026 07:55 624 6

Предложението е внесено от общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“

Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор? - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще се разгледа доклад за смяната на ръководството на общинското дружество „Столичен автотранспорт“. Предложението е внесено от общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“, съобщават от БНТ.

Преди дни кметът на София официално поиска оставката на директора на общинското предприятие Стилиян Манолов. Като мотиви столичният кмет посочи подписването на договори за десетки милиони, надхвърлящи обхваната на този мандат, както и купуването на 25 автобуса втора употреба на цена до 8 пъти по-висока от пазарната.

Шефът на „Столичният автотранспорт“ от своя страна определи мотивите за исканата му оставка като „несъстоятелни“. Той заяви също, че предприятието купува автобуси по критерии, заложени от Столичния общински съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха дано...

    2 0 Отговор
    ама надали!

    07:57 12.02.2026

  • 2 пожелание

    5 0 Отговор
    Тряба не само да е сменено , а съдено и вкарано в затвора !!

    07:57 12.02.2026

  • 3 Селянин

    5 1 Отговор
    Защо ръководството не е в ареста за очевадна кражба, чрез схема, а Варненският кмет беше няколко месеца в ареста защото една очевадна престъпница си помислила че ще и се иска подкуп?
    СлОчаеност...?

    Коментиран от #5

    08:02 12.02.2026

  • 4 Анджо

    7 0 Отговор
    Егати критерия да купиш 20 годишни гълъбарници като за нови. Не само оставка за тоя а трябва разследване .

    Коментиран от #6

    08:22 12.02.2026

  • 5 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин":

    Лошото е , че си играят на добри и лоши и ние гледаме умно и на края нищо. Най много да осъди държавата и така ще изкара повече пари.

    08:25 12.02.2026

  • 6 Тажаа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анджо":

    Да, именно, защото си е взел комисионната. Оставката нищо не значи, като се е подсигурил с кинти.

    08:40 12.02.2026

