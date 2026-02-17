Какво е китайската Нова година… Доц. Мариана Тиен пред ФАКТИ: (ВИДЕО)

Отбелязването на китайската Нова година е невероятно преживяване. В Китай е традиция всеки да се върне в родното си място. Хората спестяват цяла година пари, за да си купят нови дрехи за този празник. Преди години, преди да влезе в сила законът за пиротехниката, се правеха невероятни светлинни спектакли с фойерверки. Всички приготовления за празника включват богата трапеза, като се поднася храна със символика за новата година. При китайците цветята и разцъфналите клонки са много важни, защото това е празникът на пролетта – началото на новата година идва с пролетта. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ в предаването „Разговор“ доц. Мариана Тиен, преподавател по китайски език.

„Китайската Нова година винаги е свързана с животно. Има една стара легенда – че всеки, който пристигне при Небесния владетел, ще даде името на животното си на съответната година. Интересното е, че китайският календар има сходства с прабългарския календар. Само при две животни има разминаване – котката и заекът. При прабългарите е котка, а при китайците е заек. Другото разминаване е при животното барс – при прабългарите е барс, а при китайците е тигър. Всичко останало съвпада“, добави гостът.

„Много ми беше интересно в началото на моето обучение в Китай през 90-те години откъде да тръгна и какво да видя. В Пекин има парк на етносите – 56 етноса и 55 националности. Там са изградени техни традиционни обиталища, архитектура и носии. Силно впечатление ми направи един етнос – харни. Те и до днес пазят шамански традиции. Обитавали са северните райони през вековете, а по-късно пътищата им стигат до провинция Юнан. Много интересен народ, с много общи черти и древни обичаи с нас, защото имат мартеници“, добави още Мариана Тиен.



В китайската традиция всяка от 12-те зодии е свързана с характерни вярвания, символика и обичаи:

Плъхът се смята за носител на късмет и ново начало, затова годините му се приемат като подходящи за стартиране на бизнес и проекти.

Волът (Бикът) е символ на стабилност и упорит труд – вярва се, че успехът идва бавно, но сигурно.

Тигърът е свързан със смелост и защита от злото, поради което често се използват тигрови символи за прогонване на лоши сили.

Заекът олицетворява мир, семейна хармония и дълголетие, а годините му се смятат за по-спокойни и дипломатични.

Драконът е най-почитаният знак – символ на императорска власт, сила и благоденствие; раждането на дете в година на Дракона се счита за особено благословено.

Змията е свързана с мъдрост, тайно знание и стратегическо мислене, като се вярва, че носи дълбоки, но скрити промени.

Конят символизира движение, свобода и успех чрез лична инициатива, а годините му са динамични.

Козата (Овцата) се асоциира със състрадание, изкуство и хармония, като традиционно се смята за благоприятна за култура и семейни ценности.

ф носи хитрост, интелигентност и изобретателност, а вярванията я свързват с бързи и неочаквани обрати.

Петелът е символ на ред, честност и бдителност, свързан с идеята за дисциплина и яснота.

Кучето олицетворява вярност, справедливост и морал, като годините му се възприемат като време за защита на принципи.

Прасето е знак на изобилие, щедрост и материално благополучие, а традиционно се смята за завършек на цикъла с надежда за просперитет.



