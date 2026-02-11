Новини
Орбан: ЕС е решен да свали правителството ми „с всички необходими средства“

Орбан: ЕС е решен да свали правителството ми „с всички необходими средства“

11 Февруари, 2026 10:36

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • правителство-
  • ес-
  • сваляне на правителство

Унгарският премиер обвини Брюксел, че използва темата за членството на Украйна, за да подкрепи опозицията

Орбан: ЕС е решен да свали правителството ми „с всички необходими средства“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Европейският съюз е „решен“ да отстрани правителството му от власт „с всички необходими средства“, предава News.bg.

В социалната мрежа X той коментира публикация на „Политико“, което нарече „официалното издание на брюкселския елит“, относно петте стъпки за приемането на Украйна в ЕС до 2027 г.

Орбан твърди, че „този нов план е открито обявяване на война срещу Унгария“ и изтъкна, че унгарският суверенитет е застрашен.

„Те искат (опозиционната) партия „Тиса“ да дойде на власт, защото тогава няма да има повече вето, няма да има повече съпротива и няма да има повече стоене настрана от конфликта им“, заяви той.

Орбан е изправен пред засилена политическа конкуренция и изостава в социологическите проучвания. Темата за членството на Украйна в ЕС се превърна в централен елемент от предизборната му реторика. През уикенда той заяви, че „Украйна е наш враг“ заради стремежа ѝ да забрани вноса на руски енергийни ресурси и подчерта, че страната „никога“ не трябва да се присъединява към ЕС.

Отношенията между Орбан и украинския президент Володимир Зеленски остават напрегнати. Зеленски публично обвини унгарския премиер, че „прави много опасни неща“, като блокира пътя на Украйна към ЕС, и нарече Будапеща „малка Москва“. На свой ред Орбан определи Украйна като „една от най-корумпираните страни в света“ и обвини Зеленски, че отправя заплахи срещу суверенитета на Унгария.

Няколко представители на ЕС изразиха надежда, че ако Орбан загуби изборите, неговият съперник Петер Мадяр – лидерът на опозиционната партия „Тиса“, може да промени позицията си по отношение на Украйна, след като миналата година обеща да постави въпроса на референдум.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орбане

    34 85 Отговор
    теб унгарците не те искат, а не ЕС.

    Коментиран от #93

    10:38 11.02.2026

  • 2 Мдаа

    27 80 Отговор
    Пътник си.

    Коментиран от #95

    10:38 11.02.2026

  • 3 Унгария

    29 60 Отговор
    Скоро ще е история. Там нещата със завладяваща държава са сходни като у нас.

    10:38 11.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    78 21 Отговор
    Англосаксонската измет винаги е била лицемерна. Никой от тях няма да приеме фалиралата украйна в ес. Още повече, че в практически фалит са германия, франция и италия.

    Коментиран от #8, #10, #49

    10:40 11.02.2026

  • 6 орбан ФАШИСТ

    26 79 Отговор
    Европейския съюз е съставен от Бели хора! Аборигени русофили като орбан не ни трябват!

    Коментиран от #45, #67

    10:40 11.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гнилия капитализъм

    17 52 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Фашистите от соц лагера начело с РФ отдавна бълнуват за изгниване на капитализЪма!!!

    Коментиран от #31, #88

    10:42 11.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма такъв народ

    18 43 Отговор
    ЕС ще си го премести в другия крачол заради тебе..

    10:43 11.02.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    54 12 Отговор
    От скрити действия, ЕС може да премине в открита война срещу Будапеща.
    Няма да е лошо Орбан да се обърне към САЩ за помощ срещу Брюксел.

    10:43 11.02.2026

  • 13 Еми в Румъния

    54 11 Отговор
    Кво направиха? Изборите са пунта мара. Кво кае урсула и вицето й, кая това става. Не разбрахте ли? Евро демокрацията победи.

