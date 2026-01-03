Новини
Мадуро пристигна във военна база в Ню Йорк

3 Януари, 2026 23:47 2 530 117

Очаква се венецуелският лидер да бъде обвинен за притежание на наркотици и оръжия

Мадуро пристигна във военна база в Ню Йорк - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Самолет, превозващ заловения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, пристигна във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк.

Очаква се венецуелският лидер да бъде обвинен за притежание на наркотици и оръжия. Това се очаква да се случи във федералния съд в Манхатън идната седмица.

Двойката беше изкарана от спалнята си по време на мащабна операция на американските военни в Каракас през изминалата нощ.

Министерството на правосъдието на САЩ издаде днес нов обвинителен акт срещу Мадуро, съпругата и сина му.


Оценка 3.6 от 40 гласа.
Оценка 3.6 от 40 гласа.
  • 1 Българин

    19 20 Отговор
    Да му е честито!

    23:53 03.01.2026

  • 2 Град Козлодуй

    13 23 Отговор
    Дано го оправят човека.

    23:53 03.01.2026

  • 3 САЩ

    29 23 Отговор
    Се осигуриха с петрол и милиони за следващите няколко десетилетия. Да живее петро-доларът !!!! Цар Долар

    23:55 03.01.2026

  • 4 Колко удобно!

    52 12 Отговор
    На богатата на петрол страна. Обвиняваме лидера и, слагаме на негово място марионетка и петролът е наш. ФАЩ винаги си е ФАЩ.

    Коментиран от #11

    23:55 03.01.2026

  • 5 Емо

    25 30 Отговор
    Сите комунисти така да ги виждам! Наздраве!

    23:55 03.01.2026

  • 6 Евреина Кобзон

    16 16 Отговор
    За главата на Нарко Босът МЪДУРО

    Има награда от 50 милиона долара.

    Кой ще вземе Кеша ?

    23:56 03.01.2026

  • 7 Путине виж как се прави

    36 20 Отговор
    Не като теб 5 години 3 села и изби Руските младежи

    23:56 03.01.2026

  • 8 Чат Пат

    45 10 Отговор
    Ирак беше по същия начин заграбена и опустошена.

    23:57 03.01.2026

  • 9 Руското ПВО не работи

    27 25 Отговор
    Истината е че вс Руско е Боклук

    Коментиран от #12, #56

    23:57 03.01.2026

  • 10 хххххх

    41 8 Отговор
    Тръмп: "САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола
    Петролът! Това е разковничето. Някой да е очаквал нещо друго?

    23:58 03.01.2026

  • 11 Медведчук

    11 21 Отговор

    До коментар #4 от "Колко удобно!":

    То и Украйна е богата

    Ама КГБ ПРОПАДНЯКА ПУЧИН
    не можа да си свърши
    Добре работата

    Бях готов за поста

    Коментиран от #98

    23:58 03.01.2026

  • 12 И ти

    6 8 Отговор

    До коментар #9 от "Руското ПВО не работи":

    Така!

    23:58 03.01.2026

  • 13 малко факти

    20 34 Отговор
    Браво на Тръмп ,че ще ликвидира поредния комунистически сатрап .

    23:59 03.01.2026

  • 14 Срам и Позор Путин пак се изложи

    28 16 Отговор
    Отвлякоха му най близкият Партньор

    23:59 03.01.2026

  • 15 Някой

    22 9 Отговор
    Ако венецуелците бяха задържали Тръмп в САЩ, щяха да измислят по-смислени обвинения.
    Сега просто искат да грабят петрол!

    00:02 04.01.2026

  • 16 стоян георгиев

    18 20 Отговор
    Голям смях са тия руски съюзници.да беше сбрал багажа и да беше.отишъл.при асад.сега ще гние до края на живота си в.единична килия като нориега.

    00:02 04.01.2026

  • 17 ????

