Новини
Свят »
Сърбия »
В сръбски общини бе обявено извънредно положение заради снега

В сръбски общини бе обявено извънредно положение заради снега

3 Октомври, 2025 18:38 829 3

  • сняг-
  • извънредно положение-
  • снеговалеж-
  • сърбия-
  • време

Снежната буря е предизвикала десетки повреди в мрежата в страната

В сръбски общини бе обявено извънредно положение заради снега - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обилни валежи и мокър сняг предизвикаха сериозни проблеми в южните и централни райони на Сърбия, където е обявен червен код за опасност от лошо време, съобщи сръбската национална телевизия РТС. В най-високите планини снежната покривка вече надхвърля половин метър, а в по-ниските части се очакват над 100 литра дъжд на квадратен метър. В резултат на тежките условия в общините Иваница, Нова Варош и Медведжа беше въведено извънредно положение, предаде БТА.

В Медведжа, където снегът повреди електропреносната мрежа, 90 процента от селата са без електричество, посочва телевизията. Заместник-кметът на общината Раде Перович заяви, че в центъра на общината вече отново има ток, но много пътища в планинските и хълмистите ѝ райони остават непроходими заради паднали дървета.

По данни на РТС, особено тежка е ситуацията в Нова Варош. Над 80 процента от домакинствата там са без ток, а целият град остана без вода заради скъсани кабели и повредени стълбове. Кметът на града Бранко Белич съобщи, че е въведено извънредно положение на цялата територия на общината. По думите му са предприети действия за възстановяване на електропровода към основните водоизточници, за да бъде частично възстановено водоснабдяването.

Снежната буря е предизвикала десетки повреди в мрежата в страната, като основните проблеми са в областите Рашка, Златибор, Моравичка, Пчиня и Ябланица, съобщава националната компания „Електроразпределение Сърбия“, цитирана от сръбската редакция на Евронюз. В районите на Ниш и Кралево около 50 000 потребители остават без електричество. Въпреки че повечето големи повреди са отстранени, нови аварии се появяват заради продължаващия снеговалеж.

От компанията посочват, че достъпът до местата на авариите е силно затруднен заради непроходими пътища и тежки метеорологични условия, но всички екипи работят на терен и са в постоянна координация с местните власти за разчистване на пътната инфраструктура.

Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при пътувания заради паднали дървета и труднопроходими участъци.

По-рано днес два електрически стълба паднаха край пропускателния пункт Стрезимировци на сръбско-българската граница в резултат от снеговалежите в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен1, като се позова на националната пътна компания на Сърбия.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 2 Отговор
    Вие оправихте България та взехте да гледате Сръбия.

    18:45 03.10.2025

  • 2 Няма ток от 9 сутринта.

    5 1 Отговор
    Запалих барбекюто с няколко мръвки и домашни наденици и наточих вино от бурето.
    По едно време БГ алерт ми каза да се спасявам самостоятелно ,което и правя.Цял ден на масата без ток .

    18:56 03.10.2025

  • 3 Тео

    3 0 Отговор
    Ясновидците за всичко ще излезнат прави и с точни предсказания за това което го очаква света след 2025г.

    19:03 03.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания