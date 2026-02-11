"С лукс в кръвта и огън в тигана, директно от Монако, Нина зарязва луксозния живот и оставя знаменитостите от хайлайфа зад гърба си, за да докаже, че има място в звездния отбор на Hell's Kitchen 8.
Женската половина от Пиленцата от Монако казва: Сбогом, Филип Плейн! Здравей, шеф Виктор Ангелов."
С това колоритно представяне от Нова телевизия обявиха, че Нина Димитрова е първият участник в звездния отбор в новия сезон на Hell's Kitchen, който обещава още повече огън и екшън тази година. Дали Нина ще успее да се впише в този контекст и може ли да готви под напрежение и зоркия поглед на шеф Ангелов, ще бъде интересно да видим.
Не е особено изненадващо, че реакциите на зрителите са доста крайни, като някои поздравиха екипа на предаването за гениалния маркетингов ход с толкова противоречив участник, докато други изразиха ясно възмущение. "Ясно е, че искате рейтинг, но спрете да правите подобни индивиди известни. Копаете дъното", "Защо бе, защо на такива дебили и тотално безполезни хора им вдигате рейтинга ???", "За рейтинг сте готови и магаре да вържете да готви..", гласят някои от по-резките коментари в мрежата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "честен ционист":Работи на рецепцията в хотел.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":си върти черпака в "твоето заведение " стига си досаждал на нормалните хора.
Излагащи се непрекъснато с неадекватно поведение
До коментар #3 от "Шеф Ангелов":освен престилката друго няма.
Една "звездна " готвачка от Монако , ще готви в кухнята на шефа ....да ви е,,,ва и у готвачите .
