Мадуро може да е бил предаден от подкупени хора от обкръжението му (ВИДЕО)

Швейцарският политолог и доцент в университета в Киото Паскал Лотаз не изключва възможността венецуелският президент Николас Мадуро, който според съобщенията е бил отведен в САЩ със съпругата си, да е бил предаден от хора от близкото му обкръжение, подкупени от американските разузнавателни агенции.
„Фактът, че са стигнали до него, ако Николас Мадуро наистина е бил заловен, почти сигурно означава, че е бил предаден отвътре“, каза той в своя YouTube канал.
Експертът предполага, че Вашингтон очевидно е успял да „подкупи хора от близкото обкръжение на Мадуро“ в координирани усилия да го примами от резиденцията му. „Не мога да си представя американските специални части да дебаркират и да извадят Мадуро от президентския дворец под интензивен огън“, добави Лотаз.
1 Боруна Лом
Коментиран от #3
23:12 03.01.2026
2 Данко Урсузина
Станаха повече от неверните жени!
Коментиран от #5
23:13 03.01.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Заглавието е вярно и твоя коментар също.... Свой предадоха Мадуро....
23:15 03.01.2026
4 Тоя политолог
23:15 03.01.2026
6 И ТО В МОМЕНТ
23:16 03.01.2026
7 МАДУРАНКО
Големите Плакати
Със Лика
На МАДУРАНКО
Целия Венецуелски Народ
Се радваше .
Как така бързо се Изпари
Народната Любов
Към Поредната Кремълска Дружка ?
23:16 03.01.2026
8 мдам
23:17 03.01.2026
9 РОСГВАРДИЯ
Със Делта Форс.
Хахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #18
23:17 03.01.2026
10 Истината е че Руското ПВО
Коментиран от #37
23:17 03.01.2026
11 Сила
23:17 03.01.2026
12 Сатана Z
23:18 03.01.2026
13 Карамбол
23:18 03.01.2026
15 Аз пък си представям
23:19 03.01.2026
16 Сатана Z
Кметът на Ню Йорк Мамдани за превземането на властта от Мадуро:
Едностранната атака срещу суверенна държава е акт на война и нарушение на федералното и международното право.
Този крещящ опит за смяна на режима засяга не само тези в чужбина, но и пряко засяга жителите на Ню Йорк, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат града свой дом.
23:20 03.01.2026
17 Zахарова
Коментиран от #31
23:20 03.01.2026
18 Сила
До коментар #9 от "РОСГВАРДИЯ":Ти виждал ли си каква" картинка " е " шефа " на Росгвардията ...само го виж какво представлява , бил е бияч в някакво ОПГ през 90 те ....алкохолик пропаднал !!!
23:21 03.01.2026
19 Майна
Няма как да го схванете
Емоциите изместят разумДажне говорим , че дори нямате задълбочени познания
23:22 03.01.2026
20 ДрайвингПлежър
Ще видите, че в Европа има и друго мнение и то на високо ниво и не е само Брюкселскат полит-коректна линия!
23:22 03.01.2026
22 стоян георгиев
23:25 03.01.2026
23 Ранбо
23:25 03.01.2026
24 ВВП
23:27 03.01.2026
25 Майна
Да не би да подкрепяте лондонсити
Демократите реват, че е ужасно, хо..хо
23:27 03.01.2026
26 Спецназ
Тая кОчка ще го н.бие на Трампи!
Зад нея е целия Свят! Ришко още не знае какво си причини да
прави Холивуд спасяването на редник Райън явно е бил фен,
ама нЕма му се верва какво го чека!
Това че венецуелката ще го разкара като див петел даже не е
най- страшното унижение като тъпак!
Взимам пуканки- Сакам и Гледам ШОУ!
Коментиран от #41
23:28 03.01.2026
27 ВВП
23:29 03.01.2026
28 Още новини от Пентагона
Силите включваха F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, бомбардировачи B-1, други самолети за поддръжка и множество безпилотни летателни апарати.
С приближаването на силите към Каракас, обединеният въздушен компонент започна да демонтира и неутрализира венецуелските системи за противовъздушна отбрана, използвайки оръжия, за да осигури безопасното преминаване на хеликоптери до целевата зона. Целта на въздушния компонент беше и остава да защитава хеликоптерите и сухопътните сили: да ги достави до целта и да ги върне у дома.
Докато силите прекосяваха последното възвишение, където бяха скрити от препятствия, преценихме, че елементът на изненада е бил напълно запазен. Докато хеликоптерните сили се приближаваха до обекта на ниска височина, пристигнахме в комплекса на Мадуро в 1:01 ч. източно стандартно време или 2:01 ч. местно време в Каракас.
Силата за превземане се спусна в комплекса и действаше бързо, прецизно и дисциплинирано, изолирайки района, за да гарантира безопасността на сухопътните сили и задържането на обвиняемите. При пристигането си хеликоптерите бяха обстрелвани и отговориха с огромна сила в самозащита. Един самолет беше ударен, но остана годен за полет.
Коментиран от #39
23:29 03.01.2026
29 Матев
... не е бил предаден
23:31 03.01.2026
30 Дик диверсанта
Знае ли колко е разстоянието от брега до президентския дворец?
23:31 03.01.2026
31 Бай Тошо
До коментар #17 от "Zахарова":Така е при комунизма.От 50 комуниста 49 са предатели.
Коментиран от #33
23:31 03.01.2026
32 ВВП
Коментиран от #35
23:33 03.01.2026
33 Така е.
До коментар #31 от "Бай Тошо":Най-лесното на този свят е да купиш комунист.
23:33 03.01.2026
35 Уточнение
До коментар #32 от "ВВП":ПВО ама руско ПВО.Ято щъркели не може да спре.😁
23:34 03.01.2026
36 политолог а ???
23:34 03.01.2026
37 Българин
До коментар #10 от "Истината е че Руското ПВО":Руското ПВО се е доказало, като абсолютно непробиваемо в:
Виетнам 1965-1975
Сирия, Египет 1967
Сирия, Египет 1973
Сирия 1982
Ирак 1980-88
Ирак 1991-ва
Ирак 1997
СФРЮ 1999
Ирак 2003
И естествено в самата Русия 2022 до сега, където имамного редки случаи, когато за унищожаването на една въздушна цел, са използвани 2 ракети.
Коментиран от #43
23:35 03.01.2026
38 малко факти
23:37 03.01.2026
39 ЗОРО
До коментар #28 от "Още новини от Пентагона":Измишльотини!
23:38 03.01.2026
40 ВВП
23:40 03.01.2026
41 ахоййййййй
До коментар #26 от "Спецназ":Спирай белото , че ич не ти понося .
23:40 03.01.2026
42 Мда
23:42 03.01.2026
43 Сила
До коментар #37 от "Българин":Това именник на покойници ли е ....щото тия ги нема на картата , поне не в предишния си вид ....!!? Не разбрах как им е помогнало ПВО то ?!?
23:45 03.01.2026