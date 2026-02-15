Новини
Калас: Страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна

15 Февруари, 2026 17:05

Невъзможно е създаването на европейска армия, смята върховният представител на ЕС

Калас: Страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавите-членки на ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна. Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна това, докато отговаряше на въпроси на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Усещам, че страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна“, каза Калас.

По-рано Володимир Зеленски, в Мюнхен, на практика поиска страните от ЕС да определят конкретна дата за присъединяването на Киев.

Калас смята създаването на армия на ЕС за невъзможно и непрепоръчително, призовавайки за фокус върху НАТО. Тя заяви това на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.

„Всяка страна от ЕС има своя собствена армия, а 23 от тях са и членки на НАТО. Силите на НАТО се състоят от тези армии; няма други сили на НАТО. Сега, ако говорим за „европейска армия“, питам дали това означава например, че Германия трябва да създаде друга отделна армия в допълнение към армията, която действа в рамките на НАТО. Това няма смисъл. Вече виждаме, че въвеждането на всеобща военна повинност в Германия е трудно“, каза тя.

„Ако една и съща армия е едновременно част от силите на ЕС и НАТО, тогава при криза веригата на командване ще бъде проблематична. Кой на кого дава заповеди, кой трябва да ръководи армията? Такъв хаос при военна криза ще стане изключително опасен“, каза тя.

Затова Калас призова „да не се губи време в обсъждане на европейска армия, а по-скоро да се обсъди укрепването на реалните военни способности на европейските страни“ и засилването на ролята на Европа в НАТО.


  • 1 Курд Околянов

    15 2 Отговор
    А изобщо какво друго можете, освен да лъжете Украйна ?

    Коментиран от #26, #28, #52

    17:07 15.02.2026

  • 2 Програмиста

    14 0 Отговор
    След 100 години хе хе хе

    17:07 15.02.2026

  • 3 От Кремъл официальнъй:

    9 1 Отговор
    😅😂🤣😅😂🤣😅😂🤣

    17:08 15.02.2026

  • 4 Кото речеш

    11 0 Отговор
    Йо-това е съгласна
    И тя като тебе пие , ама не отсега, отпреди
    Наздраве! За хитлеру

    17:08 15.02.2026

  • 5 факт

    10 0 Отговор
    Приемете я ама Кримь наш

    17:08 15.02.2026

  • 6 оня с коня

    13 0 Отговор
    зеления наркоман, ей сега ще изпълзи от бункера със дрехи на горски пазач и ще предизвика вълна смях като прочете статията

    17:08 15.02.2026

  • 7 Време е да говорим

    12 1 Отговор
    За разсъединяване, а укра иска присъединяване? Закъснели са, много. Съюзът умре.

    17:08 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    14 0 Отговор
    Кая Калас да не си завира главата в пясъка, защото Тръмп е прав като ги предупреждава , че вървят в грешната посока към унищожение на Европа. Заради подкрепата им към Украйна, която е изгубена кауза ще вкарат във война Русея и НАТО , което отново е предупреждение, че Европа ще бъде унищожена.

    Коментиран от #24

    17:09 15.02.2026

  • 10 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    10 2 Отговор
    Тия ма прее 6 аха

    17:09 15.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Няма да станат

    6 0 Отговор
    нещата за 2027г.

    17:10 15.02.2026

  • 13 БОЛШЕВИК

    14 1 Отговор
    Най-успешните и сигурно преисъединяване на Украйна, ще е към РФ!

    Коментиран от #31, #34, #48

    17:10 15.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор
    Боже що наказваш Европа с тия кухи патици Боже!

    Европа няма нужда от обща армия, още по-малко има нужда от НАТО!
    Европа има нужда от унифициране на военната техника!

    А Украйна беше най-корумпираната държава в Европа и преди войната и не знам защо всички забравят, че има няколко Резолюции на ЕП отбелязващи фашистката индоктринация. Що се правят на ощипани всички?!

    17:10 15.02.2026

  • 15 оня с коня

    8 0 Отговор
    след тая новина ей сега Соросоидното племе ще си смени пола от яд. ха ха ха

    17:11 15.02.2026

  • 16 Кая Калас от Далас

    14 0 Отговор
    Сори,Зелен...минавате към Руската федерация

    17:11 15.02.2026

  • 17 оня с коня

    9 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    17:11 15.02.2026

  • 18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    7 0 Отговор
    Естествено, ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията

    Коментиран от #21

    17:12 15.02.2026

  • 19 оня с коня

    6 1 Отговор
    само да питам сороидите и жълтопаветнитеЛУМПЕНИ днес къде са? по кошовете заБОКЛУК ли са?

    17:12 15.02.2026

  • 20 Бъдеще

    6 0 Отговор
    Помните ли Лиз Тръс... беше премиер на Великобритания цели две седмици. А оная дето се върти на 360 градуса, Аналена Бенброк? Е, тая Калас е по тъпа от тия двете заедно....

    17:13 15.02.2026

  • 21 само да кажа

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    лаещите заминаха за гренландия

    Коментиран от #25, #29, #32, #49

    17:13 15.02.2026

  • 22 Лицемерни 60клуци

    8 0 Отговор
    Най-боли, когато те прецакат своите.

