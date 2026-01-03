Мадуро може да е бил предаден от подкупени хора от обкръжението му (ВИДЕО)

Швейцарският политолог и доцент в университета в Киото Паскал Лотаз не изключва възможността венецуелският президент Николас Мадуро, който според съобщенията е бил отведен в САЩ със съпругата си, да е бил предаден от хора от близкото му обкръжение, подкупени от американските разузнавателни агенции.

„Фактът, че са стигнали до него, ако Николас Мадуро наистина е бил заловен, почти сигурно означава, че е бил предаден отвътре“, каза той в своя YouTube канал.

Експертът предполага, че Вашингтон очевидно е успял да „подкупи хора от близкото обкръжение на Мадуро“ в координирани усилия да го примами от резиденцията му. „Не мога да си представя американските специални части да дебаркират и да извадят Мадуро от президентския дворец под интензивен огън“, добави Лотаз.