Министър Дечев: Сигнал срещу Ивайло Калушев е изгубен в МВР преди повече от две години

Служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри сериозни пропуски в административната система на МВР. Това стана по време на днешния блиц контрол в Народното събрание. Той посочи, че ключов сигнал срещу дейността на Ивайло Калушев в хижа "Петрохан" е бил изгубен преди повече от две години, което прави невъзможно налагането на дисциплинарни наказания на отговорните служители към днешна дата.

Според думите на Дечев, сигналът е потънал в административния хаос покрай структурните промени в полицията: "Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 година и връщането му като районно управление".

В тази връзка министърът призова депутатите да удължат срока за това за колко време назад във времето може да се образуват дисциплинарки в МВР.

Освободените от длъжност ръководители в Министерството на вътрешните работи (МВР) не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на изслушване в парламента относно „отстраняване на водещи разследването по случая „Петрохан“ лица в системата на МВР, а именно на старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОД на МВР в София област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Цитираните лица не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции, заяви Дечев. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина, посочи той.

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а те са временно предназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза още Емил Дечев.

Вътрешният министър заяви, че той няма как да организира пресконференции по случая без разрешението на разследващите прокурори. Няма да право да дава информация без тяхно разрешение.

На въпрос от "Възраждане" дали ще бъде назначена проверка в ОДМВР-Монтана, след като е сменен шефа на дирекцията, министър Дечев заяви:

"Има прекалено кратък срок на давността за дисциплинарни нарушения. Всичко, което се е случило преди 6 март 2024 година не може да се търси дисциплинарна отговорност", каза той.

Дечев уточни, единият от загиналите е имал разрешение за едно оръжие. Той е искал допълнително за това оръжие разрешение за различни цеви. "Не става дума за различни пистолети, пушки или въздушни карабини", заяви той.

Министърът обяви, че това, което може да направи е да поиска специална проверка на инспектората специално за този случай. "Отделно от това мога да поискам проверка на ОДМВР- Монтана", заяви Дечев.

Дечев отново повтори, че няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая "Петрохан" и "Околчица".