    38 11 Отговор
    Не разбирам по какви закони се отвлича президент на друга държава и се изправя пред съд в Манхатан. Притежанието на териотрията на щатите ли се е случило? Може ли някой юрист да поясни? Изглежда ми абсурдно като фейк новина.🤔

    Коментиран от #25, #43, #80, #89

    00:03 04.01.2026

  • 18 Пиколо

    8 9 Отговор
    Пристигна и го настанихме в най-хубавия апартамент. Утре отлита за Москва...

    00:03 04.01.2026

  • 19 ахоййййййй

    19 20 Отговор
    А къде сте сега бе русуфилчета и путинафилчета , дето разправяхте , че това няма как да стане , ама не само че стана ,ами и като мечка ще го разкарват комунягата-убиец мадуро .

    Коментиран от #39, #40, #93

    00:03 04.01.2026

  • 20 Сатана Z

    20 8 Отговор
    Главният прокурор на САЩ публикува обвинителен акт срещу Мадуро и други венецуелци. Ключови моменти от документа: Подсъдими.
    - Президентът Николас Мадуро;
    - Първата дама на Венецуела Силия Мадуро;
    - Синът на венецуелския лидер Николас Мадуро;
    - Министърът на вътрешните работи и бивш министър на вътрешните работи Рамон Родригес Чачин;
    - Министърът на правосъдието Диосдадо Кабело Рондон.
    Обвинения съгласно законодателството на САЩ:
    - Наркотероризъм;
    - Заговор за внос на наркотици в Съединените щати;
    - Нарушение на законите за контрол върху оръжията

    А после САЩската пропаганда твърди,че Сталин е пращал в Сибир враговете на народа по скалъпени обвинения.

    Коментиран от #24, #28, #31, #62

    00:04 04.01.2026

  • 21 Точно така Изглеждаше

    14 6 Отговор
    И Ел Чапо
    Когато пътуваше
    За Щатите

    Явно съдбата на Нарко Босовете
    Е такава.

    00:04 04.01.2026

  • 22 Сила

    8 5 Отговор
    Има си водичка , наушници , топло поларче ...кво повече му трябва на човека , другото е суета !!!

    00:04 04.01.2026

  • 23 Христо Христов

    19 9 Отговор
    Гледаме на живо падението на социалистите-комунисти, които превърнаха най-богатата на петрол държава в света в подобие на Куба и НРБ, с празни рафтове и режим на тока!!!

    00:05 04.01.2026

  • 24 Сталин изби

    11 12 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    40 Милиона Крепостни

    Какви сравнения даваш бре Рублоидиот?

    Коментиран от #34, #37

    00:05 04.01.2026

  • 25 стоян георгиев

    11 7 Отговор

    До коментар #17 от "????":

    По закона на путин.това искаше да направи в украйна ама го постигна ученика му във венецуела.помниш.ли колко се радваше че стана тръмп президент? Това камила харис никога нямаше да го направи,но миротвореца тръмп дето му откраднаха изборите дето щеше да махне дълбоката държава няма проблем с подобни неща.жалко че си ги забравил тия работи.ще.се наложи да ти ги припомня.

    Коментиран от #35, #38

    00:06 04.01.2026

  • 26 аха

    10 8 Отговор
    а сега русофилистичнаяобщност кръвчица препиква

    00:06 04.01.2026

  • 27 Kaлпазанин

    11 8 Отговор
    Като ще сме обективни ,покажете ни и наркотиците ,бе говеда .и да очакваме тогава колумбийски о мексикански президенти да ги отвличат по този долен начин ,или петрола и ресурсите са по важни

    Коментиран от #32

    00:06 04.01.2026

  • 28 стоян георгиев

    9 7 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Тръмп е миротворец...забрави ли? Или се възмущаваш че действа като путин а?

