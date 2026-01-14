Още веднъж! Европейската комисия ще се изправи пред гласуване на вот на недоверие

Европейската комисия, ръководена от председателката Урсула фон дер Лайен, още веднъж ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Председателката на ЕП Роберта Мецола е информирала лидерите на парламентарните групи за предстоящия вот.
Дебатите и гласуването ще се състоят по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица.
Това е четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и екипа ѝ в рамките на около шест месеца.
Най-новият вот беше поискан от дясната група „Патриоти за Европа“, които критикуват Фон дер Лайен и екипа ѝ основно заради търговското споразумение с южноамериканските страни членки на Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.
Членове на „Патриоти за Европа“ са френската партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и партията на унгарския премиер Виктор Орбан.
За да бъде дебатиран и гласуван вот на недоверие в Европейския парламент, той трябва да бъде подкрепен от най-малко от една десета от 719-те евродепутати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6, #8
20:41 14.01.2026
2 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #29
20:43 14.01.2026
3 Последния Софиянец
20:44 14.01.2026
4 Дада
Коментиран от #19
20:44 14.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Вещиците трябва да бъдат горени, друго спасение няма.....
Коментиран от #14
20:47 14.01.2026
7 тая бабка
20:48 14.01.2026
8 Интересно
До коментар #1 от "Пич":Кога Европа е била здрава?
Коментиран от #12
20:49 14.01.2026
9 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #11
20:51 14.01.2026
10 ДрайвингПлежър
Урсулица трябва да бъде изгорена на клада - заедно с пуделите и!
20:51 14.01.2026
11 Дон Корлеоне
До коментар #9 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта
20:52 14.01.2026
12 Пич
До коментар #8 от "Интересно":Ако си приблизително на над 30 години, би трябвало да я помниш Европа по друг начин! Здрава!!! И първата икономика в света!!!
Коментиран от #16
20:53 14.01.2026
13 Защо
20:53 14.01.2026
14 Пич
До коментар #6 от "Европеец":Накара ме да се отдам на мечти......
20:54 14.01.2026
15 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
20:55 14.01.2026
16 Интересно
До коментар #12 от "Пич":Помня. Ама руските ресурси?
Коментиран от #21
20:55 14.01.2026
17 Вече Руската пропаганда е ясна на Всички
Така че и 100 вота да има няма да има резултат
Коментиран от #22
20:56 14.01.2026
18 Митрофанова
20:58 14.01.2026
19 Запознат
До коментар #4 от "Дада":Урсула е инверсен травестит.
21:01 14.01.2026
20 ЕСССР
21:01 14.01.2026
21 Пич
До коментар #16 от "Интересно":Руските ресурси бяха в симбиоза с Европа. Или - бяха си в изключителен взаимен интерес. И благодарение на тези евтино осигурени и безкрайни ресурси от Русия, Европа беше първа световна икономика !!! И сега, мисля няма нужда да ти отговарям, кой мечтаеше, и накрая успя да съсипе тази толкова изгодна и за Европа , и за Русия, симбиоза !!!
Коментиран от #25
21:03 14.01.2026
22 Ъъъъъъъ
До коментар #17 от "Вече Руската пропаганда е ясна на Всички":"Така че и 100 вота да има няма да има резултат"
Дано няма, че иначе си е таковало мамата....Ще дойде някой нормален....Сега тия са идеални - необразовани, некомпетентни, крадливи и арогантни. Само те ще бутнат това недоразумение ЕС!🤣
Коментиран от #28
21:05 14.01.2026
23 000
21:05 14.01.2026
24 719 ненужни чакала в ЕС,
21:07 14.01.2026
25 Интересно
До коментар #21 от "Пич":Това питам. Какви количества са били тези " безкрайни" ресурси преди 30,40 или 50 години.
Коментиран от #30
21:10 14.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ганев
21:15 14.01.2026
28 Защо
До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":Не пречи на основната насока. При фашистите няма такъв вот. Провери къде може и къде не може.
21:15 14.01.2026
29 За съжаление няма да мине
До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":За да има шанс вотът трябва да се гласува от гражданите на ЕС , а не от тези които са я назначили.
21:19 14.01.2026
30 Пич
До коментар #25 от "Интересно":Ами били са достатъчно за да поддържат водещата икономика на Европа! А ако това те интересува с точност, изискай си справки от съответните държави!
Коментиран от #32
21:20 14.01.2026
31 ТАЗИ ЦИНИЧНА ПЪРХУШКА ДА Я ИЗМЕТЕМ
Коментиран от #35
21:21 14.01.2026
32 Интересно
До коментар #30 от "Пич":Аз ги знам. Беше интересно ти какво ще покажеш.
Коментиран от #36
21:24 14.01.2026
33 Артилерист
Коментиран от #37
21:25 14.01.2026
34 Сзо
21:26 14.01.2026
35 Тоест
До коментар #31 от "ТАЗИ ЦИНИЧНА ПЪРХУШКА ДА Я ИЗМЕТЕМ":по-добре не пиши, че си анти пропаганда на Пропагандата😉
21:29 14.01.2026
36 Пич
До коментар #32 от "Интересно":Браво! Значи имате област на компетентност и познания.
Коментиран от #39
21:31 14.01.2026
37 Авиатор
До коментар #33 от "Артилерист":Необятен?
21:32 14.01.2026
38 604
21:32 14.01.2026
39 Интересно
До коментар #36 от "Пич":Това очаквам и от Вас.
Коментиран от #40, #41
21:33 14.01.2026
40 Ай стига де...!
До коментар #39 от "Интересно":Попрекалихте,с тези Ваши любезности...!
21:38 14.01.2026
41 Пич
До коментар #39 от "Интересно":Благодаря, че ме карате да изпитам интерес и да си повишавам компетенциите! Ако ми потрябва точна информация в тази област - това е на няколко клика разстояние!
21:52 14.01.2026
42 ЕСССР
Какво е за ЕСССР там някакво си островче с шепа ескимоси на него!
21:52 14.01.2026