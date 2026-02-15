Калас: Страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна

Държавите-членки на ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна. Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призна това, докато отговаряше на въпроси на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.
„Усещам, че страните от ЕС не са готови да определят дата за присъединяване на Украйна“, каза Калас.
По-рано Володимир Зеленски, в Мюнхен, на практика поиска страните от ЕС да определят конкретна дата за присъединяването на Киев.
Калас смята създаването на армия на ЕС за невъзможно и непрепоръчително, призовавайки за фокус върху НАТО. Тя заяви това на дискусия на конференцията по сигурност в Мюнхен.
„Всяка страна от ЕС има своя собствена армия, а 23 от тях са и членки на НАТО. Силите на НАТО се състоят от тези армии; няма други сили на НАТО. Сега, ако говорим за „европейска армия“, питам дали това означава например, че Германия трябва да създаде друга отделна армия в допълнение към армията, която действа в рамките на НАТО. Това няма смисъл. Вече виждаме, че въвеждането на всеобща военна повинност в Германия е трудно“, каза тя.
„Ако една и съща армия е едновременно част от силите на ЕС и НАТО, тогава при криза веригата на командване ще бъде проблематична. Кой на кого дава заповеди, кой трябва да ръководи армията? Такъв хаос при военна криза ще стане изключително опасен“, каза тя.
Затова Калас призова „да не се губи време в обсъждане на европейска армия, а по-скоро да се обсъди укрепването на реалните военни способности на европейските страни“ и засилването на ролята на Европа в НАТО.
1 Курд Околянов
17:07 15.02.2026
2 Програмиста
17:07 15.02.2026
3 От Кремъл официальнъй:
17:08 15.02.2026
4 Кото речеш
И тя като тебе пие , ама не отсега, отпреди
Наздраве! За хитлеру
17:08 15.02.2026
5 факт
17:08 15.02.2026
6 оня с коня
17:08 15.02.2026
7 Време е да говорим
17:08 15.02.2026
9 Дориана
17:09 15.02.2026
10 Володимир Зеленски офiцiальнъй
17:09 15.02.2026
12 Няма да станат
17:10 15.02.2026
13 БОЛШЕВИК
17:10 15.02.2026
14 ДрайвингПлежър
Европа няма нужда от обща армия, още по-малко има нужда от НАТО!
Европа има нужда от унифициране на военната техника!
А Украйна беше най-корумпираната държава в Европа и преди войната и не знам защо всички забравят, че има няколко Резолюции на ЕП отбелязващи фашистката индоктринация. Що се правят на ощипани всички?!
17:10 15.02.2026
15 оня с коня
17:11 15.02.2026
16 Кая Калас от Далас
17:11 15.02.2026
17 оня с коня
17:11 15.02.2026
18 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:12 15.02.2026
19 оня с коня
17:12 15.02.2026
20 Бъдеще
17:13 15.02.2026
21 само да кажа
До коментар #18 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":лаещите заминаха за гренландия
17:13 15.02.2026
22 Лицемерни 60клуци
17:13 15.02.2026
23 Не ни трябва армия
И ще ни казват какво да мислим и говорим 😂
Украйна ще я спасим с мир и любов.
Не ни трябва европейска армия. Слаби и разпокъсани сме по-силни😂😂😂😂
17:13 15.02.2026
24 Курд Околянов
До коментар #9 от "Дориана":Невъзможно е да има война между Русия и НАТО, и не само защото светът ще бъде унищожен от много слънца, а защото от западния джендър войник не става.
17:13 15.02.2026
26 Кая
До коментар #1 от "Курд Околянов":Мой са. бем, мой и да не се. бем.
17:14 15.02.2026
28 Калас
До коментар #1 от "Курд Околянов":Важно е да има морков за магарето.
17:15 15.02.2026
30 дончичо
17:15 15.02.2026
31 Ако това покаже
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":резултата от Референдума, така ще е.
Глас народен, глас божи.
17:16 15.02.2026
33 Мишел
17:16 15.02.2026
34 Шопо
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":Украйна не е държава а територия, руска територия
17:16 15.02.2026
35 Гей русофил
17:16 15.02.2026
36 Владимир Путин, президент
Четири Года Европа лъга в очите про3дите украинци, че имат безрезервна подкрепа, цитирам - колкото и докогато е нужно !!! Четири Года аз лъгах братушките че пабедата е близко, фронта рухва и като резултат Русия и Украйна остават с разбитото корито, сринати градове, разбита икономика, милиони жертви и бегълци.
Гениално, нравится, лайк 👍
17:17 15.02.2026
37 дончичо
До коментар #26 от "Кая":Ка да се Ее.ем когато никой не сака
17:17 15.02.2026
39 Ценител
17:17 15.02.2026
40 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #24 от "Курд Околянов":Аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
17:17 15.02.2026
41 Русофил
До коментар #33 от "Мишел":Ти Мишел от съпротивата ли си
17:17 15.02.2026
42 Не така не съм съгласен с госпожа
Украйна трябва да бъде веднага приета в Европейския съюз за да ѝ помогне да се разпадне колкото се може по-бързо и европейските граждани да яхнат вилите и мотиките и да ви закопаят както са го направили на времето в бастилията.
И как така няма да създавате армия европейска след като обещахте да утрепате руските. Фон Лайен и господин рюте ...... Бушонираният петел и merc ясно заявиха че ще направят десант ще хванат Путин и ще го изправят пред трибунал А сега петльо реши че ще ходи на четири очи при императора да моли.
И как така няма ракети. Давайте с лопатки както Ви шляпат руснаците по розовите дупета.
Какви смешници управляват Европа божеопази
17:18 15.02.2026
43 А бе да еееа, тойта маааа деееа
17:18 15.02.2026
44 Хахаха, урките
17:18 15.02.2026
45 гост
по - силен от спина, по- жилав от рака сега за сега си остава простака!"
Радой Ралин
17:20 15.02.2026
46 Ти си една въшка
До коментар #36 от "Владимир Путин, президент":Иди лягай до Ленин.
17:20 15.02.2026
47 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #40 от "Розовото пони Путин 🦄":Дай адрес,идваме
17:21 15.02.2026
48 Ха ХаХа
До коментар #13 от "БОЛШЕВИК":Ами ходи в Украйна да правиш референдуми.То от дивана не става.Няма да остане много от теб.
17:21 15.02.2026
49 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
До коментар #21 от "само да кажа":Там ще е п@ртито..ъъъ, к0нференциията
17:21 15.02.2026
50 си дзън
17:22 15.02.2026
51 Владимир Путин, президент
До коментар #46 от "Ти си една въшка":"...Иди лягай до Ленин..."
Ленин създаде Империя, аз я разтурих, ограбих, унищожих !!! Мястото ми е до Хитлер, Горбачов и Елцин.
17:23 15.02.2026
52 Коуега
До коментар #1 от "Курд Околянов":Успешно крадат пари
17:24 15.02.2026
53 Боруна Лом
17:29 15.02.2026
54 ЕСССР
17:29 15.02.2026