    10:44 11.02.2026

  • 14 койдазнай

    10 31 Отговор
    Ако ЕС иска да е сила, то трябва да може да сменя всякакви правителства, не само в Европа, а и по целия свят. Тръмп открито говори, че правителствата на всякакви държави трябва да му служат, включително и от ЕС. Не се протеснява да заяви, че ще окаже натиск, за да сложи на власт лично преданни на него управляващи и това е основата на неговият успех.
    Струва ли ЕС да си отказва тази свобода, заради някакво отвратително лицемерие?!?

    Коментиран от #90

    10:45 11.02.2026

  • 15 Чиба Рашка

    17 40 Отговор
    Скоро Орган за заслуги към матушката ще му организират гарсониера до тази на Асад

    10:45 11.02.2026

  • 16 Тацокиев

    13 37 Отговор

    До коментар #9 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Като си некадърен,така е. За милиони ес е всякаква възможност. Не виждам милиони да са се засилили към рузкия мир. Това че от теб нищо не става и главата ти е празна ,си е твой проблем.

    Коментиран от #17

    10:46 11.02.2026

  • 17 ру БЛАТА

    16 34 Отговор

    До коментар #16 от "Тацокиев":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #26

    10:46 11.02.2026

  • 18 хехе

    42 16 Отговор
    само като видят Орбан урсулската измет газ пикае

    Коментиран от #25, #63

    10:46 11.02.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    42 42 Отговор
    Не изключвам ЕС да организира покушение срещу Орбан, подобно на стрелбата по Фицо в Словакия

    Коментиран от #22, #29, #32, #34, #37, #40

    10:46 11.02.2026

  • 20 Поликовев

    36 39 Отговор
    Скопения орбан руча кафевото на пу.тлер.факт наведен зависим слуга.

    10:47 11.02.2026

  • 21 Копейка

    34 24 Отговор
    Кво да викаме?

    Коментиран от #28

    10:47 11.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха ха

    14 42 Отговор
    Те унгарците не го понасят вече, той си търси оправдания. Къде ще го настаняват господарите му: до Асад, Янукович или до бившата външна министърка на Австрия?

    10:49 11.02.2026

  • 24 ШЕФА

    38 10 Отговор
    Фон Пфайзер обаче бърка Румъния с Унгария !!!

    10:49 11.02.2026

  • 25 Евромилиони

    10 23 Отговор

    До коментар #18 от "хехе":

    Мен единствено ме смущава естетически на външвид ама след изборите изчезва от ефира и вс ок✌️

    10:49 11.02.2026

  • 26 Учуден

    12 27 Отговор

    До коментар #17 от "ру БЛАТА":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #44

    10:49 11.02.2026

  • 27 руснак

    14 28 Отговор
    Лев Толстой сказал в конце 19-го века так: "русия,ето тюрма народов"!

    10:50 11.02.2026

  • 28 Мутрофанова

    9 19 Отговор

    До коментар #21 от "Копейка":

    Денги нет викайте си на воля чем решитя

    10:50 11.02.2026

  • 29 Механик

    6 14 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    10:50 11.02.2026

  • 30 зле

    9 2 Отговор
    пречиш ве орбане

    10:52 11.02.2026

  • 31 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    9 27 Отговор

    До коментар #8 от "гнилия капитализъм":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    10:52 11.02.2026

  • 32 Геро

    6 20 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Нали ти казах, че мнението на от-падъци като теб е без значение.

    10:52 11.02.2026

  • 33 гост

    26 6 Отговор
    Викторе, номера с неудобните избраници е отрениран от урсулите в Румъния и Молдова, така, че бъди в очакване!

    10:53 11.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нннн

    30 7 Отговор
    Примерът с Фицо показа докъде могат да стигнат ,,недоброжелателите".

    10:53 11.02.2026

  • 37 Да де

    9 25 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Къде ви е лева?
    Къде ви е Мочата?

    Коментиран от #72

    10:55 11.02.2026

  • 38 !!!?

    9 24 Отговор
    Мистър Кеш ще даде политическо убежище на унгарския путлерист...ако вземе цялата власт...!

    10:55 11.02.2026

  • 39 ЧНГ Пловдив

    8 8 Отговор

    До коментар #34 от "А ГДЕ":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    10:56 11.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 селяк

    24 20 Отговор
    Така стаа бако кат си гледаш народа да ти е добре и не слушкаш робовладелците от ЕС

    Коментиран от #80

    10:56 11.02.2026

  • 42 гост

    22 16 Отговор
    Пак ще го кажа,ако в един партизански отряд има предател,присъдата е една...в днешно време е по цивилизовано...напускаш политиката...Като си се хванал на хорото,ще го играеш според правилата...ако ли не...напускай ЕС...

    Коментиран от #109

    10:56 11.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да ти обясня

    27 9 Отговор

    До коментар #6 от "орбан ФАШИСТ":

    Орбан не е фашист. Фашаги са твоите началници в брюксел

    Коментиран от #57, #69

    10:58 11.02.2026

  • 46 Историк

    10 14 Отговор
    Типично диктаторско поведение- други винаги са виновни за масовото недоволство на хората от управлението. Хората са малоумни и не знаят дали са доволни, а им плащат да са недоволни. Това е масова стратегия,прилагана в цял свят и ние сме я изпитвали от 1989 г. досега. Това е борбата на диктатурата срещу демокрацията.

    Коментиран от #81

    11:00 11.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Връщай

    7 14 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #110

    11:01 11.02.2026

  • 49 В практически

    7 14 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    фалит е Русия.

    11:01 11.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 В България няма русофили

    4 13 Отговор
    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    Коментиран от #84

    11:02 11.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пловдив

    16 4 Отговор
    Орбан,ще спечели убедително.Клинтън,и тя уж водеше на Тръмп,ама се видя какво стана.И Канала Харис същото.

    11:03 11.02.2026

  • 54 По-скоро

    8 1 Отговор

    До коментар #47 от "Цхггг":

    Фашистите днес са голямата опасност. Трябва да се избавим от фашистите и от тяхното управление! Ще ни затрият.

    Коментиран от #73

    11:03 11.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Колективен руски крепостен

    2 11 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?Д отварям ли водката?

    Коментиран от #87

    11:04 11.02.2026

  • 57 Петър Иванов Илиев

    6 15 Отговор

    До коментар #45 от "Да ти обясня":

    Орбан и Путин са фашисти и проповядва фино-угърски нацизъм.

    Коментиран от #76

    11:04 11.02.2026

  • 58 Българин

    1 13 Отговор
    Англичаните трябва да пратят САС да приберат орбан и да сложат за главен в Унгария Ищван Мордехай.
    Той е банкер от Беър Стърнс и е подготвен.Ще може да изведе маджарите от блатото!

    Коментиран от #82, #92

    11:04 11.02.2026

  • 59 604

    10 1 Отговор
    Я го махайте и влявъйте у украинъ....пудели недо шибъани..да ви видим че само лаяте...неможачи....

    11:04 11.02.2026

  • 60 Демократ

    1 13 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #62

    11:05 11.02.2026

  • 61 ПОГОВОРКА

    2 8 Отговор
    на калпавия Х.. космите му пречат

    11:05 11.02.2026

  • 62 не бъркай

    1 10 Отговор

    До коментар #60 от "Демократ":

    Путин с Русия
    и
    Русофил с Путинофил
    Това са антоними, не синоними.

    11:06 11.02.2026

  • 63 хехе

    3 14 Отговор

    До коментар #18 от "хехе":

    така е, виж му външния вид, на какво прилича. от него по-смешен палячо е само Путлер 😂

    11:06 11.02.2026

  • 64 Външният враг, нали?

    4 6 Отговор
    Той държи хората ти без доходи и те кара да правиш глупости. Виждали сме го в Куба, Венецуела, Иран, Северна Корея, даже в Северна Македония.

    11:07 11.02.2026

  • 65 гугутки

    2 4 Отговор
    четете пост №27!

    11:11 11.02.2026

  • 66 Факти

    5 10 Отговор
    Този наглец властва 20 години и пак не се наяде - последните 16 и един 4 годишен мандат в началото на века. Превзел е Унгария повече отколкото Боко и Шиши са превзели България. Здраво е захапал кокала и не иска да пуска. Дори нашите герои са по-умерени и не се натискат за премиерския пост. Предпочитат да си въртят далаверите от втория ред. Орбан е безпардонен и няма срам.

    11:11 11.02.2026

  • 67 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "орбан ФАШИСТ":

    Това направо като виц звучи за тоя евросъюз дето говориш:)))Арабия африкански ,да ,а малкото от друг произход са многополови:))),даже дават медали на мъже да бият жени като олимпийски спорт:))

    Коментиран от #70

    11:15 11.02.2026

  • 68 Под името "Украйна"

    9 3 Отговор
    се крие най-корумпираната и развалена квази-държава (измислена и изкуствена) в целия свят - новият паразитен юдо-хазарски хаганат (израел-2).

    Това обяснява защо ционистките пионки в Брюксел са за екстремно бързо вкарване на големия паразит в ЕС.

    Орбан има право, защото казва истината, която Борисов, Пеевски и паразитите от ППДБ никога няма да изрекат.

    Коментиран от #75

    11:17 11.02.2026

  • 69 Фашист е путин вечния Президент!

    5 7 Отговор

    До коментар #45 от "Да ти обясня":

    В ЕС има демократични избори! Не като в русия фалшиви избори и фашистки референдуми!

    11:23 11.02.2026

  • 70 ЕС и € са велики!

    3 8 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Колкото и да плачете рубладжии мизерни, с РФ е свършено!!!

    Коментиран от #77

    11:27 11.02.2026

  • 71 Факти

    4 7 Отговор
    Унгария е най-корумпираната държава в ЕС. Орбан да нарича Украйна корумпирана е чиста комедия. Крадецът вика дръжте крадеца. Да, Украйна е корумпирана, както всяка държава под руско влияние. Но Украйна се бори с тази корупция, за разлика от Унгария. Зеленски вкара най-големия украински олигарх Коломойски в затвора. Интересното е, че той беше собственик на телевизията, в която Зеленски беше звезда. Хората се опасяваха, че Зеленски е марионетка на Коломойски. Да, ама Зеленски го вкара в затвора. Той преследва и много други негови "приближени". Това в Унгария докато е Орбан на власт няма да се случи. Неговите хора фалшифицираха документи по големи дела за корупция и това го каза министърката на правосъдието в личен разговор, който беше тайно записан. Реакция от прокуратурата никаква. Затова доверието в Орбан падна и сега ще загуби изборите. Украйна ще изгуби 20% от територията си, но ще се изчисти от руското влияние и корупцията.

    Коментиран от #96

    11:28 11.02.2026

  • 72 ЛЕВА

    2 5 Отговор

    До коментар #37 от "Да де":

    си го фалираха руснаците поне 4 пъти, но важното ТУК Е ЧЕ СИ ЗАПАЗИХМЕ СКЪПОТО МУ ДЕТЕ И ЕДНА СТОТИНКА Е РАВНА НА ЕДНА РУБЛА а мочата,,, бе кучетата там си мочат

    11:29 11.02.2026

  • 73 Розовите фашисти в Брюксел

    7 1 Отговор

    До коментар #54 от "По-скоро":

    влязоха в схватка с презокеанския империалист №1.

    Филмът е с отворен край.

