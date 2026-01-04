Новини
Тръмп призовал петролните компании за големи инвестиции във Венецуела, ако искат обезщетение за конфискуваните си активи

4 Януари, 2026 10:06, обновена 4 Януари, 2026 10:14

Politico подчертава, че подобни изявления пораждат безпокойство сред представителите на петролната индустрия

Тръмп призовал петролните компании за големи инвестиции във Венецуела, ако искат обезщетение за конфискуваните си активи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Администрацията на Тръмп изисква от петролните компании да направят големи парични вливания във Венецуела, ако искат обезщетение за активите си, конфискувани в латиноамериканската страна, съобщава Politico.

„Ако петролните компании искат обезщетение за своите сондажни платформи, тръбопроводи и друга собственост, конфискувана от венецуелските власти, те трябва да са готови да инвестират във възстановяването на индустрията“, пише изданието, цитирайки американски служители.

Politico обаче съобщава, че подобни изявления пораждат безпокойство сред представителите на петролната индустрия, които в момента не виждат възможност да извършват възстановителни работи на венецуелските находища поради несигурност относно бъдещото ръководство на страната, както и поради опасения за безопасността на служителите и оборудването.

Предишен ден Тръмп обяви на пресконференция, че големи американски петролни компании ще инвестират във Венецуела, за да „възстановят разрушената петролна инфраструктура и да започнат да печелят пари за страната“. Според него петролната индустрия на латиноамериканската република е в упадък от дълго време, а нивата на производство са изключително ниски в сравнение с това, което биха могли да бъдат.

На 3 януари американските военни започнаха серия от въздушни удари по венецуелската столица и военните съоръжения около Каракас. По-късно президентът Доналд Тръмп обяви залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дънди прешъс

    20 0 Отговор
    и ний тей инвестираме, че пребираме по десетина тона злато годишно от бг овцете

    10:19 04.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    13 0 Отговор
    Ето така пазаруват богатите. А вие си бройте левчетата и центовете.

    10:20 04.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, номер Едно

    4 24 Отговор
    Страхотен удар срещу Путин и путинска Русия.
    Тръгва евтина и качествена венецуелска нефт, цената моментално пада, пазарите се ориентират към Венецуела контролирана от С.А.Щ. Индия изцяло минава на новата нефт, Русия фалира, тръгват бунтове, руски генерали арестуват Путин. Честита Нова 2026 година Володя !!! Как дела, а ? 🎅🎅🎅

    Коментиран от #8, #10, #11, #12, #15

    10:21 04.01.2026

  • 4 рамбо силек

    22 1 Отговор
    Крадлива краварска измет инвестираите си в макдоналдс,защото друго не произвеждате

    10:23 04.01.2026

  • 5 Бонев

    11 2 Отговор
    Миротворец в действие.

    10:26 04.01.2026

  • 6 Терористични колонизатори!

    20 1 Отговор
    ТРОМПЕТА Е ЕДИН КРАДЛИВ ИЗМАМНИК. ВЕНЕСУЕЛА ОТДАВНА ИЗПЛАТИ МИЛЯРДИ НА АМЕРИКАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ. ТОВА СИ Е ПЛАДНЕШКИ МАФИОТСКИ ГРАБЕЖ, И ГРАБЕЖ НА МИЛЯРДИ КИТАЙСКИ ИНВЕСТИЦИИ. ПОМПЕО ОЩЕ НА ВРЕМЕТО БЕШЕ БЕШЕКАЗЪЛ НА СИРИЙЦИТЕ В СИРИЯ. ТЕЗИ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА НЕ СА ВАШИ! ТЕ СА НАШИ НА САЩ! ВЪПРЕКИ ,ЧЕ СЕ НАМИРАТ В СИРИЯ. ТАКА САЩ СЪЗДАВАТ ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ЧРЕЗ ГРАБЕЖ, ВЕЧЕ НАД 200 ГОДИНИ.

    10:28 04.01.2026

  • 7 Направо да превзема цяла латинска

    5 2 Отговор
    Америка , никой няма да окаже съпротива.

    Коментиран от #9

    10:33 04.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Последните два дни показаха колко ментално е уврезена българската русофобия. За два дни агент краснов стана г-н Тръмп.

    Коментиран от #13

    10:35 04.01.2026

  • 9 Също и Гренландия

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Направо да превзема цяла латинска":

    Никой няма да гъкне. И Турция ако превземе Мадагаскар също никой няма да гъкне.

    10:35 04.01.2026

  • 10 Преброй си минусите

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Най на края на деня да речем. Трицифрено число ще са.

    10:38 04.01.2026

  • 11 Христо

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    И след колко години ще се случат тия неща.

    10:39 04.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Има един проблем, Венецуела далеко, а краварските кораби трябва да минат прокрай Русия за Индия.

    10:40 04.01.2026

  • 13 Доналд Тръмп, номер Едно

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    "...русофобия..."

    Фобия е страх от нещо - паяк, вода, мръсотия.
    А кой се страхува от Русия, Русия която дружно живее с всички, а небето и децата са оранжеви ?🎅🎅🎅

    Коментиран от #14

    10:40 04.01.2026

  • 14 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Ти си направо нагледен обект за ттова, което говоря.

    10:42 04.01.2026

  • 15 Справедлив

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп, номер Едно":

    Л@йненце, първо научи кое мъжки, кое е женски и кое е среден род. Знаем, че в Анадола всичко е в един род, но тук е България.

    11:00 04.01.2026

  • 16 Само минавам

    0 4 Отговор
    Видяхте ли как се прави специална военна операция? За два часа. А некадърните руснаци, дето щяха да превземат Киев за три дни, четири години се мъчат да превземат няколко села в източна Украйна.

    11:04 04.01.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Навсякъде другарите се познават по кражбата.във венецуела откраднаха чуждата собственост по пример от ссср куба и т.н .подобни страни.

    11:09 04.01.2026