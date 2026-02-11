Стратегията на Hyundai в Европа e pискован танц по ръба на регулаторната пропаст

В автомобилния свят увереността често граничи с арогантност, а последните изявления на южнокорейския гигант Hyundai звучат точно така – като опит да се запази самообладание пред лицето на задаваща се буря. Ксавие Мартине, новият европейски шеф на марката, побърза да обяви, че компанията е „готова за бой“ с настъпващите китайски производители. Но зад гръмките фрази за „независимост“ и отказ от купуване на въглеродни кредити прозира една доста по-тревожна реалност: индустрията се променя по-бързо, отколкото корейците успяват да пренастроят своите механизми.

Докато конкуренти като Nissan, Mazda и дори Mercedes-Benz разумно ири пък не, обединяват усилията си с китайски лидери като BYD и Geely, за да смекчат удара от строгите екологични глоби на ЕС, Hyundai избра пътя на „самотния вълк“. M,eo Financial Timesq Мартине категорично отхвърли възможността да „обогатява конкуренцията“, плащайки за чужди емисионни спестявания. Но този леко горделив подход може да се окаже скъпоструваща грешка. Вместо да си осигурят гръб, корейците залагат всичко на „агресивна продуктова офанзива“, включваща пет нови електрифицирани модела през следващите 18 месеца. Но дали това ще е достатъчно, за да спрат китайската лавина?

Истината е, че дори в лагера на Hyundai признават – преходът към чиста енергия не върви по мед и масло. Самият Мартине сподели, че адаптацията на пазара е по-бавна от очакваното, което принуди компанията да направи крачка назад и да предложи хибридни версии за всичките си модели до 2027 година. Този завой подсказва, че първоначалните им планове за пълна електрификация са били по-скоро оптимистичен пиар, отколкото пазарна стратегия.

На хоризонта се задава и новият Ioniq 3, който ще се опита да се боксира в категорията на Volkswagen ID.3 с цена около 30 000 евро. Но тук идва голямото „но“ – китайските брандове вече предлагат по-високотехнологични машини на същите или дори по-ниски цени. Докато Hyundai се хвали с „вертикална интеграция“ и собствено производство на стомана, техните източни съседи ги превъзхождат в най-важното – скоростта на иновациите в софтуера и батериите.