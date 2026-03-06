Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Министър Дечев: Сигнал срещу Ивайло Калушев е изгубен в МВР преди повече от две години

6 Март, 2026 16:07

Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 година и връщането му като районно управление

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният вътрешен министър Емил Дечев разкри сериозни пропуски в административната система на МВР. Това стана по време на днешния блиц контрол в Народното събрание. Той посочи, че ключов сигнал срещу дейността на Ивайло Калушев в хижа "Петрохан" е бил изгубен преди повече от две години, което прави невъзможно налагането на дисциплинарни наказания на отговорните служители към днешна дата.

Според думите на Дечев, сигналът е потънал в административния хаос покрай структурните промени в полицията: "Той е загубен между трансформирането на районното в Годеч като участък към РУ - Костинброд пред 2022 година и връщането му като районно управление".

В тази връзка министърът призова депутатите да удължат срока за това за колко време назад във времето може да се образуват дисциплинарки в МВР.

Освободените от длъжност ръководители в Министерството на вътрешните работи (МВР) не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев на изслушване в парламента относно „отстраняване на водещи разследването по случая „Петрохан“ лица в системата на МВР, а именно на старши комисар Пламен Томов - директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана, старши комисар Тихомир Ценов - директор на ОД на МВР в София област, главен комисар Боян Раев - директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), и главен комисар Захари Васков - директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Цитираните лица не са преки участници в разследването, а в качеството си на ръководители са осъществявали административни и организационни функции, заяви Дечев. Всички служители, пряко ангажирани с работата по случая, т.е. разследващи полицаи и оперативните работници продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор и да извършват необходимите процесуално-следствени и оперативни действия за установяване на обективната истина, посочи той.

Пламен Томов, Тихомир Ценов, Боян Раев и Захари Васков не са уволнени, не са отстранени, а те са временно предназначени в звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, каза още Емил Дечев.

Вътрешният министър заяви, че той няма как да организира пресконференции по случая без разрешението на разследващите прокурори. Няма да право да дава информация без тяхно разрешение.

На въпрос от "Възраждане" дали ще бъде назначена проверка в ОДМВР-Монтана, след като е сменен шефа на дирекцията, министър Дечев заяви:

"Има прекалено кратък срок на давността за дисциплинарни нарушения. Всичко, което се е случило преди 6 март 2024 година не може да се търси дисциплинарна отговорност", каза той.

Дечев уточни, единият от загиналите е имал разрешение за едно оръжие. Той е искал допълнително за това оръжие разрешение за различни цеви. "Не става дума за различни пистолети, пушки или въздушни карабини", заяви той.

Министърът обяви, че това, което може да направи е да поиска специална проверка на инспектората специално за този случай. "Отделно от това мога да поискам проверка на ОДМВР- Монтана", заяви Дечев.

Дечев отново повтори, че няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая "Петрохан" и "Околчица".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SDEЧЕВ

    20 5 Отговор
    По времето на Бойко Рашков и сие

    16:11 06.03.2026

  • 2 Сила

    23 3 Отговор
    Те цели тирове със карго и рейсове с афганистанци и сирийци се губят по Годеч , та някаква преписка ли ...!!!?

    16:11 06.03.2026

  • 3 видял

    23 4 Отговор
    В Грузия преди 20 год. освободиха цялото МВР заедно с чистачките , и нещата си дойдоха на мястото само след 3 месеца !! Та и тук това трябва да стане ,защото нищо няма да се промени !

    16:13 06.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    23 8 Отговор
    Не бяха ли ппдб - петрохан тия дето разформироваха РПУ-то? а хубавото наде, секретарката на ристю не беше ли министър на правосъдието тогава? А мирчев ще вземе ли да млъкне вече?

    16:13 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този

    9 9 Отговор
    Верно ли бил алкохолик,така се говори

    16:17 06.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    12 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Когато ходите да гласувате освен за петрохан си помислете, че във война ще ни вкарат ппдб защото са нпо и мислят за спонсорите си, герб и дпс защото мислят за тях си и бсп и итн защото го искат от тях.

    16:19 06.03.2026

  • 8 Явно е бил фалшив

    8 2 Отговор
    Но може пак да го подадат сигнала. Калушев има доста авери. Заедно са правели нарушения. Живите не ги съди никой. Първо бяха 10 на смени бодигардове въоръжени денем и още 10 нощем. После само шестимата и още 3-4 . Подалия сигнала може да е пострадал. Или да го е оттеглил.

    16:23 06.03.2026

  • 9 Стара чанта

    14 1 Отговор
    А ЧОВЕКЪТ, който го е загубил - дали е жив още ?

    16:23 06.03.2026

  • 10 Слушайте

    4 5 Отговор
    Бареков при Ивелин николов.казва,че това е кабинет н са били Лили и Прокопиев и загрявка за нова сглобка с втория мандат без Радев.ще в направят за да има стабилност по време на иранската война 3стествено

    16:23 06.03.2026

  • 11 Опа

    13 2 Отговор
    Демек признава, че Иван Демерджиев или Бойко Рашков са потулили сигнала.

    16:24 06.03.2026

  • 12 Ами сега

    8 5 Отговор
    Учудващо е,че досега никой не пише за пряка заплаха на зелю да изпрати украинските военни за да " поговорят с Орбан както те си знаят".
    Това е немислимо !
    Освен Словакия никой друг политик от ЕС не е коментирал това .

    Не се ли срамувате, под..ги ?

    16:26 06.03.2026

  • 13 ОПА

    5 4 Отговор
    ИТН и всички, които квичат в парламента, искат да прикрият случай Петрохан, и мотивите за извършеното престъпление. Знаем, кого защитават ИТН, Възраждане, ДПС - ново начало и ГЕРБ. Появява се съмнение, че точно тези лица са замесени в екзекуцията в Петрохан.

    16:31 06.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абсурдистан

    11 0 Отговор
    Не е изгубен, а потулен или унищожен.

    16:32 06.03.2026

  • 16 Течев

    4 1 Отговор
    Вътрешният министър заяви, че той няма как да организира пресконференции по случая без разрешението на разследващите прокурори.
    Такива пресконференции трябваше да дава К.Сю , вместо да се крие по негово време.

    16:39 06.03.2026

  • 17 прокопи

    3 0 Отговор
    Защо статията е в международни новини?

    16:49 06.03.2026

  • 18 ?????

    4 0 Отговор
    Бих казал удобно изгубен.

    16:53 06.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ООрана държава

    0 2 Отговор
    По времето на глафчеф ли?

    16:57 06.03.2026