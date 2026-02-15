Новини
Свят »
Германия »
Провал на преговорите в Мюнхен за финансирането на Украйна
  Тема: Украйна

Провал на преговорите в Мюнхен за финансирането на Украйна

15 Февруари, 2026 11:33 1 826 68

  • украйна-
  • spiegel-
  • преговори-
  • европа-
  • финансиране

Европейците не успяха да намерят решение на проблемите с финансирането

Провал на преговорите в Мюнхен за финансирането на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разговорите между лидерите на ЕС и Володимир Зеленски за финансирането на Украйна, проведени вчера в Германия, се провалиха, пише германското издание Spiegel.

Европейците не успяха да намерят решение на проблемите с финансирането. На среща между поддръжниците на Украйна и президента Зеленски в кулоарите на конференцията в Мюнхен, предложението на Берлин да се използват над 90 млрд. EUR от замразени руски активи за по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ се провали“, се казва в статията.

Още новини от Украйна

Според германското списание, това се е случило в изключително уязвим момент за украинските въоръжени сили, когато боеприпасите са на изчерпване.

„Това е едно от най-лошите неща, които един лидер на държава може да чуе по време на конфликт: когато командирът на ВВС каже, че противовъздушните оръдия са празни“, цитира статията думите на Зеленски на конференцията.

Проблемите на фронта са принудили Зеленски да промени реториката си към европейските си партньори, които той критикува на форума в Давос. Нова вълна от гняв се стовари върху администрацията на Джо Байдън, която вече не взема никакви решения относно помощта за Киев.

През последните няколко години Украйна натрупва рекорден бюджетен дефицит, надявайки се да го покрие със западна помощ, която постепенно се намалява. Тазгодишният бюджет беше приет с недостиг от 1,9 трилиона гривни (45 млрд. USD).

Както заяви депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков, още през февруари може да няма достатъчно пари, включително за заплати на украинските войници и оръжия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    44 1 Отговор
    ТО И ЕСЕС Е ПЪЛЕН ПРОВАЛ.

    Коментиран от #11, #52

    11:38 15.02.2026

  • 2 веднага русофоборчагите

    41 3 Отговор
    да кихнат по заплата на братята от бункера
    и доброволци на фронта да зъбят на Мечока

    11:39 15.02.2026

  • 3 анонимен

    37 1 Отговор
    Напишете подробности кои са били против

    11:39 15.02.2026

  • 4 Уникално

    7 36 Отговор
    Хахаха,ще намерят, то е ясно!
    Нека и Захариева да има работа, па и късочелите копейки да поподскачат

    Коментиран от #49

    11:40 15.02.2026

  • 5 Колко ли

    41 1 Отговор
    ще иска за златния кенеф ?

    11:40 15.02.2026

  • 6 БПФ

    44 1 Отговор
    Авторката - ти май си на когнитивното ниво на чучyлото байдън?
    Той не знаеше, че е президент през първата половина от мандатът си, ти не знаеш, че той от година и нещо е в хоспис за старци с тежка мозъчна дегрaдация, а в Белият дом е Доналдът?

    Иначе новината е добра - нито евро от джобът на европейските данъкоплатци не трябва да отива повече за мрсният и крадлив наркоманец, който се зъби на благодетелите си и опитва да им дава заповеди.

    11:41 15.02.2026

  • 7 Дориана

    38 2 Отговор
    Давайки пари и оръжия на Украйна Европейските лидери унищожават икономически Европа и в същото време продължават да подклаждат войната рискувайки да провокират Световна война между НАТО и Русия , която ще доведе до унищожението на Европа.

    11:41 15.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    32 1 Отговор
    Макрон иска да му изплатим дълговете до юни иначе напуска ЕС.

    11:41 15.02.2026

  • 9 Факт

    24 2 Отговор
    Не можем да са ориентираме в новините. Казват нещо, после обратното!

    11:42 15.02.2026

  • 10 име

    33 2 Отговор
    Сopоcнята да хваща работа и почва да финансира бандерите, че имат нужда от още златни тоалетни!

    11:42 15.02.2026

  • 11 Уникално

    4 27 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ако е пълно с такива като теб ще е провал не ами потоп,както в раша. Слава богу ес не е съставен с твои подобия

    11:42 15.02.2026

  • 12 Такъв провал!

    25 1 Отговор
    Такова безразличие!
    от 4 държави не присъствали, 3 закъснели, а другите гледали безизразно. Така пише в други наши български сайтове- по свободни от този.

