ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер

Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Г-н Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС. Това заяви Александър Рашев от ИТН.

Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност, отбеляза Рашев.

Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация.

Той каза още, че от ИТН ще депозират законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни.