Новини
Свят »
Румъния »
Румънски влогъри прекараха цял месец в Русия, възхвалявайки страната. ФСБ ги арестува, съблече и унижи
  Тема: Украйна

Румънски влогъри прекараха цял месец в Русия, възхвалявайки страната. ФСБ ги арестува, съблече и унижи

16 Февруари, 2026 14:53 3 503 114

  • русия-
  • фсб-
  • румъния-
  • украйна-
  • война

Руски служители са проверили паспортите им, снели са пръстови отпечатъци, дори са проверили и бельото им

Румънски влогъри прекараха цял месец в Русия, възхвалявайки страната. ФСБ ги арестува, съблече и унижи - 1
Стопкадър: Youtube, In2 Prin Lume
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама румънски влогъри прекараха месец в Русия, възхвалявайки страната и показвайки във видеата си уж прекрасния живот на руснаците. Федералната служба за сигурност (ФСБ) обаче ги арестува, съблече по бельо и им наложи 50-годишна забрана да влизат в страната, предаде libertatea.ro.

Кристи и Дениса са посетили през януари няколко града в Руската федерация и са заснели съдържание за канала си In2 Prin Lume в YouTube. Във видеата си те разговарят с местни жители и румънско семейство. Възхваляват Русия и показват „това, което няма да видите по телевизията“.

Още новини от Украйна

Налагат наратива, че животът в Русия е прекрасен, но западните страни не искат да го покажат. Твърдят, че улиците са чисти, а цените в магазините ниски

„Вижте колко е красиво“, казва Кристи, докато Дениса хвали ниските цени, но пропуска да спомене нивото на заплатите и покупателната способност на руснаците, предава Digi 24.

Във видеата на румънските влогъри се твърди, че в Русия „има свобода“. На летището във Владивосток обаче румънците са задържани и щателно претърсени от агенти на ФСБ. Двамата са разсъблечени по бельо при разпита, а след него руските власти са им наложили 50-годишна забрана да влизат в страната.

Руски служители са проверили паспортите им, снели са пръстови отпечатъци, дори са проверили и бельото им. Разговорите се фокусирали върху предишните им посещения в Украйна и Франция, както и върху причините за идването им в Русия. В последния си публикуван влог от Русия двамата румънци казват, че арестът не е променил мнението им за Руската федерация – въпреки унижението.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3 от 40 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    50 17 Отговор
    така правят с влогърите в Русия...

    Коментиран от #75

    14:54 16.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    18 14 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Пише се Руccкий мир.

    14:57 16.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хипотетично

    29 30 Отговор
    💲двамата румънци казват, че арестът не е променил мнението им за Руската федерация – въпреки унижението.💲
    Кой търси логика в мнението на бащата на петнадесет годишния за убиеца му, когато облъчени русофили имат същата преценка.

    14:59 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Смешник

    27 31 Отговор
    Ами откъде да знаят руските власти какви са То на Запад се излива такава помия срещу Русия че е нормално да се съмняват в намеренията им

    Коментиран от #57

    14:59 16.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 От НСБОП

    41 13 Отговор
    Федералната служба за сигурност на руската федерация, не арестува и не издава 50-годишни присъди току така.

    15:02 16.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахахахаха

    48 13 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Ако руснаците живеят във 18 век,това значи че ти живееш във камената ера.

    15:03 16.02.2026

  • 23 Стенли

    32 13 Отговор
    Айде айде ний доматите с колците ги ядем не знам точно какво са снимали и какво са показвали от Руската федерация но старите хора са казали без огън няма и дим така че може и да са били наклеветени а може и наистина нещо да са направили не можем да обвиняваме руснаците защото все пак хората са във война и трябва да бъдат внимателни говоря за Руската федерация между другото нарочно казвам Руската федерация а не Русия защото там влизат много републики като Чечения Осетия Ингушетия и други така че не може да казваме Русия а по-точно е Руска федерация

    15:03 16.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БОЛШЕВИК

    26 17 Отговор
    Запада се мъчи да увърта и да прави черна пропаганда, дори с измишльотини, режисьори и псевдоактьори. А преди години Западналите наистина бяха много добри в пропагандата, като ни представяха живота на Запад като в Рая за всички, но се оказа, че свобода и добър живот има само ако си богат, робовладелец и експлоататор.