    11:31 11.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 нещо

    2 4 Отговор

    До коментар #68 от "Под името "Украйна"":

    не си наясно ТРЯБВА бърз мир и украйна в ЕС за да бъде буферна зона срещу русия И АКО ТРЯБВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОЩЕ ТОЛКОВА ПАРИ е за предпочитане отколкото руснак с танк пред Берлин..КАКВО НЕ ТИ Е ЯСНО

    Коментиран от #79, #97

    11:33 11.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ИВО

    4 6 Отговор
    ТЪПА УНГАРСКА ЖАБА !!! ДОВИЖДАНЕ !!!!

    Коментиран от #86

    11:36 11.02.2026

  • 79 И ОСВЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "нещо":

    това. Закон за емигрантите от ес и заедно с украинците и всички по възможност да си тръгват от европа, с отпаднала необходимост... .Така както го прави тръмп ,но без изстрели

    11:37 11.02.2026

  • 80 Мдаа

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "селяк":

    Толкова си гледа народа тоя мафиот, че яко обедняха и ке загуби изборите след 2 месеца. Това е все едно да разправяш, че боко и шиши си гледат народа.

    11:38 11.02.2026

  • 81 Умников

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Историк":

    А ти драги, по какво позна, че Орбан е диктатор?
    Или евролибералната паплач, нарича диктатор всеки, който не й играе по свирката?
    Ако правим паралел, то нашият Шишко си е много по-диктатор - ама теб това не ти пречи , явно!
    И кой ти каза , че унгарският народ не го иска?
    Спри да гледаш кАНАЛ едно, босфор тв и нова- уж си интелигентен човек, а се оставяш урсулите да те правят на палячо.

    Коментиран от #85, #104

    11:38 11.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Перо

    6 1 Отговор
    Службата за сигурност на Унгария трябва да пресече всички подривни действия за намеса във вътрешните работа и намеса в изборите! Унгария е голям залог за ЕС джендърията! Световната ционистка менажерия залага много на Зеленски и провала на Орбан!

    11:40 11.02.2026

  • 84 Папуц

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "В България няма русофили":

    Внимавай, посягаш на един велик Българин!!!
    За това е борбата - фашисти като теб, никога повече да нямат възможност да се исказват.
    Явно мразиш всичко Българско, щом си фен на фашиста Турчев.
    Но, да ти кажа, ако продължаваш в този дух, може пък и да се намери някой , който ще ти изнамери айпи-то,а?

    Коментиран от #89, #94

    11:41 11.02.2026

  • 85 е ми може да не е прав човека

    0 3 Отговор

    До коментар #81 от "Умников":

    НО !!!!
    Кажи ми кои са ти приятелите, за да ти кажа кои си ти - са казали нашите деди.
    Или ще се отречеш от тях и като родолюбец ще се застъпиш за еврейчето Шаломов

    11:42 11.02.2026

  • 86 Дебелогъзко

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "ИВО":

    няма вече шанс на изборите. Да си урежда пенсията и при Путин.

    Коментиран от #112

    11:43 11.02.2026

  • 87 КОЙчо

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Колективен руски крепостен":

    ами питай идолът си - бокича!
    ама пак да гласуваш за него, и за аверчето му - шишко!
    но иначе - Путин е виновен!

    11:43 11.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "Папуц":

    когато е живял турчвев не е имало фашисти. Вие путле-растите като не ви харесва някой - фашист.
    де споко малко бе. стига си копирал думите на господаря ти еврей - Шаломов.

    11:44 11.02.2026

  • 90 за да е сила една държава

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "койдазнай":

    то тя не трябва да бъде подвластна на никой а не да лиже задници !!! вие розовите думата сила я разбирате много странно…

    11:46 11.02.2026

  • 91 НАБЛЮДАТЕЛ

    3 2 Отговор
    ДРЪЖ СЕ...МИСТЪР ПУТИН И МИСТЪР ТРЪМП СА С ТЕБЕ

    11:46 11.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 СТИГА БЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Орбане":

    Ти да не си пророк,а
    Много знаеш къде е Унгария

    11:48 11.02.2026

  • 94 на кого посяга бе

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Папуц":

