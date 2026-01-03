Мадуро пристигна във военна база в Ню Йорк

Самолет, превозващ заловения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, пристигна във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк.

Очаква се венецуелският лидер да бъде обвинен за притежание на наркотици и оръжия. Това се очаква да се случи във федералния съд в Манхатън идната седмица.

Двойката беше изкарана от спалнята си по време на мащабна операция на американските военни в Каракас през изминалата нощ.

Министерството на правосъдието на САЩ издаде днес нов обвинителен акт срещу Мадуро, съпругата и сина му.