    00:07 04.01.2026

  • 29 Богданова

    15 5 Отговор
    Не може да напише правилно две изречения без да изопачи фактите.
    Мадуро не е заловен,а отвлечен.
    Мадуро не е пристигнал,а да го доставили.

    00:08 04.01.2026

  • 30 Знаем знаем как стават тия обвинения

    12 1 Отговор
    За подобни фалшиви обвинения и накрая едни убити хора ги изкараха самоубили се с три куршума, единия от които контролен, един педофил го изкараха герентофил, явно задокеанските посланници успешно се учат от тактиките на мутрата еднокнижник, сега чакаме голямото Д да им разясни курполентните практики за да го изкарат от Магнитски.

    00:08 04.01.2026

  • 31 Тодор Правешки

    7 11 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Никой не може да бие чичо ти Сталин!
    Според комунистическите историци е избил 20 милиона руснаци, преди комрад Хитлер дори да си помисли да нападне СССР!

    Коментиран от #42

    00:09 04.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Ако бяха избрали камила харис подобно нещо нямаше да се случи.

    Коментиран от #109

    00:10 04.01.2026

  • 34 Сатана Z

    10 8 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин изби":

    За съжаление Народният съд обеси само 3500 български фашисти ,но грешката му ще бъде поправена .Бъди сигурен,че и ти ще си в списъците.

    Коментиран от #55

    00:10 04.01.2026

  • 35 хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Аз до последно мислех, че демократите ще спечелят. Случващото се в момента обаче ме изумява.

    Коментиран от #54

    00:10 04.01.2026

  • 36 ФАКТ

    10 7 Отговор
    Какво стана с международното право и светът основан на правила, за което пищяха евро лидерчетата?

    Коментиран от #44, #46

    00:10 04.01.2026

  • 37 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин изби":

    Някой дават цифрата 60 милиона ...но може ли нормален човек да се ориентира точно в тая гряз ...плюс - минус 20 милиона , кой ти ще се занимава да уточнява некви си крепостни клети създания ...

    00:10 04.01.2026

  • 38 Мани,мани

    10 6 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    От Нова година на копейте много и се насъбра.Вврото дойде,техният човек комуниста Мадуро в американски затвор.доколкото комуниста е човек де.

    Коментиран от #45, #47

    00:11 04.01.2026

  • 39 Да да

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "ахоййййййй":

    И Венецуела не е ИРАК .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Руското ПВО

    С300 Бук М2

    Панцир С1.

    Трябваше да пази Резиденцията на Нарко Босът.

    Нито чуха нито видяха

    Как Делта Форс хвана
    На Калъп
    Мадуро и Женка му.

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #48

    00:11 04.01.2026

  • 40 404

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "ахоййййййй":

    Ми с предатели кът теб СТАВА!

    00:11 04.01.2026

  • 41 Луд

    15 7 Отговор
    това е Терористичен акт и директен Преврат от страна на америка - външна държава към държавен глава на друга държава. По нашенски америка е хайдутин, който си прави каквото си иска със сила. Но най интересното по международните права един държавен глава само може да го осъди Международен съд , а не да го съди америка и това е 3 - то погазване на международното право. Това всичко показва ,, че има двоен стандарт в целият свят и това вече не е демокрация а диктатура.

    00:11 04.01.2026

  • 42 Сатана Z

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Тодор Правешки":

    И добре е направил.20 милиона или 200 -все тая.

    00:11 04.01.2026

  • 43 ФАКТ

    13 7 Отговор

    До коментар #17 от "????":

    САЩ са Ислямска държава. Гнездо главорези и терористи

    00:12 04.01.2026

  • 44 Сталин

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "ФАКТ":

    Правотоннажпо-дилният.А сега-Газ!

    00:13 04.01.2026

  • 45 Лол

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Мани,мани":

    Нарко бос комунист...квъ е тъъ новъ дрогъ дай и нъ наз!

    00:13 04.01.2026

  • 46 Да сега Вече

    6 10 Отговор

    До коментар #36 от "ФАКТ":

    Кремълските Ашлаци
    Реват за ООН
    И международно право .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    На 24.02 2022

    Се смееше Пучя Въшката

    И не признавеше Междунарото Право

    00:13 04.01.2026

  • 47 стоян георгиев

    10 8 Отговор

    До коментар #38 от "Мани,мани":

    И как плачкат.когато путин пробва това в украйна беше асвабаждение.сега било тероризъм и нямало доказателства.ще.стане много интересно ако сащ.овладеят.венецуела.бензина ще стане без пари а путин ще яде бомби.не че бг трола го бърка нещо руската мизерия.

    00:14 04.01.2026

  • 48 Копейка Рубльова

    6 6 Отговор

    До коментар #39 от "Да да":

    Ef 22 затова не се продават навън.

    00:15 04.01.2026

  • 49 Хахахаха

    8 8 Отговор
    Абе не разбрах, къде бяха 99 процента подкрепящи мадуро? Не ги видях! Путлера и той ли е с такава подкрепа?

    00:15 04.01.2026

  • 50 Пепи Волгата

    8 6 Отговор
    Това нямаше да му се случи ако беше избрал еврото!

    00:17 04.01.2026

  • 51 Защо му е петрол на Тръмпарата,

    9 3 Отговор
    нали Урсулата каза,че минаваме на електрички?

    00:17 04.01.2026

  • 52 Венци

    9 10 Отговор
    Във Венецуела е празник в момента.

    Коментиран от #63

    00:18 04.01.2026

  • 53 Хахахаха

    7 10 Отговор
    А копейки, знаете ли къде ще попадне венецуелското оръжие, което е руско? А познайте от 3 пъти? Защото на Венецуела няма да и трябва толкова руско оръжие, след като ще са с демократично правителство.

    Коментиран от #57

    00:18 04.01.2026

  • 54 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #35 от "хмм":

    Тръмп действа като питлер.само дето има по големи възможности във военен план и по малки в управленски.историите за канада и гренландия той ги мисли на сериозно.няма по смешно нещо от бг русофила патриот.той подкрепя тръмп за да е гадно на европа в която живее и за да е добре на путлер дето заплашва родината му.сега трола е.шокирам че тръмп действа като идола му...ха..ха

    00:19 04.01.2026

  • 55 Румен Решетников

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Над 2 000 от осъдените от любимия ти Народен съд са с присъда "великобългарски национализъм "!
    Значи казваш, че любовта към Родината е фашизъм, така ли, ушанка?

    Коментиран от #60

    00:20 04.01.2026

  • 56 БАРС

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Руското ПВО не работи":

    ИСТИНАТА ЗА САДАМ ПОДКУПЕНИ 9 ГЕНЕРАЛА ОТ САЩ КОИТО НЕ ВДИГАТ ПОДЧИНЕНИТЕ ИМ ДЕВИЗИИ КАКТО И АВИЯЦИЯТА.ДО КОЛКО СЪМ ЧЕЛ НЯКОГА ПО 1 МИЛ.СА ГУШНАЛИ .ТА С МАДУРО Е СЪЩАТА СИТУАЦИЯ ПРЕДАЛИ СА ГО НЕГОВИТЕ ХОРА.100% ГАРАНЦИЯ ЧЕ СА ГО ПРЕДАЛИ.ТА ТИЯ ХЕЛИКОПТЕРИ ЛЕТЯХА НИСКО ДАЖЕ С ПРЕНОСИМА СТРЕЛА МОЖЕХА ДА ГИ СВАЛЯТ.НИКОЙ НЕ РЕАГИРА..А КАК МИСЛИШ ЧЕ ТВОЯТА АМЕРИКА НЯМА ДА ПРОДАВА НАРКОТИЦИ ДА ЗНАЙШ ЧЕ НЯМА.СЛЕД КАТО СТОВА СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ В АфГАНИСТАН АМЕРИКАНЦИТЕ ТО И ТУКА ЩЕ Е СЪЩОТО.

