Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да опрости регулациите

Европейският съюз трябва да облекчи регулаторната си рамка за компаниите, опериращи на територията му, за да стане по-конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс", предава News.bg.

"Да вземем за пример Съединените щати - там има една финансова система, една водеща финансова столица и няколко други финансови центъра. В Европа обаче имаме 27 различни финансови системи, всяка с отделен надзорен орган, както и над 300 места за търговия в целия Съюз", отбеляза тя по време на реч в Европейския парламент.

"Това е фрагментация в огромни мащаби. Нуждаем се от един голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар. Това е основната цел на нашата инициатива за Съюз на спестяванията и инвестициите", допълни фон дер Лайен.

Тя уточни, че ще предложи на евролидерите на срещата на върха през март да одобрят съвместна пътна карта за задълбочаване на единния пазар до 2028 г., с конкретен график за действия.

Фон дер Лайен добави, че Европейската комисия вече е внесла предложения за интеграция и надзор на пазара и е призовала държавите членки да ускорят процеса, за да се постигне създаването на общ единен пазар още през 2028 г. По думите ѝ, ако е необходимо, промени могат да се въведат първо в по-малка група страни, като в крайна сметка целта е да се премахнат бариерите, които пречат на Европа да стане истински световен икономически гигант.