    Коментиран от #30, #38

    15:04 16.02.2026

  • 26 Украина талантливая и рабатливая

    17 20 Отговор
    Веднага да им се провери психичното здраве. Да възхваляваш руските май муни не е логично не е нормално не е здраво като начин на мислене.

    15:05 16.02.2026

  • 27 Барбалей

    29 14 Отговор
    А защо не пишете, че са намерили по 6 грама кокаин в тях и освен в техният си канал, са пускали информацията в 4 забранени сайта и канали.

    15:05 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Абсурдистан

    16 21 Отговор
    И копейките трябва да отидат там. Като (ако) се върнат, ще са вече с друго мнение.

    Коментиран от #89, #112

    15:06 16.02.2026

  • 30 Но ако

    10 13 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    Си болшевик калпазанин всичко е на ред

    15:07 16.02.2026

  • 31 Стенли

    10 15 Отговор
    До като не обесят ботокса така ще е!

    15:07 16.02.2026

  • 32 От Кремъл официальнъй:

    15 4 Отговор
    Някой да ги е канил в Русия?

    15:07 16.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А ти

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гоорил":

    В апартамент с размери 2х1х2. И всичките ти съседи е са много тихи и няма да имаш проблеми.

    15:07 16.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БОЛШЕВИК

    10 12 Отговор

    До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":

    Важно е, денги да има, а не ми пука за блатарите, да гинат до крак.

    15:08 16.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Русия

    19 9 Отговор
    На никой не му налага 50г. забрана за нищо,и все пак да са благодарни че са си тръгнали,а не са в Сибир,там е мястото на предателите.

    15:09 16.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мара подробната

    15 3 Отговор
    А, след като ги съблече ФСБ, как ги унижи?

    15:09 16.02.2026

  • 46 Най-добрият

    19 14 Отговор
    Начин да излекуваш русофил е да го пратиш да поживее малко в Русия. Тези вече се подобряват :-)

    15:09 16.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 БАРС

    13 7 Отговор
    ГЛУПОСТИ НЕ ВЯРВАМ ЧАК 50 ГОД.НЕ Е ИЗВЕСТНО ПРЕДИ КАКВО СА ГОВОРИЛИ ЗА РОСИЯ ПРЕДИ ДА Я ПОСЕТЯТ

    15:10 16.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 е..........

    11 4 Отговор
    Има нещо ненормално в тази статия - хем хвалят страната хем ги арестуват , хем ги унижават.

    Коментиран от #56, #63

    15:17 16.02.2026

  • 55 Боко

    11 5 Отговор
    жълто сайтче ФАКТИчески👌

    15:21 16.02.2026

  • 56 коментар

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "е..........":

    27......

    15:23 16.02.2026

  • 57 Торбалан

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Смешник":

    Ушанките ги тресе параноя! Те никога не са били по-различни. Такъв им е интелекта на чугунените кратуни.

    Коментиран от #87

    15:23 16.02.2026

  • 58 Инспектор ДюДю и Херлок Шолмс в комбина

    5 7 Отговор
    Руските власти са открили съмнителни и компрометиращи кафяви отпечатъци със сладникав аромат по задната страна на бельото и жълти отпечатъци с лютив кисел аромат по предната част на бельото им .

    15:25 16.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Късият И Дебелият

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "Дългият":

    Дългия ,наведи се малко и лапуркай сметана .

    Коментиран от #67

    15:27 16.02.2026

  • 61 Гост

    14 6 Отговор
    АЗ СЪЩО СЪМ ХОДИЛ В РУСИЯ. ПОДРЕДЕНА СТРАНА. ЧИСТИ УЛИЦИ. ЗИМАТА СЪЩО. ВЪЗПИТАНИ ХОРА. НА КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ НЕ СЕ БУТАТ, А ЧАКАТ ТЪРПЕЛИВО, КАТО ЧЕТАТ ВЕСТНИК ИЛИ КНИГА. ИДЕТЕ ТАМ И ПОСЛЕ В СТРАНИТЕ В ЕВРОПА. СВЕТЛИННИ ГОДИНИ РАЗЛИКА. ЕВРОПА САМА СЕ САМОУБИ И ПРОПАДНА.

    Коментиран от #64, #69

    15:28 16.02.2026

  • 62 Герги

    2 5 Отговор
    И Румъния да им забрани за 50 год.за влизат там...

    15:29 16.02.2026

  • 63 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "е..........":

    И 50 години забрана......

