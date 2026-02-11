Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пиленцето от Монако - Нина, е първият звезден участник в "Hell's Kitchen"

11 Февруари, 2026 12:01

От предаването обявиха, че тя ще замени Филип Плейн с шеф Виктор Ангелов

Пиленцето от Монако - Нина, е първият звезден участник в "Hell's Kitchen" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"С лукс в кръвта и огън в тигана, директно от Монако, Нина зарязва луксозния живот и оставя знаменитостите от хайлайфа зад гърба си, за да докаже, че има място в звездния отбор на Hell's Kitchen 8.

Женската половина от Пиленцата от Монако казва: Сбогом, Филип Плейн! Здравей, шеф Виктор Ангелов."

С това колоритно представяне от Нова телевизия обявиха, че Нина Димитрова е първият участник в звездния отбор в новия сезон на Hell's Kitchen, който обещава още повече огън и екшън тази година. Дали Нина ще успее да се впише в този контекст и може ли да готви под напрежение и зоркия поглед на шеф Ангелов, ще бъде интересно да видим.

Не е особено изненадващо, че реакциите на зрителите са доста крайни, като някои поздравиха екипа на предаването за гениалния маркетингов ход с толкова противоречив участник, докато други изразиха ясно възмущение. "Ясно е, че искате рейтинг, но спрете да правите подобни индивиди известни. Копаете дъното", "Защо бе, защо на такива дебили и тотално безполезни хора им вдигате рейтинга ???", "За рейтинг сте готови и магаре да вържете да готви..", гласят някои от по-резките коментари в мрежата.


  • 1 честен ционист

    18 1 Отговор
    Тази Нина вероятно е готвачка в Монако, а спътнилът й е шофьор/такси на някакви руски труженички.

    Коментиран от #2

    12:03 11.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Работи на рецепцията в хотел.

    Коментиран от #11

    12:07 11.02.2026

  • 3 Шеф Ангелов

    10 0 Отговор
    Нина, твоето участие в Hells Kitchen 8 завърши сега. Свали си престилката!

    Коментиран от #13

    12:14 11.02.2026

  • 4 газо

    4 0 Отговор
    отгазофустата

    12:25 11.02.2026

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    Когато тази я нарекат пиленце, аз си правя следната асоциация !!! Пиле - яйце, яйце - влечуго, влечуго - крокодил !!!

    12:31 11.02.2026

  • 6 ЯСНО

    8 0 Отговор
    И този сезон няма да го гледам ... аман от б00kлYци

    12:34 11.02.2026

  • 7 ами,

    11 0 Отговор
    БТВ и НОВА тв се надпреварват да пробутват всички с ментални проблеми у държават и извън нея в програмите си.Затова игнорирам и двете телевизии на сръбския олигарх Драган Шолак.

    12:35 11.02.2026

  • 8 това нещо

    10 0 Отговор
    прилича на травестит с шизофрения.Ако му дават остри предмети в предаването ще е интересно.

    12:37 11.02.2026

  • 9 Винету

    10 0 Отговор
    Носът и показва,че е от племето на команчите. Тъпа, проста, че и грозна....ужас ужасен

    12:48 11.02.2026

  • 10 Съжалявам!

    7 0 Отговор
    То няма какво да се коментира! За рейтинг и пари вкарват всякакви злини!

    12:54 11.02.2026

  • 11 Ти по-добре

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    си върти черпака в "твоето заведение " стига си досаждал на нормалните хора.

    12:55 11.02.2026

  • 12 Явно много са го закъсали

    6 0 Отговор
    Щом канят такива карикатури
    Излагащи се непрекъснато с неадекватно поведение

    12:57 11.02.2026

  • 13 Е че тя

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шеф Ангелов":

    освен престилката друго няма.

    12:58 11.02.2026

  • 14 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Кухнята на uродите

    13:15 11.02.2026

  • 15 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Верно е кухня на ада само сатанинскиизчадия влизат там 🤮

    13:16 11.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 жик так

    2 0 Отговор
    И тук удариха дъното .
    Една "звездна " готвачка от Монако , ще готви в кухнята на шефа ....да ви е,,,ва и у готвачите .

    13:52 11.02.2026

  • 18 Пенчо

    0 0 Отговор
    Свършиха ли гофретите у нас, че прибирате от вън!?

    14:23 11.02.2026