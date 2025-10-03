В сръбски общини бе обявено извънредно положение заради снега

Обилни валежи и мокър сняг предизвикаха сериозни проблеми в южните и централни райони на Сърбия, където е обявен червен код за опасност от лошо време, съобщи сръбската национална телевизия РТС. В най-високите планини снежната покривка вече надхвърля половин метър, а в по-ниските части се очакват над 100 литра дъжд на квадратен метър. В резултат на тежките условия в общините Иваница, Нова Варош и Медведжа беше въведено извънредно положение, предаде БТА.

В Медведжа, където снегът повреди електропреносната мрежа, 90 процента от селата са без електричество, посочва телевизията. Заместник-кметът на общината Раде Перович заяви, че в центъра на общината вече отново има ток, но много пътища в планинските и хълмистите ѝ райони остават непроходими заради паднали дървета.

По данни на РТС, особено тежка е ситуацията в Нова Варош. Над 80 процента от домакинствата там са без ток, а целият град остана без вода заради скъсани кабели и повредени стълбове. Кметът на града Бранко Белич съобщи, че е въведено извънредно положение на цялата територия на общината. По думите му са предприети действия за възстановяване на електропровода към основните водоизточници, за да бъде частично възстановено водоснабдяването.

Снежната буря е предизвикала десетки повреди в мрежата в страната, като основните проблеми са в областите Рашка, Златибор, Моравичка, Пчиня и Ябланица, съобщава националната компания „Електроразпределение Сърбия“, цитирана от сръбската редакция на Евронюз. В районите на Ниш и Кралево около 50 000 потребители остават без електричество. Въпреки че повечето големи повреди са отстранени, нови аварии се появяват заради продължаващия снеговалеж.

От компанията посочват, че достъпът до местата на авариите е силно затруднен заради непроходими пътища и тежки метеорологични условия, но всички екипи работят на терен и са в постоянна координация с местните власти за разчистване на пътната инфраструктура.

Властите призовават гражданите да бъдат изключително внимателни при пътувания заради паднали дървета и труднопроходими участъци.

По-рано днес два електрически стълба паднаха край пропускателния пункт Стрезимировци на сръбско-българската граница в резултат от снеговалежите в района на Сурдулица, Югоизточна Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен1, като се позова на националната пътна компания на Сърбия.