    15:29 16.02.2026

  • 64 гост

    6 7 Отговор

    До коментар #61 от "Гост":

    ... КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ НЕ СЕ БУТАТ, А ЧАКАТ ТЪРПЕЛИВО....доказатество за стадо барани...

    Коментиран от #73

    15:30 16.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Стивън Дарси...

    6 2 Отговор
    МарМара пак в нейн стил иz$р@ едно шорошко кашерно русофобско 💩

    15:35 16.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Гечко

    5 3 Отговор
    Факти пак ни пробутва евтина пропаганда-“Животът в Русия е прекрасен, но западните страни не искат да го покажат. Улиците са чисти, а цените в магазините ниски вижте колко е красиво“…

    15:36 16.02.2026

  • 71 китайски балон

    4 2 Отговор
    Западните разузнавателни служби се мислят за много хитри😉

    15:36 16.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Джок Съдбата

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "гост":

    Абе и оная с косата те чака ...но все още проявява още търпение ...докога ,ами не се знае ,но няма да е много дълго .

    Коментиран от #76

    15:37 16.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Руската версия

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Москва руменским влогерам не верит..

    15:38 16.02.2026

  • 76 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "Джок Съдбата":

    гледай да не ме изпревариш...

    Коментиран от #80

    15:39 16.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Опорка

    4 1 Отговор
    Не знам, наистина, защо тая oлигофpeнска пропаганда продължава да се лее. Явно мислят простосмъртието за безмозъчни овце. Изборите идват, мислете.

    15:41 16.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Джок Съдбата

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "гост":

    Дядд каа приготвяй кистюма от младините ти дето става за пред хората и един чифт китайски картонени обувки и си готов .

    15:44 16.02.2026

  • 81 Копейка в шок

    6 6 Отговор
    Еееее тъкмо мислех да посетя любимата ми, родна Росиюшка, ама ме е страх.
    Питам другите товарищи копейки да ходим да се снимаме пред мавзолея на другия вожд Вова Ленин, ама никой не иска.
    Викат по добре тука да стоиме във вражеската територия и да възхваляваме руския свят.Тука ни разрешават да пишеме каквото си искаме.

    Коментиран от #90, #103

    15:45 16.02.2026

  • 82 Искаш да кажеш

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Отец Дионисий":

    Милиарди.

    Коментиран от #88

    15:45 16.02.2026

  • 83 Покупателна

    4 1 Отговор
    способност!Даже не ми е удобно да коментирам,каква е нашата покупателна способност! Отнася се и за румънците!

    15:45 16.02.2026

  • 84 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Да бяха останали за постоянно!що се връщат ?

    Коментиран от #86

    15:46 16.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дългият

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "стоян георгиев":

    Десислава що не остана във Филиповци за постоянно ,след като повечето време прекарва там ?

    15:49 16.02.2026

  • 87 е...........

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Торбалан":

    Ех , Бугимен, явно никога не си бил в Русия .

    15:51 16.02.2026

  • 88 Няма значение !

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Искаш да кажеш":

    Милиони , милиарди ...Ромите - русофоби като него се събуждат все щастливи , макар и махмурлии .

    15:51 16.02.2026

  • 89 Много

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Абсурдистан":

    Се лъжеш за копейките. Това е болестно състояние. Ако отидат там и ги бият и им вземат парите и ги унижат и в затвора пак ще дойдат тук да кажат колко е хубаво. Не виждаш ли с тия двете румънски копейки какво е станало? Унижавали са ги и са им забранили доживот да влизат в Русия и те продължават да я хвалят. Това е сериозно психическо отклонение. Единственото ни спасение е да си отидат дъртите комунисти от тоя свят, а младите копейки да се пратят в Русия със забрана за връщане.

    Коментиран от #99

    15:52 16.02.2026

  • 90 К рет еН!

    6 4 Отговор

    До коментар #81 от "Копейка в шок":

    Българските властимащи се определиха като врагове на Русия,като такива ние/народа/ също не може да отидем в Русия,колкото и да ни се иска! После,стандарта на живот там,особено в мегаполисите е непосилен за обикновения българин!

    Коментиран от #93, #105

    15:54 16.02.2026

  • 91 Българин

    6 3 Отговор
    На Русия може само да се служи! И върха на наглостта и цинизма, да очаквате някаква награда или благодарност за това, че си изпълнявате дълга! И щом рускте властти са преценили, че тея заслужават наказания, то съвсем правилно са постъпили.

