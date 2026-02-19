Кризата с цените в Турция се задълбочава: инфлацията е висока, доходите - ниски

Нарастващата инфлация в Турция оскъпява с около 35 процента на годишна база традиционните храни за Рамазан, задълбочавайки кризата с издръжката на живота в навечерието на свещения месец, предава ДПА, съобщи БТА.

С първия ифтар (вечерно хранене, когато мюсюлманите прекъсват ежедневния си пост по време на Рамазан – бел. ред.), насрочен за днес, финансовото напрежение променя един от символите на празника, отбелязва агенцията. Кошницата за Рамазан с брашно, олио, бобови култури, фурми и чай е едновременно средство за благотворителност и показател за динамиката на цените на храните.

Най-силно засегнати са пенсионерите и получаващите минимална заплата, чиито доходи вече са значително под прага на бедност от 31 224 лири (около 605 евро). Оценката е на синдиката "Тюрк-Иш" и отразява минималната месечна стойност на храната за четиричленно семейство.

На пазар в квартал Юскюдар в Истанбул пенсионерът Шахин Тутар каза за ДПА, че дори базов набор от продукти за закуска и плодове надхвърля 1000 лири (около 20 евро).

"Ще подредим масата си за ифтар скромно и тази година", посочва той.

Докато глобалната инфлация на храните се охлажда до едноцифрени стойности, Турция остава изключение, отбелязва ДПА. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие годишната инфлация на храните е достигнала 28,3 процента през декември 2025 г. – близо осем пъти над средното за ОИСР от 3,8 процента.

Икономистът Мурат Сагман предупреждава, че без структурни реформи ерозията на покупателната способност ще продължи, а цените на храната и жилищата засягат непропорционално бедните.

Кризата поставя на изпитание управлението на президента Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва ДПА. Въпреки че Ердоган обеща бъдещи облекчения, някои наблюдатели интерпретират реториката му като потенциален обратен завой от настоящите строги фискални политики към увеличени публични разходи преди насрочените избори през 2028 г.

Централната банка прогнозира инфлация между 15 и 21 процента в края на годината, докато министърът на финансите Мехмет Шимшек цели ниво под 20 процента до края на 2026 г. Официалната годишна инфлация през януари беше 30,6 процента, а пазарният скептицизъм остава висок.

Независими анализатори прогнозират, че инфлацията в края на годината ще се установи в диапазона от 23-25 процента, което кара много турски семейства да се чудят кога или дали "скромните" трапези на Рамазан някога ще се върнат към изобилие, обобщава ДПА.