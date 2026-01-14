Новини
Още веднъж! Европейската комисия ще се изправи пред гласуване на вот на недоверие

14 Януари, 2026 20:39 1 297 42

За да бъде дебатиран и гласуван вот на недоверие в Европейския парламент, той трябва да бъде подкрепен от най-малко от една десета от 719-те евродепутати

Още веднъж! Европейската комисия ще се изправи пред гласуване на вот на недоверие - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската комисия, ръководена от председателката Урсула фон дер Лайен, още веднъж ще се изправи пред вот на недоверие в Европейския парламент, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Председателката на ЕП Роберта Мецола е информирала лидерите на парламентарните групи за предстоящия вот.

Дебатите и гласуването ще се състоят по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица.

Това е четвъртият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен и екипа ѝ в рамките на около шест месеца.

Най-новият вот беше поискан от дясната група „Патриоти за Европа“, които критикуват Фон дер Лайен и екипа ѝ основно заради търговското споразумение с южноамериканските страни членки на Меркосур – Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Членове на „Патриоти за Европа“ са френската партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен и партията на унгарския премиер Виктор Орбан.

За да бъде дебатиран и гласуван вот на недоверие в Европейския парламент, той трябва да бъде подкрепен от най-малко от една десета от 719-те евродепутати.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    42 2 Отговор
    Да помислим за стратегическите потребности на Русия и САЩ спрямо Европа. САЩ безапелационно се нуждае от слаба и подчинена Европа. За да разберат и паветниците - Дони иска да управлява Европа, като римски император - провинциите! С пълна власт не само върху икономиката и гражданите, но и върху земята! От друга страна, Русия има интерес от здрава Европа. Защото една здрава Европа неминуемо ще се нуждае от ресурсите на Русия, и това е в интерес на Русия. Какви биха били военните стратегически потребности на Русия? Русия няма нужда от земята на Европа, а от друга страна, все по належащо ще бъде, да си опази земята в Сибир. При нарастващият глад за енергия и ресурси, все повече алчни очи ще се взират нататък! И от изток, и от запад! Затова истинската опасност в момента е САЩ! Дано и паветниците разбраха!!! Урсулианците са краварски вируси!!!

    Коментиран от #6, #8

    20:41 14.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    37 4 Отговор
    Айде да е изхвърлят тоя гнусен чи.футски ЛГТБ соросоиден ционистки долнопробен антиевропейски бо.к.лук зоофилски дето вечно се облича като мъж

    Коментиран от #29

    20:43 14.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    45 2 Отговор
    Луди жени в Брюксел поставиха ЕС в пълна изолация.

    20:44 14.01.2026

  • 4 Дада

    32 2 Отговор
    Някой може ли да ми каже това нещо от снимката жена ли е ? Лице на жена ,дрехи на мъж ,,що е то ?

    Коментиран от #19

    20:44 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    38 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вещиците трябва да бъдат горени, друго спасение няма.....

    Коментиран от #14

    20:47 14.01.2026

  • 7 тая бабка

    8 9 Отговор
    е ставала навремето май

    20:48 14.01.2026

  • 8 Интересно

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кога Европа е била здрава?

    Коментиран от #12

    20:49 14.01.2026

  • 9 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 18 Отговор
    Мисля да отида на фронта

    Коментиран от #11

    20:51 14.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    32 2 Отговор
    Меркосур е краят и на българското земеделие - последните няколко лоши години и без това го изправиха на ръба!

    Урсулица трябва да бъде изгорена на клада - заедно с пуделите и!

    20:51 14.01.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    4 20 Отговор

    До коментар #9 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта

    20:52 14.01.2026

  • 12 Пич

    26 2 Отговор

    До коментар #8 от "Интересно":

    Ако си приблизително на над 30 години, би трябвало да я помниш Европа по друг начин! Здрава!!! И първата икономика в света!!!

    Коментиран от #16

    20:53 14.01.2026

  • 13 Защо

    12 2 Отговор
    Това не е ли пропаганда? Фашизъм и вот на недоверие!

    20:53 14.01.2026

  • 14 Пич

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Накара ме да се отдам на мечти......

    20:54 14.01.2026

  • 15 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    3 14 Отговор
    Не мърдам от бункера

    20:55 14.01.2026

  • 16 Интересно

    12 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Помня. Ама руските ресурси?

    Коментиран от #21

    20:55 14.01.2026

  • 17 Вече Руската пропаганда е ясна на Всички

    4 25 Отговор
    Всичко Руско е Лъжа или Боклук
    Така че и 100 вота да има няма да има резултат

    Коментиран от #22

    20:56 14.01.2026

  • 18 Митрофанова

    3 13 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    20:58 14.01.2026

  • 19 Запознат

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дада":

    Урсула е инверсен травестит.

    21:01 14.01.2026

  • 20 ЕСССР

    14 2 Отговор
    Другарката Урсула добре се е окопала и с пари от "комисионни" се правят чудеса! Тя има мисия ЕСССР да бъде занулен!

