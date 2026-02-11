Орбан: ЕС е решен да свали правителството ми „с всички необходими средства“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Европейският съюз е „решен“ да отстрани правителството му от власт „с всички необходими средства“, предава News.bg.

В социалната мрежа X той коментира публикация на „Политико“, което нарече „официалното издание на брюкселския елит“, относно петте стъпки за приемането на Украйна в ЕС до 2027 г.

Орбан твърди, че „този нов план е открито обявяване на война срещу Унгария“ и изтъкна, че унгарският суверенитет е застрашен.

„Те искат (опозиционната) партия „Тиса“ да дойде на власт, защото тогава няма да има повече вето, няма да има повече съпротива и няма да има повече стоене настрана от конфликта им“, заяви той.

Орбан е изправен пред засилена политическа конкуренция и изостава в социологическите проучвания. Темата за членството на Украйна в ЕС се превърна в централен елемент от предизборната му реторика. През уикенда той заяви, че „Украйна е наш враг“ заради стремежа ѝ да забрани вноса на руски енергийни ресурси и подчерта, че страната „никога“ не трябва да се присъединява към ЕС.

Отношенията между Орбан и украинския президент Володимир Зеленски остават напрегнати. Зеленски публично обвини унгарския премиер, че „прави много опасни неща“, като блокира пътя на Украйна към ЕС, и нарече Будапеща „малка Москва“. На свой ред Орбан определи Украйна като „една от най-корумпираните страни в света“ и обвини Зеленски, че отправя заплахи срещу суверенитета на Унгария.

Няколко представители на ЕС изразиха надежда, че ако Орбан загуби изборите, неговият съперник Петер Мадяр – лидерът на опозиционната партия „Тиса“, може да промени позицията си по отношение на Украйна, след като миналата година обеща да постави въпроса на референдум.