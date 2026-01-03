Новини
Мадуро може да е бил предаден от подкупени хора от обкръжението му (ВИДЕО)

Мадуро може да е бил предаден от подкупени хора от обкръжението му (ВИДЕО)

3 Януари, 2026 23:10 1 327 43

  • паскал лотаз-
  • университет-
  • венецуела-
  • подкупени-
  • николас мадуро

Лотаз: Не мога да си представя американските специални части да дебаркират и да извадят Мадуро от президентския дворец под интензивен огън

Мадуро може да е бил предаден от подкупени хора от обкръжението му (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцарският политолог и доцент в университета в Киото Паскал Лотаз не изключва възможността венецуелският президент Николас Мадуро, който според съобщенията е бил отведен в САЩ със съпругата си, да е бил предаден от хора от близкото му обкръжение, подкупени от американските разузнавателни агенции.

„Фактът, че са стигнали до него, ако Николас Мадуро наистина е бил заловен, почти сигурно означава, че е бил предаден отвътре“, каза той в своя YouTube канал.

Експертът предполага, че Вашингтон очевидно е успял да „подкупи хора от близкото обкръжение на Мадуро“ в координирани усилия да го примами от резиденцията му. „Не мога да си представя американските специални части да дебаркират и да извадят Мадуро от президентския дворец под интензивен огън“, добави Лотаз.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    25 1 Отговор
    ВСИЧКО Е ПАРИ И ПРОДАЖНИ ПСЕТА!

    Коментиран от #3

    23:12 03.01.2026

  • 2 Данко Урсузина

    28 0 Отговор
    Много предатели има вече на този свят!
    Станаха повече от неверните жени!

    Коментиран от #5

    23:13 03.01.2026

  • 3 Европеец

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Заглавието е вярно и твоя коментар също.... Свой предадоха Мадуро....

    23:15 03.01.2026

  • 4 Тоя политолог

    8 1 Отговор
    Да не чете и той тука коментарите?

    23:15 03.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И ТО В МОМЕНТ

    6 2 Отговор
    КОГАТО ЛЮБИ ЖЕНА СИ....😀😀нали джензи

    23:16 03.01.2026

  • 7 МАДУРАНКО

    5 17 Отговор
    Днеска когато сваляха
    Големите Плакати
    Със Лика
    На МАДУРАНКО

    Целия Венецуелски Народ
    Се радваше .

    Как така бързо се Изпари
    Народната Любов
    Към Поредната Кремълска Дружка ?

    23:16 03.01.2026

  • 8 мдам

    13 0 Отговор
    По ирония на съдбата СиАйЕй са ги купили с парите изкарани от вазаимната им търговия с пудразахар?

    23:17 03.01.2026

  • 9 РОСГВАРДИЯ

    4 8 Отговор
    Удобно се е разминала

    Със Делта Форс.

    Хахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #18

    23:17 03.01.2026

  • 10 Истината е че Руското ПВО

    4 13 Отговор
    Не работи

    Коментиран от #37

    23:17 03.01.2026

  • 11 Сила

    9 15 Отговор
    И с Путин така ще стане ...за 15 минути ще приключи всичко !!! Следващия президент ще е китаец ...

    23:17 03.01.2026

  • 12 Сатана Z

    13 5 Отговор
    50 милиона долара са извадени от социалните помощи на американосите за да се плати подкупа даден на охраната на бай Мадуран

    23:18 03.01.2026

  • 13 Карамбол

    5 16 Отговор
    Охраната на Н.Мадуро, е изцяло руска.Гардовете му,са офицери и сержанти от руския спецназ и Росгрвардия.Нищо чудно и те да са го арестували и предали на Делта-форсажите.

    23:18 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аз пък си представям

    7 0 Отговор
    Разделянето на света започна

    23:19 03.01.2026

  • 16 Сатана Z

    11 3 Отговор
    Бай Дончо настъпи мотиката.Мобе да го импийчнат като стой та гледай:

    Кметът на Ню Йорк Мамдани за превземането на властта от Мадуро:

    Едностранната атака срещу суверенна държава е акт на война и нарушение на федералното и международното право.

    Този крещящ опит за смяна на режима засяга не само тези в чужбина, но и пряко засяга жителите на Ню Йорк, включително десетки хиляди венецуелци, които наричат ​​града свой дом.

    23:20 03.01.2026

  • 17 Zахарова

    3 4 Отговор
    Браво на предателя

    Коментиран от #31

    23:20 03.01.2026

  • 18 Сила

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "РОСГВАРДИЯ":

    Ти виждал ли си каква" картинка " е " шефа " на Росгвардията ...само го виж какво представлява , бил е бияч в някакво ОПГ през 90 те ....алкохолик пропаднал !!!

    23:21 03.01.2026

  • 19 Майна

    3 4 Отговор
    Мадуро е спасен
    Няма как да го схванете
    Емоциите изместят разумДажне говорим , че дори нямате задълбочени познания

    23:22 03.01.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Ей, намерете му канала на Паскал в тубата - уникални анализи правят гостите му!
    Ще видите, че в Европа има и друго мнение и то на високо ниво и не е само Брюкселскат полит-коректна линия!

    23:22 03.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Той "Пича" им го каза преди няколко статии, но много се оказаха глупави, за да разберат.

    23:25 03.01.2026

  • 23 Ранбо

    3 2 Отговор
    Еми значи корупцията изяла главата на Мадуро. Да се бореше с нея, нямаше да го водят с чувал на глава към Гуантанамо!

