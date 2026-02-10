Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Берлин не знае какво да прави с три рушащи се сгради, иска съгласието на Русия
  Тема: Украйна

Берлин не знае какво да прави с три рушащи се сгради, иска съгласието на Русия

10 Февруари, 2026 13:35 2 082 39

Кметството в Берлин казва, че има нужда от съгласието на Русия, за да използва сградите, което "в момента не е налице"

Берлин не знае какво да прави с три рушащи се сгради, иска съгласието на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, Германия подписва капитулация в Карлсхорст, 1945
БТА БТА

Как да се накара Москва да плати за нападението си срещу Украйна? Общината в Берлин се колебае, но не за милиарди евро, а за съдбата на три рушащи се сгради, наричани "руските къщи", наследство от съветския период, пише БТА, цитирайки АФП.

В тези три триетажни сгради, датиращи от 30-те години на миналия век, са били разквартирувани съветските сили в "Карлсхорст", квартал на Източен Берлин, където е подписана капитулацията на нацистка Германия във Втората световна война.

От заминаването на съветските окупационни войски през 1994 г. след обединяването на Германия и разпада на Съветския съюз, сградите са изоставени, като тяхното състояние се влошава малко по малко всяка година.

Зданията със счупени прозорци са заобиколени от строителни прегради и дават подслон само на преминаващи миещи се мечки, а ниските дървета и избуяли бурени проникват през балконите и фасадите.

Лилия Усик, която е общински съветник от украински произход, води кампания от две години за конфискуването на имотите, които да бъдат използвани потенциално в полза на Киев, въпреки че те не са част от списъка със санкционирани руски активи, изготвен от западните държави.

Общинският съветник отбелязва, че освен войната и приемането на хиляди украинци, в Берлин недостигът на жилища е твърде голям, за да се оставят цели имоти в безстопанственост.

Жителите задават едни и същи въпроси: "Какво се случва с тези сгради? Можете ли да направите нещо в политическо отношение?", разказва Усик.

Право на собственост, сложни административни процедури, дипломатическа предпазливост... Всички тези фактори се съчетават, въпреки че евентуална процедура по отчуждаване все още не е предвидена.

Общинският съветник уверява, че вече е почукала на много врати.

Ловко избягване на въпроси

Тези колебания напомнят на липсата на общо становище на европейците, на които им отне близо четири години, за да намерят сложен компромис по отношение на използването на замразените руски активи, възлизащи на десетки милиарди евро в полза на Украйна, без формално да се конфискува сумата.

Опасенията са възможната силна ответна реакция от страна на Русия.

Киев разкритикува европейците и за тяхната липса на решителност по отношение на други въпроси, като например задържането на петролни танкове от руския сенчест флот, чиито товари финансират войната на Кремъл и избягват санкциите.

В Германия правителството все още не е взело категорично решение по отношение на германските филиали на руския нефтен гигант "Роснефт", последна следа от широкомащабното енергийно сътрудничество между Русия и Германия преди началото на войната.

Що се отнася до "руските домове" в квартал "Карлсхорст" на всеки етап отговорът за тяхното бъдеще ловко се избягва.

Едно възможно решение би било отчуждаването, тъй като собственикът, в лицето на Русия, не спазва задълженията си да поддържа сградата.

Другата потенциална възможност се изразява в това властите да се възползват от статута на исторически паметник на една от сградите.

"Никога не съм успявала да разбера истинската причина, поради която не е могло да бъде взето никакво решение за тези сгради", допълва Усик, която е родом от Донецк, опустошен от бойните действия, и който руският президент Владимир Путин желае да анексира.

На въпрос от страна на АФП кметството в Берлин уверява, че има нужда от съгласието на Русия, за да използва сградите, което "в момента не е налице". Ведомството уточнява, че през 2020 г. е била отправена молба към посолството на Русия за евентуално откупуване на имотите, което е останало без отговор.

А какво може да се каже за евентуална процедура по отчуждаване? Столичното кметство препраща към районната администрация на Лихтенберг, в чиято юрисдикция попада и квартал Карлсхорст. Администрацията обаче се ограничава само с отговора, че "си сътрудничи с общинските власти и Министерството на външните работи".

Що се отнася до Министерството на външните работи на Германия, от което АФП също поиска коментар, то заявява, че не е компетентен орган, тъй като сградите не притежават дипломатически статут и понеже Русия "има същите права и задължения като всеки друг частен собственик".

Връщаме се обратно оттам, откъдето започнахме. Руското посолство, от което АФП поиска становище по темата, отказа коментар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 14 Отговор
    Васко вече получи съгласието да лъсне патината от МОЧА. Само остава да го монтира отново и да нареди пацани по посрещането на Орлов мост.

    13:39 10.02.2026

  • 2 Подправения кантар

    23 4 Отговор
    По смешна статийка скоро не бях чел

    13:39 10.02.2026

  • 3 Атина Палада

    8 37 Отговор
    Този път Вермахта ще занули Матушка

    Коментиран от #7

    13:40 10.02.2026

  • 4 Хмм

    24 2 Отговор
    ами да ги оставят да се разрушат, все едно капитулация е нямало, нали подготвяха Украйна за война с Русия, хайде да започват нова война

    13:41 10.02.2026

  • 5 стоян

    2 22 Отговор
    Как да накарат руснаците - накарайте ги да платят данък сграда за целия период - който сигурно ще е голям и те ще ги откажат

    Коментиран от #20, #34

    13:43 10.02.2026

  • 6 Истината

    43 3 Отговор
    А пък американските ОКУПАЦИОННИ войски си стоят в Германия ама срещу тях само мълчание...........

    Коментиран от #16

    13:44 10.02.2026

  • 7 Туту

    32 4 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Този път Вермахта ще се напъне и отново ще се наака

    13:48 10.02.2026

  • 8 Иван 1

    14 2 Отговор
    Оставени на разрушение а сега търсят помощ.

    Коментиран от #11

    13:48 10.02.2026

  • 9 Историк

    24 3 Отговор
    Да не ги пипат, защото Путин ще им счупи ръчичките. Най-добре да ги направят музей на Червената армия на Великия СССР!

    Коментиран от #25

    13:52 10.02.2026

  • 10 Т-100

    3 19 Отговор
    събаряй!

    13:54 10.02.2026

  • 11 отец Щирлиц

    16 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иван 1":

    където е подписана капитулацията на нацистка Германия .........ми .да ги направят музей на хитлер....да му се кланят там

    13:55 10.02.2026

  • 12 Онзи

    22 0 Отговор
    Интересно как се наслагва омраза лека по-лека, а в действителност политиците си гледат интереса и никой не мисли за народите. Интересно след конфликта какво ще става, Германия дръпна икономически , благодарение на евтиния газ от Русия след падането на Берлинската стена. Сега какво ще правят, ресурса няма да е вече евтин 🤔САЩ знаем бездънна яма имат нужда от пари и ще натискат ог тях да се купува. Как така ЕС се оказа толкова слаб на геополитическата карта 🤔 само за 4г си срина авторитета до под нула

    13:56 10.02.2026

  • 13 Тя тази окупация дойде

    14 1 Отговор
    в резултат на германците, не на руснаците.
    Хич да не се правят на ощипани.

    13:57 10.02.2026

  • 14 Онзи

    3 3 Отговор
    И как ЕС ще отговори на това как икономиката се измества към Азия, световния пазар все повече почва да се движи от Азия. Балона за силно евро и икономика няма да издържи вечно.
    Китай е страшния с неговите евтини алтернативи обива всяка икономика на место. Засега само в Земеделието е слаб Китай заради грешките си на всички предприятия и замърсявания. Но ако една чаша в ЕС струва 1€ да излезе на пазара то от гам идва за 0,3€ това води до намаляне на предприятия и загуба на работа

    14:01 10.02.2026

  • 15 Кремълска Шпакла

    5 7 Отговор
    Родните Шпакловчици

    Да отиват и да ги оправят тези Рушащи се сгради .

    Шпакловането трябва да бъде направено с Език.

    А дали от Пасоля ще им дадат
    Дажбите в Евро
    Никой не знае .

    14:01 10.02.2026

  • 16 Хмм

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    американците не са искали руските войски да се изтеглят от Германия, Тачър също, но Горбачов е украинец и мрази Русия

    Коментиран от #26

    14:02 10.02.2026

  • 17 Тези Сгради

    2 13 Отговор
    Ще последват Съдбата на

    МОЧАТА .

    Неизбежно е .

    Коментиран от #27

    14:03 10.02.2026

  • 18 хихи

    1 1 Отговор
    Кирчо и Кокорчо ще им видят сметката...

    14:03 10.02.2026

  • 19 .....

    2 9 Отговор
    Колко много пропадна Русия, стигна до положение, в което няма пари да поддържа руските паметници.

    14:04 10.02.2026

  • 20 Цък

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    Боклук ти наясно ли си , че Германия е загубила ВСВ и нямаш си на понятие какви юзди и са сложени. Ако СССР не си бяха дали богословията нямаше да има обединена Германия. МП на Германия се одобрява от САЩ. ЦРУ подслушва германски политици, нищо. Васала само слуша , той няма права

    14:05 10.02.2026

  • 21 Перо

    9 1 Отговор
    Ционисткият режим в Киев духат супата!

    14:05 10.02.2026

  • 22 Българин

    1 10 Отговор
    След 80 години немско оръжие пак избива орките!

    Коментиран от #24, #28, #33

    14:06 10.02.2026

  • 23 Наци Усик от Донбас

    6 1 Отговор
    иска да иска.

    Искането е да унижи Германия, която да предаде сградата на мощната СССР - победителката над нацистка Германия във ВСВ - на наци помияр от Украйна, която да се разпорежда с нея като победителка над Германия.

    Гот!

    14:10 10.02.2026

  • 24 Твоето потекло

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    е именно от "орките".

    Спри да се мразиш!

    14:11 10.02.2026

  • 25 Варненец

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Историк":

    Като е било толкова Велико насесерето, що се разпадна???

    Коментиран от #29, #30, #32, #35

    14:16 10.02.2026

  • 26 По-лошо от "украинец"

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хмм":

    Горбачов (Горбачев) е юдео-хазарска фамилия, а и жена му Раиса не е с руско собствено име...

    Резултатът е предателство, разруха, грабеж от приватизаторите - така нареченара "руска" олигархия и мафия, която по същество е анти-руска юдео-хазарска олигархия и мафия в Русия, и извън Русия.

    14:20 10.02.2026

  • 27 Все

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тези Сгради":

    МОЧАТА ТИ Е В УСТАТА.

    14:22 10.02.2026

  • 28 Шехерезада

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Хубавото е че докато картечаря Ханс стреляше съсредоточено, от разстояние 700м снайпериста Вася му пръсна кратунатадиректно през каската с карабина Мосин оптичен мерник и Ханс в последния си гърч изви картечницата и продължи известно време да стреля по своите .

    14:25 10.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бургазка батка

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Варненец":

    Лапуркай бе дрррт паткан оссс рр аннн!

    14:26 10.02.2026

  • 31 Варненец

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Присаден си":

    В интерес на истината съм българин мюсюлманин с турски корени ,проблем ли е ?

    14:27 10.02.2026

  • 32 свободен

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Варненец":

    разпаднал се е защото хората не са искали да живеят като робство, бедност и пропаганда.

    14:31 10.02.2026

  • 33 Онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Ей неонацисткиминн..дилл от село Богомилово -Заарско ,като мина през вашето село с подострения си като бръснач шведски армейски нож Мора на сухо щетте щаввяяя !

    14:31 10.02.2026

  • 34 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    СиСи акъл недей дава ,щом пускаш половинката Десислава на хора от малцинствата ,с цел балансиране на семейния бюджет ,по добре замълчи !

    14:36 10.02.2026

  • 35 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Варненец":

    не се е разпаднало, а се прегрупира и преименова. Казва се Руска федерация (РФ).

    Коментиран от #37

    14:43 10.02.2026

  • 36 Българин

    4 0 Отговор
    На снимката представителите на Луфтваффе в ляво и на Криигсмарине в дясно нмного жално и милно гледат, явно и бричовете са напълнили,а Кайтел в средата додта дръзко гледа ,неосъзнавайки че след няколко месеца ще бъде обесен като нацистски престъпник .

    14:46 10.02.2026

  • 37 .....

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Разпаднал се е, при това с гръм и трясък.

    Коментиран от #38

    15:00 10.02.2026

  • 38 !!!!!!!!!!!!!!

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от ".....":

    Близките няколко години ще видиш че не се е разпаднала.

    15:02 10.02.2026

  • 39 Тоя, пък.

    3 0 Отговор
    Укpoпците и техните клакьори не могат да измислят нищо друго, освен да крадат.

    15:08 10.02.2026

