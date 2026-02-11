ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер

Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС. Това заяви Александър Рашев от ИТН.
Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност, отбеляза Рашев.
Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация.
Той каза още, че от ИТН ще депозират законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Итн умре
14:07 11.02.2026
2 Еййй Зулусиии
14:08 11.02.2026
3 Ха ха ха ха ха ха ха
14:08 11.02.2026
4 обективен
14:08 11.02.2026
5 Последния Софиянец
14:09 11.02.2026
6 Сега ще има групово Зулуску
14:09 11.02.2026
7 Андрей Гюров
Коментиран от #15
14:10 11.02.2026
8 Сибил Африкански
14:10 11.02.2026
9 А някакъв
14:11 11.02.2026
10 Българин
14:11 11.02.2026
11 Отвратен от ИТН
14:12 11.02.2026
12 Абе верно къде е Джаба???
14:12 11.02.2026
13 Тез приказки
14:13 11.02.2026
14 Смотангьози нищоправни
14:13 11.02.2026
15 Факт
До коментар #7 от "Андрей Гюров":Ето защо реват като карпатски вълци най мразените в България чалга отпадъци. Не само няма да имат при Гюров и 1% а ще влязат в затвора
14:14 11.02.2026
16 ахааа
14:15 11.02.2026
17 прокопи
14:16 11.02.2026
18 Съдружникът
Коментиран от #32
14:17 11.02.2026
19 Вие
14:18 11.02.2026
20 ООрана държава
14:18 11.02.2026
21 Председател пиар отдел Румен Радев
14:19 11.02.2026
22 Чатаджия
14:20 11.02.2026
23 Хайде ,
14:21 11.02.2026
24 Трите
14:22 11.02.2026
25 Бай Иван
14:23 11.02.2026
26 Хоросимов
14:24 11.02.2026
27 Македонски космонафт
14:26 11.02.2026
28 хаха
14:28 11.02.2026
29 Здрасти
14:29 11.02.2026
30 Логодажов
14:30 11.02.2026
31 Гост
14:31 11.02.2026
32 Лимончев
До коментар #18 от "Съдружникът":Напълно вярно че баща му е адеокат на Таки. Проверен факт. Утайки
14:31 11.02.2026
33 Асен
Коментиран от #40
14:33 11.02.2026
34 Вова
Няма такава безгранична наглост и предателство.
Всички с главатаря си най-отгоре...
14:36 11.02.2026
35 Анджо
Коментиран от #41
14:36 11.02.2026
36 Има Такъв Наглец
14:37 11.02.2026
37 Бай Дън Сяо Пън
14:37 11.02.2026
38 КАК ДА НЯМА ПРАВО ..............
Коментиран от #43
14:38 11.02.2026
39 злодеида
14:38 11.02.2026
40 Джак Спароу
До коментар #33 от "Асен":A така, аман от маймуните на Славчо чалгаря🤣🤣🤣
14:38 11.02.2026
41 Калашников
До коментар #35 от "Анджо":Абе манджо я се скрий бе паляк !!!
14:39 11.02.2026
42 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПРО$ТО киро ИЗЛЪГА р€зид€нта-КЛЕТВОПР€$ТЪПНИК, ЧЕ НЯМА ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО....!
А този андР€шко гюрOFF МИ П€-П€€...(ПП-Промян на Пола)!
МОЖЕ БИ другарката йотовЪ ПОДЛИВА ВОДА НА Ч€$ТНИТ€ "избори"!
14:41 11.02.2026
43 Джак Спароу
До коментар #38 от "КАК ДА НЯМА ПРАВО ..............":Гюров е професор в AUBG, ako разбираш какво значи
14:42 11.02.2026
44 ШЕФА
14:44 11.02.2026
45 Дедо
14:45 11.02.2026