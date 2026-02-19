Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кризата с цените в Турция се задълбочава: инфлацията е висока, доходите - ниски

19 Февруари, 2026 10:36 5 208 22

Най-силно засегнати са пенсионерите и получаващите минимална заплата, чиито доходи вече са значително под прага на бедност

Кризата с цените в Турция се задълбочава: инфлацията е висока, доходите - ниски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нарастващата инфлация в Турция оскъпява с около 35 процента на годишна база традиционните храни за Рамазан, задълбочавайки кризата с издръжката на живота в навечерието на свещения месец, предава ДПА, съобщи БТА.

С първия ифтар (вечерно хранене, когато мюсюлманите прекъсват ежедневния си пост по време на Рамазан – бел. ред.), насрочен за днес, финансовото напрежение променя един от символите на празника, отбелязва агенцията. Кошницата за Рамазан с брашно, олио, бобови култури, фурми и чай е едновременно средство за благотворителност и показател за динамиката на цените на храните.

Най-силно засегнати са пенсионерите и получаващите минимална заплата, чиито доходи вече са значително под прага на бедност от 31 224 лири (около 605 евро). Оценката е на синдиката "Тюрк-Иш" и отразява минималната месечна стойност на храната за четиричленно семейство.

На пазар в квартал Юскюдар в Истанбул пенсионерът Шахин Тутар каза за ДПА, че дори базов набор от продукти за закуска и плодове надхвърля 1000 лири (около 20 евро).

"Ще подредим масата си за ифтар скромно и тази година", посочва той.

Докато глобалната инфлация на храните се охлажда до едноцифрени стойности, Турция остава изключение, отбелязва ДПА. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие годишната инфлация на храните е достигнала 28,3 процента през декември 2025 г. – близо осем пъти над средното за ОИСР от 3,8 процента.

Икономистът Мурат Сагман предупреждава, че без структурни реформи ерозията на покупателната способност ще продължи, а цените на храната и жилищата засягат непропорционално бедните.

Кризата поставя на изпитание управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва ДПА. Въпреки че Ердоган обеща бъдещи облекчения, някои наблюдатели интерпретират реториката му като потенциален обратен завой от настоящите строги фискални политики към увеличени публични разходи преди насрочените избори през 2028 г.

Централната банка прогнозира инфлация между 15 и 21 процента в края на годината, докато министърът на финансите Мехмет Шимшек цели ниво под 20 процента до края на 2026 г. Официалната годишна инфлация през януари беше 30,6 процента, а пазарният скептицизъм остава висок.

Независими анализатори прогнозират, че инфлацията в края на годината ще се установи в диапазона от 23-25 процента, което кара много турски семейства да се чудят кога или дали "скромните" трапези на Рамазан някога ще се върнат към изобилие, обобщава ДПА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй

    13 4 Отговор
    Уйдурми

    10:39 19.02.2026

  • 2 Ердоган

    10 18 Отговор
    Тук четох коментари, че Ердоган бил държавник защото купил руZси ракети С400, сега да ги ядат.

    Коментиран от #5, #11

    10:39 19.02.2026

  • 3 Заради

    12 8 Отговор
    еврозоната е. Искаме си Левът!

    Коментиран от #9

    10:45 19.02.2026

  • 4 на кой му пука бе

    9 4 Отговор
    Важното е, че Турция успешно тества турски истребител без пилот. Очаквам за повече тежест, бабите да излезнат пак да запалят по някой долар по площадите.

    10:47 19.02.2026

  • 5 мхм

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    къде точно прочете тези коментари?

    10:48 19.02.2026

  • 6 12345678

    8 1 Отговор
    Рамазан е почна се.

    10:48 19.02.2026

  • 7 Ицо

    6 9 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    10:50 19.02.2026

  • 8 има механизми за справяне с инфлацията

    7 12 Отговор
    то там така си живеят . а наште ходят на евтинията . лекарства, дрехи , храна - по качествено сирене . агнешко на корем . у нас има 2 милиона помаци . и те ходят до Одрин . Най добре е в Истанбул . От туризъм на година прибират много долари .

    10:52 19.02.2026

  • 9 Копейка

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Заради":

    Заради левъ ша се беся!

    Коментиран от #16

    10:53 19.02.2026

  • 10 Боруна Лом

    12 3 Отговор
    КАКТО В БЪЛГАРИЯ, СЛЕД ЕВРОТО!🎃🐷🚀😭

    11:05 19.02.2026

  • 11 Ко каза, ко?

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ердоган":

    А като купи Пейтрит и Ф-22 Раптор, пастърма ли ще ядат?

    Коментиран от #19

    11:06 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    8 2 Отговор
    Тази армия дето пази Европа трябва да се издържа

    11:09 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тъй Тъй

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    Лъва умря!

    11:29 19.02.2026

  • 17 Ааа да бе

    15 4 Отговор
    то защото тук не е. Заплатите с европто се разделиха на две , а пък цените малко по- малко станаха лев равно на евро и честито 5 % инфлация да ама някой друг път по -точно 105% за да бъдем коректни.

    12:05 19.02.2026

  • 18 НЯМА ЛАБАВО

    3 3 Отговор
    ЕС да порастнат казал експерт на сатаната САЩ? ДА ПОРАСТНАТ? Тоест да знаят кой е баща им САЩ, и да не търгуват с ламята Русия и Китай. И продължава отварянето на прозорецът на Овертон. Вече са толкова свикнали, че излязлото за световният елит не е шок какъвто преди десетина години - БИ БИЛО. Хапка по хапка информация и са свикнали. Сега да правят като елитът, нали за това им показват какво правят елитът, а елитът е лайф-стайла. НЯМА ЛАБАВО! И Петрохан е за да свикнат. Иранските жени можеха да воюват преди десетилетия, сега слушат американски рап и ядат пица - мечтаят да са в САЩ. Така и кирилицата ще изчезне и наложи англейският. Русия и Китай са миролюбиви и ги лъжат с договори за индианци, хищтникът ЗВЯРЪТ САЩ-англия-израел-цион е търпелив и методично безскруполен и отровен. НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тез

    12:12 19.02.2026

  • 19 аве

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ко каза, ко?":

    След като не си разбрал написаното, защо се хабиш да коментираш?

    12:33 19.02.2026

  • 20 Тити

    4 0 Отговор
    А у нас е почти 💯%

    18:58 19.02.2026

  • 21 Даа

    8 1 Отговор
    Аз пък само като прочета заглавието ми става ясно какви глупости ще има вътре. Само искам да кажа. Помислете малко,от колко години тръбят медиите,за високата инфлация там. За толкова години цените им не можаха да стигнат нашите. А при нас няма инфлация. Сами може да стигнете до извода,дали нашите медии говорят истината,като сигурен съм,че цените тук ще бъдат по високи и за вбъдеще и пактука инлацията ще бъде ниска,а там висока.

    07:58 20.02.2026

  • 22 Като копирате ДПА

    2 0 Отговор
    Си мислите, че е по-различно от дойче зелето ли? Ми не е.... все също те манджи

    13:56 20.02.2026

