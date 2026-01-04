Тръмп призовал петролните компании за големи инвестиции във Венецуела, ако искат обезщетение за конфискуваните си активи

Администрацията на Тръмп изисква от петролните компании да направят големи парични вливания във Венецуела, ако искат обезщетение за активите си, конфискувани в латиноамериканската страна, съобщава Politico.
„Ако петролните компании искат обезщетение за своите сондажни платформи, тръбопроводи и друга собственост, конфискувана от венецуелските власти, те трябва да са готови да инвестират във възстановяването на индустрията“, пише изданието, цитирайки американски служители.
Politico обаче съобщава, че подобни изявления пораждат безпокойство сред представителите на петролната индустрия, които в момента не виждат възможност да извършват възстановителни работи на венецуелските находища поради несигурност относно бъдещото ръководство на страната, както и поради опасения за безопасността на служителите и оборудването.
Предишен ден Тръмп обяви на пресконференция, че големи американски петролни компании ще инвестират във Венецуела, за да „възстановят разрушената петролна инфраструктура и да започнат да печелят пари за страната“. Според него петролната индустрия на латиноамериканската република е в упадък от дълго време, а нивата на производство са изключително ниски в сравнение с това, което биха могли да бъдат.
На 3 януари американските военни започнаха серия от въздушни удари по венецуелската столица и военните съоръжения около Каракас. По-късно президентът Доналд Тръмп обяви залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дънди прешъс
10:19 04.01.2026
2 оня с питон.я
10:20 04.01.2026
3 Доналд Тръмп, номер Едно
Тръгва евтина и качествена венецуелска нефт, цената моментално пада, пазарите се ориентират към Венецуела контролирана от С.А.Щ. Индия изцяло минава на новата нефт, Русия фалира, тръгват бунтове, руски генерали арестуват Путин. Честита Нова 2026 година Володя !!! Как дела, а ? 🎅🎅🎅
Коментиран от #8, #10, #11, #12, #15
10:21 04.01.2026
4 рамбо силек
10:23 04.01.2026
5 Бонев
10:26 04.01.2026
6 Терористични колонизатори!
10:28 04.01.2026
7 Направо да превзема цяла латинска
Коментиран от #9
10:33 04.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Последните два дни показаха колко ментално е уврезена българската русофобия. За два дни агент краснов стана г-н Тръмп.
Коментиран от #13
10:35 04.01.2026
9 Също и Гренландия
До коментар #7 от "Направо да превзема цяла латинска":Никой няма да гъкне. И Турция ако превземе Мадагаскар също никой няма да гъкне.
10:35 04.01.2026
10 Преброй си минусите
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Най на края на деня да речем. Трицифрено число ще са.
10:38 04.01.2026
11 Христо
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":И след колко години ще се случат тия неща.
10:39 04.01.2026
12 Вашето мнение
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Има един проблем, Венецуела далеко, а краварските кораби трябва да минат прокрай Русия за Индия.
10:40 04.01.2026
13 Доналд Тръмп, номер Едно
До коментар #8 от "Вашето мнение":"...русофобия..."
Фобия е страх от нещо - паяк, вода, мръсотия.
А кой се страхува от Русия, Русия която дружно живее с всички, а небето и децата са оранжеви ?🎅🎅🎅
Коментиран от #14
10:40 04.01.2026
14 Вашето мнение
До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Ти си направо нагледен обект за ттова, което говоря.
10:42 04.01.2026
15 Справедлив
До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":Л@йненце, първо научи кое мъжки, кое е женски и кое е среден род. Знаем, че в Анадола всичко е в един род, но тук е България.
11:00 04.01.2026
16 Само минавам
11:04 04.01.2026
17 стоян георгиев
11:09 04.01.2026