    да ти дам малко материял извън филма който си гледал?????
    " Спас Турчев заграбва и спестяванията на войводата – 110 акции на стойност 44 000 златни лева и още ценни книжа за около 16 000 златни лева, придобити от продажбата на имението, с които войводата е подсигурил старините си. "
    От къде "войводата" има такова имане... че и АКЦИИ имал... знаеш ли колк оса били 44 000 златни лева? Що четниците са били боси и голи, па капитано по-богат от пашата.
    Аре малко преди да повтарята старите фейкове като (БЪЛГАРИН ИЗМИСЛИ КОПЮТЪРА - е роден и израсъл в САЩ и майка му била италянка) да понаучите това онова.

    Коментиран от #100, #102

    11:48 11.02.2026

  • 95 бай ДОНЧО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    В твоите очи...може би

    11:49 11.02.2026

  • 96 Лопата с чип

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    браво на дететооо - браво!
    хайде сега да отиваш на касата, да си вземеш паричките!
    тролетариата е яко активиран!

    11:52 11.02.2026

  • 97 Малее, колко си зомбиран!

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "нещо":

    Тези опорни точки за танкове в Берлин кой ти ги наби в главата?

    Знаеш ли кога ще има танкове в Берлин?

    Само след европейска ядрена война, към която ни тласка колективния запад и най-вече САЩ.

    Русия е заплаха само за европейските зомбита, а квази-държавата "Украина"/"Украйна" е неразделна част от Русия, такава, каквато беше до юдео-буржоазния февруарски преврат от 1917г. и по-късно - юдео-болшевишката работническо-селска революция от октомври 1917г.

    До 1917г. никога не е имало държава "Украина", но е имало руска държава Киевска и Новгородска Рус от 882г. до 1240 г., заедно с още една дузина руски държави, които са унищожени или подчинени от внука на Чингис-хан - Батай-хан - начело на Златната Орда (държава).

    Русия се обединява и води гражданска война с окупираната от юдео-ционистите (юдо-хазарът Зеленски) квази-държава "Украина".

    Така както България води своята Балканска война за национално обединение през 1912г.

    Впрочем, защо не обелвате и дума за обединението (практически анексията на ГДР) на Федерална република Германия?

    Коментиран от #99

    11:54 11.02.2026

  • 98 Орбанчо

    3 4 Отговор
    Кремълско Мекере.

    Всекидневно се занимаваш с Украйна.

    Не си гледаш обедняващата Унгария ,

    А се натягаш на Бункерния Фюрер

    Да му търкаш дъртата Ланга .

    И да изпълняваш заповедите

    Подадени от Кремля.

    Коментиран от #101, #108

    11:55 11.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Унгарците да не пасат трева, та да си избират соросидни евролиберсти.

    12:24 11.02.2026

  • 104 Историк

    1 4 Отговор

    До коментар #81 от "Умников":

    Трябва доста да четеш и да мислиш, а това е трудно занимание за вас чегунените прокремълски глави,които чакате Кремъл да ви пусне опорка по единствената мозъчна гънка,свързана с тях. Заминавайте си за Москва!

    12:27 11.02.2026

  • 105 Шопо

    4 0 Отговор
    Референдум за ЕС и НАТО

    12:28 11.02.2026

  • 106 Григор

    3 0 Отговор
    "ЕС е решен да свали правителството ми „с всички необходими средства“.
    Няма да успеят! Унгарците са мъдър народ!

    12:31 11.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    Абре кукуууу
    кви партизани, кви ятаци, кви хайдути ???!
    Има само хайдуци които гледат да прецакат другите, а кат не могат почват а се прецакат помежду си.......

    14:07 11.02.2026

  • 110 На урсула ЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Връщай":

    Говориш ???!

    14:10 11.02.2026

  • 111 Унгарците

    1 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    14:13 11.02.2026

  • 112 Аха верно

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Дебелогъзко":

    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент
    Кемал Харрис президент

    14:16 11.02.2026

