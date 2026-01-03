Мадуро пристигна във военна база в Ню Йорк

Самолет, превозващ заловения венецуелски президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, пристигна във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк.
Очаква се венецуелският лидер да бъде обвинен за притежание на наркотици и оръжия. Това се очаква да се случи във федералния съд в Манхатън идната седмица.
Двойката беше изкарана от спалнята си по време на мащабна операция на американските военни в Каракас през изминалата нощ.
Министерството на правосъдието на САЩ издаде днес нов обвинителен акт срещу Мадуро, съпругата и сина му.
1 Българин
23:53 03.01.2026
2 Град Козлодуй
23:53 03.01.2026
3 САЩ
23:55 03.01.2026
4 Колко удобно!
Коментиран от #11
23:55 03.01.2026
5 Емо
23:55 03.01.2026
6 Евреина Кобзон
Има награда от 50 милиона долара.
Кой ще вземе Кеша ?
23:56 03.01.2026
7 Путине виж как се прави
23:56 03.01.2026
8 Чат Пат
23:57 03.01.2026
9 Руското ПВО не работи
Коментиран от #12, #56
23:57 03.01.2026
10 хххххх
Петролът! Това е разковничето. Някой да е очаквал нещо друго?
23:58 03.01.2026
11 Медведчук
До коментар #4 от "Колко удобно!":То и Украйна е богата
Ама КГБ ПРОПАДНЯКА ПУЧИН
не можа да си свърши
Добре работата
Бях готов за поста
Коментиран от #98
23:58 03.01.2026
12 И ти
До коментар #9 от "Руското ПВО не работи":Така!
23:58 03.01.2026
13 малко факти
23:59 03.01.2026
14 Срам и Позор Путин пак се изложи
23:59 03.01.2026
15 Някой
Сега просто искат да грабят петрол!
00:02 04.01.2026
16 стоян георгиев
00:02 04.01.2026
17 ????
Коментиран от #25, #43, #80, #89
00:03 04.01.2026
18 Пиколо
00:03 04.01.2026
19 ахоййййййй
Коментиран от #39, #40, #93
00:03 04.01.2026
20 Сатана Z
- Президентът Николас Мадуро;
- Първата дама на Венецуела Силия Мадуро;
- Синът на венецуелския лидер Николас Мадуро;
- Министърът на вътрешните работи и бивш министър на вътрешните работи Рамон Родригес Чачин;
- Министърът на правосъдието Диосдадо Кабело Рондон.
Обвинения съгласно законодателството на САЩ:
- Наркотероризъм;
- Заговор за внос на наркотици в Съединените щати;
- Нарушение на законите за контрол върху оръжията
А после САЩската пропаганда твърди,че Сталин е пращал в Сибир враговете на народа по скалъпени обвинения.
Коментиран от #24, #28, #31, #62
00:04 04.01.2026
21 Точно така Изглеждаше
Когато пътуваше
За Щатите
Явно съдбата на Нарко Босовете
Е такава.
00:04 04.01.2026
22 Сила
00:04 04.01.2026
23 Христо Христов
00:05 04.01.2026
24 Сталин изби
До коментар #20 от "Сатана Z":40 Милиона Крепостни
Какви сравнения даваш бре Рублоидиот?
Коментиран от #34, #37
00:05 04.01.2026
25 стоян георгиев
До коментар #17 от "????":По закона на путин.това искаше да направи в украйна ама го постигна ученика му във венецуела.помниш.ли колко се радваше че стана тръмп президент? Това камила харис никога нямаше да го направи,но миротвореца тръмп дето му откраднаха изборите дето щеше да махне дълбоката държава няма проблем с подобни неща.жалко че си ги забравил тия работи.ще.се наложи да ти ги припомня.
Коментиран от #35, #38
00:06 04.01.2026
26 аха
00:06 04.01.2026
27 Kaлпазанин
Коментиран от #32
00:06 04.01.2026
28 стоян георгиев
До коментар #20 от "Сатана Z":Тръмп е миротворец...забрави ли? Или се възмущаваш че действа като путин а?
00:07 04.01.2026
29 Богданова
Мадуро не е заловен,а отвлечен.
Мадуро не е пристигнал,а да го доставили.
00:08 04.01.2026
30 Знаем знаем как стават тия обвинения
00:08 04.01.2026
31 Тодор Правешки
До коментар #20 от "Сатана Z":Никой не може да бие чичо ти Сталин!
Според комунистическите историци е избил 20 милиона руснаци, преди комрад Хитлер дори да си помисли да нападне СССР!
Коментиран от #42
00:09 04.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
Коментиран от #109
00:10 04.01.2026
34 Сатана Z
До коментар #24 от "Сталин изби":За съжаление Народният съд обеси само 3500 български фашисти ,но грешката му ще бъде поправена .Бъди сигурен,че и ти ще си в списъците.
Коментиран от #55
00:10 04.01.2026
35 хмм
До коментар #25 от "стоян георгиев":Аз до последно мислех, че демократите ще спечелят. Случващото се в момента обаче ме изумява.
Коментиран от #54
00:10 04.01.2026
36 ФАКТ
Коментиран от #44, #46
00:10 04.01.2026
37 Сила
До коментар #24 от "Сталин изби":Някой дават цифрата 60 милиона ...но може ли нормален човек да се ориентира точно в тая гряз ...плюс - минус 20 милиона , кой ти ще се занимава да уточнява некви си крепостни клети създания ...
00:10 04.01.2026
38 Мани,мани
До коментар #25 от "стоян георгиев":От Нова година на копейте много и се насъбра.Вврото дойде,техният човек комуниста Мадуро в американски затвор.доколкото комуниста е човек де.
Коментиран от #45, #47
00:11 04.01.2026
39 Да да
До коментар #19 от "ахоййййййй":И Венецуела не е ИРАК .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Руското ПВО
С300 Бук М2
Панцир С1.
Трябваше да пази Резиденцията на Нарко Босът.
Нито чуха нито видяха
Как Делта Форс хвана
На Калъп
Мадуро и Женка му.
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #48
00:11 04.01.2026
40 404
До коментар #19 от "ахоййййййй":Ми с предатели кът теб СТАВА!
00:11 04.01.2026
41 Луд
00:11 04.01.2026
42 Сатана Z
До коментар #31 от "Тодор Правешки":И добре е направил.20 милиона или 200 -все тая.
00:11 04.01.2026
43 ФАКТ
До коментар #17 от "????":САЩ са Ислямска държава. Гнездо главорези и терористи
00:12 04.01.2026
44 Сталин
До коментар #36 от "ФАКТ":Правотоннажпо-дилният.А сега-Газ!
00:13 04.01.2026
45 Лол
До коментар #38 от "Мани,мани":Нарко бос комунист...квъ е тъъ новъ дрогъ дай и нъ наз!
00:13 04.01.2026
46 Да сега Вече
До коментар #36 от "ФАКТ":Кремълските Ашлаци
Реват за ООН
И международно право .
Хаха хахахахаха хахахахаха
На 24.02 2022
Се смееше Пучя Въшката
И не признавеше Междунарото Право
00:13 04.01.2026
47 стоян георгиев
До коментар #38 от "Мани,мани":И как плачкат.когато путин пробва това в украйна беше асвабаждение.сега било тероризъм и нямало доказателства.ще.стане много интересно ако сащ.овладеят.венецуела.бензина ще стане без пари а путин ще яде бомби.не че бг трола го бърка нещо руската мизерия.
00:14 04.01.2026
48 Копейка Рубльова
До коментар #39 от "Да да":Ef 22 затова не се продават навън.
00:15 04.01.2026
49 Хахахаха
00:15 04.01.2026
50 Пепи Волгата
00:17 04.01.2026
51 Защо му е петрол на Тръмпарата,
00:17 04.01.2026
52 Венци
Коментиран от #63
00:18 04.01.2026
53 Хахахаха
Коментиран от #57
00:18 04.01.2026
54 стоян георгиев
До коментар #35 от "хмм":Тръмп действа като питлер.само дето има по големи възможности във военен план и по малки в управленски.историите за канада и гренландия той ги мисли на сериозно.няма по смешно нещо от бг русофила патриот.той подкрепя тръмп за да е гадно на европа в която живее и за да е добре на путлер дето заплашва родината му.сега трола е.шокирам че тръмп действа като идола му...ха..ха
00:19 04.01.2026
55 Румен Решетников
До коментар #34 от "Сатана Z":Над 2 000 от осъдените от любимия ти Народен съд са с присъда "великобългарски национализъм "!
Значи казваш, че любовта към Родината е фашизъм, така ли, ушанка?
Коментиран от #60
00:20 04.01.2026
56 БАРС
До коментар #9 от "Руското ПВО не работи":ИСТИНАТА ЗА САДАМ ПОДКУПЕНИ 9 ГЕНЕРАЛА ОТ САЩ КОИТО НЕ ВДИГАТ ПОДЧИНЕНИТЕ ИМ ДЕВИЗИИ КАКТО И АВИЯЦИЯТА.ДО КОЛКО СЪМ ЧЕЛ НЯКОГА ПО 1 МИЛ.СА ГУШНАЛИ .ТА С МАДУРО Е СЪЩАТА СИТУАЦИЯ ПРЕДАЛИ СА ГО НЕГОВИТЕ ХОРА.100% ГАРАНЦИЯ ЧЕ СА ГО ПРЕДАЛИ.ТА ТИЯ ХЕЛИКОПТЕРИ ЛЕТЯХА НИСКО ДАЖЕ С ПРЕНОСИМА СТРЕЛА МОЖЕХА ДА ГИ СВАЛЯТ.НИКОЙ НЕ РЕАГИРА..А КАК МИСЛИШ ЧЕ ТВОЯТА АМЕРИКА НЯМА ДА ПРОДАВА НАРКОТИЦИ ДА ЗНАЙШ ЧЕ НЯМА.СЛЕД КАТО СТОВА СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ В АфГАНИСТАН АМЕРИКАНЦИТЕ ТО И ТУКА ЩЕ Е СЪЩОТО.
00:20 04.01.2026
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "Хахахаха":Ще.им помогна.ще.иде в украйна като дарение от новото венецуелско проукраинско правителство.
00:20 04.01.2026
58 Стенли
00:22 04.01.2026
59 Факт
00:22 04.01.2026
60 стоян георгиев
До коментар #55 от "Румен Решетников":Освен тях още поне 30000 убити без съд и просъда.основно състоятелни о образовани хора.така се е появил дядото на тоя.седмото дете в къщата от циганската махала точно тая до на тодор яшаров.те после пробваха да правят индустрия да правят икономика...беше голям смях!
00:23 04.01.2026
61 Механик
Абе с Брикс кво стана?
00:24 04.01.2026
62 не може да бъде
До коментар #20 от "Сатана Z":Предполагам че международният съд в Хага сега ще излезе със специално решение че петролът и газът ще бъдат извадени от всички параграфи засягащи международното право а конституционните съдилища на държавите от НАТО единодушно ще го потвърдят !? Значи стане ли дума за петрол и газ -вече няма право няма закони -който е по-силен той е правият!?
Коментиран от #64
00:27 04.01.2026
63 Стенли
До коментар #52 от "Венци":Абе може да не са цъфнали и вързали при Мадуро но едва ли чуждия господар ще гледа първо интересът на веницуелците и страна им а не своя собствен интерес така че едва ли нещо добро очаква Веницуела може би сценария ще стане като Ирак или Либия айде нема нужда аман от такива демократи
Коментиран от #65
00:27 04.01.2026
64 стоян георгиев
До коментар #62 от "не може да бъде":Да питам в украйна калво имаше че путин постъпи по същия начин и за разлика от американците дето свършиха работа за 30 минути без жертви той направи страната ма кайма? Що ревеш лато над десет години подкрепяш подобни действия?
Коментиран от #82
00:29 04.01.2026
65 стоян георгиев
До коментар #63 от "Стенли":При демократичен и пазарен тип управление Венецуела ще е като арабските петролни монархии.сега живеят по бедно от кубинците.
Коментиран от #67
00:30 04.01.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Стенли
До коментар #65 от "стоян георгиев":Това е така но нима има демокрация в ОАЕ или в Саудитска Арабия 🤔😁🤑
Коментиран от #72
00:33 04.01.2026
68 Ние
00:33 04.01.2026
69 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #73, #77
00:34 04.01.2026
70 не може да бъде
00:35 04.01.2026
71 СмЕх
00:37 04.01.2026
72 стоян георгиев
До коментар #67 от "Стенли":Там няма но си намериха начин шейховете.да.речем в норвегия има демокрация и не знаят какво да си правят парите от нефта и газа.
00:37 04.01.2026
73 Чеченец
До коментар #69 от "Путин гол до кръста на пони":Млъквай бе, каиш! Два пъти ни нападаш и купи онова про д @ жно Le ke кадиров да ти свири на вълшебната флейта!
00:38 04.01.2026
74 анализатор
Коментиран от #76, #84
00:39 04.01.2026
75 Груьо
00:40 04.01.2026
76 стоян георгиев
До коментар #74 от "анализатор":Защо гласувахте за.тръюп. тогава?нали той е вашия човек?
00:40 04.01.2026
77 Джигит
До коментар #69 от "Путин гол до кръста на пони":А Грузия колко пъти я нападна бункерния педофил?
00:41 04.01.2026
78 КОЙ РАЗПОРЕДИ
00:44 04.01.2026
79 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #81
00:44 04.01.2026
80 Епа ти да видиш
До коментар #17 от "????":Още по голям смях ще пада ,ако си направи труда Тръмп да отвлече Макрон и Урсула .
00:45 04.01.2026
81 стоян георгиев
До коментар #79 от "Путин гол до кръста на пони":Няма по точен коментар от този.другароте са съгласни на сто процента с теб.
00:46 04.01.2026
82 не може да бъде
До коментар #64 от "стоян георгиев":Именно в това е голямата разлика и тя е в преговорите които се точат от 2010 г. -все още има в нета и предложенията и тезисите и мотивите на Путин още от Мюнхен 2007 г , предложенията на Путин 2011-2012 г преврат 2014 в Украйна ,мирни споразумения в Минск 1,2 и 3 , подписано и сред това отказано споразумение в Истанбул 2022 г!?Става дума за съвсем различни неща -това е точно този случай за който един известен човек беше казал .В една война винаги има един който я започва и един който я е предизвикал!?...Но сега вече и това няма значение ....
Коментиран от #85, #87
00:46 04.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Путин гол до кръста на пони
До коментар #74 от "анализатор":Искам само да кажа на Ана лизатора: Продължавай да ми го лижеш! Ще ти вдигна заплатата!
00:48 04.01.2026
85 стоян георгиев
До коментар #82 от "не може да бъде":И сащ.имат.подобни предложения още.от времето на чавес когато ги окраде и им национализира активите и кво?путлер пробва абсолютно същата операция само дето не използва 5000 човека а 300000 .тогава що не рева?
00:48 04.01.2026
86 Калпазанин
Коментиран от #88
00:50 04.01.2026
87 Путин гол до кръста на пони
До коментар #82 от "не може да бъде":Браво на номер 82! Ето това се казва с един куршум два заека - в Украинската война аз съм този който я предизвика и този който я започна! Това се учи в Първи клас в КГБ!
00:52 04.01.2026
88 стоян георгиев
До коментар #86 от "Калпазанин":Да ама виж какъв хубав анцунг найк са му дали на мадуро.фирмата се прочу с този манекен.
00:53 04.01.2026
89 БайДрън
До коментар #17 от "????":Какво очакваш от международният насилник, и терорист ГАЩ
00:56 04.01.2026
90 Спецназ
няма да има нова операция във Венецуела.Но дали той няма да бъде импийчмънт от демократите в Сената е въпрос с повишена трудност?
Коментиран от #95
00:56 04.01.2026
91 Факт
Коментиран от #99
00:56 04.01.2026
92 Мадуро
Коментиран от #97
00:57 04.01.2026
93 БайДрън
До коментар #19 от "ахоййййййй":Такива като теб за сол ще лижат скоро!
Иде за евро центовци скоро!
00:58 04.01.2026
94 Иначе
Ако беше ги пуснал да продават нефта им сега щеше да спи до жена си .Едните имат право да влизат където искат ,да гърмят който искат и така.Края на света е близо 50/60 години давам.
Коментиран от #96
00:59 04.01.2026
95 стоян георгиев
До коментар #90 от "Спецназ":За едно може да си сигурен обаче.мадуро няма да излезе от американския затвор даже и тръмп да иде в неговата килия.не знам обаче как толкова го харесвахте от спецназа тоя рижав измамник а сега искате да го махнат демократите..хах
Коментиран от #110, #111
00:59 04.01.2026
96 стоян георгиев
До коментар #94 от "Иначе":Тпва е последната фаза на комуниста.края на света...ха...ти кой си че да си запиша че след 60 години ще мрем?
01:00 04.01.2026
97 стоян георгиев
До коментар #92 от "Мадуро":Издържали са три минути.мадуро ги е посрещнал с хляб и сол и е казал че много иска да търгува със сащ .нещо не са му повярвали обаче!
01:02 04.01.2026
98 Та Путин не взе ли
До коментар #11 от "Медведчук":най-тлъстото парче от Украйна- притежаващо 70% от ресусите и икономиката на бивша Укракна- плюс Азовско море и разкошния Крим??
Откъде ли ви подбира Сорос за по-евтинко?
А съветът ти "как се прави" да го бе дал на Байдън, та да не налага САЩ сега да се измъква по терлици от започнатото от самия САЩ.- (Виктория Нюланд)
Коментиран от #105
01:04 04.01.2026
99 Тодор Колев
До коментар #91 от "Факт":Факта! Да ти припомням ли как го венцехвалеше оранжевия паун когато наричаше Путлер голям лидер! И какъв миротворец бил, щото щял да накара Украйна да даде без бой Донбас, Монбас и Крим? И колко велик бил, защото скочи с всичката си п@ пл @ч върху Зеленски в Овалния кабинет да го мачка да предаде Украйна! Сега разбра, че бил фашист! Бастун!
01:04 04.01.2026
100 Димо
Коментиран от #112
01:06 04.01.2026
101 ВВП
01:06 04.01.2026
102 Али
Коментиран от #106, #108
01:07 04.01.2026
103 Доналд ТрЪмП
01:08 04.01.2026
104 Аз съм
01:09 04.01.2026
105 стоян георгиев
До коментар #98 от "Та Путин не взе ли":Сащ за 30 минути без нито една жертва със 5000 човека направиха това дето путлер опитва четвърта година с милион жертви.да.изкарваш.руското успех и равно на това във венецуела е много ама много интересно...хах....
01:09 04.01.2026
106 Путин гол до кръста на пони
До коментар #102 от "Али":Е мииии...Али...заевахме го!
01:10 04.01.2026
107 ВВП
01:10 04.01.2026
108 стоян георгиев
До коментар #102 от "Али":Бяха пратили вагнер и пво ама нещо пво то не видяло американските самолети.били невидими.
01:11 04.01.2026
109 Никой още не знае
До коментар #33 от "стоян георгиев":какво точно се случило!
Единственото ясно е, че война няма да има! Както си точиха зъбките войнолюбците, след края на проекта им Укрйна.
Коментиран от #116
01:12 04.01.2026
110 не може да бъде
До коментар #95 от "стоян георгиев":Тръмп никога повече няма да бъде съден -защото той вече действа по законите на дълбоката държава и прилага- успешно- доктрината Мънро !2Може и Нобелова награда да му дадат което разбира не е много вероятно но в САЩ може да го обявят за един от най-великите президенти!?И както се вижда той изобщо не е клоун и глупак ...какъв е точно ще се разбере по-нататък ...и тук няма място за харесване и нехаресване ...
Коментиран от #114
01:13 04.01.2026
111 Спецназ
До коментар #95 от "стоян георгиев":Стоенчо мамин,в момента текат преговори.Или прекратяване на тоя "цирк" или ядрени гъби.И избора е на Тръмп.
Коментиран от #113, #115
01:13 04.01.2026
112 Путин гол до кръста на пони
До коментар #100 от "Димо":Димо ме обвинява за Башар и Сирия, за Иран, сега за Мадуро и Виницуела...Не си прав! За всичко са виновни украинците, дет не се предават!
01:13 04.01.2026
113 стоян георгиев
До коментар #111 от "Спецназ":Така е .даже теб са те взели за преговарящ...хах...та викаш.ще.върнат.мадуро а?хах...иначе гъби...хах!няма по смешно от бг трол дето се е взел на сериозно!
01:15 04.01.2026
114 стоян георгиев
До коментар #110 от "не може да бъде":Кой си ти че нещо много го знаеш нещата...хах...дълбоката държава нали тръмп я унищожи.вие поне така казвахте.
01:16 04.01.2026
115 Медведев
До коментар #111 от "Спецназ":И аз съм готов с гъбите! От зарана съм сгънАл два кастрона! Привечер почвам да фърлям атомни бонби!
01:17 04.01.2026
116 стоян георгиев
До коментар #109 от "Никой още не знае":Края на проекта на путин в украйна ли чакаш вече?споко и той ше дойде.после ще събираме помощи за руските деца дето гладуват.със сигурност ти няма да си мръднеш.пръста.тогава !
01:19 04.01.2026
117 Путин гол до кръста на пони
01:20 04.01.2026