Проектът FCAS! Франция вярва, че идеята за съвместен изтребител с Германия и Испания не е мъртва

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че френско-германско-испанската програма за бойни самолети FCAS не е мъртва и се надява скоро да обсъди плановете за напредък по нея с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава "Ройтерс".
През декември източници посочиха, че среща между френските, германските и испанските министри на отбраната не е довела до пробив в спасяването на проблемната програма, по която страните ще построят самолет, който да замени френските Rafalе и германските и испанските Eurofighter.
Запитан дали проектът FCAS е мъртъв, Макрон отговори: "Не".
"Френската оценка е, че FCAS е много добър проект и не съм чул нито един германски глас да ми казва, че това не е така", подчерта той.
Макрон изрази надежда проектът FCAS да напредне.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отиващи
16:14 10.02.2026
2 боремир
16:15 10.02.2026
3 от векове
16:15 10.02.2026
4 Сатана Z
16:16 10.02.2026
5 Баце
Влако замина.
16:17 10.02.2026
6 Kaлпазанин
16:31 10.02.2026
7 Що не купят Руски Миг
Поне пада като круша и нанася някакви поръжения на земята
Коментиран от #9
16:38 10.02.2026
8 Бъдеще
16:59 10.02.2026
9 варна
До коментар #7 от "Що не купят Руски Миг":щото е летяща щайга, също като Москвича руска щайга на четири гуми.
17:02 10.02.2026
10 Хеми значи бензин
19:06 10.02.2026