    00:20 04.01.2026

  • 57 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #53 от "Хахахаха":

    Ще.им помогна.ще.иде в украйна като дарение от новото венецуелско проукраинско правителство.

    00:20 04.01.2026

  • 58 Стенли

    9 3 Отговор
    Не че веницуелците бяха цъфнали и вързали при Мадуро но едва ли ще са по добре при чужд господар а че има там много мафиоти това е така

    00:22 04.01.2026

  • 59 Факт

    6 0 Отговор
    Има много продажни псета по света, няма как янките да са знаели за стоманени стени, бункери и прочие

    00:22 04.01.2026

  • 60 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #55 от "Румен Решетников":

    Освен тях още поне 30000 убити без съд и просъда.основно състоятелни о образовани хора.така се е появил дядото на тоя.седмото дете в къщата от циганската махала точно тая до на тодор яшаров.те после пробваха да правят индустрия да правят икономика...беше голям смях!

    00:23 04.01.2026

  • 61 Механик

    4 7 Отговор
    Тръмп започна декомунизация на латинска Америка.
    Абе с Брикс кво стана?

    00:24 04.01.2026

  • 62 не може да бъде

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Предполагам че международният съд в Хага сега ще излезе със специално решение че петролът и газът ще бъдат извадени от всички параграфи засягащи международното право а конституционните съдилища на държавите от НАТО единодушно ще го потвърдят !? Значи стане ли дума за петрол и газ -вече няма право няма закони -който е по-силен той е правият!?

    Коментиран от #64

    00:27 04.01.2026

  • 63 Стенли

    12 2 Отговор

    До коментар #52 от "Венци":

    Абе може да не са цъфнали и вързали при Мадуро но едва ли чуждия господар ще гледа първо интересът на веницуелците и страна им а не своя собствен интерес така че едва ли нещо добро очаква Веницуела може би сценария ще стане като Ирак или Либия айде нема нужда аман от такива демократи

    Коментиран от #65

    00:27 04.01.2026

  • 64 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #62 от "не може да бъде":

    Да питам в украйна калво имаше че путин постъпи по същия начин и за разлика от американците дето свършиха работа за 30 минути без жертви той направи страната ма кайма? Що ревеш лато над десет години подкрепяш подобни действия?

    Коментиран от #82

    00:29 04.01.2026

  • 65 стоян георгиев

    5 7 Отговор

    До коментар #63 от "Стенли":

    При демократичен и пазарен тип управление Венецуела ще е като арабските петролни монархии.сега живеят по бедно от кубинците.

    Коментиран от #67

    00:30 04.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Стенли

    7 3 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    Това е така но нима има демокрация в ОАЕ или в Саудитска Арабия 🤔😁🤑

    Коментиран от #72

    00:33 04.01.2026

  • 68 Ние

    5 2 Отговор
    Води ни Путине!!!

    00:33 04.01.2026

  • 69 Путин гол до кръста на пони

    6 7 Отговор
    Искам веднага, немедлено Лавроф да каже на ООН, пе така не може! Как ще нападат чужда страна? Това е фашизъм! А кога съм нападал друга страна? Някой да каже!!!!

    Коментиран от #73, #77

    00:34 04.01.2026

  • 70 не може да бъде

    7 1 Отговор
    По CNN и Ал Джазира имаше пряко предаване от военната база в Ориндж каунти на пристигането на самолета . Мадуро беше изведен и съпровождан поне от 50 /!!!???/агенти на ФВР -това просто беше тълпа агенти а Мадуро беше с маска на лицето!?Шоуто продължава но това ми се вижда малко прекалено!?

    00:35 04.01.2026

  • 71 СмЕх

    11 2 Отговор
    Че той и Зеля притежава наркотици и оръжия , но само го потупват по бузката.

