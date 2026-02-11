Великобритания удвоява войските си в Норвегия заради руските заплахи в Арктика

Великобритания ще удвои войските си в Норвегия през следващите три години като част от усилията за противодействие на руските заплахи в Далечния север, съобщава Би Би Си. Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че броят на разположените въоръжени сили ще се увеличи от около 1000 на 2000 души, предава News.bg.

Ангажиментът идва на фона на нарастващата загриженост сред съюзниците от НАТО относно дейностите на Русия в Арктика, включително повторното отваряне на бази от времето на Студената война и засиленото военно присъствие в региона.

"Изискванията за отбрана нарастват и Русия представлява най-голямата заплаха за сигурността на Арктика и Далечния север, която сме виждали от времето на Студената война", подчерта Хийли. Той ще се присъедини към колегите си от НАТО в Брюксел на 12 февруари, за да обсъдят предложенията.

Инициативата „Арктически страж“, предложена от външния министър Ивет Купър, има за цел да засили наблюдението и сигурността в региона по модел на Балтийския и Източния страж. Като част от разширеното присъствие 1500 командоси от Кралската морска пехота ще участват в учението на НАТО „Студен отговор“ през март в Норвегия, Финландия и Швеция.

През септември ръководените от Обединеното кралство Съвместни експедиционни сили ще проведат учението „Лъвският защитник“ с участието на въздушни, сухопътни и военноморски сили от няколко европейски държави. Целта е защита на критична инфраструктура от атаки и саботажи в Норвегия, Исландия и датските проливи.

Лондон и съюзниците му от НАТО са все по-загрижени за риска за подводните кабели и тръбопроводи след руското нахлуване в Украйна. През 2025 г. Великобритания и Норвегия подписаха отбранителен пакт за защита на подводната инфраструктура, позволяващ съвместно проследяване на руски подводници.

По данни на Британското министерство на отбраната през последните две години е отчетено 30% увеличение на руската подводна активност край британските води, като нивата вече се доближават до тези от времето на Студената война.