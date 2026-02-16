Румънски влогъри прекараха цял месец в Русия, възхвалявайки страната. ФСБ ги арестува, съблече и унижи

Двама румънски влогъри прекараха месец в Русия, възхвалявайки страната и показвайки във видеата си уж прекрасния живот на руснаците. Федералната служба за сигурност (ФСБ) обаче ги арестува, съблече по бельо и им наложи 50-годишна забрана да влизат в страната, предаде libertatea.ro.

Кристи и Дениса са посетили през януари няколко града в Руската федерация и са заснели съдържание за канала си In2 Prin Lume в YouTube. Във видеата си те разговарят с местни жители и румънско семейство. Възхваляват Русия и показват „това, което няма да видите по телевизията“.

Налагат наратива, че животът в Русия е прекрасен, но западните страни не искат да го покажат. Твърдят, че улиците са чисти, а цените в магазините ниски

„Вижте колко е красиво“, казва Кристи, докато Дениса хвали ниските цени, но пропуска да спомене нивото на заплатите и покупателната способност на руснаците, предава Digi 24.

Във видеата на румънските влогъри се твърди, че в Русия „има свобода“. На летището във Владивосток обаче румънците са задържани и щателно претърсени от агенти на ФСБ. Двамата са разсъблечени по бельо при разпита, а след него руските власти са им наложили 50-годишна забрана да влизат в страната.

Руски служители са проверили паспортите им, снели са пръстови отпечатъци, дори са проверили и бельото им. Разговорите се фокусирали върху предишните им посещения в Украйна и Франция, както и върху причините за идването им в Русия. В последния си публикуван влог от Русия двамата румънци казват, че арестът не е променил мнението им за Руската федерация – въпреки унижението.