    11:42 15.02.2026

  • 13 гост

    19 3 Отговор
    Великите европолитици му казаха в пряк текст: Искаме пари или д..........! Пари нема- действай, а може и госпоДжата!

    11:42 15.02.2026

  • 14 Киро Острото

    15 5 Отговор
    Всеки българин да дари по две заплати и пенсии за Украйна.

    11:42 15.02.2026

  • 15 бай дончо

    8 6 Отговор
    май забравихте.че имам уговорка с колегата путин!

    11:42 15.02.2026

  • 16 тапейка

    15 1 Отговор
    Нас Галя даже осигуровки не ни внася!

    11:42 15.02.2026

  • 17 Гончар Романенко

    12 2 Отговор
    ".... Нова вълна от гняв се стовари върху администрацията на Джо Байдън, която вече не взема никакви решения относно помощта за Киев..."
    Няма и как да взема! :))

    Коментиран от #64

    11:43 15.02.2026

  • 18 Фейк на часа

    32 2 Отговор
    Вие наред ли сте?
    Някой от патологичните русофоби има ли представа какво значи да се отпуснат 800 милиарда евро за "възстановяване" и още 700 милиарда евро за армията на Украйна?
    Ако това стане, аз ви гарантирам, че до 10 години в ЕС ще има хиперинфлация както у нас през 1997г, а живота дори в държави като Индия ще бъде по-привлекателен от Германия и Франция.
    Не може ЕС да се управлява от неграмотни хора.

    Коментиран от #54, #61, #68

    11:43 15.02.2026

  • 19 Ауу,

    22 2 Отговор
    зеленият шмъркач си е капарирал поредното имение и сега кво правим ?!

    11:43 15.02.2026

  • 20 Позор

    11 15 Отговор
    толкова богати държави, а се излагат като кифладжии.

    Коментиран от #24

    11:43 15.02.2026

  • 21 ес мишоците изхарчиха парите

    21 2 Отговор
    явно няма и кой да им дава заеми за бедния хвуйчо дето все проси
    баш като отчаяни комарджии залагат за големия джакпот паднал Мечок насън

    11:44 15.02.2026

  • 22 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Само не разбрах какво е виновен Джо Байдън?

    Коментиран от #29, #30

    11:44 15.02.2026

  • 23 стоян георгиев

    3 16 Отговор
    Поредните руски глупости тук!

    Коментиран от #41, #53

    11:45 15.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор

    До коментар #20 от "Позор":

    Кои са богати , онези с най-големите дългове ли 🤔
    Те са ДЛЪЖНИЦИ, не богаташи❗

    Коментиран от #35, #36, #47

    11:45 15.02.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    КО СТАНА ВЕЕЕЕ!!!! КЛУБА НА БОГАТИТЕ МАЙ НЕМА КИНТИ А?!

    Коментиран от #32

    11:46 15.02.2026

  • 26 Ганчо Лизанков

    17 2 Отговор
    Ами да помагаме на закъсалите колеги от клуба на богатите! Колко милиарда евро нов дълг трябва да теглим тая седмица?

    11:46 15.02.2026

  • 27 ПП-ДБ за Украйна

    10 5 Отговор
    Всички, които сме гласували за ПП и ДБ - трябва да предприемем действия в полза на Украйна🇺🇦. Трябва да дарим нашите спестявания, за да запазим демокрацията в Украйна🇺🇦. Какво са 15000÷20000€.? Дори всички, гласували за ПП-ДБ, трябва да продадем имотите си и да дарим парите в полза на Украйна🇺🇦. И всички, гласували за ПП-ДБ, трябва да демонстрират реална солидарност с Украйна🇺🇦 чрез доброволно записване за фронта. Всичко друго е просто приказки на жалки и безхарактерни хора, нямащи пари и смелост. Всички от ПП-ДБ - дарения за Украйна🇺🇦 от поне 5-цифрени суми и поне един член на семейството - доброволец на фронта. За украинската🇺🇦 и американската🇺🇲 демокрация! Другото са просто ОПРАВДАНИЯ на бедни и страхливи хорица.

    Както Васил Левски е казал: "ДЕЛА трябват, а не думи!"

    Коментиран от #34, #60, #63

    11:46 15.02.2026

  • 28 Зеления път

    18 1 Отговор
    Зеленото е ненаситен за чужди милиарди.. За какво са му, като няма да може "да си ги харчи на воля", нито той, нито семейството му.

    11:46 15.02.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    С това , че с ВикитУ носеха кифлички на площада,
    а и с всичко което САШтисаните🤠 правеха в У...йна от 1997-ма ....❗

    Коментиран от #59

    11:47 15.02.2026

  • 30 виновен е Джо Байдън

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    че даде надежда за паднал Мечок на разни хейтъри кат
    изпаднали последни софииянци

    11:48 15.02.2026

  • 31 000

    13 2 Отговор
    Дните на либералната брюкселска шайка са преброени.

    11:50 15.02.2026

  • 32 Ами

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Намери си работа.Само да обикаляш по кофите не става.

    11:51 15.02.2026

  • 33 Гай Турий

    12 3 Отговор
    ГМО страната укра трябва да бъде ликвидирана, вредна и опасна за световния мир.
    Войната започната от РФ като СВО е грешка. Трябваше да започне като война срещу агресивния колективнен запад и НАТО на територията на ГМО страната наречена укра! Тая територия никога не е била укра, а измислена, напомпена с руски земи от болшевиките по формулирана австро-унгарската рецепта от нищо до сегашните измислени граници. А е била по начало от хилядолетия древна българска, накрая древно руска. Руснаците се етнически рожби на българите.
    Всички войни за тези златни земи и територии, като се започне от агресията на Надановия запад през Киев с развала на Велика България и Хазар-Българската империя 9-11 век, после с агресията на Чингисхан 13 в. - маша на Наданите, Тамерлан 14 в., после подкупения и погерманчен от Наданите (днешните ционисти) руски царски двор на Ивановците, Елизаветите и т.н., са опити за поставяне в политическа зависимост и после за завладявене на тези земи и ресурси, успоредно с ликвидацията на българското историческо минало. Наполеончо преди 200 години си счупи зъбите в Москва, Антантата преди 100 години си счупи зъбите в земите на укра и Сибир, Хитлер преди 70 години изяде боя за същите земи и ресурси, а днес империалистическият запад от 90-те години насам всячески се стреми да ликвидира руската власт над бившия СССР и над бившите земи на Велика България и Хон-българската империя за да заграби тези огромни територии пълни с цялата Менделева таблица. Аг

    Коментиран от #39, #44

    11:51 15.02.2026

  • 34 оня с питон.я

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "ПП-ДБ за Украйна":

    Да конфискуват имотите и парите на комунетата от гербппдбдпсбспитн и обкръжението им и да пращат парите. Ще стигнат за 2 милионна армия за 5 години.

    11:52 15.02.2026

  • 35 2244

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Имат много пари но са тромави бюрократи

    Коментиран от #43

    11:52 15.02.2026

  • 36 Икономист

    6 11 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой дава заеми на държави от третият свят като пРосия?

    11:52 15.02.2026

  • 37 жалки хорица са тия от ессср

    12 4 Отговор
    не ги разбирам тия как спират войната с наливане на оръжие??? когато искаш да загасиш огън наливаш вода а не бензин…

    Коментиран от #42, #45, #50

    11:53 15.02.2026

  • 38 Русофил

    6 8 Отговор
    Другари почваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    Коментиран от #55

    11:54 15.02.2026

  • 39 Копей стани и действай!

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "Гай Турий":

    Само с "трябва" от дивана не става.

    Коментиран от #46

    11:54 15.02.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Не се притесняваме, тя и СВО-то е пълен провал !!!
    В Белгород от седмици няма ток и парно, изграждаме палаткови лагери за децата с топли самовари вътре, а Белгородска и Курска области имат вече статут на буферни зони, които да затруднят обстрела на дачите ми във Валдай и Масква. За Четири Года забравих ква беше идеята и целта на тази Специална Воена Операция, но щом има ватенки готови да мрат, здраве да е. Спасибо.

    11:54 15.02.2026

  • 41 ами

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    ха ха ха - ами да европата вече приготви да напечата милиарди за да издържа украина за поне 10 години

    11:55 15.02.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "жалки хорица са тия от ессср":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    11:55 15.02.2026

  • 43 Тромава работа

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "2244":

    Трябва време да изтеглим следващия кредит.

    11:55 15.02.2026

  • 44 Гай Турий

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Гай Турий":

    Агресия за ресурси, петрол, газ, редки метали и т.н...
    Див пиратски империализъм. Тръмпизъм и Байданизъм. То не е само това, ами Ирак, Либия, Сииря, Венецуела, Иран, Гренландия... и т.н. и т.н. Слугинаж на ционисткия сатанинстки дълбока тинест организъм.