    21:01 14.01.2026

  • 21 Пич

    15 2 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Руските ресурси бяха в симбиоза с Европа. Или - бяха си в изключителен взаимен интерес. И благодарение на тези евтино осигурени и безкрайни ресурси от Русия, Европа беше първа световна икономика !!! И сега, мисля няма нужда да ти отговарям, кой мечтаеше, и накрая успя да съсипе тази толкова изгодна и за Европа , и за Русия, симбиоза !!!

    Коментиран от #25

    21:03 14.01.2026

  • 22 Ъъъъъъъ

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вече Руската пропаганда е ясна на Всички":

    "Така че и 100 вота да има няма да има резултат"

    Дано няма, че иначе си е таковало мамата....Ще дойде някой нормален....Сега тия са идеални - необразовани, некомпетентни, крадливи и арогантни. Само те ще бутнат това недоразумение ЕС!🤣

    Коментиран от #28

    21:05 14.01.2026

  • 23 000

    3 2 Отговор
    Накъде води ес кралица урсула?

    21:05 14.01.2026

  • 24 719 ненужни чакала в ЕС,

    9 2 Отговор
    които живеят на гърба на всички европейци.

    21:07 14.01.2026

  • 25 Интересно

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Това питам. Какви количества са били тези " безкрайни" ресурси преди 30,40 или 50 години.

    Коментиран от #30

    21:10 14.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ганев

    2 2 Отговор
    ..БРАВО..ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ...И ДА НИ Я ДАДАТ НА НАС...ОЛЕЛЕЕ...ПАРЧЕ ПО ПАРЧЕ

    21:15 14.01.2026

  • 28 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъ":

    Не пречи на основната насока. При фашистите няма такъв вот. Провери къде може и къде не може.

    21:15 14.01.2026

  • 29 За съжаление няма да мине

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦":

    За да има шанс вотът трябва да се гласува от гражданите на ЕС , а не от тези които са я назначили.

    21:19 14.01.2026

  • 30 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Интересно":

    Ами били са достатъчно за да поддържат водещата икономика на Европа! А ако това те интересува с точност, изискай си справки от съответните държави!

    Коментиран от #32

    21:20 14.01.2026

  • 31 ТАЗИ ЦИНИЧНА ПЪРХУШКА ДА Я ИЗМЕТЕМ

    9 2 Отговор
    ОТСТРАНЕТО ГО ТОЯ ФАШИЗРОД , БАРАБАР С НЕГО И КОМПАНИЯТА МУ ! УБИЙЦИТЕ , ОКРАЛИ НАД 400 МИЛЯРДИ ЗА БЕЗМИСЛЕНАТА ИМ ФАШВОЙНАТА , В КОЯТО НАД 2 МИЛИОНА ЗАГИНАХА , ВЕДНАГА В ДРАНГУЛНИКА . ЩЕ СПАсим още 900 милярда , ако ги отстраним от власт сегА , А ВОНАТА ЩЕ СПРЕ.

    Коментиран от #35

    21:21 14.01.2026

  • 32 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    Аз ги знам. Беше интересно ти какво ще покажеш.

    Коментиран от #36

    21:24 14.01.2026

  • 33 Артилерист

    10 2 Отговор
    Колко жалко за горката Европа. Можеше да си живее в разкош в сътрудничество с Русия-евтини природни ресурси, необятен пазар, обмен на милиони туристи. Но вместо това се поддаде на натиска на шепа алчни и хищни русофоби, начело със семейния корупционер и дименционно невмняем Байдън и неуравновесения Джонсън, гушнал също някой друг милион. Сега Европа е в прогресираща криза, но въпреки това се милитаризира и се стяга за война...

    Коментиран от #37

    21:25 14.01.2026

  • 34 Сзо

    6 2 Отговор
    Айде да се маха тая Урсула.

    21:26 14.01.2026

  • 35 Тоест

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "ТАЗИ ЦИНИЧНА ПЪРХУШКА ДА Я ИЗМЕТЕМ":

    по-добре не пиши, че си анти пропаганда на Пропагандата😉

    21:29 14.01.2026

  • 36 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Интересно":

    Браво! Значи имате област на компетентност и познания.

    Коментиран от #39

    21:31 14.01.2026

  • 37 Авиатор

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Артилерист":

    Необятен?

    21:32 14.01.2026

  • 38 604

    3 1 Отговор
    720 хрантутникъ и колко ли администрация......то тва бизнес

    21:32 14.01.2026

  • 39 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Пич":

    Това очаквам и от Вас.

    Коментиран от #40, #41

    21:33 14.01.2026

  • 40 Ай стига де...!

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Интересно":

    Попрекалихте,с тези Ваши любезности...!

    21:38 14.01.2026

  • 41 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Интересно":

    Благодаря, че ме карате да изпитам интерес и да си повишавам компетенциите! Ако ми потрябва точна информация в тази област - това е на няколко клика разстояние!

    21:52 14.01.2026

  • 42 ЕСССР

    0 0 Отговор
    След като оцелее от вота първото нещо, което ще направи Другарката Урсула е смело да дари с дребно подаръче наречено Гренландия и една вувузелка господин Бай Дончо!
    Какво е за ЕСССР там някакво си островче с шепа ескимоси на него!

    21:52 14.01.2026

