Берлин не знае какво да прави с три рушащи се сгради, иска съгласието на Русия

Как да се накара Москва да плати за нападението си срещу Украйна? Общината в Берлин се колебае, но не за милиарди евро, а за съдбата на три рушащи се сгради, наричани "руските къщи", наследство от съветския период, пише БТА, цитирайки АФП.
В тези три триетажни сгради, датиращи от 30-те години на миналия век, са били разквартирувани съветските сили в "Карлсхорст", квартал на Източен Берлин, където е подписана капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война.
От заминаването на съветските окупационни войски през 1994 г. след обединяването на Германия и разпада на Съветския съюз, сградите са изоставени, като тяхното състояние се влошава малко по малко всяка година.
Зданията със счупени прозорци са заобиколени от строителни прегради и дават подслон само на преминаващи миещи се мечки, а ниските дървета и избуяли бурени проникват през балконите и фасадите.
Лилия Усик, която е общински съветник от украински произход, води кампания от две години за конфискуването на имотите, които да бъдат използвани потенциално в полза на Киев, въпреки че те не са част от списъка със санкционирани руски активи, изготвен от западните държави.
Общинският съветник отбелязва, че освен войната и приемането на хиляди украинци, в Берлин недостигът на жилища е твърде голям, за да се оставят цели имоти в безстопанственост.
Жителите задават едни и същи въпроси: "Какво се случва с тези сгради? Можете ли да направите нещо в политическо отношение?", разказва Усик.
Право на собственост, сложни административни процедури, дипломатическа предпазливост... Всички тези фактори се съчетават, въпреки че евентуална процедура по отчуждаване все още не е предвидена.
Общинският съветник уверява, че вече е почукала на много врати.
Ловко избягване на въпроси
Тези колебания напомнят на липсата на общо становище на европейците, на които им отне близо четири години, за да намерят сложен компромис по отношение на използването на замразените руски активи, възлизащи на десетки милиарди евро в полза на Украйна, без формално да се конфискува сумата.
Опасенията са възможната силна ответна реакция от страна на Русия.
Киев разкритикува европейците и за тяхната липса на решителност по отношение на други въпроси, като например задържането на петролни танкове от руския сенчест флот, чиито товари финансират войната на Кремъл и избягват санкциите.
В Германия правителството все още не е взело категорично решение по отношение на германските филиали на руския нефтен гигант "Роснефт", последна следа от широкомащабното енергийно сътрудничество между Русия и Германия преди началото на войната.
Що се отнася до "руските домове" в квартал "Карлсхорст" на всеки етап отговорът за тяхното бъдеще ловко се избягва.
Едно възможно решение би било отчуждаването, тъй като собственикът, в лицето на Русия, не спазва задълженията си да поддържа сградата.
Другата потенциална възможност се изразява в това властите да се възползват от статута на исторически паметник на една от сградите.
"Никога не съм успявала да разбера истинската причина, поради която не е могло да бъде взето никакво решение за тези сгради", допълва Усик, която е родом от Донецк, опустошен от бойните действия, и който руският президент Владимир Путин желае да анексира.
На въпрос от страна на АФП кметството в Берлин уверява, че има нужда от съгласието на Русия, за да използва сградите, което "в момента не е налице". Ведомството уточнява, че през 2020 г. е била отправена молба към посолството на Русия за евентуално откупуване на имотите, което е останало без отговор.
А какво може да се каже за евентуална процедура по отчуждаване? Столичното кметство препраща към районната администрация на Лихтенберг, в чиято юрисдикция попада и квартал Карлсхорст. Администрацията обаче се ограничава само с отговора, че "си сътрудничи с общинските власти и Министерството на външните работи".
Що се отнася до Министерството на външните работи на Германия, от което АФП също поиска коментар, то заявява, че не е компетентен орган, тъй като сградите не притежават дипломатически статут и понеже Русия "има същите права и задължения като всеки друг частен собственик".
Връщаме се обратно оттам, откъдето започнахме. Руското посолство, от което АФП поиска становище по темата, отказа коментар.