    00:37 04.01.2026

  • 72 стоян георгиев

    3 6 Отговор

    До коментар #67 от "Стенли":

    Там няма но си намериха начин шейховете.да.речем в норвегия има демокрация и не знаят какво да си правят парите от нефта и газа.

    00:37 04.01.2026

  • 73 Чеченец

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Путин гол до кръста на пони":

    Млъквай бе, каиш! Два пъти ни нападаш и купи онова про д @ жно Le ke кадиров да ти свири на вълшебната флейта!

    00:38 04.01.2026

  • 74 анализатор

    7 1 Отговор
    Когато Путин напада Украйна е война .Когато Тръмп напада Венецуела е управление .А колкото до въпроса за притежание на оръжие и наркотици , се сещам за един пистолет ,кюлчета и др, но това явно са били демократични кюлчета . В заключение искам да кажа , че Венецуела имат голяма вина вина затова ,че са направили държавта си , точно върху петролните залежи на САЩ .

    Коментиран от #76, #84

    00:39 04.01.2026

  • 75 Груьо

    5 1 Отговор
    Циркове за света...всичко е измамно

    00:40 04.01.2026

  • 76 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "анализатор":

    Защо гласувахте за.тръюп. тогава?нали той е вашия човек?

    00:40 04.01.2026

  • 77 Джигит

    3 5 Отговор

    До коментар #69 от "Путин гол до кръста на пони":

    А Грузия колко пъти я нападна бункерния педофил?

    00:41 04.01.2026

  • 78 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    1 0 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ😁😁😁

    00:44 04.01.2026

  • 79 Путин гол до кръста на пони

    1 6 Отговор
    Някои ме питат моят приятел Доналд Труп дали е миротворец, както много задунайски тролове не спираха да го хвалят и прехвалят. Не ме интересува какъв е, само да ми даде Донбас, да праи каквото ще!

    Коментиран от #81

    00:44 04.01.2026

  • 80 Епа ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "????":

    Още по голям смях ще пада ,ако си направи труда Тръмп да отвлече Макрон и Урсула .

    00:45 04.01.2026

  • 81 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #79 от "Путин гол до кръста на пони":

    Няма по точен коментар от този.другароте са съгласни на сто процента с теб.

    00:46 04.01.2026

  • 82 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    Именно в това е голямата разлика и тя е в преговорите които се точат от 2010 г. -все още има в нета и предложенията и тезисите и мотивите на Путин още от Мюнхен 2007 г , предложенията на Путин 2011-2012 г преврат 2014 в Украйна ,мирни споразумения в Минск 1,2 и 3 , подписано и сред това отказано споразумение в Истанбул 2022 г!?Става дума за съвсем различни неща -това е точно този случай за който един известен човек беше казал .В една война винаги има един който я започва и един който я е предизвикал!?...Но сега вече и това няма значение ....

    Коментиран от #85, #87

    00:46 04.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "анализатор":

    Искам само да кажа на Ана лизатора: Продължавай да ми го лижеш! Ще ти вдигна заплатата!

    00:48 04.01.2026

  • 85 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "не може да бъде":

    И сащ.имат.подобни предложения още.от времето на чавес когато ги окраде и им национализира активите и кво?путлер пробва абсолютно същата операция само дето не използва 5000 човека а 300000 .тогава що не рева?

    00:48 04.01.2026

  • 86 Калпазанин

    2 2 Отговор
    Бункерното с ботокса и него ще го завлекат там увито в килим и тиксо

    Коментиран от #88

    00:50 04.01.2026

  • 87 Путин гол до кръста на пони

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "не може да бъде":

    Браво на номер 82! Ето това се казва с един куршум два заека - в Украинската война аз съм този който я предизвика и този който я започна! Това се учи в Първи клас в КГБ!

