Проектът FCAS! Франция вярва, че идеята за съвместен изтребител с Германия и Испания не е мъртва

10 Февруари, 2026 16:10 973 10

През декември източници посочиха, че среща между френските, германските и испанските министри на отбраната не е довела до пробив в спасяването на проблемната програма, по която страните ще построят самолет, който да замени френските Rafalе и германските и испанските Eurofighter

Проектът FCAS! Франция вярва, че идеята за съвместен изтребител с Германия и Испания не е мъртва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че френско-германско-испанската програма за бойни самолети FCAS не е мъртва и се надява скоро да обсъди плановете за напредък по нея с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава "Ройтерс".

През декември източници посочиха, че среща между френските, германските и испанските министри на отбраната не е довела до пробив в спасяването на проблемната програма, по която страните ще построят самолет, който да замени френските Rafalе и германските и испанските Eurofighter.

Запитан дали проектът FCAS е мъртъв, Макрон отговори: "Не".

"Френската оценка е, че FCAS е много добър проект и не съм чул нито един германски глас да ми казва, че това не е така", подчерта той.

Макрон изрази надежда проектът FCAS да напредне.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 21 гласа.
  • 1 Отиващи

    9 2 Отговор
    си наивници с отшумяващи ръководни функции и подкрепа около 5% от електората

    16:14 10.02.2026

  • 2 боремир

    7 1 Отговор
    На богатите все им е малко ИНФЛАЦИЯТА ни.

    16:15 10.02.2026

  • 3 от векове

    8 1 Отговор
    се знае-че орташката кобила-вълците я ядът....

    16:15 10.02.2026

  • 4 Сатана Z

    7 2 Отговор
    През втората световна война германски инженери са се чудили защо френските танкове имат само една скорост за напред и 4 за задна?

    16:16 10.02.2026

  • 5 Баце

    7 1 Отговор
    Не е мъртва, но си е чист аборт. Явно бабоева вече е станал Лама Микарон.
    Влако замина.

    16:17 10.02.2026

  • 6 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Цивилизованите и напреднали държави не могат да си направят един самальот ,самостоятелно .па да си поръчат руски бря ,апропо руснака вече ще си сглобява и собствени пътнически ,така както след санкциите Сименс им спряха влаковете и мотрисите ,сега си ги произвеждат .санкциите бачкат ай да им честито

    16:31 10.02.2026

  • 7 Що не купят Руски Миг

    1 1 Отговор
    И без това струва на кило аламин
    Поне пада като круша и нанася някакви поръжения на земята

    Коментиран от #9

    16:38 10.02.2026

  • 8 Бъдеще

    0 0 Отговор
    Обикновенно бойното им използване е на ниво. С френска авионика, немски двигатели оръжейни системи в зависимост от предназначението като махнат недостатъците от Ф35 и подобрят експлоатационните качества може да излезе нещо по добро от Торнадо. Трябват му ракети създух съДух с обхват 300 км добър радар и в рамките на Европа многоцелеви не е необходимо просто да може да поразява много дронове и да пуска ракети скалп и по големи. Трябват много транспортни самолети за мобилност на оръжейни системи особенно ПВО.

    16:59 10.02.2026

  • 9 варна

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Що не купят Руски Миг":

    щото е летяща щайга, също като Москвича руска щайга на четири гуми.

    17:02 10.02.2026

  • 10 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Няма как да стане. Защото и Франция и Германия искат да го произвеждат.

    19:06 10.02.2026

