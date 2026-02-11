Урсула фон дер Лайен: ЕС трябва да опрости регулациите

Европейският съюз трябва да облекчи регулаторната си рамка за компаниите, опериращи на територията му, за да стане по-конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс", предава News.bg.
"Да вземем за пример Съединените щати - там има една финансова система, една водеща финансова столица и няколко други финансови центъра. В Европа обаче имаме 27 различни финансови системи, всяка с отделен надзорен орган, както и над 300 места за търговия в целия Съюз", отбеляза тя по време на реч в Европейския парламент.
"Това е фрагментация в огромни мащаби. Нуждаем се от един голям, дълбок и ликвиден капиталов пазар. Това е основната цел на нашата инициатива за Съюз на спестяванията и инвестициите", допълни фон дер Лайен.
Тя уточни, че ще предложи на евролидерите на срещата на върха през март да одобрят съвместна пътна карта за задълбочаване на единния пазар до 2028 г., с конкретен график за действия.
Фон дер Лайен добави, че Европейската комисия вече е внесла предложения за интеграция и надзор на пазара и е призовала държавите членки да ускорят процеса, за да се постигне създаването на общ единен пазар още през 2028 г. По думите ѝ, ако е необходимо, промени могат да се въведат първо в по-малка група страни, като в крайна сметка целта е да се премахнат бариерите, които пречат на Европа да стане истински световен икономически гигант.
Венчо смочата глава
11:32 11.02.2026
11:33 11.02.2026
11:35 11.02.2026
11:36 11.02.2026
Христов
11:37 11.02.2026
11:37 11.02.2026
Дръта чанта
11:38 11.02.2026
11:40 11.02.2026
11:42 11.02.2026
Ти не четеш ли?
До коментар #5 от "Христов":Още контрол иска тая, за кукловодите които и дърпат конците.
Единна валута не и стига, сега иска да контролира финансите на всички държави, тая gнус gадна.
Коментиран от #44
11:43 11.02.2026
11:44 11.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
11:45 11.02.2026
11:45 11.02.2026
11:47 11.02.2026
11:49 11.02.2026
23 ЕС върви
ЕС върви
11:50 11.02.2026
11:52 11.02.2026
Хеми значи бензин
До коментар #23 от "ЕС върви":Най големият пенсионерски дом в Света.
Коментиран от #29
11:52 11.02.2026
11:53 11.02.2026
11:54 11.02.2026
Коментиран от #32
11:54 11.02.2026
Общо всички
До коментар #25 от "Хеми значи бензин":държави в ЕС произвеждат колкото Китай, което значи втори, след САЩ. Огромна сила.
Коментиран от #30
11:59 11.02.2026
Хеми значи бензин
До коментар #29 от "Общо всички":Какво произвеждат направи по прецизен анализ. Раздроби данните по сектори.
Общ обем производство по електроника по модерни технологии например батерии и тн. А не производство на сирене вурстове вино и стари технооогии например двг и в частност дизели и ще ти стане ясно че пенсионери в Европа пеоизвеждат пенсионерски технологии.
Коментиран от #35
12:04 11.02.2026
12:13 11.02.2026
И тук ще се
До коментар #28 от "Демонкрат":направят избори, ако се премине към нова структура.
12:14 11.02.2026
До коментар #7 от "Дръта чанта":Таа що не е в панделата ???!
12:20 11.02.2026
пак криви ???!
12:23 11.02.2026
Минус
До коментар #30 от "Хеми значи бензин":за т.пия ти никнейм
12:32 11.02.2026
12:35 11.02.2026
12:41 11.02.2026
12:44 11.02.2026
12:56 11.02.2026
12:59 11.02.2026
13:09 11.02.2026
13:12 11.02.2026
13:19 11.02.2026
Всъщност
До коментар #16 от "Ти не четеш ли?":Иска федерализация, но го извърта, единен център, дрън-дрън нещо си ... в крайна сметка иска да няма национални държави и национални правителства, а Брюксел да дава разпореждания към държавите, а те само да изпълняват.
13:20 11.02.2026
Комисията по правосъдие в Конгреса на САЩ
УрсузаФон дер Лайен бе обвинена в цензура и изборни фалшификации.
„Под претекст за борба с т. нар. „реч на омразата" ЕК цензирира онлайн пространството.
Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите
на поне осем европейски държави от 2023 г. насам.
Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция,
Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС.
Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране
на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС".
13:27 11.02.2026
14:39 11.02.2026
14:55 11.02.2026