    00:52 04.01.2026

  • 88 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Калпазанин":

    Да ама виж какъв хубав анцунг найк са му дали на мадуро.фирмата се прочу с този манекен.

    00:53 04.01.2026

  • 89 БайДрън

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "????":

    Какво очакваш от международният насилник, и терорист ГАЩ

    00:56 04.01.2026

  • 90 Спецназ

    5 0 Отговор
    Николас е в Ню Йорк,обаче Родригес е в Москва.А Тръмп каза,че тя е положила клетва като Президент и ако е послушна
    няма да има нова операция във Венецуела.Но дали той няма да бъде импийчмънт от демократите в Сената е въпрос с повишена трудност?

    Коментиран от #95

    00:56 04.01.2026

  • 91 Факт

    2 1 Отговор
    Световните терористични империи пак се развилняха, сега остана Китай да нападна Тайван, което да стартира 3-та световна и програмата "контрол на популацията"

    Коментиран от #99

    00:56 04.01.2026

  • 92 Мадуро

    2 3 Отговор
    Срам ме от вас! Украинците стоят прави четири години срещу една тридневна операция, а вие, мои сънародници, клекнахте за 45 секунди!

    Коментиран от #97

    00:57 04.01.2026

  • 93 БайДрън

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "ахоййййййй":

    Такива като теб за сол ще лижат скоро!
    Иде за евро центовци скоро!

    00:58 04.01.2026

  • 94 Иначе

    1 0 Отговор
    Живеем в свободен свят хахахаха
    Ако беше ги пуснал да продават нефта им сега щеше да спи до жена си .Едните имат право да влизат където искат ,да гърмят който искат и така.Края на света е близо 50/60 години давам.

    Коментиран от #96

    00:59 04.01.2026

  • 95 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Спецназ":

    За едно може да си сигурен обаче.мадуро няма да излезе от американския затвор даже и тръмп да иде в неговата килия.не знам обаче как толкова го харесвахте от спецназа тоя рижав измамник а сега искате да го махнат демократите..хах

    Коментиран от #110, #111

    00:59 04.01.2026

  • 96 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #94 от "Иначе":

    Тпва е последната фаза на комуниста.края на света...ха...ти кой си че да си запиша че след 60 години ще мрем?

    01:00 04.01.2026

  • 97 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Мадуро":

    Издържали са три минути.мадуро ги е посрещнал с хляб и сол и е казал че много иска да търгува със сащ .нещо не са му повярвали обаче!

    01:02 04.01.2026

  • 98 Та Путин не взе ли

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Медведчук":

    най-тлъстото парче от Украйна- притежаващо 70% от ресусите и икономиката на бивша Укракна- плюс Азовско море и разкошния Крим??
    Откъде ли ви подбира Сорос за по-евтинко?

    А съветът ти "как се прави" да го бе дал на Байдън, та да не налага САЩ сега да се измъква по терлици от започнатото от самия САЩ.- (Виктория Нюланд)

    Коментиран от #105

    01:04 04.01.2026

  • 99 Тодор Колев

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факт":

    Факта! Да ти припомням ли как го венцехвалеше оранжевия паун когато наричаше Путлер голям лидер! И какъв миротворец бил, щото щял да накара Украйна да даде без бой Донбас, Монбас и Крим? И колко велик бил, защото скочи с всичката си п@ пл @ч върху Зеленски в Овалния кабинет да го мачка да предаде Украйна! Сега разбра, че бил фашист! Бастун!

    01:04 04.01.2026

  • 100 Димо

    2 1 Отговор
    Путин каза,че Мадуро му е брат! Нещо се наака,няма го никакъв!Руснаците стават все по жалки, Башар Асад,взеха им Сирия ,нямат влияние и в Ливан,Иран не защитиха! Загубиха и продължават да ги ят влияние заради Путин!