    17:13 15.02.2026

  • 23 Не ни трябва армия

    0 0 Отговор
    Руснаците и американците ще ни пазят 😂😂😂
    И ще ни казват какво да мислим и говорим 😂
    Украйна ще я спасим с мир и любов.
    Не ни трябва европейска армия. Слаби и разпокъсани сме по-силни😂😂😂😂

    17:13 15.02.2026

  • 24 Курд Околянов

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Невъзможно е да има война между Русия и НАТО, и не само защото светът ще бъде унищожен от много слънца, а защото от западния джендър войник не става.

    Коментиран от #40

    17:13 15.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кая

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    Мой са. бем, мой и да не се. бем.

    Коментиран от #37

    17:14 15.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Калас

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    Важно е да има морков за магарето.

    17:15 15.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дончичо

    4 0 Отговор
    Е, премахнахте 27! Но въпросите остават!Пази боже от незадоволена жена

    17:15 15.02.2026

  • 31 Ако това покаже

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    резултата от Референдума, така ще е.
    Глас народен, глас божи.

    17:16 15.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мишел

    0 1 Отговор
    Знае се, че държавите с развито земеделие и животновъдство от ЕС ще са против влизането на огромната аграрна Украйна в съюза.

    Коментиран от #41

    17:16 15.02.2026

  • 34 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    17:16 15.02.2026

  • 35 Гей русофил

    3 5 Отговор
    Меня завут Кирил.Я дебил

    17:16 15.02.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 0 Отговор
    Много хитро и малко мръсно, браво 👏
    Четири Года Европа лъга в очите про3дите украинци, че имат безрезервна подкрепа, цитирам - колкото и докогато е нужно !!! Четири Года аз лъгах братушките че пабедата е близко, фронта рухва и като резултат Русия и Украйна остават с разбитото корито, сринати градове, разбита икономика, милиони жертви и бегълци.
    Гениално, нравится, лайк 👍

    Коментиран от #46

    17:17 15.02.2026

  • 37 дончичо

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кая":

    Ка да се Ее.ем когато никой не сака

    17:17 15.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ценител

    2 0 Отговор
    Кая страшна пи4 ka та дрънка!

    17:17 15.02.2026

  • 40 Розовото пони Путин 🦄

    3 7 Отговор

    До коментар #24 от "Курд Околянов":

    Аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #47

    17:17 15.02.2026

  • 41 Русофил

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Ти Мишел от съпротивата ли си

    17:17 15.02.2026

  • 42 Не така не съм съгласен с госпожа

    3 0 Отговор
    Калас.
    Украйна трябва да бъде веднага приета в Европейския съюз за да ѝ помогне да се разпадне колкото се може по-бързо и европейските граждани да яхнат вилите и мотиките и да ви закопаят както са го направили на времето в бастилията.
    И как така няма да създавате армия европейска след като обещахте да утрепате руските. Фон Лайен и господин рюте ...... Бушонираният петел и merc ясно заявиха че ще направят десант ще хванат Путин и ще го изправят пред трибунал А сега петльо реши че ще ходи на четири очи при императора да моли.
    И как така няма ракети. Давайте с лопатки както Ви шляпат руснаците по розовите дупета.
    Какви смешници управляват Европа божеопази

    17:18 15.02.2026

  • 43 А бе да еееа, тойта маааа деееа

    2 0 Отговор
    Стига си ми трила коментарите,вещице дръта

    17:18 15.02.2026

  • 44 Хахаха, урките

    4 1 Отговор
    ручат жабетата яко и умиргат обаче нанайси ЕС.

    17:18 15.02.2026

  • 45 гост

    2 1 Отговор
    " За срам на Европа, на всичките нас, когато докопа в ръцете си власт,
    по - силен от спина, по- жилав от рака сега за сега си остава простака!"
    Радой Ралин

    17:20 15.02.2026

  • 46 Ти си една въшка

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":

    Иди лягай до Ленин.

    Коментиран от #51

    17:20 15.02.2026

  • 47 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    4 3 Отговор

    До коментар #40 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Дай адрес,идваме

    17:21 15.02.2026

  • 48 Ха ХаХа

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":

    Ами ходи в Украйна да правиш референдуми.То от дивана не става.Няма да остане много от теб.

    17:21 15.02.2026

  • 49 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "само да кажа":

    Там ще е п@ртито..ъъъ, к0нференциията

    17:21 15.02.2026

  • 50 си дзън

    2 8 Отговор
    В момента има яко думкане в Масква.

    17:22 15.02.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор

    До коментар #46 от "Ти си една въшка":

    "...Иди лягай до Ленин..."

    Ленин създаде Империя, аз я разтурих, ограбих, унищожих !!! Мястото ми е до Хитлер, Горбачов и Елцин.

    17:23 15.02.2026

  • 52 Коуега

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Курд Околянов":

    Успешно крадат пари

    17:24 15.02.2026

  • 53 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    СПОКО ДУШО, И ЗА ТЕБ ЩЕ ИМА НАРОДЕН СЪД!

    17:29 15.02.2026

  • 54 ЕСССР

    4 0 Отговор
    Никой не е длъжен да издържа най-крадливите украинци !!! Искаха Майдан получиха бой !!!

    17:29 15.02.2026