    23:25 03.01.2026

  • 24 ВВП

    3 1 Отговор
    Със сигурност е така Тромп ще разкаже .зтой е тъп е не може да пази тайни..Обещали са много неща на Делси и на Министъра на отбраната ..Това ще ескалира много напрежение в Америка . лат.Мападо ще гледа властта през крив макарон ....

    23:27 03.01.2026

  • 25 Майна

    3 3 Отговор
    Тръмп измъкна Венецуела от лапите на лондонсити
    Да не би да подкрепяте лондонсити
    Демократите реват, че е ужасно, хо..хо

    23:27 03.01.2026

  • 26 Спецназ

    3 5 Отговор
    Делси Родригес е положила клетва като Президент.

    Тая кОчка ще го н.бие на Трампи!

    Зад нея е целия Свят! Ришко още не знае какво си причини да
    прави Холивуд спасяването на редник Райън явно е бил фен,

    ама нЕма му се верва какво го чека!

    Това че венецуелката ще го разкара като див петел даже не е
    най- страшното унижение като тъпак!

    Взимам пуканки- Сакам и Гледам ШОУ!

    Коментиран от #41

    23:28 03.01.2026

  • 27 ВВП

    1 4 Отговор
    Корина Мачадо,може да си стои в изгнание .Рижия толуп я отряза ..

    23:29 03.01.2026

  • 28 Още новини от Пентагона

    2 3 Отговор
    От доклада на Пентагона за нападението срещу Венецуела:

    Силите включваха F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, бомбардировачи B-1, други самолети за поддръжка и множество безпилотни летателни апарати.

    С приближаването на силите към Каракас, обединеният въздушен компонент започна да демонтира и неутрализира венецуелските системи за противовъздушна отбрана, използвайки оръжия, за да осигури безопасното преминаване на хеликоптери до целевата зона. Целта на въздушния компонент беше и остава да защитава хеликоптерите и сухопътните сили: да ги достави до целта и да ги върне у дома.
    Докато силите прекосяваха последното възвишение, където бяха скрити от препятствия, преценихме, че елементът на изненада е бил напълно запазен. Докато хеликоптерните сили се приближаваха до обекта на ниска височина, пристигнахме в комплекса на Мадуро в 1:01 ч. източно стандартно време или 2:01 ч. местно време в Каракас.

    Силата за превземане се спусна в комплекса и действаше бързо, прецизно и дисциплинирано, изолирайки района, за да гарантира безопасността на сухопътните сили и задържането на обвиняемите. При пристигането си хеликоптерите бяха обстрелвани и отговориха с огромна сила в самозащита. Един самолет беше ударен, но остана годен за полет.

    Коментиран от #39

    23:29 03.01.2026

  • 29 Матев

    3 2 Отговор
    Мадуро се е продал на САЩ
    ... не е бил предаден

    23:31 03.01.2026

  • 30 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Този с дебаркирането откъде го намерихте.
    Знае ли колко е разстоянието от брега до президентския дворец?

    23:31 03.01.2026

  • 31 Бай Тошо

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Zахарова":

    Така е при комунизма.От 50 комуниста 49 са предатели.

    Коментиран от #33

    23:31 03.01.2026

  • 32 ВВП

    3 2 Отговор
    Няма как да стане с 5 хеликоптера .к 20 рскетки да разбиеш ПвО..Къде е охраната на Мадуро..??Или е постановка на САЩ и Мадуро или е предателство.

    Коментиран от #35

    23:33 03.01.2026

  • 33 Така е.

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Тошо":

    Най-лесното на този свят е да купиш комунист.

    23:33 03.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Уточнение

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "ВВП":

    ПВО ама руско ПВО.Ято щъркели не може да спре.😁

    23:34 03.01.2026

  • 36 политолог а ???

    2 0 Отговор
    То и баба става за политолог така...може да е но може да не е браво бе и за тва зеате дипломи и държавна пара ...ашколсун.

    23:34 03.01.2026

  • 37 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Истината е че Руското ПВО":

    Руското ПВО се е доказало, като абсолютно непробиваемо в:

    Виетнам 1965-1975
    Сирия, Египет 1967
    Сирия, Египет 1973
    Сирия 1982
    Ирак 1980-88
    Ирак 1991-ва
    Ирак 1997
    СФРЮ 1999
    Ирак 2003
    И естествено в самата Русия 2022 до сега, където имамного редки случаи, когато за унищожаването на една въздушна цел, са използвани 2 ракети.

    Коментиран от #43

    23:35 03.01.2026

  • 38 малко факти

    2 1 Отговор
    Експерта джендър не можел да представи .... от къде ги намират тия с жълто около устата още .

    23:37 03.01.2026

  • 39 ЗОРО

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Още новини от Пентагона":

    Измишльотини!

    23:38 03.01.2026

  • 40 ВВП

    2 1 Отговор
    От 4 месеца Тромп и САЩ,разполагат група от кораби и морска пехота срещу Каракас обаче Мадуро ги чака на терасата с куфара и с женка си.Фул театър ..За бълъци..

    23:40 03.01.2026

  • 41 ахоййййййй

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Спецназ":

    Спирай белото , че ич не ти понося .

    23:40 03.01.2026

  • 42 Мда

    1 0 Отговор
    Този малко прилича на Аспарух Илиев (пенкелер ваксината) от Швейцария.

    23:42 03.01.2026

  • 43 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Това именник на покойници ли е ....щото тия ги нема на картата , поне не в предишния си вид ....!!? Не разбрах как им е помогнало ПВО то ?!?

    23:45 03.01.2026