    15:54 16.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Минск-16

    5 3 Отговор

    До коментар #90 от "К рет еН!":

    ИМа хора, които са се возили на самолет. И с едно прекачване, могат да отидат във всяко кътче на Русия.
    Само че това струва 400 евро и е недостижима мечта за българския народ!

    15:56 16.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 НЕфакти.бг

    4 1 Отговор
    Сменете името на сайта спешно.

    16:05 16.02.2026

  • 98 Даже и Евреина СОЛОВЪОВ

    3 1 Отговор
    Се усети че нещата
    Не са добре в Мускалието.

    Като Гледал
    Кафета Ресторанти
    Магазини затворени
    В МАСКВА
    Се сетил че
    Четвъртата Икономика
    Потъва .
    И обвинява Набиулина като шеф на
    Централната банка.

    Явно забравя че Набиулина е директно
    Назначена от Путин
    И не е много здравословно да обвинява
    Бункерния Фюрер за Обосирането.

    Скоро може да полети от Много Високо
    Евреина РУДОЛФОВИЧ.

    Коментиран от #102

    16:05 16.02.2026

  • 99 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Много":

    Копейка е диагноза.не виждаш ли тия дето висят тук 24/7?

    16:06 16.02.2026

  • 100 фейк бг

    5 0 Отговор
    Дайте да ги видим голи.

    16:07 16.02.2026

  • 101 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Глупости.Гледайте канала им в ютуб.Няма нищо вярно в това!

    16:07 16.02.2026

  • 102 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Даже и Евреина СОЛОВЪОВ":

    Няма да е загуба а и едва ли някой ще тъжи за соловьов ако путин го убие.

    16:08 16.02.2026

  • 103 Па съм я бе

    4 0 Отговор

    До коментар #81 от "Копейка в шок":

    Може да те таковата.Изодзади.Иди,ще ти хареса!

    16:09 16.02.2026

  • 104 Стивън Сегал

    4 1 Отговор
    И той се усети
    Че в Руската Кочина
    Оправия няма
    И разпродаде всичко
    И избяга със 300 от Раша.

    Големия Путински Натегач
    Не издържа дълго
    В Прекрасният РУЗККИЙ Мир.

    16:11 16.02.2026

  • 105 Алоо Рублоидот

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "К рет еН!":

    Е Пасоля
    Раздават Безплатни Билети

    Само един подпис под контракта
    И ще полетиш Към МАСКВА.

    Щом имаш желание начин има .
    Така или иначе ревете

    За ПУТИНУ
    За МАТУШКА.

    16:15 16.02.2026

  • 106 Тананаска Марчева

    0 1 Отговор
    Некъв наратив ми влезе, сал да го набарам, как ме използва !

    16:20 16.02.2026

  • 107 Гетлост

    2 2 Отговор
    Приказки от 1001 нощ атлантически при това!

    16:23 16.02.2026

  • 108 Уса

    2 2 Отговор
    Глупости,кой знае каква беля са направили,все пак са румунци...Познавам няколко американци пътували до Русия и се върнаха никой не е арестуван

    16:23 16.02.2026

  • 109 Кирчо Канадеца

    4 0 Отговор
    Това нищо не е, мен в хамерика и клизма ми направиха

    16:24 16.02.2026

  • 110 Румъния е менте

    2 0 Отговор
    Руснаците ги правят нация и държава, да им целуват краката румънците а не да ги плюят

    16:30 16.02.2026

  • 111 1678

    1 0 Отговор
    Мара простататата

    16:32 16.02.2026

  • 112 1678

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Абсурдистан":

    Още една мара

    16:33 16.02.2026

  • 113 Путинофоб

    0 0 Отговор
    Еми лумпени много ,да отидеш да снимаш в терористична страна

    16:34 16.02.2026

  • 114 Хмм

    1 0 Отговор
    всички туристически агенции организират екскурзии Москва - Ленинград, идете и вижте, качете в нета как се отнаст към вас на летището, в САЩ изгониха всички украински инфлуенсъри след майдана срещу Ди Ванс, защото те с тоова се занимават, да организират протести, а тези се присмивал на Путин в ютюб, това разбрах от коментарите, филмът им е на румънски без субтитри на английски

    16:35 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания