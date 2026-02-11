Новини
ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер

11 Февруари, 2026

Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС

Мария Атанасова

Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС. Това заяви Александър Рашев от ИТН.

Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност, отбеляза Рашев.

Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация.

Той каза още, че от ИТН ще депозират законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни.


  • 1 Итн умре

    69 3 Отговор
    Плачете измекяри

    14:07 11.02.2026

  • 2 Еййй Зулусиии

    56 0 Отговор
    Май нещо ви стана тясно около гушките Пъдпъдъчи.

    14:08 11.02.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха ха ха

    36 5 Отговор
    Рашков шеф на МВР

    14:08 11.02.2026

  • 4 обективен

    61 0 Отговор
    ИТН вече са в умрела кома !! Никога няма да видят парламенте ,че и субсидии дори няма да вземат !!

    14:08 11.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    1 35 Отговор
    За съжаление Гюров и Калушев имат един и същ спонсор -Дими Паница агент на ЦРУ.

    14:09 11.02.2026

  • 6 Сега ще има групово Зулуску

    31 0 Отговор
    Харакири.

    14:09 11.02.2026

  • 7 Андрей Гюров

    35 0 Отговор
    От час преглеждам документацията. Най много купени и прехвърлени гласове от ДПС- НН са към политическа партия ИТН. Повече от 2/3 от реалните им гласове. В ход е внасяне на обвинение и поемане на отговорност.

    Коментиран от #15

    14:10 11.02.2026

  • 8 Сибил Африкански

    41 1 Отговор
    Изтривалките на Пеевски - ИТН (Славуца и ко.) побесняха. Знаят, че ако Шиши не им напазарува 100к гласа са аут.

    14:10 11.02.2026

  • 9 А някакъв

    27 0 Отговор
    си маймуняк ли да сложат ? Тия освен да палят фитили и правят пачки , както и золуми след золуми - нищо друго от тях ! Но , добре е , че краят им е близо !

    14:11 11.02.2026

  • 10 Българин

    34 0 Отговор
    Абе Славунковци, това Шиши ли ви го каза?

    14:11 11.02.2026

  • 11 Отвратен от ИТН

    31 0 Отговор
    Политически паметници, ЧАО !

    14:12 11.02.2026

  • 12 Абе верно къде е Джаба???

    22 0 Отговор
    Нещо май смени Галактиката!!!

    14:12 11.02.2026

  • 13 Тез приказки

    26 1 Отговор
    фастъка жалък да ги разправя на пазара !

    14:13 11.02.2026

  • 14 Смотангьози нищоправни

    17 0 Отговор
    Всичките юридически блата в които е изпаднало Човечеството, трябва да бъдат пресушени. Няма нещо което създава толкова пречки за нормалният живот, колкото юристите и тъпото им, омотано "право"!

    14:13 11.02.2026

  • 15 Факт

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Андрей Гюров":

    Ето защо реват като карпатски вълци най мразените в България чалга отпадъци. Не само няма да имат при Гюров и 1% а ще влязат в затвора

    14:14 11.02.2026

  • 16 ахааа

    25 1 Отговор
    итн са най долните, продажни и жалки келемета без капака достойнство и чест. Сами се заровиха от алчност в ла.......на до гушата, и сега се чудят какво и как да лаят и лепят на този и онзи, белким ги забележи някой и да гласува за тях. Еееееее няма как да стане това, ще гледате като нас.......ни от страни и ще си висите в скапаната телевизия, докато народа спре и нея да гледа - ако нее спрял вече.

    14:15 11.02.2026

  • 17 прокопи

    25 0 Отговор
    Айдеее!!! 7,8 и ще сте паднали!

    14:16 11.02.2026

  • 18 Съдружникът

    18 0 Отговор
    на Тошльовия син , когото посадиха депутат в чалгарската мизерна сбирщина недоволства и важничи . Татю му адвокат на Таки .

    Коментиран от #32

    14:17 11.02.2026

  • 19 Вие

    18 0 Отговор
    сте знаячи за всичк, за всяко гърне похлупак. Президент Йотова си има юристи. Вие си имате плачеща върба и тайсън кючеци

    14:18 11.02.2026

  • 20 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Айде тия пак напън, щото знаят че ще им анулират купувачите на гласове

    14:18 11.02.2026

  • 21 Председател пиар отдел Румен Радев

    3 0 Отговор
    В момента с колеги пътуваме към кв.Бояна към бърлогата на Слави ( Славуца Трифоновска) за обяснение за купените от бaрдака им 2/3 от всичките им гласове. Апелирам към славуца да излезе пред портата си за повече подробности и да не усложнява положението си.

    14:19 11.02.2026

  • 22 Чатаджия

    16 0 Отговор
    Това да не ви е чалга ве.Тъпън бие,гайда ручи,скрийте се чалгари с вашите продажни души.

    14:20 11.02.2026

  • 23 Хайде ,

    12 1 Отговор
    по - леко , че се разсмърдяхте неистово !

    14:21 11.02.2026

  • 24 Трите

    9 0 Отговор
    кифли си ги вземете при вас при вашите катерици

    14:22 11.02.2026

  • 25 Бай Иван

    11 0 Отговор
    Айде отидоха субсидиите!

    14:23 11.02.2026

  • 26 Хоросимов

    11 0 Отговор
    Страдате ли чалгари?страдайте вас изборите не ви бъркат защото никой няма да гласува за измет като вас. Безгръбначни слуги на свинята и тиквата. Хората са отвратени от вас и вашето чалга лидерче.

    14:24 11.02.2026

  • 27 Македонски космонафт

    7 0 Отговор
    От Чалгария

    14:26 11.02.2026

  • 28 хаха

    8 1 Отговор
    Я много да не лаете бе ТИКВИСТИ! Отивайте да се плюнчите пред КС като много ви знаят ОРЛИНАЛЕКСИЕВИТЕ безполезни "мозъчета"!

    14:28 11.02.2026

  • 29 Здрасти

    2 10 Отговор
    Кога нещо е било на ред около Президента и Шарлатаните?

    14:29 11.02.2026

  • 30 Логодажов

    9 3 Отговор
    Има Такива Нещастници -итн. Измет наред с руди гела,ивелин измамника и копейката. Вън от парламента мр,ъшляци. Слуги на тиквата и свинята . Водени от една диванна м.умия . Безплатно мразени ,излъгали всичките си избиратели. Чаооо утайки.

    14:30 11.02.2026

  • 31 Гост

    3 3 Отговор
    На Бойко домовите книги. Проклетник си е и това е.

    14:31 11.02.2026

  • 32 Лимончев

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Съдружникът":

    Напълно вярно че баща му е адеокат на Таки. Проверен факт. Утайки

    14:31 11.02.2026

  • 33 Асен

    3 1 Отговор
    Ревете не ревете, изборите ще ги правил с алабала с президента и нашето МВР!

    Коментиран от #40

    14:33 11.02.2026

  • 34 Вова

    6 1 Отговор
    Нямам търпение да минат изборите и тези да спрат въобще да се обаждат...
    Няма такава безгранична наглост и предателство.
    Всички с главатаря си най-отгоре...

    14:36 11.02.2026

  • 35 Анджо

    1 7 Отговор
    Както командва тази президенша така радев ще командва и като премиер. Тая не се различава с нищо от КЕШ БОТАШОВ. За това ви писах ,че тези протести няма да свършат нищо добро на България. А честито .

    Коментиран от #41

    14:36 11.02.2026

  • 36 Има Такъв Наглец

    5 0 Отговор
    Значи Тиквов може, а Гюров не?

    14:37 11.02.2026

  • 37 Бай Дън Сяо Пън

    5 0 Отговор
    итънъ ще гледате парламент през крив макарон !!! Айде с плезльото си обирайте крушите и бай бай

    14:37 11.02.2026

  • 38 КАК ДА НЯМА ПРАВО ..............

    0 4 Отговор
    ТА ТОЙ Е БИЛ УПРАВИТЕЛ НА ПАРКИНГ !

    Коментиран от #43

    14:38 11.02.2026

  • 39 злодеида

    5 0 Отговор
    Рашев ти къде беше до сега, като знаеш, че Гюров не може да бъде избран.Защо до сега тишина и изведнъж хоп се излюпи.То и вие сте в оставка ама си вкарвате и подписвате разни далавери.

    14:38 11.02.2026

  • 40 Джак Спароу

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Асен":

    A така, аман от маймуните на Славчо чалгаря🤣🤣🤣

    14:38 11.02.2026

  • 41 Калашников

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анджо":

    Абе манджо я се скрий бе паляк !!!

    14:39 11.02.2026

  • 42 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 4 Отговор
    МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРСКА РАБОТА ДА НЕ Е О$ РА НА(НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА )?!?
    ПРО$ТО киро ИЗЛЪГА р€зид€нта-КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК, ЧЕ НЯМА ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО....!
    А този андР€шко гюрOFF МИ П€-П€€...(ПП-Промян на Пола)!
    МОЖЕ БИ другарката йотовЪ ПОДЛИВА ВОДА НА Ч€$ТНИТ€ "избори"!

    14:41 11.02.2026

  • 43 Джак Спароу

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "КАК ДА НЯМА ПРАВО ..............":

    Гюров е професор в AUBG, ako разбираш какво значи

    14:42 11.02.2026

  • 44 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Рашев,Гюров е престъпник като вашите ортаци от ПП-ДБ и ако не беше такъв нямаше да е там,но и вашето правителство е свалено ама ти си още Депутат и взимаш заплатката,и Съдебният съвет и Прокурора са не легитимни ама са там за това нищо не казваш мизернико от Има Такива Нещастници ?

    14:44 11.02.2026

  • 45 Дедо

    0 0 Отговор
    Единственият шанс на Чалгарите от ИТН да влязат в Парламента е Пеевски да им осигури 150 хиляди купени ромски гласа от Данчо Пръча , Митко Галата и Методи от Буковлък.

    14:45 11.02.2026

