Тръмп призовал петролните компании за големи инвестиции във Венецуела, ако искат обезщетение за конфискуваните си активи

Администрацията на Тръмп изисква от петролните компании да направят големи парични вливания във Венецуела, ако искат обезщетение за активите си, конфискувани в латиноамериканската страна, съобщава Politico.

„Ако петролните компании искат обезщетение за своите сондажни платформи, тръбопроводи и друга собственост, конфискувана от венецуелските власти, те трябва да са готови да инвестират във възстановяването на индустрията“, пише изданието, цитирайки американски служители.

Politico обаче съобщава, че подобни изявления пораждат безпокойство сред представителите на петролната индустрия, които в момента не виждат възможност да извършват възстановителни работи на венецуелските находища поради несигурност относно бъдещото ръководство на страната, както и поради опасения за безопасността на служителите и оборудването.

Предишен ден Тръмп обяви на пресконференция, че големи американски петролни компании ще инвестират във Венецуела, за да „възстановят разрушената петролна инфраструктура и да започнат да печелят пари за страната“. Според него петролната индустрия на латиноамериканската република е в упадък от дълго време, а нивата на производство са изключително ниски в сравнение с това, което биха могли да бъдат.

На 3 януари американските военни започнаха серия от въздушни удари по венецуелската столица и военните съоръжения около Каракас. По-късно президентът Доналд Тръмп обяви залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.