    Коментиран от #112

    01:06 04.01.2026

  • 101 ВВП

    1 0 Отговор
    Друсан ли е бил ,или е спал с пушка.!??.Жената ,също ли ?? Театър за бълъци

    01:06 04.01.2026

  • 102 Али

    3 1 Отговор
    Как сте путяги, кво прайм, нали щяхте да пазите Мъдуро??? Или го заевахте?

    Коментиран от #106, #108

    01:07 04.01.2026

  • 103 Доналд ТрЪмП

    2 2 Отговор
    Чувам, че сега много хора ме сравняват с уважавания от мен велик лидер Путин. Искам да ви кажа, деца, че колкото и да е велик, моля ви, не го сравнявайте с мен! Тива все едно да сравнявате специална операция на 4 години и 45 секундна ювелирна акция! Айде мола ви са!

    01:08 04.01.2026

  • 104 Аз съм

    2 0 Отговор
    Венецуелците празнуват, пеят и танцуват от радост по площадите в Испания и Аржентина.

    01:09 04.01.2026

  • 105 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "Та Путин не взе ли":

    Сащ за 30 минути без нито една жертва със 5000 човека направиха това дето путлер опитва четвърта година с милион жертви.да.изкарваш.руското успех и равно на това във венецуела е много ама много интересно...хах....

    01:09 04.01.2026

  • 106 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Али":

    Е мииии...Али...заевахме го!

    01:10 04.01.2026

  • 107 ВВП

    0 0 Отговор
    Мадуро като си обръсне мустака никой няма да го познае .

    01:10 04.01.2026

  • 108 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Али":

    Бяха пратили вагнер и пво ама нещо пво то не видяло американските самолети.били невидими.

    01:11 04.01.2026

  • 109 Никой още не знае

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    какво точно се случило!

    Единственото ясно е, че война няма да има! Както си точиха зъбките войнолюбците, след края на проекта им Укрйна.

    Коментиран от #116

    01:12 04.01.2026

  • 110 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Тръмп никога повече няма да бъде съден -защото той вече действа по законите на дълбоката държава и прилага- успешно- доктрината Мънро !2Може и Нобелова награда да му дадат което разбира не е много вероятно но в САЩ може да го обявят за един от най-великите президенти!?И както се вижда той изобщо не е клоун и глупак ...какъв е точно ще се разбере по-нататък ...и тук няма място за харесване и нехаресване ...

    Коментиран от #114

    01:13 04.01.2026

  • 111 Спецназ

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Стоенчо мамин,в момента текат преговори.Или прекратяване на тоя "цирк" или ядрени гъби.И избора е на Тръмп.

    Коментиран от #113, #115

    01:13 04.01.2026

  • 112 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Димо":

    Димо ме обвинява за Башар и Сирия, за Иран, сега за Мадуро и Виницуела...Не си прав! За всичко са виновни украинците, дет не се предават!

    01:13 04.01.2026

  • 113 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Спецназ":

    Така е .даже теб са те взели за преговарящ...хах...та викаш.ще.върнат.мадуро а?хах...иначе гъби...хах!няма по смешно от бг трол дето се е взел на сериозно!

    01:15 04.01.2026

  • 114 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "не може да бъде":

    Кой си ти че нещо много го знаеш нещата...хах...дълбоката държава нали тръмп я унищожи.вие поне така казвахте.

    01:16 04.01.2026

  • 115 Медведев

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Спецназ":

    И аз съм готов с гъбите! От зарана съм сгънАл два кастрона! Привечер почвам да фърлям атомни бонби!

    01:17 04.01.2026

  • 116 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Никой още не знае":

    Края на проекта на путин в украйна ли чакаш вече?споко и той ше дойде.после ще събираме помощи за руските деца дето гладуват.със сигурност ти няма да си мръднеш.пръста.тогава !

    01:19 04.01.2026

  • 117 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Спецназ, не го слушай тоя Стенчо, смело пали ракети , хвърляй бомби, падводници ...квот са сетиш!

    01:20 04.01.2026