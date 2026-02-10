Проектът FCAS! Франция вярва, че идеята за съвместен изтребител с Германия и Испания не е мъртва

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че френско-германско-испанската програма за бойни самолети FCAS не е мъртва и се надява скоро да обсъди плановете за напредък по нея с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава "Ройтерс".

През декември източници посочиха, че среща между френските, германските и испанските министри на отбраната не е довела до пробив в спасяването на проблемната програма, по която страните ще построят самолет, който да замени френските Rafalе и германските и испанските Eurofighter.

Запитан дали проектът FCAS е мъртъв, Макрон отговори: "Не".

"Френската оценка е, че FCAS е много добър проект и не съм чул нито един германски глас да ми казва, че това не е така", подчерта той.

Макрон изрази надежда проектът FCAS да напредне.