    11:55 15.02.2026

  • 45 Ташаков

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "жалки хорица са тия от ессср":

    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    11:56 15.02.2026

  • 46 Хехе

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "Копей стани и действай!":

    Отивай на фронта бе, вземи и берданката, да не забравиш торба сухари и кибрит да си палиш огънче, докато си жив де - ден-два.

    11:57 15.02.2026

  • 47 Омазана ватенка

    5 10 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Минимална заплата в Русия 250€
    Минимална заплата в Германия 2 500€

    Един милион руснаци при Кобзон.
    За германци не съм чул.

    11:57 15.02.2026

  • 48 Никой не иска да дава вече пари на

    9 3 Отговор
    Зеления киевски наркоман със златните тоалетни.Пътник е и затова е в истерия.

    11:57 15.02.2026

  • 49 Колкото и Тръмп му

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Уникално":

    дава вече.😂

    11:58 15.02.2026

  • 50 1945

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "жалки хорица са тия от ессср":

    друг вариант няма

    11:59 15.02.2026

  • 51 Иван Грозни

    3 3 Отговор
    И други освен Унгария ще влязат в правилния път.А що се отнася до дифицита ситуацията е както в РБ голямо крадене на всякакви средства от самите управляващи.Формите за кражбата са различни.Първо, огромни не заслужени заплати в отделни сектори за сметка на други. Второ, поръчки/само за наши хора/.Трето, парламент инкубатор за милионери. И много други начини и форми.

    12:00 15.02.2026

  • 52 Да помолят Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    предварително да внесе 50% от репарациите дето щяла да ги плати някой път-)))

    12:00 15.02.2026

  • 53 Щом те

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    успокоява.

    12:00 15.02.2026

  • 54 Уникално

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    Пак ще повторя! Да сме благодарни, че ЕС не е съставен от такива,като теб. Плюс това,колкото и да ви се иска да не е така, но България най- малкото тереториално е в Европа в омразната ви Европа, най- доброто място за живеене в света. Тъй че или изчезвате на изток или оставате и се цивилизовате, белким мирясат комплексите ви

    Коментиран от #62

    12:02 15.02.2026

  • 55 Глупости, това е руска пропаганда,

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Русофил":

    Украйна много отдавна спечели войната.

    12:02 15.02.2026

  • 56 Мдаа...!

    1 0 Отговор
    Много Разумно изказване на Разумков...!
    ,,Както заяви депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков..."

    12:02 15.02.2026

  • 57 МГАНЧЕВ

    1 0 Отговор
    До Милена Богданова
    Вие четете ли си какво сте написали?
    Каква администрация на Баден, какъв гняв !??

    12:04 15.02.2026

  • 58 Симпатизант

    0 1 Отговор
    Екстра !

    12:05 15.02.2026

  • 59 Пръчат

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бай дебъpцин, отдавна те наблюдавам! Силно съм впечатлен, че всеки ден изяждаш по няколко чeрпака гoмнa! Ако е много хубаво, кажи и аз да опитам!

    12:05 15.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    ха ха ха - може и се управлява - кая и гинеколожката какви са

    12:06 15.02.2026

  • 62 БРАВО!

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Уникално":

    Ти изрече...-
    ...УНИКАЛНО КЛИШЕ...!

    Коментиран от #65

    12:07 15.02.2026

  • 63 Zахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ПП-ДБ за Украйна":

    Люблю тебя дарагой! Иди сюда, Путин ждьот тебя чтоб поселает тебя на фронт

    12:07 15.02.2026

  • 64 Мисирка му работа

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гончар Романенко":

    То като копи-пейства не чете. И ние не ги четем до края. Добре че сте си направили този труд-)

    12:09 15.02.2026

  • 65 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "БРАВО!":

    Мдааа цивилизацията клишира, учи на правила, на труд, на мир, братство, СВОБОДА! Все ,,клишета"

    12:09 15.02.2026

  • 66 Бай Хой

    1 2 Отговор
    Един хубав ден за европеедалската демокрация....

    Коментиран от #67

    12:18 15.02.2026

  • 67 Уникално

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Хой":

    Значи признаваш сексуалната си ориентация,щом си европеец и живееш в Европа

    12:21 15.02.2026

  • 68 А, бе Джими

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фейк на часа":

    Гледай сега последното си го
    о бър Как!
    Да се чете:
    Не може (е.с )да се управлява от неграмотни човекоподобни алчно нагли Нео фа.шяги!
    Щото тва Не са хора.

    12:23 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания