Румънски влогъри прекараха цял месец в Русия, възхвалявайки страната. ФСБ ги арестува, съблече и унижи

Двама румънски влогъри прекараха месец в Русия, възхвалявайки страната и показвайки във видеата си уж прекрасния живот на руснаците. Федералната служба за сигурност (ФСБ) обаче ги арестува, съблече по бельо и им наложи 50-годишна забрана да влизат в страната, предаде libertatea.ro.
Кристи и Дениса са посетили през януари няколко града в Руската федерация и са заснели съдържание за канала си In2 Prin Lume в YouTube. Във видеата си те разговарят с местни жители и румънско семейство. Възхваляват Русия и показват „това, което няма да видите по телевизията“.
Налагат наратива, че животът в Русия е прекрасен, но западните страни не искат да го покажат. Твърдят, че улиците са чисти, а цените в магазините ниски
„Вижте колко е красиво“, казва Кристи, докато Дениса хвали ниските цени, но пропуска да спомене нивото на заплатите и покупателната способност на руснаците, предава Digi 24.
Във видеата на румънските влогъри се твърди, че в Русия „има свобода“. На летището във Владивосток обаче румънците са задържани и щателно претърсени от агенти на ФСБ. Двамата са разсъблечени по бельо при разпита, а след него руските власти са им наложили 50-годишна забрана да влизат в страната.
Руски служители са проверили паспортите им, снели са пръстови отпечатъци, дори са проверили и бельото им. Разговорите се фокусирали върху предишните им посещения в Украйна и Франция, както и върху причините за идването им в Русия. В последния си публикуван влог от Русия двамата румънци казват, че арестът не е променил мнението им за Руската федерация – въпреки унижението.
1 Ами да, те
Коментиран от #75
14:54 16.02.2026
9 честен ционист
До коментар #5 от "Атина Палада":Пише се Руccкий мир.
14:57 16.02.2026
14 Хипотетично
Кой търси логика в мнението на бащата на петнадесет годишния за убиеца му, когато облъчени русофили имат същата преценка.
14:59 16.02.2026
16 Смешник
Коментиран от #57
14:59 16.02.2026
20 От НСБОП
15:02 16.02.2026
22 Хахахахаха
До коментар #4 от "Механик":Ако руснаците живеят във 18 век,това значи че ти живееш във камената ера.
15:03 16.02.2026
23 Стенли
15:03 16.02.2026
25 БОЛШЕВИК
Коментиран от #30, #38
15:04 16.02.2026
26 Украина талантливая и рабатливая
15:05 16.02.2026
27 Барбалей
15:05 16.02.2026
29 Абсурдистан
Коментиран от #89, #112
15:06 16.02.2026
30 Но ако
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":Си болшевик калпазанин всичко е на ред
15:07 16.02.2026
31 Стенли
15:07 16.02.2026
32 От Кремъл официальнъй:
15:07 16.02.2026
34 А ти
До коментар #7 от "Гоорил":В апартамент с размери 2х1х2. И всичките ти съседи е са много тихи и няма да имаш проблеми.
15:07 16.02.2026
38 БОЛШЕВИК
До коментар #25 от "БОЛШЕВИК":Важно е, денги да има, а не ми пука за блатарите, да гинат до крак.
15:08 16.02.2026
43 Русия
15:09 16.02.2026
45 Мара подробната
15:09 16.02.2026
46 Най-добрият
15:09 16.02.2026
50 БАРС
15:10 16.02.2026
54 е..........
Коментиран от #56, #63
15:17 16.02.2026
55 Боко
15:21 16.02.2026
56 коментар
До коментар #54 от "е..........":27......
15:23 16.02.2026
57 Торбалан
До коментар #16 от "Смешник":Ушанките ги тресе параноя! Те никога не са били по-различни. Такъв им е интелекта на чугунените кратуни.
Коментиран от #87
15:23 16.02.2026
58 Инспектор ДюДю и Херлок Шолмс в комбина
15:25 16.02.2026
60 Късият И Дебелият
До коментар #49 от "Дългият":Дългия ,наведи се малко и лапуркай сметана .
Коментиран от #67
15:27 16.02.2026
61 Гост
Коментиран от #64, #69
15:28 16.02.2026
62 Герги
15:29 16.02.2026
63 Иван
До коментар #54 от "е..........":И 50 години забрана......
15:29 16.02.2026
64 гост
До коментар #61 от "Гост":... КИЛОМЕТРИЧНИ ОПАШКИ НЕ СЕ БУТАТ, А ЧАКАТ ТЪРПЕЛИВО....доказатество за стадо барани...
Коментиран от #73
15:30 16.02.2026
68 Стивън Дарси...
15:35 16.02.2026
70 Гечко
15:36 16.02.2026
71 китайски балон
15:36 16.02.2026
73 Джок Съдбата
До коментар #64 от "гост":Абе и оная с косата те чака ...но все още проявява още търпение ...докога ,ами не се знае ,но няма да е много дълго .
Коментиран от #76
15:37 16.02.2026
75 Руската версия
До коментар #1 от "Ами да, те":Москва руменским влогерам не верит..
15:38 16.02.2026
76 гост
До коментар #73 от "Джок Съдбата":гледай да не ме изпревариш...
Коментиран от #80
15:39 16.02.2026
78 Опорка
15:41 16.02.2026
80 Джок Съдбата
До коментар #76 от "гост":Дядд каа приготвяй кистюма от младините ти дето става за пред хората и един чифт китайски картонени обувки и си готов .
15:44 16.02.2026
81 Копейка в шок
Питам другите товарищи копейки да ходим да се снимаме пред мавзолея на другия вожд Вова Ленин, ама никой не иска.
Викат по добре тука да стоиме във вражеската територия и да възхваляваме руския свят.Тука ни разрешават да пишеме каквото си искаме.
Коментиран от #90, #103
15:45 16.02.2026
82 Искаш да кажеш
До коментар #8 от "Отец Дионисий":Милиарди.
Коментиран от #88
15:45 16.02.2026
83 Покупателна
15:45 16.02.2026
84 стоян георгиев
Коментиран от #86
15:46 16.02.2026
86 Дългият
До коментар #84 от "стоян георгиев":Десислава що не остана във Филиповци за постоянно ,след като повечето време прекарва там ?
15:49 16.02.2026
87 е...........
До коментар #57 от "Торбалан":Ех , Бугимен, явно никога не си бил в Русия .
15:51 16.02.2026
88 Няма значение !
До коментар #82 от "Искаш да кажеш":Милиони , милиарди ...Ромите - русофоби като него се събуждат все щастливи , макар и махмурлии .
15:51 16.02.2026
89 Много
До коментар #29 от "Абсурдистан":Се лъжеш за копейките. Това е болестно състояние. Ако отидат там и ги бият и им вземат парите и ги унижат и в затвора пак ще дойдат тук да кажат колко е хубаво. Не виждаш ли с тия двете румънски копейки какво е станало? Унижавали са ги и са им забранили доживот да влизат в Русия и те продължават да я хвалят. Това е сериозно психическо отклонение. Единственото ни спасение е да си отидат дъртите комунисти от тоя свят, а младите копейки да се пратят в Русия със забрана за връщане.
Коментиран от #99
15:52 16.02.2026
90 К рет еН!
До коментар #81 от "Копейка в шок":Българските властимащи се определиха като врагове на Русия,като такива ние/народа/ също не може да отидем в Русия,колкото и да ни се иска! После,стандарта на живот там,особено в мегаполисите е непосилен за обикновения българин!
Коментиран от #93, #105
15:54 16.02.2026
91 Българин
15:54 16.02.2026
93 Минск-16
До коментар #90 от "К рет еН!":ИМа хора, които са се возили на самолет. И с едно прекачване, могат да отидат във всяко кътче на Русия.
Само че това струва 400 евро и е недостижима мечта за българския народ!
15:56 16.02.2026
97 НЕфакти.бг
16:05 16.02.2026
98 Даже и Евреина СОЛОВЪОВ
Не са добре в Мускалието.
Като Гледал
Кафета Ресторанти
Магазини затворени
В МАСКВА
Се сетил че
Четвъртата Икономика
Потъва .
И обвинява Набиулина като шеф на
Централната банка.
Явно забравя че Набиулина е директно
Назначена от Путин
И не е много здравословно да обвинява
Бункерния Фюрер за Обосирането.
Скоро може да полети от Много Високо
Евреина РУДОЛФОВИЧ.
Коментиран от #102
16:05 16.02.2026
99 стоян георгиев
До коментар #89 от "Много":Копейка е диагноза.не виждаш ли тия дето висят тук 24/7?
16:06 16.02.2026
100 фейк бг
16:07 16.02.2026
101 Бай той Толстой
16:07 16.02.2026
102 стоян георгиев
До коментар #98 от "Даже и Евреина СОЛОВЪОВ":Няма да е загуба а и едва ли някой ще тъжи за соловьов ако путин го убие.
16:08 16.02.2026
103 Па съм я бе
До коментар #81 от "Копейка в шок":Може да те таковата.Изодзади.Иди,ще ти хареса!
16:09 16.02.2026
104 Стивън Сегал
Че в Руската Кочина
Оправия няма
И разпродаде всичко
И избяга със 300 от Раша.
Големия Путински Натегач
Не издържа дълго
В Прекрасният РУЗККИЙ Мир.
16:11 16.02.2026
105 Алоо Рублоидот
До коментар #90 от "К рет еН!":Е Пасоля
Раздават Безплатни Билети
Само един подпис под контракта
И ще полетиш Към МАСКВА.
Щом имаш желание начин има .
Така или иначе ревете
За ПУТИНУ
За МАТУШКА.
16:15 16.02.2026
106 Тананаска Марчева
16:20 16.02.2026
107 Гетлост
16:23 16.02.2026
108 Уса
16:23 16.02.2026
109 Кирчо Канадеца
16:24 16.02.2026
110 Румъния е менте
16:30 16.02.2026
111 1678
16:32 16.02.2026
112 1678
До коментар #29 от "Абсурдистан":Още една мара
16:33 16.02.2026
113 Путинофоб
16:34 16.02.2026
114 Хмм
16:35 16.02.2026