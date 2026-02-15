Калас: Страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна

Държавите-членки на ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна. Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна това, докато отговаряше на въпроси на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Усещам, че страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна“, каза Калас.

По-рано Володимир Зеленски, в Мюнхен, на практика поиска страните от ЕС да определят конкретна дата за присъединяването на Киев.

Калас смята създаването на армия на ЕС за невъзможно и непрепоръчително, призовавайки за фокус върху НАТО. Тя заяви това на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Всяка страна от ЕС има своя собствена армия, а 23 от тях са и членки на НАТО. Силите на НАТО се състоят от тези армии; няма други сили на НАТО. Сега, ако говорим за „европейска армия“, питам дали това означава например, че Германия трябва да създаде друга отделна армия в допълнение към армията, която действа в рамките на НАТО. Това няма смисъл. Вече виждаме, че въвеждането на всеобща военна повинност в Германия е трудно“, каза тя.

„Ако една и съща армия е едновременно част от силите на ЕС и НАТО, тогава при криза веригата на командване ще бъде проблематична. Кой на кого дава заповеди, кой трябва да ръководи армията? Такъв хаос при военна криза ще стане изключително опасен“, каза тя.

Затова Калас призова „да не се губи време в обсъждане на европейска армия, а по-скоро да се обсъди укрепването на реалните военни способности на европейските страни“ и засилването на ролята на Европа в НАТО.